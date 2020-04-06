Bollinger Bands Trader Pro
- エキスパート
- Vladimir Shumikhin
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Bollinger Bands Trader Pro は、ボリンジャーバンド（Bollinger Bands）を用いたプロ仕様のグリッドトレード（ネットトレード）向け強力なエキスパートアドバイザー（EA）です。
柔軟なリスクパラメータの設定、ポジション管理の自動化、高度なトレーリングストップ（Trailing Stop）やブレイクイーブン（BreakEven）機能のほか、1日の取引回数制限や収益統計の表示などを組み合わせています。EA はボリンジャーバンドをもとに市場へのエントリーポイントを自動で判断し、グリッド（Grid）オーダーを構築してリスクを管理し、反対のシグナルが出た際には自動で決済を行うことができます。
Bollinger Bands Trader Pro の主な特長
-
完全なグリッドトレード戦略 (Grid)
- 設定したステップ (Grid Step) に基づき、トレンド方向（または逆張り）でポジションを追加することが可能。
- 最大オーダー数 (MaxGridOrders) の柔軟な設定。
- 新しいグリッドレベルごとにロットサイズを自動的に減少させるオプション (GridReduceRisk) も搭載。
-
改良されたボリンジャーバンドシグナルロジック
- シグナルの検出モードは多彩：バンドにタッチ (BB_TOUCH)、バンド同士のクロス (BB_CROSSOVER)、コンソリデーション後のブレイクアウト (BB_BREAKOUT)、バンドの収縮 (BB_SQUEEZE) など。
- 確認モード (UseConfirmation) によって誤ったシグナルをフィルタリング。
-
拡張されたポジション管理機能
- トレーリングストップ (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep) の有効化および調整。
- 取引をブレイクイーブン（損益分岐点）に移行できる機能 (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset)。
- 従来型のストップロス（Stop Loss）およびテイクプロフィット（Take Profit）の設定。
-
柔軟なリスク管理システム
- ロット計算方法は、固定 (LOTMODE_FIXED) または口座残高に対するパーセンテージ (LOTMODE_PERCENT) の2種類。
- リスクレベルは、低 (1%)、中 (2%)、高 (5%) から選択可能。
- 1日あたりの最大取引数 (MaxOrdersPerDay) を制限することで、日次ドローダウンをコントロール。
-
高度なグラフィカル可視化
- 日次、週次、月次、そしてトータルの利益を表示するダッシュボード（パネル）。
- グラフ上に、ポジションや取引履歴 (ShowTradeHistory) を表示し、獲得ピップ数を直接確認可能。
- カラーやオブジェクトサイズをカスタマイズできる、使いやすいインターフェース (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor など)。
-
高い汎用性
- ネッティング口座（銘柄ごとにポジション1つ）とヘッジ口座（複数ポジション）両方に対応。
- 取引方向 (TradeDirection) を「買いのみ (Buy)」「売りのみ (Sell)」「両方向 (Both)」から選択可能。
- あらゆる金融商品で作動：
- 主要通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDJPY など）。
- 金 (XAUUSD)。
- 原油 (Brent, WTI)。
- 仮想通貨（Bitcoin, Ethereum など）。
対応銘柄と推奨タイムフレーム
- 推奨タイムフレーム：M15, M30, H1（デフォルトは H1 を使用しますが、必要に応じて切り替え可能）
- 主要通貨ペア：EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD など
- メタル：金 (XAUUSD)、銀 (XAGUSD)
- 原油：UKBrent (Brent), USCrude (WTI)
- 仮想通貨：BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) など流動性の高いもの
デフォルト設定のままでも多くのシンボルで機能しますが、特定の通貨ペアやコモディティ/仮想通貨などでは、（ボリンジャーバンドの期間や偏差、グリッドステップなど）パラメータの最適化がおすすめです。
主要設定の詳細
下記に、主要な設定グループとその目的をまとめています。
1. Lot & Risk Settings（ロットとリスク設定）
- LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
ロットの算出方法を選択（固定または残高に対するパーセンテージ）。
- FixedLotSize
固定モード時のロットサイズ。
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
パーセンテージモード使用時のリスクレベル（残高の 1%, 2%, 5%）。
2. Bollinger Bands Settings（ボリンジャーバンド設定）
- BB_Timeframe
ボリンジャーバンドを計算する際に用いるタイムフレーム（デフォルト H1）。
- BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE)
ボリンジャーバンドを利用したシグナルの種類。
- BB_Period
指標の期間（デフォルト 20）。
- BB_Deviation
標準偏差（デフォルト 2.0）。
- BB_Price
使用する価格種別（CLOSE, OPEN, HIGH, LOW など）。
- UseSqueezeAlert
ボリンジャーバンドの「収縮」モードを有効/無効にする。
- UseConfirmation
シグナルの強さを追加で確認するオプションの有効/無効。
3. Grid Trading Settings（グリッドトレード設定）
- UseGrid
グリッドトレードを有効/無効にする。
- GridStep
グリッド内の各オーダー間の距離（ポイント単位）。
- MaxGridOrders
1つのグリッドで保持する最大オーダー数。
- GridReduceRisk
新規グリッドオーダーを追加するたびにロットを減らすかどうか。
4. Trading Direction（取引方向）
- TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)
売買方向を選択（両方向、買いのみ、売りのみ）。
5. Stop Loss & Take Profit Settings（ストップロスとテイクプロフィット設定）
- StopLoss
ストップロスの距離（ポイント）、0 ならストップロスなし。
- TakeProfit
テイクプロフィットの距離（ポイント）、0 ならテイクプロフィットなし。
6. Trailing Stop & BreakEven Settings（トレーリングストップとブレイクイーブン設定）
- TrailingStop
トレーリングストップの有効/無効。
- TrailingStart
どの程度利益が出たらトレーリングを開始するか（ポイント）。
- TrailingDistance
トレーリングの距離（ポイント）。
- TrailingStep
トレーリングストップの移動幅。
- BreakEven
ブレイクイーブンモードの有効/無効。
- BreakEvenStart
ブレイクイーブンを開始する利益レベル。
- BreakEvenOffset
ブレイクイーブン設定時の余裕幅（ポイント）。
7. Trading Rules（取引ルール）
- MaxSpread
許容スプレッドの最大値（ポイント）。現在のスプレッドがこれを超える場合、EA は新規エントリーを行わない。
- MinutesBetweenTrades
取引間の最小インターバル（分単位）。
- MagicNumber
EA が自分のオーダーを識別するためのユニーク番号。
- TradeComment
取引履歴に残すコメント。
- DailyLimit
1日あたりの取引回数制限を有効/無効にする。
- MaxOrdersPerDay
1日あたりの最大取引件数。
- CloseOnOpposite
反対シグナルが出現した場合に逆方向のポジションをクローズするかどうか。
8. Display Settings（表示設定）
- ShowPanel
グラフ上にメインパネル（ダッシュボード）を表示するかどうか。
- ShowProfitStats
日次、週次、月次、合計利益の統計を表示するかどうか。
- ShowTradeHistory
グラフ上に取引履歴を表示するかどうか。
- BuyTradeColor / SellTradeColor
買いと売りの取引を表示する際のカラー。
- TradeFontSize
取引ラベル用のフォントサイズ。
- PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor
パネルの色設定。
まとめ
Bollinger Bands Trader Pro は、ボリンジャーバンドを活用したトレード戦略を自動化し、かつより高めたいトレーダーにとって汎用性の高いツールです。グリッド (Grid) と柔軟なリスク管理システム、さらにトレーリングストップやブレイクイーブンなどの拡張機能を組み合わせることで、市場でもっとも信頼性の高い効率的な EA のひとつとなっています。
メリット：ボリンジャーバンドに基づくクラシックな戦略だけでなく、インテリジェントなポジション管理と分かりやすいインターフェースが追加されます。
重要：過去の実績が将来の利益を保証するわけではなく、金融市場での取引にはリスクが伴います。リアル口座で運用する前に、デモ口座やストラテジーテスターで十分にテストを行ってください。