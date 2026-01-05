Akali

LIVE SIGNAL: ライブパフォーマンスを見るにはここをクリック

重要：最初にガイドをお読みください

このEAを使用する前に、ブローカーの要件、戦略モード、およびスマートアプローチを理解するために、設定ガイドを読むことが重要です。 ここをクリックして公式Akali EAガイドを読む

概要

Akali EAは、ゴールド（XAUUSD）専用に設計された高精度スキャルピングエキスパートアドバイザー（EA）です。非常にタイトなトレーリングストップアルゴリズムを利用して、ボラティリティの高い期間に瞬時に利益を確保します。 このシステムは精度を重視して構築されており、市場の急速な動きを利用し、市場が反転する前に利益を確定することで、高い勝率を目指しています。

設定要件

  • 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）

  • 時間足: M1（1分足）

  • 口座タイプ: Raw ECN / 低スプレッドが必須です。

  • 推奨ブローカー: ガイドを参照してください

  • 注意: このEAはタイトなトレーリングストップに依存しています。スプレッドの広い口座ではパフォーマンスに悪影響を及ぼします。サーバー時間とブローカーの選択の詳細については、ガイドを参照してください。

なぜAkali EAなのか？

  • 高勝率ロジック: 素早い動きを正確に捉えるように設計されています。

  • スマートリカバリー: 長い連勝を維持するように戦略が構築されています。

  • 柔軟なモード: 「Tighter Trailing（よりタイトなトレーリング）」と「Wider Trailing（よりワイドなトレーリング）」の特定のモードが含まれています。

価格ポリシー

価格は需要に応じて更新されます。 戦略の質を維持し、過密を防ぐために、販売数が増えるにつれて価格は段階的に上昇します。

リスク警告: 外国為替およびCFD取引には高レベルのリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。責任を持って取引し、最初にデモ口座でテストしてください。


作者のその他のプロダクト
Simple Trading Manager
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (10)
ユーティリティ
他の製品もチェック： ここをクリック ビジュアルトレーディングを簡単に： チャート上に水平線を配置してドラッグするだけで、エントリー、ストップロス、テイクプロフィットのレベルを設定できます。 見たままの操作が可能です。ビジュアルラインにより、トレード設定が即座に明確になります。 ロットサイズの自動計算： 意図した以上のリスクを負うのはやめましょう。リスクを固定額 または口座残高の割合（例：1%）として設定します。 EAがストップロスまでの距離に基づいて正しいロットサイズを即座に計算し、リスクが常に管理されていることを保証します。 すべての注文タイプを完全にサポート： 成行注文：市場の売買ボタンで即座に市場に参入します。 指値・逆指値注文：特定の戦略に合わせて、買い/売り指値注文や買い/売り逆指値注文を簡単に設定できます。市場価格が近づきすぎた場合、EAは自動的にラインを調整します。 高度な利益確定とトレード管理： 複数のテイクプロフィット：途中で利益を確保します。最大4つの部分的なテイクプロフィットレベルを設定できます。情報ラベルには、各レベルのリスク/リワード比率と潜在的な利益が表
FREE
Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (4)
エキスパート
ライブシグナル: ここをクリック マーチンゲールなし。グリッドなし。ナンピンなし。AIなし。ごまかしなし。 Roninは、長期的な安定性を求めるトレーダーのために作られたプロフェッショナルな取引ツールです。特定の時間ベースの戦略を規律正しく実行するために構築されています。 これは専門的なEAです。その内部ロジックは、ゴールド（XAUUSD）と米ドル/円（USDJPY）の2つの金融商品のみのために開発・微調整されています。複雑な設定ファイルや継続的な最適化は必要ありません。 入力項目と使用方法： XAUUSDのM1（1分足）チャートのみで実行してください（XAUUSDとUSDJPYの両方を取引します）。 ブローカーのGMTオフセット (Broker GMT Offset): 時間を同期させるために、ご使用のブローカーのGMTオフセットをここに入力する必要があります。 ほとんどのブローカーはGMT+3なので、3のままにしてください。不明な場合はDMでご連絡ください。 例：GMT+0のブローカー（Exnessなど）を使用する場合、0を入力する必要があります。 シンボル設定 (Symbol
CRT Model 1
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
エキスパート
CRT Model 1 EAは、時間ベースのレンジ分析、流動性スイープ（Liquidity Sweeps）、およびリトレースメントエントリーに焦点を当てたCRT Model 1戦略を実行するために設計された自動売買ソリューションです。 このエキスパートアドバイザー（EA）は、特定の時間範囲を定義して、高値と安値の価格参照ポイントを設定します。その後、その範囲外の価格アクションを監視し、タートルスープ（流動性スイープ）に続く反転とリトレースメントエントリーを識別します。 戦略ロジック EAは以下のロジックシーケンスに基づいて動作します： レンジ計算：レンジ開始時間とレンジ終了時間の間の価格アクションの高値（High）と安値（Low）を計算します。 Model #1 エントリーパターン： 売りセットアップ（Sell）：EAは、ローソク足がCRT高値を上回って閉じるのを待ちます。その後、次のローソク足がそのレベルの下に戻って閉じるのを待ちます。価格がそのレベルに戻った（リトレースした）ときにエントリーが行われます。 買いセットアップ（Buy）：EAは、ローソク足がCRT安値を下回って閉じるの
Scalper Pal MT4
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
ユーティリティ
Scalper Palは、超高速の約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強力にサポートする、高機能かつ使いやすいトレードツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そしてトレードにおけるスピードと精度を重視するすべての方に最適です。 MT5バージョン: こちらをクリック なぜScalper Palなのか？ 以下のような場面で、手動でのトレードは困難な場合があります： 急激な市場変動中に素早くトレードを実行したい時 ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時 複数のポジションを同時に管理する時 常に監視することなくストップをトレールしたい時 Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、トレードを完全にコントロールできるようにします。 主な機能 高速約定 キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り） 1つのキーで全ポジションを即座に決済（C） 数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9） 最高速度のために最適化 - 遅延なし、待機
Scalper Pal
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
ユーティリティ
Scalper Palは、超高速な約定、柔軟なリスク管理、インテリジェントな自動化機能により、裁量トレードを強化するために設計された、強力かつ使いやすい取引ツールです。スキャルパー、デイトレーダー、そして取引におけるスピードと正確さを重視するすべての方に最適です。 MT4バージョン： ここをクリック デモ版についてはDMしてください なぜ Scalper Pal なのか？ 以下のような状況では、手動での取引が困難になることがあります： 市場の動きが速い時に素早く注文を実行したい時 ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）をその場で計算する必要がある時 複数のポジションを同時に管理する時 常に監視することなくトレーリングストップを行いたい時 Scalper Palは、直感的なダッシュボードとキーボードショートカットですべての問題を解決し、完全なコントロールを提供します。 主な機能 高速約定 キーボードのホットキーで買い注文と売り注文を即座に実行（B：買い、S：売り） キーを1回押すだけですべてのポジションを即座に決済（C） 数字キーを使用して個別のトレードを決済（1-9） 最高
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信