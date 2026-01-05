LIVE SIGNAL: ライブパフォーマンスを見るにはここをクリック

重要：最初にガイドをお読みください

このEAを使用する前に、ブローカーの要件、戦略モード、およびスマートアプローチを理解するために、設定ガイドを読むことが重要です。 ここをクリックして公式Akali EAガイドを読む

概要

Akali EAは、ゴールド（XAUUSD）専用に設計された高精度スキャルピングエキスパートアドバイザー（EA）です。非常にタイトなトレーリングストップアルゴリズムを利用して、ボラティリティの高い期間に瞬時に利益を確保します。 このシステムは精度を重視して構築されており、市場の急速な動きを利用し、市場が反転する前に利益を確定することで、高い勝率を目指しています。

設定要件

通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）

時間足: M1（1分足）

口座タイプ: Raw ECN / 低スプレッドが必須です。

推奨ブローカー: ガイドを参照してください

注意: このEAはタイトなトレーリングストップに依存しています。スプレッドの広い口座ではパフォーマンスに悪影響を及ぼします。サーバー時間とブローカーの選択の詳細については、ガイドを参照してください。

なぜAkali EAなのか？

高勝率ロジック: 素早い動きを正確に捉えるように設計されています。

スマートリカバリー: 長い連勝を維持するように戦略が構築されています。

柔軟なモード: 「Tighter Trailing（よりタイトなトレーリング）」と「Wider Trailing（よりワイドなトレーリング）」の特定のモードが含まれています。

価格ポリシー

価格は需要に応じて更新されます。 戦略の質を維持し、過密を防ぐために、販売数が増えるにつれて価格は段階的に上昇します。

リスク警告: 外国為替およびCFD取引には高レベルのリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。責任を持って取引し、最初にデモ口座でテストしてください。