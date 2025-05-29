Aot

4.67

AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム

説明
AOTの取引頻度について
 ボットが毎日取引しない理由
AOTボットの設定方法
 ステップバイステップのインストールガイド
Set files

AOT MT5は、AIセンチメント分析適応最適化アルゴリズムを搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。

AI駆動技術

静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れたエントリータイミングと適応的ドローダウン制御を提供します。このシステムは、過度のグリッドやマーチンゲール戦略のような危険な方法を使わずに24/5で動作します。

独自のスマートロス削減(SLR)システムは、ポジションを継続的に監視し、市場の反転時にストップロスを自動的に調整します。バージョン2.2では、エントリーシグナルの一時停止制御が強化され、リカバリー距離管理が改善され、さまざまな市場状況でパフォーマンスが最適化されました。

取引仕様

取引ペア: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

アタッチするシンボル: AUDCAD M15 (すべてのペアを制御)
ポートフォリオ: 16のメジャーおよびクロス通貨ペア
最低入金額: $100 (推奨: $300+)
口座タイプ: ECN/Raw Spread
レバレッジ: 最低1:30

プロップファーム対応

FIFO準拠、管理されたドローダウン管理でプロップファームのチャレンジに完全に最適化されています。

機能と設定

AIセンチメント分析(オプション有効化)
適応しきい値を持つスマートロス削減
エントリーシグナル一時停止(0-10キャンドル)
リカバリー距離制御(自動/手動)
シンボルごとの独立動作
単一チャートの利便性

インストールとサポート

シンプルなセットアップ: 全16ペアがマーケットウォッチにあることを確認し、AUDCAD M15にアタッチし、リスクを設定し、自動取引を有効にします。開発者サポートはMQL5メッセージングを介して24時間の応答時間で提供されます。

パッケージに含まれるもの

AOT MT5 Expert Advisor、包括的なユーザーマニュアル、最適化された設定テンプレート、生涯アップデート、開発者による直接サポート。

戦略の有効性を維持するために利用可能なコピーは限定されています。価格は各販売マイルストーンごとに上昇します。

リスク免責事項: 取引には相当なリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。ライブ取引の前にデモでテストしてください。

レビュー 57
Meronan Camillus
14
Meronan Camillus 2025.12.27 15:54 
 

Honestly, I've been using this bot a few weeks and it's been amazing. Good success from the trades it takes and the support from the developer has been great with replies in less than 24 hours! Highly recommend to other traders. It's all about patience with this bot so make sure you test it for a couple months on a demo before transitioning to a live to fine-tune your setup. 5* EA, especially for the price. Thanks!

AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.26 07:28 
 

The Best EA I'm Used Thank you Mr.' Thi Ngoc Tram Le

SEAN
191
SEAN 2025.12.18 20:10 
 

I've had a great experience with this bot over the last three weeks. It’s only taken 5 trades, but every single one was a win, and the last one paid for the bot itself! It’s a quiet, steady performer that doesn’t require constant monitoring. Mr. Le is a gentleman and was very patient in helping me get started. A trustworthy developer I'll definitely be back to support.

作者のその他のプロダクト
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
ユーティリティ
効率的な手動取引のためのカスタムトレードパネル このトレードパネルは、MT5での手動取引をサポートするツールを提供し、取引管理に役立つ機能を備えています。パネルは、注文の実行、注文管理、ポジションの監視機能をコンパクトなインターフェースで提供します。 なぜこのトレードパネルを選ぶのか？ 複数の取引を管理したい場合でも、取引プロセスを効率化したい場合でも、このカスタムトレードパネルは、ポジションを効率的に管理するためのすべての機能を提供します。リスクをコントロールし、取引パフォーマンスを簡単にモニターできます。 主な機能 パネルには、以下の市場注文管理ツールが含まれています： あらかじめ設定したストップロスとテイクプロフィットを使って市場注文を実行 指定した価格ポイントに指値・逆指値注文を配置 ひとつのインターフェースから複数の注文タイプを管理 現在のポジションや保留中の注文をモニター 注文管理機能 ユーザーは、以下の主要な取引管理機能にアクセスできます： 注文ごとにストップロスとテイクプロフィットレベルを設定 アクティブなポジションにブレークイーブン設定を適用 特定の注文タイプ（買
FREE
