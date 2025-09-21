Golden Hen EA

概要

Golden Hen EA は、XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。

このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません

EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss）テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。

8つの戦略の概要

EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。

  1. 戦略 1 (M30): この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。

  2. 戦略 2 (H4): この戦略は、持続的な下降トレンドの後の強い強気の勢い（モメンタム）を識別します。分析の基準点として、前のH4バーの安値を使用します。

  3. 戦略 3 (M30): これはセッションベースの戦略です。以前の取引セッションの安値に対するプライスアクションを監視し、潜在的なエントリーポイントを識別します。

  4. 戦略 4 (H2/H6): これはトレンドフォロー戦略です。上位時間足のトレンドインジケーターを主要なフィルターとして使用し、下位時間足でエントリーシグナルを探します。

  5. 戦略 5 (M5): これはセッションブレイクアウト戦略です。東京セッションの高値と安値の範囲を特定し、ロンドンセッション中にこれらのレベルに対する価格のブレイクアウトを監視します。

  6. 戦略 6 (H12/H4): この戦略は、上位時間足での極端な売られ過ぎ状態を監視することにより、主要なトレンドの底を識別するように設計されています。市場が過度に拡大した兆候を示すのを待ち、特定の強気確認パターンを探して買い（BUY）に入ります。この戦略は、およそ 1:6 のリスクリワード比 を目指して、広いテイクプロフィット目標で構成されています。

  7. 戦略 7 (H2/H3): これは「ボトムフィッシング（底値拾い）」反転戦略です。潜在的な市場の安値での保ち合いパターンのプライスアクションを具体的に監視し、新しい上昇トレンドの初期段階を捉えることを目指しています。この戦略は、1:4 の高いリスクリワード比 を目指すように構成されており、リスクに対する潜在的なリターンを最大化します。

  8. 戦略 8 (H2/H6): これは、市場の勢いを利用するように設計されたトレンド継続戦略です。重要なトレンドのブレイクアウトを識別し、エントリーする前に動きを検証するための修正的な引き戻し（リトレースメント）を辛抱強く待ち、より最適なエントリーポイントを確保します。

8つの戦略すべてがEAに含まれており、連携して動作します。入力パラメーターを介して、各戦略を個別に有効または無効にすることができます。


割引価格  価格は10回の購入ごとに$100ずつ上昇します。


推奨設定:

通貨ペア: XAUUSD

時間枠: 任意 (Any)

レバレッジ: 最低 1:30

証拠金: 最低 $200

推奨ブローカー: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro


 

VPSと継続的な稼働（重要）

最適なパフォーマンスを得るために、EAは 24時間365日の中断のない稼働 を必要とします。一部の戦略（戦略4など）は、市場の状況を段階的に追跡します。MT5またはEAを再起動すると、この内部メモリがリセットされ、EAが 有効なシグナルをスキップする 原因となる可能性があります。したがって、信頼性の高い VPS でEAを稼働させることを 強くお勧めします


 

 警告: 適切に動作させるために、推奨設定を使用してください。常に個人のリスク許容度に応じてロットサイズを調整してください。

  • $201 - $500 の残高: 0.01 ロット

  • $501 - $1,000 の残高: 0.01 - 0.02 ロット

  • $1,000+ の残高: 口座の $1,000 ごとに 0.01 - 0.02 ロット

  • プロップファームの場合: 残高 $5000 ごとに 0.01 ロットを使用してください。


 

主な機能

  • 1つのEAに8つの戦略 – 短期、中期、長期の反転シグナルがすべて独立して動作します。
  • 高度なプライスアクションフィルター – 誤ったシグナルを最小限に抑えて、強力な市場の反転を識別します。
  • より良いリスク管理のために、固定のストップロスとテイクプロフィットレベルを使用して動作します。
  • 完全自動 – 手動介入は不要です。
  • XAUUSDに最適化 – ゴールド専用に開発および最適化されています。
  • ブローカーフレンドリー – 4桁または5桁のブローカー、ECN口座に対応し、FIFOコンプライアンスをサポートします。

 

リスク管理


 

組み込みの証拠金、ロットサイズ、およびストップレベルの検証。

残高保護フィルター: 口座残高がユーザー定義の最低金額を下回った場合、すべての新規取引を自動的に無効にし、資本を保護します。

安全な執行を保証するための自動エラー処理と注文チェック。 

 

より多くの制御のための調整可能なテイクプロフィット、ロットサイズ、およびオプションのSLバッファー。

高リスク期間中に取引を自動的に一時停止し、不可欠な安全層を提供する動的ボラティリティフィルター。 


     

    この EA を選ぶ理由

    単一の取引セットアップに頼るのではなく、この EA は市場構造に対する 8 つの異なる視点を使用します。この多様化は設計の一部であり、感情的な意思決定を排除した、安定的でルールに基づいた取引アプローチを提供することを目的としています。 
    レビュー 10
    TAO tao
    17
    TAO tao 2025.12.28 02:45 
     

    I have already purchased this EA and have extra activation codes. If you need them, please contact me at qq: 280498851

    5093786
    87
    5093786 2025.12.27 16:29 
     

    I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

    Chawit Chirawat
    974
    Chawit Chirawat 2025.12.24 07:20 
     

    Try renting it for a month first. Withing a month I can buy the ea. Very porfitable. trades are exactly the same as signal. Look in the comment for my screenshot for last couple weeks

