X Fusion AI

5

X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム

期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。
現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。

動作デモ

実運用パフォーマンス

ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。
ご支援いただき、誠にありがとうございます。

1. 概要

X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。
本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。

主な特徴は以下の通りです：

  • 多様な市場環境への適応

  • 市場条件の変化に対する安定した動作

  • ドローダウン管理の強化

  • ノイズや低品質シグナルのフィルタリング

本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。

2. 実績参照（MQL5 内部シグナル）

以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます：

メインシグナル：
https://www.mql5.com/en/signals/2347683

各ユーザーはバックテストおよびシグナルの結果を併せて評価することを推奨します。

3. 推奨銘柄および環境

推奨通貨ペア：GBPUSD、EURUSD
時間足：M15

推奨最低残高：

  • Strategy 1：500 USD 程度

  • Strategy 2：1 000 USD 程度

2 000 USD 以上の残高があればより柔軟な運用が可能です。

    口座タイプ：ECN / RAW / 低スプレッド口座
    動作環境：安定した VPS（24/5 稼働推奨）

    4. クイックスタート

    1. GBPUSD または EURUSD の M15 チャートに EA を配置

    2. 自動売買を有効化

    3. Strategy 1 または Strategy 2 を選択

    4. 慣れるまではデフォルト設定を推奨

    5. ステータスが「RUNNING」でエラーがなければ正常動作

    ライブ運用前にデモ口座などでテストすることを推奨します。

    5. コアロジック：ニューラル適応 + ハイブリッド構造

    ニューラル風適応ロジック

    市場構造の変化に応じて内部要素の重みを調整します。
    以下のような効果が期待されます：

    • 市場状態の変化に対応

    • トレンド、レンジ、高ボラティリティを識別

    • 誤ったブレイクアウトやノイズを排除

    • 極端な相場時にはより保守的な動作へ移行

    ハイブリッド戦略フレームワーク

    以下の複数の手法を組み合わせています：

    • トレンドおよびモメンタムフィルター

    • 押し目・戻り目ロジック

    • ブレイクアウト構造検出

    • 高値・安値の構造フィルター

    • ボラティリティ分析

    クラシックロジックと適応エンジンを組み合わせることで柔軟性と安定性を両立します。

    6. リスク管理構造

    内蔵されている主なリスク管理機能は以下の通りです：

    • ダイナミック SL/TP

    • 連続損失保護

    • ブレークイーブンおよび追跡型ロジック

    • 異常ボラティリティ時の取引抑制

    • ニュースフィルター

    • 複層型資金保護モード

    7. データとテスト方法

    開発および検証では以下を使用：

    • 約 10 年分の高品質ティックデータ

    • 多様な市場環境でのストレステスト

    • 重要イベントを含む全時間帯検証

    • 過度なカーブフィッティングを避けた現実的設計

    8. 価格およびアップデート

    現在は導入価格で提供されています。
    今後のアップデート内容や開発負荷に応じて価格が変更される可能性があります。

    すべてのアップデートは MQL5 マーケットの仕組みに従い無料で提供されます。

    9. サポート（MQL5 内のみ）

    購入者には以下のサポートを提供します：

    • インストールガイド

    • パラメータ説明

    • 設定例

    • よくある質問対応

    サポートは MQL5 メッセージを通じて行われます。

    作者プロフィール：
    https://www.mql5.com/en/users/walter2008

    10. リスク警告

    FX および CFD 取引には大きなリスクが伴います。
    過去の結果は将来の結果を保証するものではありません。

    ライブ運用前にデモ口座での確認を推奨します。



    レビュー 11
    Stephen J Martret
    2741
    Stephen J Martret 2025.12.28 02:12 
     

    After solid backtesting and great price. bought X fusion and this week alone has matched the backtests and made over 3% on my account with low risk, highly recommend!!

    FSaidov
    76
    FSaidov 2025.12.27 14:12 
     

    I recently discovered this X Fusion AI advisor, tested it, and it was generating very good profits. I bought it right away. I think it will bring me a very good and stable income in the future. The seller was also very responsive and polite.

    gigi69
    173
    gigi69 2025.12.26 10:17 
     

    I'm using in live account for a short time but so far it has always made a profit, I prefer to use only strategy 1 which is less risky, I will send updates in the future. Thanks to the seller always available and kind

    おすすめのプロダクト
    Survivor
    Pavel Nikiforov
    エキスパート
    Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
    FREE
    Synthesis X Neural EA
    Thanaporn Sungthong
    エキスパート
    Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
    Alphabet AI MT5
    Sergei Pomytkin
    3.43 (7)
    エキスパート
    Alphabet AI は、平均回帰戦略を採用したアドバイザーです。これは、市場が大きな変動をした後、平均値に戻るという自然な性質を利用することを意味します。このアルゴリズムは、資産の現在の価格を常に分析し、計算された平均レベルと比較します。価格が平均値から大きく乖離すると、アドバイザーはこれを行動のシグナルと解釈します。上限を超えた場合は、価格の下落を期待してショートポジションを開き、下限を下回ると、上昇を期待してロングポジションを開きます。当社のアドバイザーの特徴は、チャネルの境界を決定し、誤ったシグナルをフィルタリングする適応型アプローチにあります。これにより、緩やかなトレンドの状況でも効果的に機能します。このアドバイザーは、価格チャネル内で顕著な変動を示す通貨ペアで特に優れたパフォーマンスを発揮します。 アドバイザーは 20 年以上にわたってデータに基づいてテストされており、その間、最も不安定な期間にも耐えることができます。 コンピュータを 24 時間 365 日稼働し続ける機会がない場合は、VPS サーバー サービスを使用することをお勧めします。 このアドバイザーは、ドロー
    Ultimate Arbitrage Machines
    Themichl LLC
    3 (1)
    エキスパート
    The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
    FREE
    Skyway breakout scalping
    Patel Manojkumar
    エキスパート
    skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
    MasterEA trustfultrading
    Tobias Christian Witzigmann
    5 (1)
    エキスパート
    Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
    AI DeepLayer Dynamics MT5
    Peter Robert Grange
    3.31 (13)
    エキスパート
    DeepLayer Dynamics 4つの戦略コアを搭載したマルチシンボル・ニューラル・スキャルピングシステム DeepLayer Dynamics は、Dynamicsシリーズの次世代モデルとして設計されたエキスパートアドバイザーです。高度なアルゴリズムロジックとマルチシンボル処理アーキテクチャを搭載し、次の10通貨・銘柄で同時稼働が可能です： XAUUSD、GBPUSD、US500、USDJPY、EURUSD、AUDUSD、USDCAD、USDCHF、XAGUSD、AUDCHF。 このシステムは、精密なスキャルピング戦略と、変化し続ける市場構造へのリアルタイムな対応能力を組み合わせています。 4つの独立した戦略モジュールが中核を成し、それぞれ異なるボラティリティや市場特性に合わせて動作します。 ユーザー向け重要事項 初期設定では、XAUUSD向けに設計された「戦略モジュール1」が有効になります。 任意の戦略モジュールへ切り替えることが可能です。 詳しい設定や個別サポートをご希望の方は、お気軽にプライベートメッセージにてご連絡ください。 インストールとセットアップ 適切な許可設定
    Nexoria
    Daniel Suk
    5 (1)
    エキスパート
    In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
    FREE
    Night Hunter Pro MT5
    Valeriia Mishchenko
    3.92 (37)
    エキスパート
    EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
    Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
    Sylvestre Setufa Djagbavi
    エキスパート
    General Idea of the Strategy This strategy is built on a simple yet remarkably effective logic: trading market impulses in the direction of the main trend, by combining the power of Ichimoku Cloud and Bollinger Bands.The robot does not try to catch every price movement — instead, it focuses on significant breakouts, where volatility explodes and the dominant trend is clearly established. Operating Logic The system relies on two key technical pillars: Bollinger Bands detect moments of volatility
    Tyr AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    エキスパート
    トレーダーの皆さん、こんにちは。私はこのツールを実際の結果に基づいて厳密に設計しました。このツールは、私の以前の戦略のいくつかに基づいており、それを外国為替市場に適応させています。 Tyr AI、秩序の神の力、機械学習ベースのAIのニューラルシステム、スキャルピング市場の詳細な分析、公式EURUSD市場を適切に処理するための堅牢なEA、市場を分析してプロレベルでエントリーを行う、ヘッジなし、マーティンなし、新しいテクノロジーを使用したプロフェッショナルAIスキャルピング したがって、これは機械学習の人工知能に適応しています。つまり、AIはパラメータを読み取り、それを私の戦略に参照し、エントリの品質が向上するように学習します。また、ポジションを回復できるノードもあります。もう1つの革新的な点は、すべてが仮想的にカプセル化されることです。つまり、ストップロスやテイクプロフィットなどのサーバーに送信されるデータはなく、非常に人道的な方法で行われます。 2つの主な点は、extractFeaturesとtrainModel関数を設計することです。キャンドルの設計、スリッページを分解し、スプ
    Grid Machine MT5
    Ivan Grachev
    4.05 (44)
    エキスパート
    EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
    FREE
    Grid Beast
    Irina Selezneva
    エキスパート
    皆様へ 私たちは、外国為替市場での成功した取引のために設計された高度な機械学習技術を紹介できることを嬉しく思います。金融と深層学習の専門家が、EURGBP通貨ペアのための平均回帰戦略を開発しました。この戦略は、従来のインジケーターベースのシステムと比較して10倍のパフォーマンス向上を示しています。 私たちの戦略は、価格とその派生データのみを特徴として使用し、過剰適合を避け、安定した結果を保証します。ボットは現在の時間間隔の各新しいバーを分析し、ニューラルネットワークの信号に基づいてポジションを開きます。「最大ポジション数」の設定が許せば、追加の注文を開くことができます。逆の信号が発生した場合、ボットはすべての現在のポジションを閉じ、反対方向に新しいポジションを開きます。ストップロスとテイクプロフィットによるポジション決済のメカニズムも提供されています。 私たちは、完全な購入前に名目上のレンタル料でボットをテストする機会を提供します。TP/SLパラメータの最適化により、最良の結果を達成できます。お客様の満足は私たちの優先事項であり、製品の有効性に自信を持っています。 私たちのソリューシ
    Steady Runner NP EA
    Theo Robert Gottwald
    2.5 (2)
    エキスパート
    Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
    FREE
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    エキスパート
    これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
    FREE
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    エキスパート
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
    Horse Rider
    Nikolas Berta
    エキスパート
    Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    エキスパート
    Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
    FREE
    Rsi Cloud PullBack
    Sylvestre Setufa Djagbavi
    エキスパート
    Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    エキスパート
    Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたスマートアドバイザーです。Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたインテリジェントなアドバイザーであり、段階的なポジション増加と市場への動的な適応を備えた双方向注文ロック戦略を実行する高度なトレーディングアドバイザーです。 ラウンドロックの利点： ポジションロックによるリスク管理、 市場のトレンド分野におけるダイナミックなボリューム成長、 制限に応じた柔軟な動作設定、 フラットとトレンドのフェーズに適しており、それぞれの状況で結果を最適化します。 保護メカニズムを備えた平均化戦略とグリッドアプローチの自動化。 MT4バージョン -> こちら / トラブルシューティング -> こちら アドバイザーは、反対方向の注文を2つオープンします。そのうちの1つが利益確定で決済されると、2つの注文が再度オープンされます。注文量は、Multiplier_Volume乗数のボリュームとアドバイザーがオープンした注文数に応じて増加します。新しいオープンペアごとに、同数の注文がオープンされ、互いにロックされます。同じ種
    Revera
    Anton Kondratev
    4 (2)
    エキスパート
    REVERA EA は 、EURUSD + AUDUSD + AUDCAD の市場における脆弱性を特定するための、複数通貨対応で柔軟性が高く、完全に自動化された多面的なオープン ツールです。 Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 レベラガイド 信号 ブローカー手数料払い戻し アップデート 私のブログ Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 590 $  これ   は   複数 通貨   システム   それ   許可する   あなたに   多様化する   あなたの   リスク   複数 の 通貨 ペア にわたって 。 デフォルト 設定 ​ ​   仕事   の上  
    EURUSD 1min scalper
    Catalin Adelin Iovan
    エキスパート
    Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
    EA139 MultiFX RSI Guardian MT5
    Jose Francisco Flores Rojas
    エキスパート
    MultiFX RSI Guardian   is a powerful and intelligent Expert Advisor (EA) designed for traders who want to combine   precision entries based on RSI levels   with the flexibility of an   adaptive grid recovery strategy . This EA monitors   overbought and oversold market conditions   in real-time. Trades are entered when the RSI crosses a   configurable threshold , allowing you to adapt the bot to different pairs and market environments.   Key Features:   Configurable RSI Period and Thresholds
    ForexM
    Marius Civilis
    エキスパート
    ForexM 全自動取引EA ForexM EAは、専門的なリアルタイム市場分析に従って株式を取引します。 すべての発注注文は市場執行タイプであり、市場アナリストのリアルタイム作業により適切に重み付けされます。 EA には最高評価の初期設定が付属しており、すぐに使用できます。 特徴： - 完全に自動化された取引。 - 危機管理。 - 任意の数の機器で同時に動作します。 - DLL なし - VPS (クラウドベースの取引) が完全にサポートされています。 - 任意のブローカー。 - 任意のデポジット。 - 年中無休の取引。 - サポートと使用上の推奨事項。 - アップデート。 重要： - 価格 (428USD) は 1 年目のライセンスの料金です。 使用初年度以降は月額32ドルが適用されます。 - MT4 バージョンはリクエストに応じて提供します。 - 最初の 10 人の購入者の価格 - 99 ユーロ。 クーポンコードを使用 - FRXMF10 直接支払いリンク: https://buy. Stripe.com/9AQ8Ab5WUdaIdeU144
    Rebote en Bandas
    Carlos Alfonso Barboza Espinoza
    エキスパート
    In this product, a trading strategy is used with one of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the possible change in trend due to the touch of the Bollinger bands is observed. The candles in turn have to behave in such a way that it is understood that the trend will change due to its composition. On the other hand, the Take Profit as well as the Stop Loss will not have to be positioned since the algorithm is designed so tha
    Xgrid Scalper MT5
    Prafull Manohar Nikam
    エキスパート
    This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
    EA Gold Reaper MT5
    Amazing Traders
    エキスパート
    Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
    MAM White
    Matei-Alexandru Mihai
    4 (1)
    エキスパート
    Overview MAM White MT5 is an Expert Advisor for major indices (e.g., US500, NAS100, GER40). It combines trend-confirmed entries (EMA alignment) with volatility filters and an adaptive trailing module. No martingale and no uncontrolled averaging. What it does Enables trading only when fast/slow EMA alignment and volatility conditions agree One-sided, disciplined positioning; ATR-aware trailing and optional partial exits Broker safety checks (stop/freeze levels, margin, volume) before order acti
    FREE
    TrendWave Navigator
    Michael Kolawole Shodimu
    エキスパート
    Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    エキスパート
    ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    エキスパート
    トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.67 (39)
    エキスパート
    AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (22)
    エキスパート
    実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    エキスパート
    XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    エキスパート
    Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    エキスパート
    実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    エキスパート
    重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    エキスパート
    シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    エキスパート
    Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    エキスパート
    ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    エキスパート
    長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    エキスパート
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    エキスパート
    新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (3)
    エキスパート
    Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    エキスパート
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (9)
    エキスパート
    概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    エキスパート
    プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    エキスパート
    BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    エキスパート
    PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    エキスパート
    Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    エキスパート
    Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    エキスパート
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    エキスパート
    重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    エキスパート
    How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    エキスパート
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    エキスパート
    AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    エキスパート
    このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    エキスパート
    Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    エキスパート
    Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.21 (71)
    エキスパート
    SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
    作者のその他のプロダクト
    TrendyFollow FX MT4
    Chen Jia Qi
    3.67 (3)
    エキスパート
    **Introduction** We are excited to introduce our latest MT4 EA, a powerful forex trading tool based on neural network learning. It draws on the training pattern of CHATGPT. It has learned from over a decade of historical data through neural network machine learning, so the results are very good. Live trading signal **Neural Network Learning** This EA is capable of continuously learning and adapting to market changes, providing you with the best trading decisions. However, the future does not al
    TrendMaster FX MT4
    Chen Jia Qi
    4.44 (16)
    エキスパート
    The MT5 version : TrendMaster FX MT5 現在、EAの試用キャンペーンを実施中です。購入後にご連絡いただければ、「Gold Garden」または「AI TradingVision GPX」をご利用いただけます。詳細はお問い合わせください。 おすすめの通貨ペア： 英ポンド/米ドル（GBPUSD） 米ドル/カナダドル（USDCAD） ユーロ/米ドル（EURUSD） リスク設定： 積極的なトレーダーのための最大リスク設定は0.15です。 より保守的なトレーダーや、特に資本の大きい人は、0.05以下に設定することをおすすめします。 購入後： ユーザーマニュアルと注意事項を入手するために、私たちに連絡してください。すでに購入された方は、おすすめの ユーザーマニュアル を参照してください。 購入後はFAQをお読みください。「 ここをクリックして表示 」 安全で安定したEA： 当社のEAは、グリッドまたはマーチンゲール戦略を使用していません。各注文にはストップロスがあります。 大きな価格変動が発生した場合、ヘッジ保護があり、EAに不必要なリスクを加えることはありませ
    Gold Garden MT4
    Chen Jia Qi
    5 (3)
    エキスパート
    深層学習が金の取引を再構築し、インテリジェントアシスタントが庭師のように取引の庭を手入れします。「ゴールドガーデン」EAは、深層学習の知的技術を採用し、20年分のデータトレーニングにより、戦略のパフォーマンスを大幅に向上させます。これにより、取引がより簡単でインテリジェントになります。一緒にインテリジェント化の時代を切り開き、取引を幸せな庭園に変えましょう。これはあなただけのGold Garden Stewardになります。 MT5バージョン： Gold Garden MT5   618セール、期間限定で200ドル割引 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得ることができます。詳細についてはお問い合わせください。 現在の発売記念価格は699ドルで、販売目標に達すると999ドルに値上げされます。 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得
    RangeMaster FX MT4
    Chen Jia Qi
    エキスパート
    EAの紹介 私たちが全力で開発したこのEAは、かつては内部専用の安定した戦略ツールでした。このEAは、特定の時間帯の市場パターンを捉えることに特化しており、高頻度のオーダーと安定した勝率を誇り、小額資金の柔軟なトレーダーに最適です。バックテストと実際の取引においても優れた安定性を示しており、FX市場で徐々に利益を積み重ねたいユーザーに特に適しています。実際のシグナルによって実力を証明しています。 リアルタイムシグナル 実際のパフォーマンスは一切の人工的な介入なしに表示されます IC MarketsのRAW口座 高リスク:   https ://www .mql5 .com /en /signals /2263555 IC MarketsのRAW口座 低リスク:   https ://www .mql5 .com /en /signals /2265629 Instructions for Use   ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784 推奨口座およびプラットフォーム EAの戦略特性を最大限に引き出すため、ECNまたはRAW口座、スプ
    TrendyFollow FX
    Chen Jia Qi
    4.15 (13)
    エキスパート
    We have added real-time computing power support for EURUSD, and now its live performance is better. The EA will automatically adjust the parameters and cannot be changed. Currently, we recommend using GBPUSD, with EURUSD as the second choice. Other currency pairs do not have real-time computing power support and are not recommended for use at this time. In the future, we will add currency pairs that support real-time calculations. you can currently use the default settings as they are. Live tra
    TrendMaster FX
    Chen Jia Qi
    4.19 (77)
    エキスパート
    The MT4 version : TrendMaster FX MT4   現在、EAの試用キャンペーンを実施中です。購入後にご連絡いただければ、「Gold Garden」または「AI TradingVision GPX」をご利用いただけます。 詳細はお問い合わせください 。 おすすめの通貨ペア： 英ポンド/米ドル（GBPUSD） 米ドル/カナダドル（USDCAD） リスク設定： 積極的なトレーダーのための最大リスク設定は0.15です。 より保守的なトレーダーや、特に資本の大きい人は、0.05以下に設定することをおすすめします。 購入後： ユーザーマニュアルと注意事項を入手するために、私たちに連絡してください。すでに購入された方は、おすすめの ユーザーマニュアル を参照してください。 購入後はFAQをお読みください。「 ここをクリックして表示 」 安全で安定したEA： 当社のEAは、グリッドまたはマーチンゲール戦略を使用していません。各注文にはストップロスがあります。 大きな価格変動が発生した場合、ヘッジ保護があり、EAに不必要なリスクを加えることはありません。 継続的な改善への
    TradesPlotter MT5
    Chen Jia Qi
    インディケータ
    Let me introduce our ProfitPlotter indicator We are developing a technical indicator best suited for analyzing trading performance. It can display statistics of all currency pairs and trades of different magic numbers categorized on the same chart. You can specify the time range, magic number, specific currency pairs or profit statistic curves of all currency pairs for analysis. You can also click to jump to order positions and view order details, which greatly improves the usage experience. Mai
    RangeMaster FX MT5
    Chen Jia Qi
    エキスパート
    EAの紹介 私たちが全力で開発したこのEAは、かつては内部専用の安定した戦略ツールでした。このEAは、特定の時間帯の市場パターンを捉えることに特化しており、高頻度のオーダーと安定した勝率を誇り、小額資金の柔軟なトレーダーに最適です。バックテストと実際の取引においても優れた安定性を示しており、FX市場で徐々に利益を積み重ねたいユーザーに特に適しています。実際のシグナルによって実力を証明しています。 リアルタイムシグナル 実際のパフォーマンスは一切の人工的な介入なしに表示されます IC MarketsのRAW口座 高リスク: https ://www .mql5 .com /en /signals /2263555 IC MarketsのRAW口座 低リスク: https ://www .mql5 .com /en /signals /2265629 Instructions for Use   ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784 推奨口座およびプラットフォーム EAの戦略特性を最大限に引き出すため、ECNまたはRAW口座、スプレッドが
    GoldMasterFusion MT5
    Chen Jia Qi
    3.67 (3)
    エキスパート
    【ゴールド取引スマートアシスタント - クラシックとイノベーションの融合】 製品概要 このEAは国際金XAUUSDのために精巧に設計され、古典的な定量取引理論と現代的なテクニカル分析手法を組み合わせています。市場のミクロ構造と価格行動パターンの深い分析により、トレーダーに完全な自動取引ソリューションを提供します。 購入後、詳細な説明についてはMQL5メッセージシステムでお問い合わせください。 主要技術特徴 • インテリジェント市場分析エンジン   マルチタイムフレーム協調分析、トレンド追跡、モメンタムキャプチャ、市場ミクロ構造識別を組み合わせ。リアルタイムで市場状態を評価し、戦略パラメータを動的に調整。 • リスク管理システム   多層リスク管理メカニズム：ダイナミックストップロス、部分決済、浮動損失制御。口座純資産と市場ボラティリティに基づいてポジションサイズを自動調整。 • 適応型取引ロジック   市場環境（トレンド/レンジ/高ボラテ
    フィルタ:
    Stephen J Martret
    2741
    Stephen J Martret 2025.12.28 02:12 
     

    After solid backtesting and great price. bought X fusion and this week alone has matched the backtests and made over 3% on my account with low risk, highly recommend!!

    FSaidov
    76
    FSaidov 2025.12.27 14:12 
     

    I recently discovered this X Fusion AI advisor, tested it, and it was generating very good profits. I bought it right away. I think it will bring me a very good and stable income in the future. The seller was also very responsive and polite.

    gigi69
    173
    gigi69 2025.12.26 10:17 
     

    I'm using in live account for a short time but so far it has always made a profit, I prefer to use only strategy 1 which is less risky, I will send updates in the future. Thanks to the seller always available and kind

    Chen Jia Qi
    10610
    開発者からの返信 Chen Jia Qi 2025.12.26 10:32
    Thank you for your feedback, gigi69! 🙏 Glad Strategy 1 is working well for you. Feel free to reach out anytime if you need help!
    zubenel
    115
    zubenel 2025.12.22 13:03 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Chen Jia Qi
    10610
    開発者からの返信 Chen Jia Qi 2025.12.22 14:25
    Thank you for your purchase and support! I've just sent you a private message with the user manual and setup guide. Please check. If you have any questions, feel free to ask anytime!
    18410
    64
    18410 2025.12.20 16:34 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Ranjeet
    89
    Ranjeet 2025.12.19 15:43 
     

    Before buying X Fusion EA, I backtested it and got very good results without any delay immediately bought. I’ve only been using it for the last 2 days, but it’s already performing well and giving good results. The seller is also very helpful and responds quickly to every query. Highly recommended.

    printgold
    114
    printgold 2025.12.19 01:54 
     

    I installed this X Fusion EA about a week and the EA run very well and save. I have written to author and the author sent me the set file and manual. I am very happy find and running this Expert Adviser. Five Star for this product and the services. Thanks Author for the Great Product.

    Gorazd Trauner
    1032
    Gorazd Trauner 2025.12.16 09:07 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    jorge sanchez
    204
    jorge sanchez 2025.12.16 01:06 
     

    So far, the EA is working great; it does what it promises.

    muse211
    346
    muse211 2025.12.11 16:48 
     

    i think the bot does what it promises

    Cai Kun Yi
    287
    Cai Kun Yi 2025.12.09 08:56 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    レビューに返信