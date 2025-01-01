문서화섹션
ResultVolume

딜 또는 주문 볼륨 가져오기.

double  ResultVolume() const

값 반환

브로커에 의해 확인된 딜 또는 주문 볼륨.