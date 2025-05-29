LueYingM Xi Wen Tian エキスパート

[LueYingM] 掠影M-是云端多策略集合版,组件功能丰富 ,可以运行的 网格, 马丁,趋势,头皮 , 云端共享空间库,可自主拓展存储多种策略参数 ,一键调用方便快捷 ================================================================= 当前EA主要使用策略是趋势波段类,启动资金最低 $1000 USD 开单仓量0.5-0.1 原参数设定风格彪悍,风险和产利润都较高,追求稳定收益可自己设置低仓量. EA设置界面功能丰富,所以看起来也很复杂,但这个都不需你逐个设置, EA已有多套云端策略和匹配参数,只需简单加载即可运行 [新手简单操作流程] 装载云端参数 + 加载云端策略,打开EA暂停键即可运行. 特别注意: [购买流程] 因为本EA需要Dll组件连接云端才能正常工作, 市场禁止上传DLL组件,用户无法从市场上直接下载到DLL组件, 所以DLL组件和完整版EA需要作者发送给用户 因此请在购买后,第一时间联系作者, [使用环境] 本EA 在1920X1080分辨率下开发,因为UI界面可调配置选择较多 避免分辨率不同出现重叠