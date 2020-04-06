Bollinger Bands Trader Pro は、ボリンジャーバンド（Bollinger Bands）を用いたプロ仕様のグリッドトレード（ネットトレード）向け強力なエキスパートアドバイザー（EA）です。

柔軟なリスクパラメータの設定、ポジション管理の自動化、高度なトレーリングストップ（Trailing Stop）やブレイクイーブン（BreakEven）機能のほか、1日の取引回数制限や収益統計の表示などを組み合わせています。EA はボリンジャーバンドをもとに市場へのエントリーポイントを自動で判断し、グリッド（Grid）オーダーを構築してリスクを管理し、反対のシグナルが出た際には自動で決済を行うことができます。

Bollinger Bands Trader Pro の主な特長

完全なグリッドトレード戦略 (Grid) 設定したステップ (Grid Step) に基づき、トレンド方向（または逆張り）でポジションを追加することが可能。

最大オーダー数 (MaxGridOrders) の柔軟な設定。

新しいグリッドレベルごとにロットサイズを自動的に減少させるオプション (GridReduceRisk) も搭載。 改良されたボリンジャーバンドシグナルロジック シグナルの検出モードは多彩：バンドにタッチ (BB_TOUCH)、バンド同士のクロス (BB_CROSSOVER)、コンソリデーション後のブレイクアウト (BB_BREAKOUT)、バンドの収縮 (BB_SQUEEZE) など。

確認モード (UseConfirmation) によって誤ったシグナルをフィルタリング。 拡張されたポジション管理機能 トレーリングストップ (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep) の有効化および調整。

取引をブレイクイーブン（損益分岐点）に移行できる機能 (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset)。

従来型のストップロス（Stop Loss）およびテイクプロフィット（Take Profit）の設定。 柔軟なリスク管理システム ロット計算方法は、固定 (LOTMODE_FIXED) または口座残高に対するパーセンテージ (LOTMODE_PERCENT) の2種類。

リスクレベルは、低 (1%)、中 (2%)、高 (5%) から選択可能。

1日あたりの最大取引数 (MaxOrdersPerDay) を制限することで、日次ドローダウンをコントロール。 高度なグラフィカル可視化 日次、週次、月次、そしてトータルの利益を表示するダッシュボード（パネル）。

グラフ上に、ポジションや取引履歴 (ShowTradeHistory) を表示し、獲得ピップ数を直接確認可能。

カラーやオブジェクトサイズをカスタマイズできる、使いやすいインターフェース (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor など)。 高い汎用性 ネッティング口座（銘柄ごとにポジション1つ）とヘッジ口座（複数ポジション）両方に対応。

取引方向 (TradeDirection) を「買いのみ (Buy)」「売りのみ (Sell)」「両方向 (Both)」から選択可能。

あらゆる金融商品で作動： 主要通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDJPY など）。 金 (XAUUSD)。 原油 (Brent, WTI)。 仮想通貨（Bitcoin, Ethereum など）。



対応銘柄と推奨タイムフレーム

推奨タイムフレーム ：M15, M30, H1（デフォルトは H1 を使用しますが、必要に応じて切り替え可能）

：M15, M30, H1（デフォルトは H1 を使用しますが、必要に応じて切り替え可能） 主要通貨ペア ：EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD など

：EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD など メタル ：金 (XAUUSD)、銀 (XAGUSD)

：金 (XAUUSD)、銀 (XAGUSD) 原油 ：UKBrent (Brent), USCrude (WTI)

：UKBrent (Brent), USCrude (WTI) 仮想通貨：BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) など流動性の高いもの

デフォルト設定のままでも多くのシンボルで機能しますが、特定の通貨ペアやコモディティ/仮想通貨などでは、（ボリンジャーバンドの期間や偏差、グリッドステップなど）パラメータの最適化がおすすめです。

主要設定の詳細

下記に、主要な設定グループとその目的をまとめています。

1. Lot & Risk Settings（ロットとリスク設定）

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

ロットの算出方法を選択（固定または残高に対するパーセンテージ）。

ロットの算出方法を選択（固定または残高に対するパーセンテージ）。 FixedLotSize

固定モード時のロットサイズ。

固定モード時のロットサイズ。 RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

パーセンテージモード使用時のリスクレベル（残高の 1%, 2%, 5%）。

2. Bollinger Bands Settings（ボリンジャーバンド設定）

BB_Timeframe

ボリンジャーバンドを計算する際に用いるタイムフレーム（デフォルト H1）。

ボリンジャーバンドを計算する際に用いるタイムフレーム（デフォルト H1）。 BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE)

ボリンジャーバンドを利用したシグナルの種類。

ボリンジャーバンドを利用したシグナルの種類。 BB_Period

指標の期間（デフォルト 20）。

指標の期間（デフォルト 20）。 BB_Deviation

標準偏差（デフォルト 2.0）。

標準偏差（デフォルト 2.0）。 BB_Price

使用する価格種別（CLOSE, OPEN, HIGH, LOW など）。

使用する価格種別（CLOSE, OPEN, HIGH, LOW など）。 UseSqueezeAlert

ボリンジャーバンドの「収縮」モードを有効/無効にする。

ボリンジャーバンドの「収縮」モードを有効/無効にする。 UseConfirmation

シグナルの強さを追加で確認するオプションの有効/無効。

3. Grid Trading Settings（グリッドトレード設定）

UseGrid

グリッドトレードを有効/無効にする。

グリッドトレードを有効/無効にする。 GridStep

グリッド内の各オーダー間の距離（ポイント単位）。

グリッド内の各オーダー間の距離（ポイント単位）。 MaxGridOrders

1つのグリッドで保持する最大オーダー数。

1つのグリッドで保持する最大オーダー数。 GridReduceRisk

新規グリッドオーダーを追加するたびにロットを減らすかどうか。

4. Trading Direction（取引方向）

TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)

売買方向を選択（両方向、買いのみ、売りのみ）。

5. Stop Loss & Take Profit Settings（ストップロスとテイクプロフィット設定）

StopLoss

ストップロスの距離（ポイント）、0 ならストップロスなし。

ストップロスの距離（ポイント）、0 ならストップロスなし。 TakeProfit

テイクプロフィットの距離（ポイント）、0 ならテイクプロフィットなし。

6. Trailing Stop & BreakEven Settings（トレーリングストップとブレイクイーブン設定）

TrailingStop

トレーリングストップの有効/無効。

トレーリングストップの有効/無効。 TrailingStart

どの程度利益が出たらトレーリングを開始するか（ポイント）。

どの程度利益が出たらトレーリングを開始するか（ポイント）。 TrailingDistance

トレーリングの距離（ポイント）。

トレーリングの距離（ポイント）。 TrailingStep

トレーリングストップの移動幅。

トレーリングストップの移動幅。 BreakEven

ブレイクイーブンモードの有効/無効。

ブレイクイーブンモードの有効/無効。 BreakEvenStart

ブレイクイーブンを開始する利益レベル。

ブレイクイーブンを開始する利益レベル。 BreakEvenOffset

ブレイクイーブン設定時の余裕幅（ポイント）。

7. Trading Rules（取引ルール）

MaxSpread

許容スプレッドの最大値（ポイント）。現在のスプレッドがこれを超える場合、EA は新規エントリーを行わない。

許容スプレッドの最大値（ポイント）。現在のスプレッドがこれを超える場合、EA は新規エントリーを行わない。 MinutesBetweenTrades

取引間の最小インターバル（分単位）。

取引間の最小インターバル（分単位）。 MagicNumber

EA が自分のオーダーを識別するためのユニーク番号。

EA が自分のオーダーを識別するためのユニーク番号。 TradeComment

取引履歴に残すコメント。

取引履歴に残すコメント。 DailyLimit

1日あたりの取引回数制限を有効/無効にする。

1日あたりの取引回数制限を有効/無効にする。 MaxOrdersPerDay

1日あたりの最大取引件数。

1日あたりの最大取引件数。 CloseOnOpposite

反対シグナルが出現した場合に逆方向のポジションをクローズするかどうか。

8. Display Settings（表示設定）

ShowPanel

グラフ上にメインパネル（ダッシュボード）を表示するかどうか。

グラフ上にメインパネル（ダッシュボード）を表示するかどうか。 ShowProfitStats

日次、週次、月次、合計利益の統計を表示するかどうか。

日次、週次、月次、合計利益の統計を表示するかどうか。 ShowTradeHistory

グラフ上に取引履歴を表示するかどうか。

グラフ上に取引履歴を表示するかどうか。 BuyTradeColor / SellTradeColor

買いと売りの取引を表示する際のカラー。

買いと売りの取引を表示する際のカラー。 TradeFontSize

取引ラベル用のフォントサイズ。

取引ラベル用のフォントサイズ。 PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor

パネルの色設定。

まとめ

Bollinger Bands Trader Pro は、ボリンジャーバンドを活用したトレード戦略を自動化し、かつより高めたいトレーダーにとって汎用性の高いツールです。グリッド (Grid) と柔軟なリスク管理システム、さらにトレーリングストップやブレイクイーブンなどの拡張機能を組み合わせることで、市場でもっとも信頼性の高い効率的な EA のひとつとなっています。

メリット：ボリンジャーバンドに基づくクラシックな戦略だけでなく、インテリジェントなポジション管理と分かりやすいインターフェースが追加されます。

重要：過去の実績が将来の利益を保証するわけではなく、金融市場での取引にはリスクが伴います。リアル口座で運用する前に、デモ口座やストラテジーテスターで十分にテストを行ってください。



