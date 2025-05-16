重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。

100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。

ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を 5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者）





究極のブレイクアウトシステムへようこそ！

8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。





Ultimate Breakout System は単なる EA ではありません。 これは、トレーダーがあらゆる市場と時間枠で無制限の数のブレイクアウト戦略を作成できるように設計されたプロフェッショナル グレードのツールです。 スイングトレード、スキャルピング、あるいは多角化されたポートフォリオの構築に重点を置いている場合でも、このシステムは比類のない柔軟性とカスタマイズ性を提供します。

可能性は無限大です！





プロップファームトレーダー向け: このシステムを使用すると、コピー取引としてフラグが立てられることなく、独自の取引戦略とポートフォリオを作成できるようになります。

このエキスパートアドバイザー (EA) に統合されているアルゴリズムは、8 年以上にわたって継続的な開発と改良が行われてきました。 反復的な改善を通じて、私は幅広い機能を組み込み、その結果、私は確信しているシステムを完成させました。 効果的なブレイクアウト戦略を策定するための、オンラインで利用できる最も先進的なブラック ボックス ソリューションの 1 つです。 この EA により、ユーザーは独自の戦略を開発することができ、何百ものユニークなバリエーションを作成できるようになります。 ブラックボックス システムの提供に加えて、プロフェッショナル レベルの戦略を設計するために必要なすべての重要なツールとリソースも提供します。





購入時に同梱されるもの:

100 以上の開発済みセット ファイル : MQL5 ブレイクアウト EA を動かすものも含め、私が個人的に作成した戦略のライブラリにアクセスします。

将来のセット ファイル : このシステムを使用して開発するすべての新しいセット ファイルを受け取ります。

包括的なガイド : EA パラメータ、最適化、バックテスト、ストレス テストを網羅し、私の戦略開発プロセスを反映した詳細なマニュアルとビデオ チュートリアル。

最適化テンプレート ：MQL5 EAの戦略作成に使用する「開始値」、「ステップ値」、「終了値」があらかじめ定義されています。プラグインするだけで最適化できます！

限定コミュニティ アクセス : 直接的なサポートとガイダンスを受けるには、プライベート チャット グループに参加してください。

付属のセット ファイルを使用してバックテストを実行する方法: デフォルト設定はXAUUSD DAILYのシンプルな例です。設定ファイルをロードせずに実行できます。

100以上のセットファイルが含まれています。すべてのセットファイルには、使用する時間枠とペアが明記されています。

セットファイルをロードし（「入力」ウィンドウで右クリックし、「ロード」をクリックしてセットファイルを選択）、テスターで正しいペアと時間枠を設定するだけです。

ほとんどのセットを「1分OHLC」品質で実行して高速テストを行うことができます。

スキャルパーセットの場合、最も信頼性の高い結果を得るために、実際のティックを使用することをお勧めします。

重要: AUTO_GMT を動作させるには、MT4/MT5 ターミナルの「許可された URL」に URL「https: // www.worldtimeserver.com/」(スペースを削除してください) を追加する必要があります (ツール -> オプション -> エキスパートアドバイザー)



EA の戦略はどのように機能しますか?

EA で自動化されている戦略は、ブレイクアウト戦略です。

つまり、EA は重要なサポート レベルとレジスタンス レベルのブレイクアウトをトレードすることになります。

したがって、抵抗レベルを上向きにブレイクアウトすると買い取引に入り、サポートレベルを下向きにブレイクアウトすると売り取引に入ります。

どのレベルが重要なサポート レベルまたはレジスタンス レベルと見なされるかを正確に判断するためのパラメーターは多数あります (ここから ダウンロードできるマニュアルで詳しく説明されています )。

これらのレベルでは、EA は最良執行のために保留注文を配置します。

各取引には SL と TP を設定できますが、さらに重要なのは、トレーリング SL とトレーリング TP のオプションが多岐にわたることです。

距離、開始レベル、停止レベル、ステップ サイズを定義できる通常のトレーリング SL。

時間ベースのトレーリングSL

最近のサポートレベルとレジスタンスレベルに基づくトレーリングSL

「MagicTrail SL」 -> 非常にアグレッシブなトレーリングSL。スキャルピング戦略に有効

トレーリングTP -> 価格がTPから離れるとTPが動きます（完全なSLではなく、小さなTPまたは小さな損失で終了しようとします）

私の詳細なステップバイステップのガイドとビデオガイドを使用すると、すぐに独自の有効な戦略を開発できるようになります。

(もちろん、すでに含まれている 100 以上の戦略のいずれかを使用することもできます!)

!! ボーナス!!

はい、まだあります！ 最適化を実行し、優れた堅実な戦略を見つけようとすると、時間がかかることがあります。 そこで私は、この EA を使用してクライアントが作成した最高の戦略のいくつかに素晴らしい報酬を提供することにしました。 私の EA を使用して戦略を作成することで報酬が得られ、その見返りとして私がそれを自分で使用したり将来の EA に組み込んだりできるという、双方にメリットのある状況になるというのがこのアイデアです。 そして嬉しいお知らせ：参加は完全に無料です！

ボーナス制度の詳細については、プライベートメッセージで私に連絡してください。













私について：

私は「ニューラルネットワーク/機械学習AI/ChatGPT/量子コンピューター/完璧な直線バックテスト」のセールストークには参加しません。

むしろ、私は開発と実際の実行のための実証済みの方法論に基づいた、現実的で誠実な取引システムの構築に重点を置いています。

開発者として、私は自動取引システムの作成で 15 年以上の経験があり、MQL5 で高評価の製品を開発してきた実績があります。

何がうまくいく可能性があり、何がうまくいかないかを私は知っています。

私は不正行為をすることなく、バックテストと一致するライブ結果を得る可能性が最も高い正直なシステムを作成します。



