중국 산업 생산 연도 날짜별 y/y (China Industrial Production Year to Date y/y)
국가:
중국
CNY, 중국 위안화
분야:
비즈니스
|중간
|6.0%
|
6.1%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
6.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
중국 산업생산 YTD y/y는 연초부터 현재까지 제조된 공산품의 부가가치 증가율을 전년도 같은 기간에 비해 반영하고 있습니다. 연소득 2천만 위안 이하의 대기업을 대상으로 한 조사 자료를 반영한 지표입니다. 산업 생산 증가는 국가 GDP에 긍정적인 영향을 미칩니다. 따라서 위안화 시세의 가치 상승은 긍정적인 것으로
마지막 값:
실제 자료
"중국 산업 생산 연도 날짜별 y/y (China Industrial Production Year to Date y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
6.0%
6.1%
10월 2025
6.1%
6.2%
9월 2025
6.2%
6.2%
8월 2025
6.2%
6.3%
7월 2025
6.3%
6.4%
6월 2025
6.4%
6.3%
5월 2025
6.3%
6.4%
4월 2025
6.4%
6.5%
3월 2025
6.5%
5.9%
2월 2025
5.9%
5.8%
12월 2024
5.8%
5.8%
11월 2024
5.8%
5.8%
10월 2024
5.8%
5.8%
9월 2024
5.8%
5.8%
8월 2024
5.8%
5.9%
7월 2024
5.9%
6.0%
6월 2024
6.0%
6.2%
5월 2024
6.2%
6.3%
4월 2024
6.3%
6.1%
3월 2024
6.1%
7.0%
2월 2024
7.0%
4.6%
12월 2023
4.6%
4.3%
11월 2023
4.3%
4.1%
10월 2023
4.1%
4.0%
9월 2023
4.0%
3.9%
8월 2023
3.9%
3.8%
7월 2023
3.8%
3.8%
6월 2023
3.8%
3.6%
5월 2023
3.6%
3.6%
4월 2023
3.6%
3.0%
3월 2023
3.0%
2.4%
2월 2023
2.4%
3.6%
12월 2022
3.6%
3.8%
11월 2022
3.8%
4.0%
10월 2022
4.0%
3.9%
9월 2022
3.9%
3.6%
8월 2022
3.6%
3.5%
7월 2022
3.5%
3.4%
6월 2022
3.4%
3.3%
5월 2022
3.3%
4.0%
4월 2022
4.0%
6.5%
3월 2022
6.5%
7.5%
2월 2022
7.5%
9.6%
12월 2021
9.6%
10.1%
11월 2021
10.1%
10.9%
10월 2021
10.9%
11.8%
9월 2021
11.8%
13.1%
8월 2021
13.1%
14.4%
7월 2021
14.4%
15.9%
6월 2021
15.9%
17.8%
