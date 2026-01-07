중국 인민은행 M2 머니주식 y/y (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)
|낮음
|N/D
|8.1%
|
8.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|8.1%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
중국 인민은행 M2 머니주식 y/y는 해당 분기에 현재 유통되고 있거나 국내에 존재하는 돈의 액수가 전년도 같은 분기에 비해 변동된 것을 반영합니다.
M2 머니 스톡에는 유통 중인 현금(통장 및 동전), 여행자 수표, 결산 자금 및 경상 은행 계좌(직불 카드 포함), 수요 예금, 기타 체크 가능 예금 및 저축 예금이 포함됩니다.
즉, M2 머니 스톡은 현재 유통 중인 모든 국가 통화와 유동 자산을 특징으로 합니다. 그것은 고정 명목가치가 있고 즉시 현금으로 전환할 수 있는 자산을 포함합니다. 머니주식은 인플레이션을 나타내는 중요한 지표입니다. 국내에 돈이 많이 유통될수록 위안화 환율에 대한 인플레이션 압력이 높아집니다.
M2 머니주식 가치의 증가는 다른 중요한 거시경제적, 재무적 매개 변수의 행동에 따라 위안화에 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"중국 인민은행 M2 머니주식 y/y (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용