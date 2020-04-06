概要

Quantum Forex EA - マルチインジケーター取引システム

Quantum Forex EAは、4つの人気テクニカルインジケーターの組み合わせを使用して取引判断を行うMetaTrader 5向けのプロフェッショナル取引アドバイザーです。このアドバイザーは、柔軟なパラメータ設定と信頼性の高いリスク管理システムを備えた金融市場での自動取引用に開発されています。

主要機能

マルチインジケーター取引システム

移動平均（MA） - 高速および低速移動平均のクロス分析

- 高速および低速移動平均のクロス分析 RSI（相対強度指数） - 買われすぎ・売られすぎゾーンの特定

- 買われすぎ・売られすぎゾーンの特定 MACD - メインラインとシグナルラインのクロス分析

- メインラインとシグナルラインのクロス分析 ボリンジャーバンド - バンドの境界からの取引

柔軟なシグナルロジック

シグナル確認のためのインジケーター数設定可能（2-4個）

すべてのインジケーターの全会一致は不要

インジケーターの部分的合意での取引が可能

プロフェッショナルリスク管理

固定ロット - 一定のポジションサイズでの取引

- 一定のポジションサイズでの取引 パーセンテージリスク - 残高のパーセンテージに基づく自動ロット計算

- 残高のパーセンテージに基づく自動ロット計算 同時ポジションの最大数制御

ポイントおよび時間でのオーダー間の最小距離

設定可能なストップロス・テイクプロフィット

ポイント単位での柔軟なストップロス・テイクプロフィット設定

SL/TPの無効化可能（0に設定）

ブローカー条件への自動適応

高度な機能

トレーリングストップ - 利益ポジションでのストップロスの自動調整

- 利益ポジションでのストップロスの自動調整 ブレイクイーブン - 一定の利益に達した際のポジションの損益分岐点への移動

- 一定の利益に達した際のポジションの損益分岐点への移動 取引の可視化 - チャート上での終了取引の結果表示

動作原理

アドバイザーは選択されたテクニカルインジケーターの読み値を分析し、設定された最小インジケーター数の合意がある場合のみポジションを開きます。これにより、シグナルの高い信頼性を確保し、偽のエントリーを削減します。

ロジック例：

4つのインジケーターすべてが有効で「シグナルに最低3つ」が設定されている場合：

買いシグナルは最低3つのインジケーターがBUYを示している場合のみ発生

この際、いずれのインジケーターもSELLを示してはならない

アドバイザー設定

General（基本パラメータ）

TimeFrame - インジケーター分析の時間枠

- インジケーター分析の時間枠 MagicNumber - アドバイザーの一意識別子

- アドバイザーの一意識別子 OrderComment - オーダーのコメント

- オーダーのコメント MainLogicPauseSec - 市場チェック間の秒単位の一時停止

Order Filters（オーダーフィルター）

MinDistanceBetweenOrders - オーダー間の最小距離（ポイント）

- オーダー間の最小距離（ポイント） MinTimeBetweenOrders - オーダー間の最小時間（分）

Risk Management（リスク管理）

LotMethod - ロット計算方法（固定またはパーセンテージ）

- ロット計算方法（固定またはパーセンテージ） RiskPercentPerTrade - 残高に対する取引あたりのリスク（パーセンテージ）

- 残高に対する取引あたりのリスク（パーセンテージ） FixedLotSize - 固定ロットサイズ

- 固定ロットサイズ MaxTradesAllowed - 同時ポジションの最大数

Stop Loss & Take Profit（ストップロス・テイクプロフィット）

StopLossPoints - ストップロスのサイズ（ポイント）（0 = 無効）

- ストップロスのサイズ（ポイント）（0 = 無効） TakeProfitPoints - テイクプロフィットのサイズ（ポイント）（0 = 無効）

Trailing and BreakEven（トレーリング・ブレイクイーブン）

EnableTrailingStop - トレーリングストップの有効化

- トレーリングストップの有効化 TrailingStartPoints - 利益ポイントでのトレーリング開始

- 利益ポイントでのトレーリング開始 TrailingStopPoints - 価格からのトレーリングストップ距離

- 価格からのトレーリングストップ距離 TrailingStepPoints - トレーリングステップ（ポイント）

- トレーリングステップ（ポイント） EnableBreakEven - ブレイクイーブンへの移行を有効化

- ブレイクイーブンへの移行を有効化 BreakEvenStartPoints - 利益ポイントでのブレイクイーブン開始

- 利益ポイントでのブレイクイーブン開始 BreakEvenOffsetPoints - エントリー価格からのブレイクイーブンオフセット

Indicators and Signals（インジケーターとシグナル）

MinIndicatorsForSignal - シグナルに必要な最小インジケーター数

Moving Average（移動平均）

EnableMA - 移動平均分析を有効化

- 移動平均分析を有効化 MA1Period - 低速移動平均の期間

- 低速移動平均の期間 MA1Method - 低速MAの計算方法

- 低速MAの計算方法 MA1Price - 低速MAの適用価格

- 低速MAの適用価格 MA2Period - 高速移動平均の期間

- 高速移動平均の期間 MA2Method - 高速MAの計算方法

- 高速MAの計算方法 MA2Price - 高速MAの適用価格

RSI（相対強度指数）

EnableRSI - RSI分析を有効化

- RSI分析を有効化 RSIPeriod - RSI計算期間

- RSI計算期間 RSIPrice - RSIの適用価格

- RSIの適用価格 RSI_Overbought - 買われすぎレベル

- 買われすぎレベル RSI_Oversold - 売られすぎレベル

MACD（移動平均収束拡散）

EnableMACD - MACD分析を有効化

- MACD分析を有効化 MACDFastEMA - 高速EMAの期間

- 高速EMAの期間 MACDSlowEMA - 低速EMAの期間

- 低速EMAの期間 MACDSignalSMA - シグナルSMAの期間

Bollinger Bands（ボリンジャーバンド）

EnableBoll - ボリンジャーバンド分析を有効化

- ボリンジャーバンド分析を有効化 BollPeriod - バンド計算期間

- バンド計算期間 BollDeviation - 標準偏差

- 標準偏差 BollShift - バンドのシフト

- バンドのシフト BollMethod - 中心線の計算方法

Visualization（可視化）

ShowDealHistory - チャート上での取引履歴表示

- チャート上での取引履歴表示 BuyColorDraw - 買い取引の表示色

- 買い取引の表示色 SellColorDraw - 売り取引の表示色

- 売り取引の表示色 FontSize - チャートラベルのフォントサイズ

利点

信頼性 - マルチインジケーターシグナルフィルタリング

- マルチインジケーターシグナルフィルタリング 柔軟性 - 多数の設定可能パラメータ

- 多数の設定可能パラメータ 安全性 - 高度なリスク管理システム

- 高度なリスク管理システム 自動化 - 完全自動取引

- 完全自動取引 可視化 - 取引結果の視覚的表示

- 取引結果の視覚的表示 互換性 - すべての金融商品で動作

使用推奨事項

時間枠

M5-H1の使用を推奨しますが、最大効果を得るために、最も収益性の高い時間枠を選択するため、様々な時間枠での最適化を行うことをお勧めします。

取引商品

通貨ペア： EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

貴金属： XAUUSD（金）, XAGUSD（銀）, XPTUSD（プラチナ）, XPDUSD（パラジウム）

エネルギー： USOIL（WTI原油）, UKOIL（ブレント原油）, NGAS（天然ガス）

暗号通貨： BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD およびその他の人気暗号通貨ペア

指数： US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

証拠金

安定した動作のため$1000以上を推奨

最適化とテスト

実際の取引前に必ずデモ口座でアドバイザーをテストしてください。最良の結果を得るために、選択した金融商品の過去データでパラメータの最適化を行うことを推奨します。

重要なリスク情報

金融市場での取引は高いリスクを伴い、投資した資金をすべて失う可能性があります。過去の結果は将来の収益を保証するものではありません。失っても構わない資金のみを使用し、取引を開始する前にリスク管理の原則を十分に学習することを推奨します。



