Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。



2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多くのエキスパートアドバイザーは、単にハードコードされた最適化された時限爆弾であり、いずれ機能しなくなりますが、Zenoxは新しい市場状況に適応できます。



Zenoxは常に事前に設定された損切りと利益確定のレベルを使用し、売買ストップ注文を用いて高いリターン率で取引をエントリーします。1通貨ペアにつき買いポジションと売りポジションは1つずつしか設定できないため、規律あるリスク管理が確保されています。トレーリングストップは使用しないため、スリッページが低減し、利益と安定性の両方が向上します。危険なグリッド戦略やマーチンゲール戦略は使用しません。重要なのは、インジケーターのパラメータを過度に最適化していないことです。多くの設定が良好なパフォーマンスを示し、その安定性に対する信頼を強めました。



ご質問がある場合は、ダイレクト メッセージ、メール、または Microsoft Teams（peter.omer.m.deschepper@outlook.com）からお気軽にお問い合わせください。また、こちらのパブリック チャネルに参加して、Zenox の最新情報を入手してください。

ご注意ください: ZenoxはMQL5プラットフォーム経由でのみ入手可能です。もし他のウェブサイトで販売されている場合、それは詐欺です。

推奨設定:

リスク設定: 1取引あたり5%のリスクがデフォルトです。リスク許容度に応じて変更してください。最大オープンポジションが 5 以下に設定されていない限り、10% を超えることは推奨されません。

時間足とシンボル: Zenoxはチャートの時間足に依存しません。通常はEUR/USDのH1チャートで使用されますが、どのシンボルや時間足でも実行できます。複数のチャートに設定する必要はなく、Zenoxは単一のチャートインスタンスからすべてのトレードを管理できます。

最低口座残高: 750ドル、自動リスクは5%に設定されています。ご希望のリスクレベルに合わせて調整してください。

ブローカーの互換性: どのブローカー、どの口座通貨でも動作します。最高のパフォーマンスを得るには、VPSの使用が推奨されます（例：ライブシグナルで使用されているMQL5 VPS）。Zenoxは高いスプレッドやスリッページには敏感ではありません。

バックテスト: 高品質なティックデータを使用した正確なバックテストを行うには、MQL5から直接ダウンロードしたデフォルトのMetaTrader 5ターミナルを使用するのが最適です。ご注意ください、Zenoxはそのスイングトレードロジックにより、オープンポジションのバスケット（集団）を持つという動作特性があります。バックテストを行い、終了日に達すると、すべてのオープンポジションがクローズされ、おそらくいくらかの損失が発生します。しかし、実生活では、これらのポジションはテイクプロフィットまたはストップロスに達するまでオープンしたままになるため、バックテストの終了結果は正確ではありません。

パラメーター:

自動リスク設定 -> 各注文の自動ロットサイズを計算するために使用されます。これにより、各注文は現在の残高のこのリスク（%）を持つことになります。

自動リスク設定に証拠金（equity）を使用 -> 複数のエキスパートアドバイザーや手動トレードを実行している場合に便利です。残高の代わりに証拠金を使用してリスクを計算します。

自動リスク設定に固定残高を使用する -> 設定を調整する必要なく定期的に資金を引き出したい場合に便利で、バックテストで長期間にわたる平均月間利益を計算しやすくなります。

固定残高 -> 固定残高に使用される金額。固定残高ロジックには、実際の口座残高を超過しないようにするためのチェック機能があります。実際の残高を超過した場合は、実際の残高が使用されます。

固定ロットサイズ（0より大きい場合、自動リスク設定を無効化） -> 0より大きい値を設定すると、自動ロットサイズ計算が無効になります。

最大オープンポジション数 -> マジックナンバーに基づいてZenoxの最大オープンポジション数を設定します。プロップファームのユーザーに役立ちます。

特定のペアのトレーディングを有効/無効にする -> XAUUSD (ゴールド) GBPUSD GBPAUD GBPJPY EURUSD EURGBP EURJPY AUDUSD AUDCHF AUDNZD NZDUSD NZDCAD NZDJPY USDCAD USDCHF USDJPY



シンボルのプレフィックス（例："mEURUSD"のプレフィックスは"m"） -> ブローカーがこれらのシンボルにプレフィックスを使用している場合、ここで定義できます。使用していない場合は空欄のままにしてください。

シンボルのサフィックス（例："EURUSDm"のサフィックスは"m"） -> ブローカーがこれらのシンボルにサフィックスを使用している場合、ここで定義できます。使用していない場合は空欄のままにしてください。

