중국 인민은행 대출성장률 y/y는 중국 은행들이 개인과 기업에 발행한 대출금액이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다. 통계는 PBC에 의해 매월 수집되어 발표됩니다.

대출 규모는 전국 소비자 활동과 밀접한 상관관계가 있기 때문에, 새로운 대출 지표는 분석가들과 경제학자들에 의해 면밀히 관찰됩니다. 일반적으로 신규대출액 증가는 민간소비(개인대출로 발행)와 기업개발(상업대출)을 늘리기 때문에 국가경제에 유리합니다.

대출금액의 증가는 유통되는 돈의 양을 증가시키고 경제발전을 촉진합니다. 따라서 지수 상승은 종종 위안화에 긍정적인 것으로 보입니다.

마지막 값: