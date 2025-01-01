문서화섹션
CTerminalInfo

CTerminalInfo는 mql5 프로그램 환경의 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

설명

CTerminalInfo 클래스는 mql5 프로그램 환경 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

선언

   class CTerminalInfo : public CObject

제목

   #include <Trade\TerminalInfo.mqh>

상속 계층

  CObject

      CTerminalInfo

그룹별 클래스 메서드

정수 유형의 속성에 액세스하는 메서드

 

Build

클라이언트 터미널의 빌드 번호 가져오기

IsConnected

거래 서버 연결에 대한 정보 가져오기

IsDLLsAllowed

DLL 사용 권한에 대한 정보 가져오기

IsTradeAllowed

거래 권한에 대한 정보 가져오기

IsEmailEnabled

터미널에 지정된 SMTP 서버에 이메일을 보내고 로그인할 수 있는 권한에 대한 정보 가져오기

IsFtpEnabled

터미널 설정에 지정된 FTP 서버에 거래 보고서를 보내고 로그인할 수 있는 권한에 대한 정보를 가져오기

MaxBars

차트의 최대 막대 수에 대한 정보 가져오기

CodePage

클라이언트 터미널에서 언어의 코드 페이지에 대한 정보 가져오기

CPUCores

CPU 코어에 대한 정보 가져오기

MemoryPhysical

실제 메모리에 대한 정보 가져오기(MB 단위)

MemoryTotal

터미널/에이전트 프로세스에 사용할 수 있는 총 메모리에 대한 정보 가져오기(MB 단위)

MemoryAvailable

터미널/에이전트 프로세스에 사용할 수 있는 사용 가능 메모리에 대한 정보 가져오기(MB 단위)

MemoryUsed

터미널/에이전트 프로세스에서 사용하는 메모리에 대한 정보 가져오기(MB 단위)

IsX64

클라이언트 터미널 유형에 대한 정보 가져오기

OpenCLSupport

비디오 카드에서 지원되는 OpenCL 버전에 대한 정보 가져오기

DiskSpace

사용 가능한 디스크 공간에 대한 정보 가져오기(MB 단위)

문자열 유형의 속성에 액세스하는 방법

 

Language

클라이언트 터미널의 언어 가져오기

Name

클라이언트 터미널 이름 가져오기

Company

클라이언트 터미널의 회사 이름 가져오기

Path

클라이언트 터미널의 폴더 가져오기

DataPath

클라이언트 터미널의 데이터 폴더 가져오기

CommonDataPath

컴퓨터에 설치된 모든 클라이언트 터미널의 공통 데이터 폴더를 가져오기

MQL5 API 기능에 액세스

 

InfoInteger

정수 유형의 속성 값

InfoString

문자열 형식의 속성 값 가져오기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare