シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD（または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい



機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！



Mad Turtle プロジェクトの主な特徴:

本物の機械学習

このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。

モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。CLICK

参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。

資金の安全性

プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。

グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。

また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失うような戦略も使用しません。

独自性

このEAは、私独自の 特徴量エンジニアリング に基づいており、報酬とペナルティを用いた独自の学習手法、メタモデルのカスケードフィルタリング、および複数のアンサンブル手法を組み合わせています。

モデルはH4などの大きなタイムフレームで24時間取引フォーマットに対応し、数時間から数日間ポジションを保持します。

利益はロット数ではなく、ピップ単位で安定的に生み出されます。

検証:

シグナル統計:

> 旧WTシグナル: 1250件の取引で440万ピップ、1取引あたり約3500ピップ (スクリーンショット)。

> 新ICMシグナル: 103件の取引で12.7万ピップ、1取引あたり約1200ピップ (スクリーンショット)。

これにより： 大きなロットを使用する必要がないため、資金への負担が少ない。 利益と損失のバランスが取れているため、損失に対する耐性が高い。同じロットサイズで累積利益を失うには、複数の日間レンジに相当する損失を経験する必要があります。

利益を得る期間が長いほど、失う可能性は低くなります。これがこの戦略の最大の特徴です： 「今ここで支払う」 。

他のシグナルと比較すれば、このEAの違いがよくわかります。



プロジェクトの目的と理念

Mad Turtleプロジェクトの主な目的は、銀行利息よりも魅力的な利益を生み出すツールを作成することです。資金を過剰にリスクにさらすことなく、安心して取引を行えるように設計されています。

資金を急激に増やすようなギャンブル的手法や夢物語ではなく、安全な戦略の価値を理解する真剣なトレーダー向けの長期的アプローチです。

このプロジェクトは常に進化しています。参加することで、アップデートに影響を与えたり、アイデアを共有したりできます。良い提案は採用されます。

非推奨対象者

ネガティブなレビューを避けるため、以下のユーザーにはお勧めしません：

迅速な利益を期待し、500ドルをすぐに5万ドルに変えたい人。

忍耐力がなく、EAの取引に頻繁に干渉し、リスク/リワードバランスを崩してEAを非難する人。

モデルの係数や閾値を手動で変更し、損失を出してEAの挙動を批判する人。

このEAには推奨される全自動モードがあります。内部のモデルリストや設定は、実口座ではなく個人的なテストを行う熟練トレーダー向けです。開発者推奨の設定のみを使用してください。

シグナル

購入前の注意事項

このEAはマルチクラスモデルに基づいており、それぞれのモデルには2～4のサブモデルが含まれています。一部はBUY、一部はSELL（2x2）を担当します。これらのモデルは相互に補完しますが、線形戦略のようにミラー構造ではなく、異なる動作をします。

ゴールドの長期的な上昇トレンドにより、BUYモデルはトレーニング中により多くのポジティブサンプルを取得したため、SELLモデルよりも良好なパフォーマンスを示す傾向があります。

一部のSELLクラスは“ONLY CLOSE”モードで動作し、新しいポジションを開かず既存のポジションのみをクローズします。

一部のSELLモデルは良好に学習されていますが、現在はゴールドの長期上昇トレンドが続いているため、正式には推奨されていません。

これは短期的な変動ではなく、長期的な上昇を意味します。過去20年間で金価格は約1000％上昇し、下落トレンドはわずか3年間のみでした。

ストップロス（SL）は戦略の重要な一部です。シグナルに多くのSL発動が見られるのは、EAが現在の市場状況に基づいて損失を保持しないためです。

このEAは「1日1ドル」を稼ぐようなグリッド戦略ではありません。この戦略では、1日で1ヶ月分の利益を得ることもあれば、複数のSLが連続する厳しい期間もあります。

不利な時期にプロジェクトに参加しても問題ありません。1～2週間ではなく、長期的に評価することをお勧めします。

モデルは各ポジションから最大限の利益を引き出すことを目指しています。そのため、トレーリングストップや早期利確は行いません。たとえ利益を確定できそうに見えても、介入しないでください。

市場へのエントリーには常にリスクがあります。早期の利益確定はリスク/リワード比を歪めます。小さな利益を頻繁に得ることは安定の錯覚を生みますが、1～2回のSLで全てを失う可能性があります。忍耐が最大効率の鍵です。

ゴールドは高価な資産であり、0.01ロットの取引でも一定の最低証拠金が必要です。少額資金の場合はセント口座の利用を検討してください — このEAはセント口座に対応しています。

プロジェクトの透明性

すべてのシグナルは事前ブーストなしで公開されています。

入出金や隠れたエクイティラインの操作はありません。

学習期間に関する情報はコメントの最初のページに公開されています。

新しいモデルを追加した後に過学習が判明した場合は、公表して非表示に移します。

一部の新モデルには年間の季節性クラスタリングがありますが、検証済みのモデルのみがメインアンサンブルに残ります。

詐欺的なスキームなし：偽のバックテストやレビューはなく、実際のシグナルと結果に基づいた本物のフィードバックのみです。

このプロジェクトは利益を保証するものではなく、安定したツールを作成する試みです。

価格ポリシー

レンタルオプションは一時的に削除されています。以前にレンタルされ、ライセンスが期限切れの場合は、メッセージを送ってください。更新します。

購入者と販売者の利益を保護するため、価格は10件ごとの購入ごとに段階的に上昇します。その後、購入オプションは削除され、年間レンタルのみが利用可能になります。



