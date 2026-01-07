중국 인민은행(PBC) 대출 증가율 y/y (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)
중국 인민은행 대출성장률 y/y는 중국 은행들이 개인과 기업에 발행한 대출금액이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다. 통계는 PBC에 의해 매월 수집되어 발표됩니다.
대출 규모는 전국 소비자 활동과 밀접한 상관관계가 있기 때문에, 새로운 대출 지표는 분석가들과 경제학자들에 의해 면밀히 관찰됩니다. 일반적으로 신규대출액 증가는 민간소비(개인대출로 발행)와 기업개발(상업대출)을 늘리기 때문에 국가경제에 유리합니다.
대출금액의 증가는 유통되는 돈의 양을 증가시키고 경제발전을 촉진합니다. 따라서 지수 상승은 종종 위안화에 긍정적인 것으로 보입니다.
"중국 인민은행(PBC) 대출 증가율 y/y (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
