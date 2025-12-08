X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム

1. 概要

X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。

本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。

主な特徴は以下の通りです：

多様な市場環境への適応

市場条件の変化に対する安定した動作

ドローダウン管理の強化

ノイズや低品質シグナルのフィルタリング

本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。

2. 実績参照（MQL5 内部シグナル）

以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます：

メインシグナル：

https://www.mql5.com/en/signals/2347683

各ユーザーはバックテストおよびシグナルの結果を併せて評価することを推奨します。

3. 推奨銘柄および環境

推奨通貨ペア：GBPUSD、EURUSD

時間足：M15

推奨最低残高：

Strategy 1：500 USD 程度

Strategy 2：1 000 USD 程度

2 000 USD 以上の残高があればより柔軟な運用が可能です。

口座タイプ：ECN / RAW / 低スプレッド口座

動作環境：安定した VPS（24/5 稼働推奨）

4. クイックスタート

GBPUSD または EURUSD の M15 チャートに EA を配置 自動売買を有効化 Strategy 1 または Strategy 2 を選択 慣れるまではデフォルト設定を推奨 ステータスが「RUNNING」でエラーがなければ正常動作

ライブ運用前にデモ口座などでテストすることを推奨します。

5. コアロジック：ニューラル適応 + ハイブリッド構造

ニューラル風適応ロジック

市場構造の変化に応じて内部要素の重みを調整します。

以下のような効果が期待されます：

市場状態の変化に対応

トレンド、レンジ、高ボラティリティを識別

誤ったブレイクアウトやノイズを排除

極端な相場時にはより保守的な動作へ移行

ハイブリッド戦略フレームワーク

以下の複数の手法を組み合わせています：

トレンドおよびモメンタムフィルター

押し目・戻り目ロジック

ブレイクアウト構造検出

高値・安値の構造フィルター

ボラティリティ分析

クラシックロジックと適応エンジンを組み合わせることで柔軟性と安定性を両立します。

6. リスク管理構造

内蔵されている主なリスク管理機能は以下の通りです：

ダイナミック SL/TP

連続損失保護

ブレークイーブンおよび追跡型ロジック

異常ボラティリティ時の取引抑制

ニュースフィルター

複層型資金保護モード

7. データとテスト方法

開発および検証では以下を使用：

約 10 年分の高品質ティックデータ

多様な市場環境でのストレステスト

重要イベントを含む全時間帯検証

過度なカーブフィッティングを避けた現実的設計

8. 価格およびアップデート

現在は導入価格で提供されています。

今後のアップデート内容や開発負荷に応じて価格が変更される可能性があります。

すべてのアップデートは MQL5 マーケットの仕組みに従い無料で提供されます。

9. サポート（MQL5 内のみ）

購入者には以下のサポートを提供します：

インストールガイド

パラメータ説明

設定例

よくある質問対応

サポートは MQL5 メッセージを通じて行われます。

作者プロフィール：

https://www.mql5.com/en/users/walter2008

10. リスク警告

FX および CFD 取引には大きなリスクが伴います。

過去の結果は将来の結果を保証するものではありません。

ライブ運用前にデモ口座での確認を推奨します。



