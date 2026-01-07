캘린더섹션

중국고정자산투자 y/y (China Fixed Asset Investment y/y)

국가:
중국
CNY, 중국 위안화
소스:
국가통계국 (National Bureau of Statistics)
분야:
비즈니스
중간 -2.6% -2.5%
-1.7%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-2.7%
-2.6%
다음 발표 실제 예측
이전
중국고정자산투자 y/y는 중국 비농업기업의 고정자산에 대한 자금투자액이 전년도 같은 달에 비해 변동되는 역동성을 반영하고 있습니다. 지표 계산에는 50만 위안 이상의 투자 프로젝트만 포함됩니다.

고정자산투자는 비농촌자본투자에 대한 화폐성 지출을 말합니다. 이 지표는 국유펀드, 민간펀드, 외국인이 중국 기업에 투자한 펀드 등 모든 출처의 투자를 포괄합니다. 기존의 모든 등록 형태의 중국 기업에 대한 투자가 지표에 포함됩니다.

전국의 고정자산에 대한 투자는 크게 네 가지 그룹으로 나뉜다:

  • 자본건설투자;
  • 혁신 투자(신장비 구매 및 설치, 신기술 도입, 기업 재건 및 현대화 등);
  • 부동산 개발 투자(주·행정 신축, 전기 및 기타 통신, 기타 기반시설 사업 포함);
  • 고정자산에 대한 투자(광업사업, 광업기업확장, 도로재건축, 창고사업 등).

고정자산에 대한 투자가 고정자산의 사회적 재생산을 위한 주된 방법입니다. 고정 자산의 건설과 구매는 생산량을 늘리고 비용을 절감할 수 있는 현대 기술과 장비를 국가 경제에 가져다 줍니다.

또한 고정자산에 대한 투자의 성장은 국가경제활동의 성장을 예측할 수 있게 하며 현재의 기업활동 수준을 긍정적으로 특징짓습니다. 따라서 고정자산에 대한 투자 증가는 위안화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"중국고정자산투자 y/y (China Fixed Asset Investment y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-2.6%
-2.5%
-1.7%
10월 2025
-1.7%
-0.6%
-0.5%
9월 2025
-0.5%
0.4%
0.5%
8월 2025
0.5%
1.0%
1.6%
7월 2025
1.6%
2.2%
2.8%
6월 2025
2.8%
3.2%
3.7%
5월 2025
3.7%
2.9%
4.0%
4월 2025
4.0%
4.4%
4.2%
3월 2025
4.2%
3.8%
4.1%
2월 2025
4.1%
2.9%
3.2%
12월 2024
3.2%
3.1%
3.3%
11월 2024
3.3%
3.1%
3.4%
10월 2024
3.4%
3.7%
3.4%
9월 2024
3.4%
3.3%
3.4%
8월 2024
3.4%
3.0%
3.6%
7월 2024
3.6%
3.9%
3.9%
6월 2024
3.9%
4.2%
4.0%
5월 2024
4.0%
3.6%
4.2%
4월 2024
4.2%
4.3%
4.5%
3월 2024
4.5%
4.7%
4.2%
2월 2024
4.2%
2.7%
3.0%
12월 2023
3.0%
2.7%
2.9%
11월 2023
2.9%
3.0%
2.9%
10월 2023
2.9%
3.1%
3.1%
9월 2023
3.1%
3.2%
3.2%
8월 2023
3.2%
3.5%
3.4%
7월 2023
3.4%
3.8%
3.8%
6월 2023
3.8%
4.3%
4.0%
5월 2023
4.0%
4.8%
4.7%
4월 2023
4.7%
5.2%
5.1%
3월 2023
5.1%
5.2%
5.5%
2월 2023
5.5%
5.1%
5.1%
12월 2022
5.1%
5.5%
5.3%
11월 2022
5.3%
5.8%
5.8%
10월 2022
5.8%
5.8%
5.9%
9월 2022
5.9%
5.7%
5.8%
8월 2022
5.8%
5.8%
5.7%
7월 2022
5.7%
6.1%
6.1%
6월 2022
6.1%
6.4%
6.2%
5월 2022
6.2%
7.9%
6.8%
4월 2022
6.8%
10.6%
9.3%
3월 2022
9.3%
8.4%
12.2%
2월 2022
12.2%
5.0%
4.9%
12월 2021
4.9%
5.6%
5.2%
11월 2021
5.2%
6.6%
6.1%
10월 2021
6.1%
8.0%
7.3%
9월 2021
7.3%
9.5%
8.9%
8월 2021
8.9%
11.3%
10.3%
7월 2021
10.3%
13.8%
12.6%
6월 2021
12.6%
17.5%
15.4%
1234
