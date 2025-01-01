터미널에 지정된 SMTP 서버에 이메일을 보내고 로그인할 수 있는 권한에 대한 정보 가져오기

터미널 설정에 지정된 FTP 서버에 거래 보고서를 보내고 로그인할 수 있는 권한에 대한 정보를 가져오기