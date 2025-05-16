Ultimate Breakout System

5

重要

  • このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。   
  • 価格はすぐに1499ドルになるだろう   
  • 100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。


ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます!

すべてのセットファイル

完全なセットアップと最適化ガイド

ビデオガイド

ライブシグナル

レビュー（第三者）


究極のブレイクアウトシステムへようこそ！

8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。

このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。

7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。


Ultimate Breakout System は単なる EA ではありません。

これは、トレーダーがあらゆる市場と時間枠で無制限の数のブレイクアウト戦略を作成できるように設計されたプロフェッショナル グレードのツールです。

スイングトレード、スキャルピング、あるいは多角化されたポートフォリオの構築に重点を置いている場合でも、このシステムは比類のない柔軟性とカスタマイズ性を提供します。

可能性は無限大です！


プロップファームトレーダー向け:   このシステムを使用すると、コピー取引としてフラグが立てられることなく、独自の取引戦略とポートフォリオを作成できるようになります。

 

このエキスパートアドバイザー (EA) に統合されているアルゴリズムは、8 年以上にわたって継続的な開発と改良が行われてきました。

反復的な改善を通じて、私は幅広い機能を組み込み、その結果、私は確信しているシステムを完成させました。

効果的なブレイクアウト戦略を策定するための、オンラインで利用できる最も先進的なブラック ボックス ソリューションの 1 つです。

この EA により、ユーザーは独自の戦略を開発することができ、何百ものユニークなバリエーションを作成できるようになります。

ブラックボックス システムの提供に加えて、プロフェッショナル レベルの戦略を設計するために必要なすべての重要なツールとリソースも提供します。


購入時に同梱されるもの:

  • 100 以上の開発済みセット ファイル : MQL5 ブレイクアウト EA を動かすものも含め、私が個人的に作成した戦略のライブラリにアクセスします。
  • 将来のセット ファイル : このシステムを使用して開発するすべての新しいセット ファイルを受け取ります。
  • 包括的なガイド : EA パラメータ、最適化、バックテスト、ストレス テストを網羅し、私の戦略開発プロセスを反映した詳細なマニュアルとビデオ チュートリアル。
  • 最適化テンプレート ：MQL5 EAの戦略作成に使用する「開始値」、「ステップ値」、「終了値」があらかじめ定義されています。プラグインするだけで最適化できます！
  • 限定コミュニティ アクセス : 直接的なサポートとガイダンスを受けるには、プライベート チャット グループに参加してください。


付属のセット ファイルを使用してバックテストを実行する方法:

  • デフォルト設定はXAUUSD DAILYのシンプルな例です。設定ファイルをロードせずに実行できます。
  • 100以上のセットファイルが含まれています。すべてのセットファイルには、使用する時間枠とペアが明記されています。
  • セットファイルをロードし（「入力」ウィンドウで右クリックし、「ロード」をクリックしてセットファイルを選択）、テスターで正しいペアと時間枠を設定するだけです。
  • ほとんどのセットを「1分OHLC」品質で実行して高速テストを行うことができます。
  • スキャルパーセットの場合、最も信頼性の高い結果を得るために、実際のティックを使用することをお勧めします。


重要:   AUTO_GMT を動作させるには、MT4/MT5 ターミナルの「許可された URL」に URL「https: // www.worldtimeserver.com/」(スペースを削除してください) を追加する必要があります (ツール -> オプション -> エキスパートアドバイザー)


 

EA の戦略はどのように機能しますか?

EA で自動化されている戦略は、ブレイクアウト戦略です。  

つまり、EA は重要なサポート レベルとレジスタンス レベルのブレイクアウトをトレードすることになります。  

したがって、抵抗レベルを上向きにブレイクアウトすると買い取引に入り、サポートレベルを下向きにブレイクアウトすると売り取引に入ります。

どのレベルが重要なサポート レベルまたはレジスタンス レベルと見なされるかを正確に判断するためのパラメーターは多数あります (ここから ダウンロードできるマニュアルで詳しく説明されています )。  

これらのレベルでは、EA は最良執行のために保留注文を配置します。  

各取引には SL と TP を設定できますが、さらに重要なのは、トレーリング SL とトレーリング TP のオプションが多岐にわたることです。

  • 距離、開始レベル、停止レベル、ステップ サイズを定義できる通常のトレーリング SL。
  • 時間ベースのトレーリングSL
  • 最近のサポートレベルとレジスタンスレベルに基づくトレーリングSL
  • 「MagicTrail SL」 -> 非常にアグレッシブなトレーリングSL。スキャルピング戦略に有効
  • トレーリングTP -> 価格がTPから離れるとTPが動きます（完全なSLではなく、小さなTPまたは小さな損失で終了しようとします）

 

私の詳細なステップバイステップのガイドとビデオガイドを使用すると、すぐに独自の有効な戦略を開発できるようになります。

(もちろん、すでに含まれている 100 以上の戦略のいずれかを使用することもできます!)

  

!! ボーナス!!

はい、まだあります！ 

最適化を実行し、優れた堅実な戦略を見つけようとすると、時間がかかることがあります。

そこで私は、この EA を使用してクライアントが作成した最高の戦略のいくつかに素晴らしい報酬を提供することにしました。

私の EA を使用して戦略を作成することで報酬が得られ、その見返りとして私がそれを自分で使用したり将来の EA に組み込んだりできるという、双方にメリットのある状況になるというのがこのアイデアです。

そして嬉しいお知らせ：参加は完全に無料です！


ボーナス制度の詳細については、プライベートメッセージで私に連絡してください。




私について：

私は「ニューラルネットワーク/機械学習AI/ChatGPT/量子コンピューター/完璧な直線バックテスト」のセールストークには参加しません。

むしろ、私は開発と実際の実行のための実証済みの方法論に基づいた、現実的で誠実な取引システムの構築に重点を置いています。

開発者として、私は自動取引システムの作成で 15 年以上の経験があり、MQL5 で高評価の製品を開発してきた実績があります。

何がうまくいく可能性があり、何がうまくいかないかを私は知っています。 

私は不正行為をすることなく、バックテストと一致するライブ結果を得る可能性が最も高い正直なシステムを作成します。


レビュー 34
Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

Smrutiranjan Rout
28
Smrutiranjan Rout 2025.11.29 23:56 
 

I bought it and Wim’s support is excellent. I am from a different EA community and although his approach is slightly different, it becomes clear once you understand his system, installation process and usage method. Wim answers all questions without any hesitation. I am currently clarifying my basics before making further real-money investments. My final review will be shared after I use it in live trading soon. If he could add Zoom sessions with all the team on a weekly or monthly basis, it would be even better...

Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.10.24 16:54 
 

Wim is the real deal — straightforward, reliable, and committed to quality. His Expert Advisors are truly plug-and-play, complete with regular updates. No hype, no empty talk — just solid, professional trading robots that actually deliver in a way you want. Wim and his EAs are one of a kind. In other words: Excellent!

Wei Lun Lim
300
Wei Lun Lim 2025.10.13 06:32 
 

Best customisable EA on the market, with guide and videos to create your own automated strategies, very comprehensive and great support from wim as well.

Supachai Poltam
152
Supachai Poltam 2025.08.29 16:47 
 

Good

Masahiro Ishikawa
130
Masahiro Ishikawa 2025.07.24 10:15 
 

It's a bit pricey, but absolutely worth it. This single EA is strong enough to build an entire portfolio around. With its solid and classic breakout approach. If you’re looking for one reliable system that can stand on its own, this is it.　Also, Wim's support is outstanding — responsive, knowledgeable, and genuinely helpful. It's clear that he stands behind his product and cares about the success of his users. That kind of support makes a big difference, especially when dealing with a high-quality EA like this.

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.07.24 10:28
Thx a lot for the review! Much appreciated
EShiN
284
EShiN 2025.07.16 08:33 
 

I have purchased UBS since DAY 1, even though I haven't had the time to use it yet, but its definitely a GREAT piece of work! As I'm using 6 of his EAs, which were made from this UBS So have no doubt that any of product you buy from WIM you can buy with confidence and peace of mind. He is the most honest and best author in this market, also very very kind, as all his old customer knows his service and products are the best

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.07.16 08:41
thx a lot for the kind words!
Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.07.11 16:19 
 

Hi all, This is the second EA I purchased in 3 days from Wim . I first purchased the bitcoin reaper and was realy impressed with it .. then I started playnig around with this one. What this EA offers ... its over 100 strategies that work . I have tried it on demo every tick based on real ticks on BTCUSD .. about 8 set files. Different entries..different profits and drawdowns but all winers. The best one I found for BTCUSD made rom 100$ 493000 from the begining of 2020 with 2 % risk seting and a DD of 6.5% . I did not get the chance to try the other set files for the other currencies but what this EA offers is a real treasure . You can run multiple currencies with different strategies so its amazing really. + You get a nice bonus of EA's when you aquire it ( Don't know how long that offer will last ) but really its the best value for money purchase I have made.

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.07.12 05:45
thx a lot for the great review mate!
Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.07.07 09:40 
 

I appreciate seeing him make this tool available to retail traders like us. The extensive documentation makes it easy to understand and use right away. With it, we can generate, optimize, and refine ideas to build many strategies for our portfolios. I appreciate his tips to use this tool in cost-efficient ways e.g. optimization processes or strategy selection processes. I can recommend this tool for anyone, even if you just start your journey - this tool will be beneficial to you a lot in the future.

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.07.12 05:44
Thx mate! Much appreciated!
Tjark Hendrik Groeger
561
Tjark Hendrik Groeger 2025.07.04 12:49 
 

Awesome product, unbelievable Value! Wim is honest and reliable, takes time to answer all our dumb questions, if we don’t make a suggestion to change the strategy entirely 🤣 I’m happy with it ! ATTENTION: even if you are experienced this is a bit more complicated and you should be very good on your computer and know the ins and outs of backtesting. It’s really more complicated than normal backtesting so if you not at least 3 years on mql then I would suggest you sticking with a premade product as he has many many top selling ea! Have a great day and always better to spend here then most other fake ea !

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.07.04 13:29
Thanks mate! Very happy that the products is received so well :-)
Ruben Spaander E V Lee
260
Ruben Spaander E V Lee 2025.06.18 10:06 
 

Great support group, absurd value, it’s basically all Wims work into one EA + you can make your working strategy’s

bi mo
226
bi mo 2025.06.18 02:33 
 

Solid EA, lot of setfiles provided, clear instructions including videos, great way to diversify and manage your risk, great communication and dedicated support, new setfiles and optimizations provided by the seller and community. And of course making profits as it goes. This is the definition of an all in one EA.

David Last
51
David Last 2025.06.15 08:40 
 

Excellent EA I can create my own unique breakout strategy’s fully customised to my liking genuine EA from a genuine seller very pleased

Jorge Dominguez Martinez
455
Jorge Dominguez Martinez 2025.06.13 13:50 
 

I’ve purchased the Ultimate Breakout System by Wim, and I have nothing but respect for his integrity and skill. In a crowded market full of empty promises and flashy marketing, Wim stands out as a pillar of honesty. His EA isn’t some gimmick—it’s a fully-tested, real trading tool. What impresses me most is that every EA he releases is genuinely designed for live, real trading, not just backtested demos. Wim’s dedication to controlled risk, realistic expectations, and practical deployment makes his work a true gem in an industry too often plagued by scams. Highly recommended for anyone who values transparency and quality. Thanks Wim for your cotinuous work an support!

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.06.13 17:17
Thx mate! Much appreciated to hear such nice words
Andre V
407
Andre V 2025.06.03 13:59 
 

I am a long-time admirer of Wim's work and I finally bought one of his EAs. From what I have seen so far it will be a Wim-Win EA!

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.06.03 15:07
Thx mate for the long term support!
Joshua Baker
49
Joshua Baker 2025.05.31 00:33 
 

Great product, very responsive support on how to use and the EA itself, lots of updates and request features added.

Paul Heintz
41
Paul Heintz 2025.05.30 07:48 
 

Love wim

kmli216644
129
kmli216644 2025.05.22 15:28 
 

This is an interesting EA. It has many parameters that can be modified and optimized. You need to test, experiment, and fine-tune your own parameters to develop your own strategy. This is not a plug-and-play EA—it requires time to learn and master. I like to think of this EA as an 'engine.' When all the parts are properly assembled, it can become a very effective EA. However, if you use poor parameters, it can also perform badly.

Profalgo Limited
83406
開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2025.05.22 15:47
Thx for the feedback! Keep in mind that you don't "have" to make your own strategy. the EA comes with +100 working strategies already that are ready to go live. but ofcourse, the great thing about this product, is that you can indeed create unlimited new strategies as well. I provide all the necessary guidance to be succesful at doing that
12
