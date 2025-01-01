- Build
CTerminalInfo
CTerminalInfo는 mql5 프로그램 환경의 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.
설명
CTerminalInfo 클래스는 mql5 프로그램 환경 속성에 대한 액세스를 제공합니다.
선언
|
class CTerminalInfo : public CObject
제목
|
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
|
상속 계층
CTerminalInfo
그룹별 클래스 메서드
|
정수 유형의 속성에 액세스하는 메서드
|
|
클라이언트 터미널의 빌드 번호 가져오기
|
거래 서버 연결에 대한 정보 가져오기
|
DLL 사용 권한에 대한 정보 가져오기
|
거래 권한에 대한 정보 가져오기
|
터미널에 지정된 SMTP 서버에 이메일을 보내고 로그인할 수 있는 권한에 대한 정보 가져오기
|
터미널 설정에 지정된 FTP 서버에 거래 보고서를 보내고 로그인할 수 있는 권한에 대한 정보를 가져오기
|
차트의 최대 막대 수에 대한 정보 가져오기
|
클라이언트 터미널에서 언어의 코드 페이지에 대한 정보 가져오기
|
CPU 코어에 대한 정보 가져오기
|
실제 메모리에 대한 정보 가져오기(MB 단위)
|
터미널/에이전트 프로세스에 사용할 수 있는 총 메모리에 대한 정보 가져오기(MB 단위)
|
터미널/에이전트 프로세스에 사용할 수 있는 사용 가능 메모리에 대한 정보 가져오기(MB 단위)
|
터미널/에이전트 프로세스에서 사용하는 메모리에 대한 정보 가져오기(MB 단위)
|
클라이언트 터미널 유형에 대한 정보 가져오기
|
비디오 카드에서 지원되는 OpenCL 버전에 대한 정보 가져오기
|
사용 가능한 디스크 공간에 대한 정보 가져오기(MB 단위)
|
문자열 유형의 속성에 액세스하는 방법
|
|
클라이언트 터미널의 언어 가져오기
|
클라이언트 터미널 이름 가져오기
|
클라이언트 터미널의 회사 이름 가져오기
|
클라이언트 터미널의 폴더 가져오기
|
클라이언트 터미널의 데이터 폴더 가져오기
|
컴퓨터에 설치된 모든 클라이언트 터미널의 공통 데이터 폴더를 가져오기
|
MQL5 API 기능에 액세스
|
|
정수 유형의 속성 값
|
문자열 형식의 속성 값 가져오기