계정 속성

현재 게정에 대한 정보를 얻기 위한 몇 가지 기능이 있습니다: AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() 및 AccountInfoString(). 함수 매개변수 값은 해당 ENUM_ACCOUNT_INFO 열거값의 값을 수락할 수 있습니다.

다음 함수의 경우: AccountInfoInteger()

ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER

식별자 설명 유형 ACCOUNT_LOGIN 계좌 번호 long ACCOUNT_TRADE_MODE 계좌 거래 모드 ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ACCOUNT_LEVERAGE 계좌 레버리지 long ACCOUNT_LIMIT_ORDERS 허용된 최대 활성 보류 주문 수 int ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE 최소 허용 마진 설정 모드 ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ACCOUNT_TRADE_ALLOWED 다음의 거래 허용: 현재 계좌 bool ACCOUNT_TRADE_EXPERT 다음의 거래 허용: 엑스퍼트 어드바이저 bool ACCOUNT_MARGIN_MODE 마진 계산 모드 ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS 거래 결과를 정확하게 표시하는 데 필요한 계정 통화의 소수 자릿수 int ACCOUNT_FIFO_CLOSE FIFO 규칙에 의해서만 포지션을 닫을 수 있음을 나타내는 지표. 속성 값을 true로 설정하면 각 기호 포지션이 가장 오래된 기호부터 열리는 동일한 순서로 닫힙니다. 다른 순서로 포지션을 마감하려 할 경우 트레이더가 적절한 오류를 받게 됩니다. 비회피 포지션 계좌 모드 (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)인 경우, 속성 값은 언제나 false입니다. bool

다음 함수의 경우: AccountInfoDouble()

ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE

식별자 설명 유형 ACCOUNT_BALANCE 예금 통화 계좌 잔액 double ACCOUNT_CREDIT 예금 통화 계좌 신용 double ACCOUNT_PROFIT 예금 통화 계좌의 현재 이익 double ACCOUNT_EQUITY 예금 통화 계좌 자본 double ACCOUNT_MARGIN 예금 통화에 사용된 계좌 마진 double ACCOUNT_MARGIN_FREE 예금 통화 계좌의 여유 마진 double ACCOUNT_MARGIN_LEVEL 계좌 마진 수준(%) double ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL 마진 호출 수준. 설정된 ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE에 따라 백분율 또는 예금 통화로 표시됩니다 double ACCOUNT_MARGIN_SO_SO 마진 중지 출력 수준. 설정된 ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE에 따라 백분율 또는 예금 통화로 표시됩니다 double ACCOUNT_MARGIN_INITIAL 초기 마진. 보류 중인 모든 주문의 마진을 충당하기 위한 계정의 예약 금액 double ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE 유지 마진. 모든 오픈 포지션의 최소 금액을 충당하기 위한 계좌 적립 최소 자본 double ACCOUNT_ASSETS 계좌의 현재 자산 double ACCOUNT_LIABILITIES 계좌의 현재 유동 부채 double ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED 계정에 현재 차단된 커미션 금액 double

다음 함수의 경우: AccountInfoString()

ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING

식별자 설명 유형 ACCOUNT_NAME 클라이언트 이름 string ACCOUNT_SERVER 거래 서버 이름 string ACCOUNT_CURRENCY 계좌 통화 string ACCOUNT_COMPANY 계정을 서비스하는 회사 이름 string

거래 서버에서 개설할 수 있는 계좌 유형은 여러 가지가 있습니다. MQL5 프로그램이 실행 중인 계정 유형은 ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE 열거를 사용하여 확인할 수 있습니다.

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE

식별자 설명 ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO 데모 계좌 ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST 콘테스트 계좌 ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL 실제 계좌

형평성이 개방 적인 위치를 유지하는 데 충분하지 않은 경우, 스톱 아웃 상황, 즉 강제 종료가 발생합니다. 스톱 아웃이 발생하는 최소 마진 수준은 백분율 또는 통화 단위로 설정할 수 있습니다. 계정에 대해 설정된 모드를 확인하려면 ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE 열거를 사용해야 합니다.

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE

식별자 설명 ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT 계좌 중지 모드(%) ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY 계좌 중지 모드(금액)

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE

식별자 설명 ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING OTC 시장이 "네팅" 모드의 위치를 해석하는 데 사용됩니다 (기호 하나에 대해 하나의 위치만 존재할 수 있습니다). 기호 유형에 따라 마진이 계산됩니다 (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE). ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE 교환 시장에 사용됩니다. 기호 설정에 지정된 할인에 따라 마진이 계산됩니다. 할인은 브로커가 설정하지만 거래소에서 설정한 값보다 작지는 않습니다. ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING 개별 포지션이 가능한 거래소 시장에 사용됩니다(헤지, 하나의 기호에 대해 여러 포지션이 존재할 수 있음.) 이 마진은 기호 유형(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)에 기초하여 계산하며, 위험 회피 마진 (SYMBOL_MARGIN_HEDGED)을 고려합니다.

간단한 계정 정보를 출력하는 스크립트의 예입니다.