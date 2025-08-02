Mad Turtle

4.56

シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル）
タイムフレーム（期間） H1-M15（任意）
シングルポジショントレード対応 はい
最低入金額 500 USD（または他通貨の同等額）
すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応）
事前設定なしで稼働可能 はい


機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！


Mad Turtle プロジェクトの主な特徴:

  • 本物の機械学習
    このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。
    モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。CLICK
    参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。

  • 資金の安全性
    プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。
    グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。
    また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失うような戦略も使用しません。

  • 独自性
    このEAは、私独自の 特徴量エンジニアリング に基づいており、報酬とペナルティを用いた独自の学習手法、メタモデルのカスケードフィルタリング、および複数のアンサンブル手法を組み合わせています。
    モデルはH4などの大きなタイムフレームで24時間取引フォーマットに対応し、数時間から数日間ポジションを保持します。
    利益はロット数ではなく、ピップ単位で安定的に生み出されます。
    検証:
    シグナル統計:
    > 旧WTシグナル: 1250件の取引で440万ピップ、1取引あたり約3500ピップ (スクリーンショット)。
    > 新ICMシグナル: 103件の取引で12.7万ピップ、1取引あたり約1200ピップ (スクリーンショット)。
    これにより：

    1. 大きなロットを使用する必要がないため、資金への負担が少ない。

    2. 利益と損失のバランスが取れているため、損失に対する耐性が高い。同じロットサイズで累積利益を失うには、複数の日間レンジに相当する損失を経験する必要があります。
      利益を得る期間が長いほど、失う可能性は低くなります。これがこの戦略の最大の特徴です：「今ここで支払う」
      他のシグナルと比較すれば、このEAの違いがよくわかります。

プロジェクトの目的と理念

Mad Turtleプロジェクトの主な目的は、銀行利息よりも魅力的な利益を生み出すツールを作成することです。資金を過剰にリスクにさらすことなく、安心して取引を行えるように設計されています。
資金を急激に増やすようなギャンブル的手法や夢物語ではなく、安全な戦略の価値を理解する真剣なトレーダー向けの長期的アプローチです。
このプロジェクトは常に進化しています。参加することで、アップデートに影響を与えたり、アイデアを共有したりできます。良い提案は採用されます。

非推奨対象者

ネガティブなレビューを避けるため、以下のユーザーにはお勧めしません：

  • 迅速な利益を期待し、500ドルをすぐに5万ドルに変えたい人。

  • 忍耐力がなく、EAの取引に頻繁に干渉し、リスク/リワードバランスを崩してEAを非難する人。

  • モデルの係数や閾値を手動で変更し、損失を出してEAの挙動を批判する人。
    このEAには推奨される全自動モードがあります。内部のモデルリストや設定は、実口座ではなく個人的なテストを行う熟練トレーダー向けです。開発者推奨の設定のみを使用してください。

シグナル

購入前の注意事項

  • このEAはマルチクラスモデルに基づいており、それぞれのモデルには2～4のサブモデルが含まれています。一部はBUY、一部はSELL（2x2）を担当します。これらのモデルは相互に補完しますが、線形戦略のようにミラー構造ではなく、異なる動作をします。
    ゴールドの長期的な上昇トレンドにより、BUYモデルはトレーニング中により多くのポジティブサンプルを取得したため、SELLモデルよりも良好なパフォーマンスを示す傾向があります。
    一部のSELLクラスは“ONLY CLOSE”モードで動作し、新しいポジションを開かず既存のポジションのみをクローズします。
    一部のSELLモデルは良好に学習されていますが、現在はゴールドの長期上昇トレンドが続いているため、正式には推奨されていません。
    これは短期的な変動ではなく、長期的な上昇を意味します。過去20年間で金価格は約1000％上昇し、下落トレンドはわずか3年間のみでした。

  • ストップロス（SL）は戦略の重要な一部です。シグナルに多くのSL発動が見られるのは、EAが現在の市場状況に基づいて損失を保持しないためです。

  • このEAは「1日1ドル」を稼ぐようなグリッド戦略ではありません。この戦略では、1日で1ヶ月分の利益を得ることもあれば、複数のSLが連続する厳しい期間もあります。
    不利な時期にプロジェクトに参加しても問題ありません。1～2週間ではなく、長期的に評価することをお勧めします。

  • モデルは各ポジションから最大限の利益を引き出すことを目指しています。そのため、トレーリングストップや早期利確は行いません。たとえ利益を確定できそうに見えても、介入しないでください。
    市場へのエントリーには常にリスクがあります。早期の利益確定はリスク/リワード比を歪めます。小さな利益を頻繁に得ることは安定の錯覚を生みますが、1～2回のSLで全てを失う可能性があります。忍耐が最大効率の鍵です。

  • ゴールドは高価な資産であり、0.01ロットの取引でも一定の最低証拠金が必要です。少額資金の場合はセント口座の利用を検討してください — このEAはセント口座に対応しています。

プロジェクトの透明性

  • すべてのシグナルは事前ブーストなしで公開されています。

  • 入出金や隠れたエクイティラインの操作はありません。

  • 学習期間に関する情報はコメントの最初のページに公開されています。

  • 新しいモデルを追加した後に過学習が判明した場合は、公表して非表示に移します。

  • 一部の新モデルには年間の季節性クラスタリングがありますが、検証済みのモデルのみがメインアンサンブルに残ります。

  • 詐欺的なスキームなし：偽のバックテストやレビューはなく、実際のシグナルと結果に基づいた本物のフィードバックのみです。
    このプロジェクトは利益を保証するものではなく、安定したツールを作成する試みです。

価格ポリシー

  • レンタルオプションは一時的に削除されています。以前にレンタルされ、ライセンスが期限切れの場合は、メッセージを送ってください。更新します。

  • 購入者と販売者の利益を保護するため、価格は10件ごとの購入ごとに段階的に上昇します。その後、購入オプションは削除され、年間レンタルのみが利用可能になります。


レビュー 79
betokasu
140
betokasu 2025.12.19 07:33 
 

Hello, using MT now for over two month on live account. I think this is one of the best EAs for me since 4 years of trading. Please please keep it update!

Fares3D
331
Fares3D 2025.12.06 05:57 
 

Hello, I don't usually write reviews, but I was surprised when I read the comments. For me, this EA is the best in terms of risk and growing income. I loved it from day one. When you use it, you realize you're using a combination of strategies, not just one. Within two months, I recouped my investment in the strategy, and I'm very grateful to the developer for this amazing work. Don't pay attention to the negative people, the results speak for themselves. Keep doing your work and ignore them. Thank you so much for everything you've done. Hats off to you for completing this project so perfectly.

Clifton Creath
820
Clifton Creath 2025.12.03 02:08 
 

i've been using Mad turtle for going on 3 months now. I'd say i have a good grasp on its performance through multiple market movements. Will this EA lose trades? absolutely! Will its wins offset this? Absolutely! i'll post my results in the comments page they speak for themselves. You can boost Mad Turtles profits if you keep an eye on the market in choppy conditions or just leave it be since its an EA after all and check your portfolio at the end of the month and be happy! I run full auto Low. :)

hdhdf 6urur6rt
38
hdhdf 6urur6rt 2025.12.02 09:03 
 

nc

De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.11.28 03:58 
 

Ok, after 2 months I made $921 profit. What i like is that Gennady keep investing into this EA. He do not simply put out new EA's to market all with different strategies, he develops this EA and keeps adding more trading strategies to Mad Turtle. There is few authors who can justify price increases, this product can, there is a value add to the gradual increase in price. Potentially you are buying new strategies for life, or I hope so :-) . Good job, tx for the continued support and development.

mad7signal
21
mad7signal 2025.11.26 12:04 
 

I think some reviewers expect a car to fly and then blame it for falling off a cliff. This EA isn’t magic—it’s a tool. Used properly, it works. I started with a small account and, about a month later, I’ve already recovered nearly 50% of the purchase price. The community has real momentum and the support team is quick to respond—when users flagged a ranging market, the team even released an extra EA. Big thanks to the developers for building this, and to support for helping new users onboard and stay on track.

Most importantly, results come from proper use and risk management. For transparency, my max drawdown during this period was 30%. I began small, I manage risk, and I’m confident I’ll recoup the full cost soon and move into profit. For me, it’s been worth it.

Ádám Nagy
41
Ádám Nagy 2025.11.26 09:20 
 

i made a lot of BT and after find what is good for me. the EA makes profit!!!

jacques60
86
jacques60 2025.11.25 23:25 
 

honestly, I don't know how that EA got a lot of good reviews I lost around $500

Bill Mz
95
Bill Mz 2025.11.20 22:03 
 

🧾 My Personal Experience with Mad Turtle EA

I would like to share my personal comments. These lines are written from my direct experience (I do not speak on behalf of other users).

I rented Mad Turtle EA on October 10, 2025, and that’s when my journey with this robot began. I started with the minimum funds recommended by the developer ($500.00). Initially, I used the XM broker, but after noticing limitations, I decided to open an account with IC Markets so the EA could operate properly.

To date, the EA has only executed three trades. Although it is designed to trade in bullish trends, in my particular case, it was not effective. The developer claimed the algorithm had been improved to also execute short trades, but in practice, at least in my experience, this behavior was not reflected.

In total, I invested an additional $130.00 (including some of my profits), but I understand that’s the nature of this business: it involves risk. If you ask me:

Is Mad Turtle EA good?

My answer would be: it wasn’t for me.

Perhaps it worked better for others, and if so, I’m glad for them. I reached out to the developer, who offered some support, although not to the extent I expected.

From my perspective, this is an overrated EA. There are better-performing, more stable, and more transparent alternatives on the market. Therefore, I recommend exercising caution before making any payment.

📌 About Reviews: Are They All Genuine?

If you have any doubts about this robot or want to compare opinions, I invite you to visit the discussions section. I will attach a PDF file with proof so you can judge for yourself how accurate or genuine some of the comments about this EA might be.

⚠️ If my comment is silenced or removed, please contact me directly. I’m happy to share all the information and screenshots with anyone interested.

**************************************************************************************************

🧠 A Developer Behind the “Successful” Reviews of His EA: Paid Off or Just Carefully Managed?

A few days ago, the developer Gennady Sergienko contacted me privately after I left an honest and critical review of Mad Turtle EA on November 20, 2025.

In his proposal, he offered me $1,000 USDT and a lifetime version of the robot in exchange for modifying or deleting my public review. At the time, I let him express his intentions without judgment, but over time, serious questions emerged:

How many of the positive reviews we see here may have been influenced by similar deals?

Is it fair for an overrated EA to gain prestige through hidden incentives?

How trustworthy can a product be if its feedback is managed this way?

That is why today I choose to share this reality — not to attack, but to protect those who want to invest honestly and transparently.

📷 I have all the screenshots: the conversation, the agreement terms, the payment, and the later refusal.

📩 If any user or moderator would like to review the evidence, please feel free to contact me directly. I’ll be glad to share everything.

🚨 I’m not here to create drama, but I do want to leave a clear warning:

Let’s be critical of reviews. Be cautious with appearances.

Not everything that glitters is gold… and an extra star might have only cost a few dollars.

Bona Touch
23
Bona Touch 2025.11.20 04:41 
 

I have been using this EA for a month with profit, I like the way that this EA enter and exit and how its handle when the market reverse. the support team were great with very responsive to the question. Less trades but with qualities.

dimitrovhristiyan Belagio
56
dimitrovhristiyan Belagio 2025.11.16 08:50 
 

SCAM EA with fake backtests. The results in my account do not match the signals and the backtests. I have lost my entire eaccount in just a few trades. be aware! Edit: You are in denial, calling your customers scammers haha

Gennady Sergienko
18015
開発者からの返信 Gennady Sergienko 2025.11.23 18:15
the scam is your review.
Davide Napoli
114
Davide Napoli 2025.11.10 07:49 
 

I've been using this EA for about a month now, and I have to say the results are really good. Aside from a period when it didn't make any trades (but it's better to stay put than lose money), the rest of the time I've seen a lot of profits. Furthermore, the group chat is a very useful tool for comparing notes with other traders.

florinnaparca100
504
florinnaparca100 2025.11.10 06:32 
 

Very good EA.Good job brother.

Peps
29
Peps 2025.11.09 23:08 
 

I have been using MT for close to a month now and it’s been quite amazing. It’s use of advanced machine learning is quite a technological breakthrough. For years, traditional EAs operated on a set of rigid, pre-programmed rules. They were effective in specific market conditions but would inevitably struggle when volatility, trends, or market dynamics shifted. They lacked the one thing a human trader relies on most: adaptability. This ML-powered EA is a different beast entirely.

aalsayeh
25
aalsayeh 2025.11.09 18:30 
 

I've been using Mad Turtle for a while now, and I’m genuinely impressed by how stable and intelligent this EA is. Unlike many bots that stop working after a few weeks, Mad Turtle stays consistent and adapts well to changing market conditions. The risk management is excellent, and I really appreciate that it doesn’t use dangerous strategies like grid or martingale its very good and the support is good also

Chun Kin Kan
650
Chun Kin Kan 2025.11.09 16:42 
 

I've been using this EA for two months, and overall I quite like it. Usually, other EAs become unusable after about a month, either resulting in significant losses or failing to generate any profit. This EA has a better risk-reward ratio; it's more like manual trading, preventing huge losses from small gains. However, this kind of trading requires very low risk to be acceptable. I really like this EA and hope it continues to be profitable. Temporary losses are normal; improvements should be made where necessary.

Tom MIMI
32
Tom MIMI 2025.11.09 12:52 
 

MT is an outstanding Expert Advisor (EA). It doesn't use fake AI; the team is able to eliminate market interference and persistently refines the models within MT. I spent a month testing it before deciding to choose it. If you've done similar work, you should be very familiar with the turtle's habits, knowing when it will rest and when it will take off. It perfectly matches market cycles and fluctuations. Thanks to the Gennady Sergienko team for their dedication, patience, and kindness. If trading had no risk, would you become the world's richest person? If you don't understand MT, please spend more time testing and learning everything about it. I'm a beginner, and I'm so glad I chose MT. I hope all traders gain more from MT, have more fun, and grow and develop together with this community. I look forward to more surprises from the team; they don't sell new products separately, but rather as a customer experience. Love you all, let's fight for profits from market makers together and battle Wall Street together! Haha, I'm a bit crazy. when join you'll know just how crazy the turtle really is. I'm happy to communicate with friends; love you all. Peace is the beginning of making money.😄

vkernel
60
vkernel 2025.11.09 10:53 
 

Bought on the 5th of October and i'm very pleased with the EA. With a deposit of 6k i have gained a profit of 970 euro. The developer replies quick on questions and is very supported. The team behind mad turtle are also supportive in the community channel of this product. i recommend!

Shko
22
Shko 2025.11.09 10:52 
 

I’ve been using MT for about a month and a half now, and honestly, it’s been a great experience. The only time I had some losses was during the past two weeks, which is totally normal. Let’s be real, no system is perfect and no EA can predict every trade 100% accurately. If you’re looking for a safe, low-risk EA that can help you grow your account steadily over the long term, MT is definitely one of the best out there. But if you’re expecting to become a millionaire overnight or win every single trade, then you’re just dreaming, buddy. Like the developer always says, the EA is trained in its own way, nobody fully knows how it “thinks,” but does it work? Absolutely, yes. In short, MT is the best EA I’ve come across so far, built by a smart and experienced developer who clearly knows what he's doing. Highly recommended!

ASSAD SMSF
118
ASSAD SMSF 2025.11.09 09:35 
 

I purchased this EA about two weeks ago, and I have to say I’m genuinely impressed! After running extensive backtests, I was amazed by how consistent and reliable the results were. That gave me the confidence to start using it on my live accounts, and so far, the performance has been outstanding. This EA stands out because it’s built on cutting-edge machine learning technology, making it smarter and more adaptable than most trading systems I’ve seen. It does take a bit of tech understanding to fully appreciate how it works, but once you do, you’ll see just how powerful it really is. The developer recommends using Full Auto Mode (Low/High) based on your account equity and risk appetite, and I can confirm that following these settings is key to getting the best results. If you treat this like a get-rich-quick tool and ignore the guidance, you’ll only end up frustrated. But if you use it wisely, this EA can truly transform your trading experience. In my opinion, this is one of the most promising and intelligently designed EAs available today. It already delivers solid performance, and I’m excited about the new features and improvements planned for future updates. While no EA is perfect, this one is clearly built for the future of trading — powerful, adaptive, and smart. On top of that, there’s a fantastic community behind it, always ready to help with setup, optimization, and any questions along the way. Overall, I couldn’t be happier with this purchase, it’s a game-changer for anyone serious about automated trading.

1234
