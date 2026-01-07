중국 산업 수익 연도 날짜별 y/y (China Industrial Profit Year to Date y/y)
산업 수익 YTD y/y는 중국 서비스업 기업들의 수입 변화가 전년 동기 대비 연초부터 현재까지의 지출을 줄인 비율을 반영합니다. 예상보다 높은 판독치는 위안화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"중국 산업 수익 연도 날짜별 y/y (China Industrial Profit Year to Date y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
0.1%
1.9%
10월 2025
1.9%
3.2%
9월 2025
3.2%
0.9%
8월 2025
0.9%
-1.7%
7월 2025
-1.7%
-1.8%
6월 2025
-1.8%
-1.1%
5월 2025
-1.1%
1.4%
4월 2025
1.4%
0.8%
3월 2025
0.8%
-0.3%
2월 2025
-0.3%
-3.3%
12월 2024
-3.3%
-4.7%
11월 2024
-4.7%
-4.3%
10월 2024
-4.3%
-3.5%
9월 2024
-3.5%
0.5%
8월 2024
0.5%
3.6%
7월 2024
3.6%
3.5%
6월 2024
3.5%
3.4%
5월 2024
3.4%
4.3%
4월 2024
4.3%
4.3%
3월 2024
4.3%
10.2%
2월 2024
10.2%
-2.3%
12월 2023
-2.3%
-4.4%
11월 2023
-4.4%
-7.8%
10월 2023
-7.8%
-9.0%
9월 2023
-9.0%
-11.7%
8월 2023
-11.7%
-15.5%
7월 2023
-15.5%
-16.8%
6월 2023
-16.8%
-18.8%
5월 2023
-18.8%
-20.6%
4월 2023
-20.6%
-21.4%
3월 2023
-21.4%
-22.9%
2월 2023
-22.9%
-4.0%
12월 2022
-4.0%
-3.6%
11월 2022
-3.6%
-3.0%
10월 2022
-3.0%
-2.3%
9월 2022
-2.3%
-2.1%
8월 2022
-2.1%
-1.1%
7월 2022
-1.1%
1.0%
6월 2022
1.0%
1.0%
5월 2022
1.0%
3.5%
4월 2022
3.5%
8.5%
3월 2022
8.5%
5.0%
2월 2022
5.0%
34.3%
12월 2021
34.3%
38.0%
11월 2021
38.0%
42.2%
10월 2021
42.2%
44.7%
9월 2021
44.7%
49.5%
8월 2021
49.5%
57.3%
7월 2021
57.3%
66.9%
6월 2021
66.9%
83.4%
