중국 인민은행 M2 머니주식 y/y는 해당 분기에 현재 유통되고 있거나 국내에 존재하는 돈의 액수가 전년도 같은 분기에 비해 변동된 것을 반영합니다.

M2 머니 스톡에는 유통 중인 현금(통장 및 동전), 여행자 수표, 결산 자금 및 경상 은행 계좌(직불 카드 포함), 수요 예금, 기타 체크 가능 예금 및 저축 예금이 포함됩니다.

즉, M2 머니 스톡은 현재 유통 중인 모든 국가 통화와 유동 자산을 특징으로 합니다. 그것은 고정 명목가치가 있고 즉시 현금으로 전환할 수 있는 자산을 포함합니다. 머니주식은 인플레이션을 나타내는 중요한 지표입니다. 국내에 돈이 많이 유통될수록 위안화 환율에 대한 인플레이션 압력이 높아집니다.

M2 머니주식 가치의 증가는 다른 중요한 거시경제적, 재무적 매개 변수의 행동에 따라 위안화에 영향을 미칠 수 있습니다.

