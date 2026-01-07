캘린더섹션

중국공업생산 y/y (China Industrial Production y/y)

국가:
중국
CNY, 중국 위안화
소스:
국가통계국 (National Bureau of Statistics)
분야:
비즈니스
중간 4.8% 5.6%
4.9%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
5.0%
4.8%
다음 발표 실제 예측
이전
중국산업생산성 y/y는 해당 달에 제조된 공산품의 부가가치 증가율을 전년도 같은 달에 비해 반영합니다. 이 지표를 결과물 증가율이라고도 합니다.

산업생산을 평가하기 위해 사용되는 구성요소는 다음과 같습니다:

  • 판매율(판매된 제품과 제조된 제품의 비율);
  • 수출공급원가(이 구성요소는 수출을 말합니다);
  • 데일리 생산물;
  • 연간 생산량 증가율.

계산은 연간 매출액이 최소 20밀리언 위안의 회사들로부터 받은 데이터를 기반으로 합니다. 기업은 지리적 지역과 산업 부문으로 나뉩니다. 중국 산업의 3대 부문은 광업, 제조업, 에너지 입니다.

이 지표는 생산 현황과 단기 전망을 평가하는 데 사용되며, 경기 확장 규모를 분석하는 데에도 사용됩니다. 생산은 여전히 중국 수출의 가장 큰 부분을 차지하고 있기 때문에, 이 지표는 중국 정부가 국가 경제 정책의 개발과 조정에 사용하고 있습니다.

산업 생산 증가는 경제 활동 수준의 증가를 나타내며 국가 GDP에 긍정적인 영향을 미칩니다. 따라서 위안화 시세의 가치 상승은 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"중국공업생산 y/y (China Industrial Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
4.8%
5.6%
4.9%
10월 2025
4.9%
6.2%
6.5%
9월 2025
6.5%
4.4%
5.2%
8월 2025
5.2%
6.5%
5.7%
7월 2025
5.7%
6.1%
6.8%
6월 2025
6.8%
6.0%
5.8%
5월 2025
5.8%
6.5%
6.1%
4월 2025
6.1%
7.0%
7.7%
3월 2025
7.7%
6.2%
5.9%
2월 2025
5.9%
5.9%
6.2%
12월 2024
6.2%
4.0%
5.4%
11월 2024
5.4%
3.9%
5.3%
10월 2024
5.3%
4.7%
5.4%
9월 2024
5.4%
4.1%
4.5%
8월 2024
4.5%
4.6%
5.1%
7월 2024
5.1%
4.3%
5.3%
6월 2024
5.3%
6.3%
5.6%
5월 2024
5.6%
6.7%
6.7%
4월 2024
6.7%
4.2%
4.5%
3월 2024
4.5%
6.0%
7.0%
2월 2024
7.0%
4.5%
6.8%
12월 2023
6.8%
4.6%
6.6%
11월 2023
6.6%
4.1%
4.6%
10월 2023
4.6%
4.1%
4.5%
9월 2023
4.5%
4.0%
4.5%
8월 2023
4.5%
4.1%
3.7%
7월 2023
3.7%
4.0%
4.4%
6월 2023
4.4%
3.4%
3.5%
5월 2023
3.5%
2.9%
5.6%
4월 2023
5.6%
2.6%
3.9%
3월 2023
3.9%
3.1%
2.4%
2월 2023
2.4%
3.9%
1.3%
12월 2022
1.3%
4.4%
2.2%
11월 2022
2.2%
4.4%
5.0%
10월 2022
5.0%
3.7%
6.3%
9월 2022
6.3%
2.4%
4.2%
8월 2022
4.2%
1.5%
3.8%
7월 2022
3.8%
2.1%
3.9%
6월 2022
3.9%
3.0%
0.7%
5월 2022
0.7%
4.0%
-2.9%
4월 2022
-2.9%
4.7%
5.0%
3월 2022
5.0%
4.2%
7.5%
2월 2022
7.5%
3.7%
4.3%
12월 2021
4.3%
4.2%
3.8%
11월 2021
3.8%
5.0%
3.5%
10월 2021
3.5%
6.3%
3.1%
9월 2021
3.1%
9.4%
5.3%
8월 2021
5.3%
11.8%
6.4%
7월 2021
6.4%
14.7%
8.3%
6월 2021
8.3%
16.4%
8.8%
