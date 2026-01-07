외국인직접투자 YTD y/y 지표는 연초부터 중국 경제에 투입된 외국인 투자가 전년 동기 대비 변동된 것을 반영합니다. 자료는 중화인민공화국 상무부에서 공개

중국은 해외 투자를 유치하는 세계 굴지의 경제대국입니다. 현재 투자자들은 노동집약적 산업에서 서비스, 첨단산업으로 전환하는 추세입니다. 중국 정부는 외국인 투자의 중요성을 인식하고 절차를 간소화하고 투명성을 높이며 투자자를 보호하기 위한 개혁을 시행하고 있습니다.

중국 경제는 200개국 이상의 투자를 유치 중국 경제에 대한 외국인 투자자의 대다수는 해외에 거주하는 중국인들입니다.

직접 투자 역학은 그 나라 경제의 매력을 반영합니다. 투자 증가는 경제 발전에 호재로 작용하며 중국 위안화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

