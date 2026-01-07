중국고정자산투자 y/y (China Fixed Asset Investment y/y)
|중간
|-2.6%
|-2.5%
|
-1.7%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-2.7%
|
-2.6%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
중국고정자산투자 y/y는 중국 비농업기업의 고정자산에 대한 자금투자액이 전년도 같은 달에 비해 변동되는 역동성을 반영하고 있습니다. 지표 계산에는 50만 위안 이상의 투자 프로젝트만 포함됩니다.
고정자산투자는 비농촌자본투자에 대한 화폐성 지출을 말합니다. 이 지표는 국유펀드, 민간펀드, 외국인이 중국 기업에 투자한 펀드 등 모든 출처의 투자를 포괄합니다. 기존의 모든 등록 형태의 중국 기업에 대한 투자가 지표에 포함됩니다.
전국의 고정자산에 대한 투자는 크게 네 가지 그룹으로 나뉜다:
- 자본건설투자;
- 혁신 투자(신장비 구매 및 설치, 신기술 도입, 기업 재건 및 현대화 등);
- 부동산 개발 투자(주·행정 신축, 전기 및 기타 통신, 기타 기반시설 사업 포함);
- 고정자산에 대한 투자(광업사업, 광업기업확장, 도로재건축, 창고사업 등).
고정자산에 대한 투자가 고정자산의 사회적 재생산을 위한 주된 방법입니다. 고정 자산의 건설과 구매는 생산량을 늘리고 비용을 절감할 수 있는 현대 기술과 장비를 국가 경제에 가져다 줍니다.
또한 고정자산에 대한 투자의 성장은 국가경제활동의 성장을 예측할 수 있게 하며 현재의 기업활동 수준을 긍정적으로 특징짓습니다. 따라서 고정자산에 대한 투자 증가는 위안화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"중국고정자산투자 y/y (China Fixed Asset Investment y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용