중국 소비자 물가 지수 (CPI) y/y (China Consumer Price Index (CPI) y/y)

국가:
중국
CNY, 중국 위안화
소스:
국가통계국 (National Bureau of Statistics)
분야:
가격
중간 0.7% 0.2%
0.2%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.0%
0.7%
다음 발표 실제 예측
이전
중국 소비자물가지수(CPI) y/y는 해당 달의 소비재 및 서비스 가격 수준이 전년도 같은 달에 비해 변화한 것을 반영합니다.

이 지표는 가격 수준을 종합적으로 반영합니다. 중국 도시 및 농촌 거주자들이 구매하는 8개 기본 범주 262종의 상품과 서비스에 대한 소비자 가격을 포함합니다. 범주에는 식품(담배 및 주류 포함), 의류, 주거, 가정 서비스, 에너지, 교통 및 통신, 교육, 문화 및 레크리에이션, 의료 등이 포함됩니다. 지수 계산에는 소득세와 투자 항목(주식, 채권, 골동품 등)이 포함되지 않습니다.

이 지수는 중국 31개 성 500개 시·군 8만8000여 개에 대한 가격 수집량 조사를 바탕으로 산출됩니다. 이 샘플은 쇼핑몰, 슈퍼마켓, 오픈페어, 인터넷 전자상거래 공급업체, 즉 다양한 유형과 크기의 소매업체를 포함

소비자물가지수는 국가 물가상승률을 측정하는 데 사용되는 주요 경제지표 중 하나입니다. 소비자 관점에서 물가가 어떻게 변화하는지 보여주는 지표입니다. 생활비 변화를 추정할 수 있다는 얘기다.

이 지수는 임금과 사회 지급의 조정에 사용됩니다. 또한, CPI는 소득세 구조를 조정하고 실질 GDP를 계산하는 데 사용됩니다.

CPI 증가세는 위안화 시세에 긍정적인 것으로 보입니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"중국 소비자 물가 지수 (CPI) y/y (China Consumer Price Index (CPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
0.7%
0.2%
0.2%
10월 2025
0.2%
-0.3%
-0.3%
9월 2025
-0.3%
-0.1%
-0.4%
8월 2025
-0.4%
-0.2%
0.0%
7월 2025
0.0%
-0.1%
0.1%
6월 2025
0.1%
0.0%
-0.1%
5월 2025
-0.1%
-0.3%
-0.1%
4월 2025
-0.1%
0.1%
-0.1%
3월 2025
-0.1%
-0.4%
-0.7%
2월 2025
-0.7%
0.1%
0.5%
1월 2025
0.5%
0.1%
0.1%
12월 2024
0.1%
0.3%
0.2%
11월 2024
0.2%
0.5%
0.3%
10월 2024
0.3%
0.6%
0.4%
9월 2024
0.4%
0.9%
0.6%
8월 2024
0.6%
0.6%
0.5%
7월 2024
0.5%
0.6%
0.2%
6월 2024
0.2%
0.8%
0.3%
5월 2024
0.3%
0.6%
0.3%
4월 2024
0.3%
0.8%
0.1%
3월 2024
0.1%
0.1%
0.7%
2월 2024
0.7%
-0.1%
-0.8%
1월 2024
-0.8%
0.1%
-0.3%
12월 2023
-0.3%
-0.6%
-0.5%
11월 2023
-0.5%
0.2%
-0.2%
10월 2023
-0.2%
0.4%
0.0%
9월 2023
0.0%
-0.2%
0.1%
8월 2023
0.1%
-0.4%
-0.3%
7월 2023
-0.3%
0.0%
0.0%
6월 2023
0.0%
0.3%
0.2%
5월 2023
0.2%
0.1%
0.1%
4월 2023
0.1%
-0.1%
0.7%
3월 2023
0.7%
0.1%
1.0%
2월 2023
1.0%
2.1%
2.1%
1월 2023
2.1%
2.3%
1.8%
12월 2022
1.8%
2.2%
1.6%
11월 2022
1.6%
1.0%
2.1%
10월 2022
2.1%
2.3%
2.8%
9월 2022
2.8%
2.8%
2.5%
8월 2022
2.5%
3.1%
2.7%
7월 2022
2.7%
2.0%
2.5%
6월 2022
2.5%
1.7%
2.1%
5월 2022
2.1%
2.5%
2.1%
4월 2022
2.1%
1.5%
1.5%
3월 2022
1.5%
0.1%
0.9%
2월 2022
0.9%
0.6%
0.9%
1월 2022
0.9%
1.7%
1.5%
12월 2021
1.5%
1.5%
2.3%
11월 2021
2.3%
2.2%
1.5%
10월 2021
1.5%
1.6%
0.7%
