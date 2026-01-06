まずこれを読んでください（非常に重要） 短期的なアカウント転売や短期的な利益獲得を目的として設計されていない

マーチンゲールなし / グリッドなし / AIなし

長期的な一貫性を重視するトレーダー向けに設計 ライブ結果: ライブシグナル | メインポートフォリオ | FTMO 結果 発売記念オファー！現在の価格は数量限定です。売り切れ次第、価格が上がります。

ゴールドアトラスとは何ですか？



Gold Atlasは、金（XAUUSD）のプロフェッショナルな自動取引システムです。マルチエントリーブレイクアウトアプローチを採用し、日中の動きと大きなトレンドブレイクアウトの両方を捉えます。

このシステムは指標や固定時間枠に基づかず、最小限の最適化を使用して曲線のフィッティングを減らし、堅牢性を向上させます。

Gold Atlas は 5 つの異なるブレイクアウト レベルで動作し、それぞれに独自のストップ ロスとトレーリング ストップ ロジックがあり、強力な内部分散を実現しています。

この戦略は、さまざまな市場体制と市況をカバーし、2006 年まで遡って 10,000 件弱の取引でテストされています。

トレンド追従システムであるため、すべての取引で勝てるわけではありませんが、長期的には時折大きな利益を獲得できるように設計されています。





設定



セットアップは プラグアンドプレイ です。

Gold Atlas は、 複雑な設定を必要とせず、 ユーザーフレンドリー で 簡単に実行できるように設計されています。

EAをチャートに添付し、 リスクレベル を選択するだけです： 低/中/高

設定が完了すると、システムは実行可能になります。

最低口座残高: 200ドル

推奨残高: 500ドル以上





「Prop Firm Gold EA」のユーザー



Gold Atlas EAはProp Firm Gold EA と非常に相性が良いです 。

この2つのシステムは完全に異なる戦略を採用しており、 相関性が非常に低い ため、併用することで分散効果を高め、よりスムーズな結果を得ることができます。

プライベートコミュニティへのアクセスはライセンスに含まれています。ご購入後、招待状を受け取るにはご連絡ください。 コミュニティに 参加 : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01





特徴

