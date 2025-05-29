Aot
- エキスパート
- Thi Ngoc Tram Le
- バージョン: 2.3
- アップデート済み: 2 11月 2025
- アクティベーション: 20
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム
Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] | [Satellite Signal] | AOT Official Channel
重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください:
リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files
AOT MT5は、AIセンチメント分析と適応最適化アルゴリズムを搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。
AI駆動技術
静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れたエントリータイミングと適応的ドローダウン制御を提供します。このシステムは、過度のグリッドやマーチンゲール戦略のような危険な方法を使わずに24/5で動作します。
独自のスマートロス削減(SLR)システムは、ポジションを継続的に監視し、市場の反転時にストップロスを自動的に調整します。バージョン2.2では、エントリーシグナルの一時停止制御が強化され、リカバリー距離管理が改善され、さまざまな市場状況でパフォーマンスが最適化されました。
取引仕様
取引ペア: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...
アタッチするシンボル: AUDCAD M15 (すべてのペアを制御)
ポートフォリオ: 16のメジャーおよびクロス通貨ペア
最低入金額: $100 (推奨: $300+)
口座タイプ: ECN/Raw Spread
レバレッジ: 最低1:30
プロップファーム対応
FIFO準拠、管理されたドローダウン管理でプロップファームのチャレンジに完全に最適化されています。
機能と設定
AIセンチメント分析(オプション有効化)
適応しきい値を持つスマートロス削減
エントリーシグナル一時停止(0-10キャンドル)
リカバリー距離制御(自動/手動)
シンボルごとの独立動作
単一チャートの利便性
インストールとサポート
シンプルなセットアップ: 全16ペアがマーケットウォッチにあることを確認し、AUDCAD M15にアタッチし、リスクを設定し、自動取引を有効にします。開発者サポートはMQL5メッセージングを介して24時間の応答時間で提供されます。
パッケージに含まれるもの
AOT MT5 Expert Advisor、包括的なユーザーマニュアル、最適化された設定テンプレート、生涯アップデート、開発者による直接サポート。
戦略の有効性を維持するために利用可能なコピーは限定されています。価格は各販売マイルストーンごとに上昇します。
リスク免責事項: 取引には相当なリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。ライブ取引の前にデモでテストしてください。
Honestly, I've been using this bot a few weeks and it's been amazing. Good success from the trades it takes and the support from the developer has been great with replies in less than 24 hours! Highly recommend to other traders. It's all about patience with this bot so make sure you test it for a couple months on a demo before transitioning to a live to fine-tune your setup. 5* EA, especially for the price. Thanks!