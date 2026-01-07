중국공업생산 y/y (China Industrial Production y/y)
|중간
|4.8%
|5.6%
|
4.9%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|5.0%
|
4.8%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
중국산업생산성 y/y는 해당 달에 제조된 공산품의 부가가치 증가율을 전년도 같은 달에 비해 반영합니다. 이 지표를 결과물 증가율이라고도 합니다.
산업생산을 평가하기 위해 사용되는 구성요소는 다음과 같습니다:
- 판매율(판매된 제품과 제조된 제품의 비율);
- 수출공급원가(이 구성요소는 수출을 말합니다);
- 데일리 생산물;
- 연간 생산량 증가율.
계산은 연간 매출액이 최소 20밀리언 위안의 회사들로부터 받은 데이터를 기반으로 합니다. 기업은 지리적 지역과 산업 부문으로 나뉩니다. 중국 산업의 3대 부문은 광업, 제조업, 에너지 입니다.
이 지표는 생산 현황과 단기 전망을 평가하는 데 사용되며, 경기 확장 규모를 분석하는 데에도 사용됩니다. 생산은 여전히 중국 수출의 가장 큰 부분을 차지하고 있기 때문에, 이 지표는 중국 정부가 국가 경제 정책의 개발과 조정에 사용하고 있습니다.
산업 생산 증가는 경제 활동 수준의 증가를 나타내며 국가 GDP에 긍정적인 영향을 미칩니다. 따라서 위안화 시세의 가치 상승은 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"중국공업생산 y/y (China Industrial Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
