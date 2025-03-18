Zenox

4.65

ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。

ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！

ユーザーマニュアルをダウンロード（英語）

Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。

2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多くのエキスパートアドバイザーは、単にハードコードされた最適化された時限爆弾であり、いずれ機能しなくなりますが、Zenoxは新しい市場状況に適応できます。

Zenoxは常に事前に設定された損切りと利益確定のレベルを使用し、売買ストップ注文を用いて高いリターン率で取引をエントリーします。1通貨ペアにつき買いポジションと売りポジションは1つずつしか設定できないため、規律あるリスク管理が確保されています。トレーリングストップは使用しないため、スリッページが低減し、利益と安定性の両方が向上します。危険なグリッド戦略やマーチンゲール戦略は使用しません。重要なのは、インジケーターのパラメータを過度に最適化していないことです。多くの設定が良好なパフォーマンスを示し、その安定性に対する信頼を強めました。

ご質問がある場合は、ダイレクト メッセージ、メール、または Microsoft Teams（peter.omer.m.deschepper@outlook.com）からお気軽にお問い合わせください。また、こちらのパブリック チャネルに参加して、Zenox の最新情報を入手してください。

ご注意ください: ZenoxはMQL5プラットフォーム経由でのみ入手可能です。もし他のウェブサイトで販売されている場合、それは詐欺です。

推奨設定:

  • リスク設定: 1取引あたり5%のリスクがデフォルトです。リスク許容度に応じて変更してください。最大オープンポジションが 5 以下に設定されていない限り、10% を超えることは推奨されません。

  • 時間足とシンボル: Zenoxはチャートの時間足に依存しません。通常はEUR/USDのH1チャートで使用されますが、どのシンボルや時間足でも実行できます。複数のチャートに設定する必要はなく、Zenoxは単一のチャートインスタンスからすべてのトレードを管理できます。

  • 最低口座残高: 750ドル、自動リスクは5%に設定されています。ご希望のリスクレベルに合わせて調整してください。

  • ブローカーの互換性: どのブローカー、どの口座通貨でも動作します。最高のパフォーマンスを得るには、VPSの使用が推奨されます（例：ライブシグナルで使用されているMQL5 VPS）。Zenoxは高いスプレッドやスリッページには敏感ではありません。

  • バックテスト: 高品質なティックデータを使用した正確なバックテストを行うには、MQL5から直接ダウンロードしたデフォルトのMetaTrader 5ターミナルを使用するのが最適です。ご注意ください、Zenoxはそのスイングトレードロジックにより、オープンポジションのバスケット（集団）を持つという動作特性があります。バックテストを行い、終了日に達すると、すべてのオープンポジションがクローズされ、おそらくいくらかの損失が発生します。しかし、実生活では、これらのポジションはテイクプロフィットまたはストップロスに達するまでオープンしたままになるため、バックテストの終了結果は正確ではありません。

パラメーター:

  • 自動リスク設定 -> 各注文の自動ロットサイズを計算するために使用されます。これにより、各注文は現在の残高のこのリスク（%）を持つことになります。

  • 自動リスク設定に証拠金（equity）を使用 -> 複数のエキスパートアドバイザーや手動トレードを実行している場合に便利です。残高の代わりに証拠金を使用してリスクを計算します。

  • 自動リスク設定に固定残高を使用する -> 設定を調整する必要なく定期的に資金を引き出したい場合に便利で、バックテストで長期間にわたる平均月間利益を計算しやすくなります。

  • 固定残高 -> 固定残高に使用される金額。固定残高ロジックには、実際の口座残高を超過しないようにするためのチェック機能があります。実際の残高を超過した場合は、実際の残高が使用されます。

  • 固定ロットサイズ（0より大きい場合、自動リスク設定を無効化） -> 0より大きい値を設定すると、自動ロットサイズ計算が無効になります。

  • 最大オープンポジション数 -> マジックナンバーに基づいてZenoxの最大オープンポジション数を設定します。プロップファームのユーザーに役立ちます。
  • 特定のペアのトレーディングを有効/無効にする ->
    • XAUUSD (ゴールド)
    • GBPUSD
    • GBPAUD
    • GBPJPY
    • EURUSD
    • EURGBP
    • EURJPY
    • AUDUSD
    • AUDCHF
    • AUDNZD
    • NZDUSD
    • NZDCAD
    • NZDJPY
    • USDCAD
    • USDCHF
    • USDJPY

  • シンボルのプレフィックス（例："mEURUSD"のプレフィックスは"m"） -> ブローカーがこれらのシンボルにプレフィックスを使用している場合、ここで定義できます。使用していない場合は空欄のままにしてください。

  • シンボルのサフィックス（例："EURUSDm"のサフィックスは"m"） -> ブローカーがこれらのシンボルにサフィックスを使用している場合、ここで定義できます。使用していない場合は空欄のままにしてください。

  • マジックナンバー -> 注文に一意の識別子を割り当てます。複数のエキスパートアドバイザーを実行している場合に役立ちます。

  • コメント -> Zenoxのトレードを簡単に識別するためのカスタム注文ラベル。

  • チャートパネルの表示 -> チャートパネルの表示/非表示を切り替えます。

  • エントリー、SL、TPにランダマイザーを使用 -> ランダマイザーのオン/オフを切り替えます（デフォルトではオフ）。これは、ユーザー間で同一のトレードを許可しないプロップファーム口座向けに設計されています。ほとんどのユーザーにとってはtrueに設定することは推奨されません。わずかにパフォーマンスが悪化する可能性があります。

  • ランダマイザーの最大ランダムポイント -> ランダマイザーに許可される最大ランダムポイント数を設定します。

レビュー 25
Gui Gen Freddy Tay
248
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

フィルタ:
KARMIC
94
KARMIC 2025.12.25 18:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.25 18:56
Thank you for the review. I choose quality over quantity for sure. With the right patience and knowledge, I have come to understand that you can build a complete multi-pair EA. When combined with the right strategy, it can be really powerful. This is where my focus will be over the long term, as I believe in my own trading systems.
Kind regards,
Peter
Gui Gen Freddy Tay
248
Gui Gen Freddy Tay 2025.12.22 13:55 
 

Many thanks, Peter. Good and stable EA, just have to be patient with the markets, the profits will come.

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.22 14:09
Thanks, I appreciate your review! Patience is indeed key, and as seen in the live signal, it pays off over time.
Kind regards,
Peter
Guosheng Chen
1057
Guosheng Chen 2025.12.18 11:58 
 

开单的位置非常夸张，盈亏比差太多了，亏损一次要4次差不多回本，第一次就亏损，我想发了这么多钱买的是这东西，感觉非常不好，想买的要三思而后行

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.18 12:43
您需要一些时间才能了解它的长期表现。每笔交易都有固定的止损，并且每个货币对只允许一次买入/卖出，因此风险并不高。此外，风险回报比并非总是 3:1，有时可能是 1:1。风险回报比本身并不能说明全部情况，重要的是风险回报、盈利因子和恢复因子的组合，这种组合才是最重要的，而且它非常平衡。其表现非常出色。使用几周后，您会更好地理解。
此致敬礼
Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.14 08:01 
 

After a month using this EA, I can only say it's a great product and as described. After one month it returned the investment and more in a great fashion. I highly recommend this product. Maybe the only con is that each trade took a long time to close, but if you take the right risk % for you it could manageable without a high DD. I will keep posting un update after 3 - 6 and 12 months.

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.14 09:05
Thanks for the review. That is a great start! Indeed, thanks to proper risk management capabilities, everything can stay under control without any issues.
Kind regards,
Peter
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 20:28 
 

Just gonna give a very blunt review! This EA has been my most expensive ever purchase on here, Although I have used it for about a week it has made up most of what I paid for it. Just be sure to control your risk management and This will definitively be one of your best investments :)

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 20:34
Thank you for the review! Great to hear about the strong performance. Wishing you continued long term success.
Kind regards,
Peter
yoshishi0120
29
yoshishi0120 2025.12.11 14:20 
 

I've only been using Zenox for three weeks, and my account balance is already up 15%. I really appreciate how dedicated the creator is to frequent updates and improving usability. With public live signals, it’s a trustworthy tool, and personally, I consider it a masterpiece. Hats off to the creator's knowledge and dedication. Thank you.

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.11 14:31
Thank you for the kind words! It's my pleasure to add useful features and it’s great to hear about your positive results.
Kind regards,
Peter
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:46 
 

Great bot for swing trading. Real strategy. Runs on many of my live accounts now. Keep in mind that trades might be open for several weeks which generates equity drawdown. It's normal and save. All trades have a SL. I recommend everybody to start with 1 - 2% risk per trade to get a feeling for this trading style. Once you adapt I am sure this benefits everybody since these are strategies which tend to work in the long run. Also great portfolio with many currency pairs for risk diversification.

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.07 16:00
Thank you for the review, that’s a great summary with good recommendations! I agree it can be a good idea to start with lower risk to get used to it. It’s always possible to increase the risk later on, even if there are open orders and positions. With the magic number, Zenox is able to pick up activity and restart without an issue. It’s true that some positions stay open for longer periods while others close within a short period. Because of the fixed stoploss on each position, the risk management possibilities, and a balanced pairs basket, everything evens out.
Kind regards,
Peter
AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.05 03:48 
 

Thank you for This EA , Really This EA Good for Investment for Long Time

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:13
Thank you for the review, long term is the way to go!
Kind regards,
Peter
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.01 22:25 
 

This expert advisor (EA) disappointed me due to its very high price and below-average performance. Trades could remain open for up to a month. I own all the EAs listed here in mql5 all and can say I have better ones at better prices. I will update this review if this EA improves. Currently, I don't use this robot on my own accounts. Another negative point is that it doesn't work at all on funded accounts. This review is honest.

update 2-12-2025 /When I meant owning all the robots, I meant owning most of them, in, the first 3 or 4 pages in MQL5.

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.12.05 06:20
Zenox is a swing-trading EA, which is explained clearly in its documentation. There is also a live signal on a reputable broker that shows a very stable growth curve. This live signal also demonstrates that trades can remain open for longer periods, so I don’t really understand your negative claims. Furthermore, your review isn’t honest, as your claim that it doesn't work on funded account is simply false, it also works on funded accounts, the Risk per trade in combination with Max open positions gives you the opportunity to create multiple unique setups for funded accounts, it allows you to respect the requested maximum drawdown.
Kind regards,
Peter
Ibraheem Salah
37
Ibraheem Salah 2025.11.22 16:09 
 

keep going, bro you're great EA is amazing

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.22 16:38
Thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.11.07 09:35 
 

Finally ended up buying Zenox and added it to my portfolio. I’m hopeful it will perform differently and work well in the long term. Wim’s review definitely pushed me to go for it. I’ll share the results and my review in a couple of months

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.11.07 09:54
Sounds good, thank you for the review!
Kind regards,
Peter
Profalgo Limited
83406
Wim Schrynemakers 2025.10.31 14:32 
 

Solid product, based on an actual strategy and very decent live results on a respectable broker. A lot of diversification already inside the EA, as it runs on a bunch of different pairs, all from 1 chart. That's how it should be. I don't buy a lot of products myself as I'm very picky. But this is a good one, and it has proven already it's robustness with the live results. Good EA's deserve more attention on this platform in my opinion, so even though it's "competition" to my own products, I want to see more products like this in the top 10, instead of all the martingales that have no real strategy behind it. Good work!

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.31 14:51
Thank you for this thoughtful review! I truly appreciate your perspective as a selective buyer and fellow developer, it means a lot that Zenox stands out to you for its real strategy, diversification, and proven live performance. You're absolutely right: running multiple pairs from a single chart is a smart way to manage risk and achieve sustainable growth. I'm glad the robustness shines through in the results, especially on a solid broker. Your support for quality EA's over short-term gimmicks is refreshing, and I share that vision for the platform. Wishing you continued success with your own projects!
Kind regards,
Peter
Leonstevey20
367
Leonstevey20 2025.10.30 08:40 
 

Right from the beginning when i saw Zenox EA i was super impressed and had a strong belief this is an EA that can generate me profits patiently long-term, so far my insticts were right and i'm glad i got it at fair price while i could, the developer is also honest and super helpful, looking forward to more profits ahead with ZENOX💎

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.30 08:53
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
Nguyen Van Hung
528
Nguyen Van Hung 2025.10.01 13:41 
 

Thật sự không có lời gì để nói. tôi đã mua gần 100 EA trên MQL 5 và đây là EA mà tôi đánh giá là ổn định và tốt nhất để đi dường dài. Điều bạn cần là thuê một VPS 5 năm. sau đó Set and forget

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.01 14:09
Exactly! Long term performance is what matters and no manual intervention is needed, just set and forget.
Kind regards,
Peter
Zi Qing Zhu
545
Zi Qing Zhu 2025.09.17 03:52 
 

I don't know how I ended up buying this EA. It's a fantastic design. The author is very responsible. I 100% recommend this EA. Without doubt, this EA deserves 5 stars.

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.09.17 04:51
Thank you for the amazing review!
Kind regards,
Peter
ken2pa
449
ken2pa 2025.08.19 11:37 
 

I have been observing for nearly four months, and about 95% of the entries immediately move against the position and turn negative right after entry. They either end up being stopped out, or remain as negative positions that I am still holding. The take-profit range is far too narrow compared to the stop-loss range. I am not ready to dismiss this EA yet. Depending on future results, I may reconsider my evaluation.

----

October 20 Update

This EA is constantly evolving and has been performing even better than when I first purchased it.

The R/R ratio, which I was concerned about, has also improved. I’m looking forward to seeing its future performance.

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.10.20 08:35
Thank you for the updated review. It's great to see the EA is evolving and performing better, with an improved R/R ratio as you noted. Some positions do indeed go into profit quickly, while others stay open longer, which aligns with the swing trading behavior of this EA—clearly visible in back tests. Long-term tests with MQL5's default terminal and every tick provide ample insight into its live signal performance. Looking forward to the future results as well!
Kind regards,
Peter
Biohacker1
240
Biohacker1 2025.08.15 16:12 
 

Good live signal that uses a breakout strategy, which is typically less prone to over-optimization. The EA has been stress-tested with 25% out-of-sample data and possibly a Monte Carlo ‘ESC’ stress test, indicating strong robustness. It’s also well diversified. Peter implemented the randomizer feature just days after I requested it, so excellent user support. The EA trades on higher timeframes, which I believe increases the probability of long-term profitability, and it employs a money management method similar to that of many top-ranked signals. It maintains a solid risk-to-reward ratio, leveraging reinforcement learning principles to achieve a high win rate and robust analysis. Because the EA places many trades, no single loss can significantly impact the account and unlike some AI-based EAs where one losing trade could wipe out half the account balance. As the saying goes, ‘In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, it is a weighing machine.’

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.08.15 16:55
Thanks for the awesome review, it is indeed the long term performance that matters. Glad I could help with the randomizer function!
Kind regards,
Peter
pooborde
99
pooborde 2025.07.03 08:05 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.07.03 08:22
Thanks for the great review! Glad you like its trend-following and risk control features.
Kind regards,
Peter
Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.06.16 11:09 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.16 11:25
This is a fantastic and insightful review! Thank you so much for your thorough testing and for sharing your valuable long-term perspective.
Zenox is indeed designed for long-term, balanced growth, not taking aggressive risks to grow fast in a short period. However, with the help of sixteen pairs since version 2.0, we can expect even more balanced growth and activity. I hope the live signal, with a real live account and a proper broker, will already help manage expectations for later on. Version 2.0 has just been released, so we can expect even more long-term growth from now. The great thing is that it is not spread sensitive, so it's also not really broker sensitive. Looking forward to the future!
Kind regards,
Peter
Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.06.12 21:19 
 

So far Support is very good and ea is stable and profitable of author Renaissance Committed to the ea as he has been it will be great

PETER OMER M DESCHEPPER
3423
開発者からの返信 PETER OMER M DESCHEPPER 2025.06.12 21:26
Thank you! Looking forward to Zenox's profitability.
Kind regards,
Peter
12
