중국 소매 판매 y/y는 해당 달 동안 판매된 소매 상품의 양이 전년도 같은 달과 비교하여 달라진 것을 보여줍니다.

일반 소매 판매는 국가 경제의 모든 부문과 소매 상점과 소비자 사이의 상품 이전을 포함합니다. 소매 판매 계산에는 다음이 포함됩니다:

건축 및 장식용 자재뿐만 아니라 농촌 및 도시민에게 판매되는 일상용품;

회사가 직원을 위해 구입한 사무용 기계 및 고정식, 식품 및 연료(재판매용이 아님);

중국 본토에 체류하는 동안 외국인과 대만, 마카오 및 홍콩 거주자에게 판매된 소비재;

중국 거주자가 구입한 의약품 및 의료 장비(중국 및 외국 모두);

인쇄 회사에서 판매하는 책, 인쇄 매체, 수집 가능한 우표, 노트북 및 기타 문구류;

중고품 가게에서 판매되는 소비재;

농가에 의해 비농업지역 및 기타 사회집단에 판매되는 것

계산에는 생산 주기 동안 기업에 판매된 원자재, 연료 및 장비, 재판매를 위해 구입한 물품, 우체국에서 판매되는 우표, 농부에게 판매되는 농산물은 포함되지 않습니다. 또한 계산에는 가상 제품과 서비스의 온라인 판매는 포함되지 않습니다.

이 지표는 연소득 2천만 위안 이하의 대기업과 지사를 대상으로 조사한 자료를 바탕으로 한 것입니다.

소매 판매 데이터를 통해 국가 무역 흐름과 소비자 지출의 강도를 평가할 수 있습니다. 소매판매의 성장은 위안화에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: