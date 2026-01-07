캘린더섹션

중국 소매 판매 y/y (China Retail Sales y/y)

국가:
중국
CNY, 중국 위안화
소스:
국가통계국 (National Bureau of Statistics)
분야:
소비자
낮음 1.3% 2.7%
2.9%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
2.0%
1.3%
다음 발표 실제 예측
이전
중국 소매 판매 y/y는 해당 달 동안 판매된 소매 상품의 양이 전년도 같은 달과 비교하여 달라진 것을 보여줍니다.

일반 소매 판매는 국가 경제의 모든 부문과 소매 상점과 소비자 사이의 상품 이전을 포함합니다. 소매 판매 계산에는 다음이 포함됩니다:

  • 건축 및 장식용 자재뿐만 아니라 농촌 및 도시민에게 판매되는 일상용품;
  • 회사가 직원을 위해 구입한 사무용 기계 및 고정식, 식품 및 연료(재판매용이 아님);
  • 중국 본토에 체류하는 동안 외국인과 대만, 마카오 및 홍콩 거주자에게 판매된 소비재;
  • 중국 거주자가 구입한 의약품 및 의료 장비(중국 및 외국 모두);
  • 인쇄 회사에서 판매하는 책, 인쇄 매체, 수집 가능한 우표, 노트북 및 기타 문구류;
  • 중고품 가게에서 판매되는 소비재;
  • 농가에 의해 비농업지역 및 기타 사회집단에 판매되는 것

계산에는 생산 주기 동안 기업에 판매된 원자재, 연료 및 장비, 재판매를 위해 구입한 물품, 우체국에서 판매되는 우표, 농부에게 판매되는 농산물은 포함되지 않습니다. 또한 계산에는 가상 제품과 서비스의 온라인 판매는 포함되지 않습니다.

이 지표는 연소득 2천만 위안 이하의 대기업과 지사를 대상으로 조사한 자료를 바탕으로 한 것입니다.

소매 판매 데이터를 통해 국가 무역 흐름과 소비자 지출의 강도를 평가할 수 있습니다. 소매판매의 성장은 위안화에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"중국 소매 판매 y/y (China Retail Sales y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
1.3%
2.7%
2.9%
10월 2025
2.9%
3.7%
3.0%
9월 2025
3.0%
3.8%
3.4%
8월 2025
3.4%
3.9%
3.7%
7월 2025
3.7%
4.0%
4.8%
6월 2025
4.8%
4.2%
6.4%
5월 2025
6.4%
4.0%
5.1%
4월 2025
5.1%
4.2%
5.9%
3월 2025
5.9%
4.1%
4.0%
2월 2025
4.0%
2.2%
3.7%
12월 2024
3.7%
3.5%
3.0%
11월 2024
3.0%
4.8%
4.8%
10월 2024
4.8%
2.8%
3.2%
9월 2024
3.2%
3.7%
2.1%
8월 2024
2.1%
4.4%
2.7%
7월 2024
2.7%
5.1%
2.0%
6월 2024
2.0%
8.5%
3.7%
5월 2024
3.7%
2.1%
2.3%
4월 2024
2.3%
-1.1%
3.1%
3월 2024
3.1%
6.3%
5.5%
2월 2024
5.5%
3.8%
7.4%
12월 2023
7.4%
5.2%
10.1%
11월 2023
10.1%
6.5%
7.6%
10월 2023
7.6%
5.0%
5.5%
9월 2023
5.5%
3.5%
4.6%
8월 2023
4.6%
2.8%
2.5%
7월 2023
2.5%
7.8%
3.1%
6월 2023
3.1%
15.4%
12.7%
5월 2023
12.7%
14.5%
18.4%
4월 2023
18.4%
7.0%
10.6%
3월 2023
10.6%
0.8%
3.5%
2월 2023
3.5%
-3.8%
-1.8%
12월 2022
-1.8%
-3.2%
-5.9%
11월 2022
-5.9%
1.0%
-0.5%
10월 2022
-0.5%
3.9%
2.5%
9월 2022
2.5%
4.0%
5.4%
8월 2022
5.4%
2.9%
2.7%
7월 2022
2.7%
-1.8%
3.1%
6월 2022
3.1%
-8.8%
-6.7%
5월 2022
-6.7%
-7.2%
-11.1%
4월 2022
-11.1%
1.6%
-3.5%
3월 2022
-3.5%
4.1%
6.7%
2월 2022
6.7%
2.8%
1.7%
12월 2021
1.7%
4.3%
3.9%
11월 2021
3.9%
4.6%
4.9%
10월 2021
4.9%
3.4%
4.4%
9월 2021
4.4%
5.4%
2.5%
8월 2021
2.5%
10.2%
8.5%
7월 2021
8.5%
12.2%
12.1%
6월 2021
12.1%
14.9%
12.4%
1234
