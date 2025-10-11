Aura Ultimate EA
- エキスパート
- Stanislav Tomilov
- バージョン: 1.40
- アップデート済み: 5 12月 2025
- アクティベーション: 10
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。
Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。
非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。
コアテクノロジー
-
3 層ニューラル ロジック — モメンタム認識、ボラティリティ マッピング、適応フィルタリングを組み合わせて、チャートに現れる前にマイクロトレンドの変化を予測します。
-
真のマルチ戦略システム — 実証済みの 2 つのコア (トレンドとブレイクアウト) と 開発中の 3 番目の戦略 が含まれます。
-
厳格なリスク管理 — グリッドや平均化は不要。各ポジションは、設定された損切りと動的に計算される利益目標によって保護されます。
-
自動適応フィルター - システムは流動性、ボラティリティ、取引セッションの状況に応じて継続的に自己バランスを調整します。
-
プラグアンドプレイ構成 - 最適化された SET ファイル、シンプルな入力、ECN およびプロップファーム アカウントとの完全な互換性。
Aura Ultimateのユニークな点
Aura Ultimate は 、以前のバージョンとは異なり、 単なる改良版ではありません。 マルチコンテキスト パターン認識 を通じて市場行動を認識できるように根本から再設計された 新しいニューラル フレームワーク です。
|コアフォーカス
|XAUUSD のトレンドと反トレンドの両方の構造を認識するように設計された、マルチコンテキスト ハイブリッド インテリジェンス。
| 建築
|ディープラーニング、パターン認識、予測マトリックスモデリングを統合し、優れた精度を実現する 高度な クロスレイヤー ニューラル アンサンブル。
| 戦略エンジン
|3 層システム - 同時に実行される 2 つの独立した戦略と、開発中の 3 番目の拡張戦略。
| 市場範囲
|穏やかな蓄積から積極的なブレイクアウト段階まで、マルチレジームの市場行動に適応する拡張によりゴールド向けに最適化されています。
| リスク管理
|組み込みの資本保護機能：固定ストップロス、スマートなポジションサイジング、そして動的な利益追跡。グリッドや平均化は不要です。
| 自己最適化
|ボラティリティ、流動性、取引セッションのアクティビティに応じて内部 NN パラメータを調整する継続的な学習サイクル。
| 実行速度
|非同期信号処理を備えた超軽量コード - VPS または実稼働環境でも安定したパフォーマンスを実現します。
| 柔軟性
|保守的なプロップ、バランス、積極的な取引スタイルに合わせた幅広いカスタマイズ オプション。
| 統合準備完了
|新しいニューラル モジュールと外部戦略レイヤーを受け入れることができる将来を見据えたフレームワーク。
| 透明性
|完全な実際の信号監視とすべての決定の詳細なログ — 隠されたロジックはなく、検証可能な機械分析と透明な取引結果のみです。
Aura Ultimate は、ニューラルネットワークアルゴリズムを搭載し、長期にわたる信頼性の高いパフォーマンスを実現するように設計されています。 革新的な設計により、マーチンゲール法やグリッドトレードといったリスクの高い戦略が採用されていないため、自動取引の安全な選択肢となります。
情報：
- 取引可能なペア ： XAUUSD（ゴールド）
- 時間枠: H1
- 推奨入金額: 500ドル以上
- 最低入金額: 100ドル (高リスク取引)
- 最小レバレッジ 1:20
- どのブローカーでも機能しますが、ECN低スプレッドブローカーが推奨されます。
特徴：
- 2つの独立した戦略（3番目の戦略は後で追加されます）
- グリッド取引なし
- 平均化なし
- 危険な資金管理テクニックはなし
- すべての取引において、ハードストップロスとテイクプロフィットを設定する
- 99.9% の質の高い見積もりで安定した結果
- ブローカーの条件にあまり敏感ではない
- インストールと使用が簡単
- FTMOとProp会社の準備完了
- FIFOルールに準拠
購入前の重要事項:
-
ストップ ロス は戦略の不可欠な部分であり、システムエラーではなく、通常のリスク管理を示します。
-
パフォーマンスは、数日単位ではなく、 1 取引月全体またはそれ以上の期間にわたって評価する必要があります。
-
未決済取引 がない期間 も正常です。
モデルが不規則性や不安定な市場構造を検知した場合、システムは意図的に一時停止することがあります。
-
Aura NeuronまたはAura Blackのアドバイザーを既にお持ちの 場合 、一部の取引がAura Ultimateアドバイザーと重複する可能性があることにご注意ください。これらのアドバイザーは、前日の高値または安値のブレイクアウトと部分的に類似したロジックを使用しているためです。
価格ポリシー:
専門家の独占性を保つため、販売数は限定されます。
リスクに関する警告： 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。損失を免れる取引システムはありません。バックテストと過去のパフォーマンスは参考用です。適切なリスク管理を行い、EAを本番環境に導入する前にデモ版でテストしてください。
