Gold Buster：XAU/USD 市場におけるインテリジェントな拡張

Gold Buster は、ニューラルネットワーク・アーキテクチャと予測分析の相乗効果に基づいて構築された次世代のエキスパートシステム（EA）です。このアルゴリズムは、ゴールド（金）のボラティリティを自律的に活用するために設計されており、機関投資家レベルのデータ処理を提供し、トレードにおける認知バイアスを排除します。

このボットは、私の以前の製品とは異なるテクノロジーを採用しており、取引の「量」と「質」の両方をカスタマイズすることが可能です。

価格ポリシー より多くの方にご利用いただけるよう、低価格ポリシーを維持しています。そのため、初期価格は最低 50ドル に設定されています。ただし、この価格での販売は 50本限定 です。その後は 150ドル に値上げされ、その後も50本販売ごとに価格が上昇します。これは、市場の飽和を防ぎ、アルゴリズムの実効性を維持するために不可欠な措置です。私は価格を操作することはありません。実際の購入者のフィードバックと需要に基づいて価格を決定しています。 最高のパフォーマンスをお届けできるよう努めておりますので、ポジティブなレビューで開発をサポートしていただければ幸いです。

技術的優位性：

適応型AIエンジン： 機械学習メカニズムを通じて、現在の市場流動性に基づき戦略を継続的に校正。

ニューラルネットワーク・フィルタリング： 古典的なテクニカル分析では検知できない隠れたパターンや非線形相関を特定。

実行スピード： 取引信号の即時派生と精密な注文実行により、スリッページを最小限に抑制。

リスク管理： マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い手法を排除し、固定ストップロス（SL）と正の期待値を優先。

主要な設定パラメータ：

シグナル感度 (Signals Sensitivity) [0.1 – 0.9]： 市場トリガーに対するシステムの感度閾値を定義する重要なパラメータです。

低い値（0.1に近い）： シグナルの選択性は低下しますが、取引頻度は最大になります。

高い値（0.9に近い）： 総取引数は減少しますが、高い成約率とエントリー精度を実現します。

推奨値：0.6 — シグナルの頻度と質の最適なバランスです。

タイムフレームの汎用性： システムは適応性が高く、1分足（M1）から1時間足（H1） までのあらゆる時間枠での動作が検証済みです。

戦略の基礎：

Gold Busterは、資金管理に対する保守的なアプローチを用いながら、買い（Buy） ポジションの高確率なエントリーポイントを特定することに特化しています。直感的なインターフェースの裏側には複雑な数学モデルが隠されており、ルーチンワーク的な監視を高性能AIに委ねることができます。

テクニカルサマリー：

通貨ペア： XAU/USD (Gold)。

口座モード： ヘッジング (Hedging)。

機能： プログレッシブ/固定ロット、最大スプレッド制限、動的ストップロスおよびテイクプロフィット。

リスク警告： アルゴリズム取引には市場リスクが伴います。デモ口座での事前テストを強く推奨します。