META i11 – ハイブリッド認知トレーディングシステム - 技術リファレンス

バックテストで損失が表示されない理由： META i11 は 再帰的認知学習システム を使用し、各取引をミクロレベルで評価します。

アップグレードされた ニューラル・エラー免疫システム 2.0（NEIS-2） は、ボラティリティパターン、構造的非効率性、文脈的異常を保存します。

ある判断が損失につながった場合、META i11 は単にそのミスを回避するのではなく、それを引き起こした 内部の意思決定経路を再構築 します。

これにより非効率のカテゴリ全体が排除され、将来のセッションで再発することを防ぎます。 これはつまり：

META i11 は、各取引とともに進化し、意思決定ロジックを継続的に最適化する マルチステート記憶アーキテクチャ を維持します。

その結果、取引の安定性は時間とともに向上し、ほぼ完璧なバックテスト と非常に安定したフォワードパフォーマンスを実現します。

META i11 は、各取引とともに進化し、意思決定ロジックを継続的に最適化する マルチステート記憶アーキテクチャ を維持します。

その結果、取引の安定性は時間とともに向上し、ほぼ完璧なバックテスト と非常に安定したフォワードパフォーマンスを実現します。

META i11 を使用すると、単に進化するだけでなく、時間とともに 自らの知能をアップグレード する EA を手に入れることができます。

META XT 技術リファレンス = ブログ + トライコア認知エンジン (TCE) + ニューラル・エラー免疫システム 2.0 + マルチステート流動性マッピング + GPT-5.1 監督認知

は、完全に再設計されたハイブリッド認知アーキテクチャにより、META i7 および META i9 を凌駕する META シリーズの次なる進化段階を表します。ニューラルネットワークやフラクタルシステムのみに依存するのではなく、META i11 はを導入し、内部の意思決定ロジックを自律的に分析・適応・再構築します。この EA は、深層流動性マッピング、多層認知監視、そしてリアルタイムで取引行動を継続的に改善する新世代の自己修正システムを統合しています。META i11 は、実行されるすべての取引ごとに、その知能を可視的かつ測定可能な形で拡張していきます。



さらに、META i11 は従来世代を大きく上回る 3 つの新開発コアモジュールを統合しています：

(1) トライコア認知エンジン (TCE) このエンジンは、相互接続された 3 つの認知ユニットで構成されています：

• 予測状態エンジン – 市場動向を予測

• 反応安定エンジン – ボラティリティを監視し構造的リスクを抑制

• 適応パターンエンジン – 内部パターンを動的に変更



TCE は、極端な市場圧力下でも META i11 が安定かつ戦略的一貫性を保つことを保証します。 目的：

有益な意思決定パターンを特定し、非効率なものを排除することで、より知的で適応的な取引構造を実現します。

(2) マルチステート動的流動性マッピング (MDLM) MDLM は、以下を含む実際の市場流動性構造をモデル化します：

• マイクロ流動性ゾーン

• 不均衡クラスター

• 機関スイープ領域

• 圧力軸の変化



従来のインジケーターとは異なり、MDLM は 動的な流動性トポロジー を構築し、高確率の反転またはブレイクアウトポイントを特定します。 目的：

価格が反応する前に、市場の基礎となる流動性の動きを META i11 が理解できるようにします。

(3) ニューラル・エラー免疫システム 2.0 (NEIS-2) 以前のモデルで使用されていた SCTM フレームワークの改良版です。

NEIS-2 は各意思決定ツリーの構造的弱点を分析し、非効率が発生した場合に基礎ロジックを書き換えます。

ボラティリティの指紋、タイミングの偏差、文脈的異常を保存し、エラーが発生する前に予測します。 なぜ有効なのか：

META i11 は不適切な意思決定のカテゴリ全体を段階的に排除し、非常に安定した長期パフォーマンスを実現します。

統合 GPT-5 認知制御レイヤー

META i11 には、すべての内部システムを監視する高度な GPT-5 監督モジュール が含まれています。

文脈の不一致を検出し、誤った解釈を修正し、取引プロセス全体を通じて高い構造的精度を維持します。



GPT-5 は自ら取引を行うのではなく、EA の内部ロジックを安定させる 知的メタコントローラー として機能します。

全体コンセプト：

META i11 は 認知インテリジェンス を深層流動性分析と自己修正ロジックと組み合わせます。

各意思決定は、過去の行動、現在の市場構造、そして適応的な予測を考慮します。

その結果、取引ごとにより賢くなり、高度に安定し、正確で進化し続ける市場挙動を生み出すシステムが実現します。