소매판매 YTD y/y는 중국 소매판매의 전년도 같은 기간에 비해, 연초부터 현재까지의 변화율을 반영합니다. 그 계산은 인플레이션에 맞게 조정됩니다. 이 지수는 종종 소비지출 지표라고 불리며 중국의 인플레이션을 평가할 수 있게 해줍니다. 지표 성장은 위안화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
4.0%
4.3%
10월 2025
4.3%
4.5%
9월 2025
4.5%
4.6%
8월 2025
4.6%
4.8%
7월 2025
4.8%
5.0%
6월 2025
5.0%
5.0%
5월 2025
5.0%
4.7%
4월 2025
4.7%
4.6%
3월 2025
4.6%
4.0%
2월 2025
4.0%
3.5%
12월 2024
3.5%
3.5%
11월 2024
3.5%
3.5%
10월 2024
3.5%
3.3%
9월 2024
3.3%
3.4%
8월 2024
3.4%
3.5%
7월 2024
3.5%
3.7%
6월 2024
3.7%
4.1%
5월 2024
4.1%
4.1%
4월 2024
4.1%
4.7%
3월 2024
4.7%
5.5%
2월 2024
5.5%
7.2%
12월 2023
7.2%
7.2%
11월 2023
7.2%
6.9%
10월 2023
6.9%
6.8%
9월 2023
6.8%
7.0%
8월 2023
7.0%
7.3%
7월 2023
7.3%
8.2%
6월 2023
8.2%
9.3%
5월 2023
9.3%
8.5%
4월 2023
8.5%
5.8%
3월 2023
5.8%
3.5%
2월 2023
3.5%
-0.2%
12월 2022
-0.2%
-0.1%
11월 2022
-0.1%
0.6%
10월 2022
0.6%
0.7%
9월 2022
0.7%
0.5%
8월 2022
0.5%
-0.2%
7월 2022
-0.2%
-0.7%
6월 2022
-0.7%
-1.5%
5월 2022
-1.5%
-0.2%
4월 2022
-0.2%
3.3%
3월 2022
3.3%
6.7%
2월 2022
6.7%
12.5%
12월 2021
12.5%
13.7%
11월 2021
13.7%
14.9%
10월 2021
14.9%
16.4%
9월 2021
16.4%
18.1%
8월 2021
18.1%
20.7%
7월 2021
20.7%
23.0%
6월 2021
23.0%
25.7%
