중국고정자산투자 y/y는 중국 비농업기업의 고정자산에 대한 자금투자액이 전년도 같은 달에 비해 변동되는 역동성을 반영하고 있습니다. 지표 계산에는 50만 위안 이상의 투자 프로젝트만 포함됩니다.

고정자산투자는 비농촌자본투자에 대한 화폐성 지출을 말합니다. 이 지표는 국유펀드, 민간펀드, 외국인이 중국 기업에 투자한 펀드 등 모든 출처의 투자를 포괄합니다. 기존의 모든 등록 형태의 중국 기업에 대한 투자가 지표에 포함됩니다.

전국의 고정자산에 대한 투자는 크게 네 가지 그룹으로 나뉜다:

자본건설투자;

혁신 투자(신장비 구매 및 설치, 신기술 도입, 기업 재건 및 현대화 등);

부동산 개발 투자(주·행정 신축, 전기 및 기타 통신, 기타 기반시설 사업 포함);

고정자산에 대한 투자(광업사업, 광업기업확장, 도로재건축, 창고사업 등).

고정자산에 대한 투자가 고정자산의 사회적 재생산을 위한 주된 방법입니다. 고정 자산의 건설과 구매는 생산량을 늘리고 비용을 절감할 수 있는 현대 기술과 장비를 국가 경제에 가져다 줍니다.

또한 고정자산에 대한 투자의 성장은 국가경제활동의 성장을 예측할 수 있게 하며 현재의 기업활동 수준을 긍정적으로 특징짓습니다. 따라서 고정자산에 대한 투자 증가는 위안화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: