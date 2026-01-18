META i11

META i11 – ハイブリッド認知トレーディングシステム技術リファレンス

META i11 は、完全に再設計されたハイブリッド認知アーキテクチャにより、META i7 および META i9 を凌駕する META シリーズの次なる進化段階を表します。
ニューラルネットワークやフラクタルシステムのみに依存するのではなく、META i11 は トライコア認知エンジン を導入し、内部の意思決定ロジックを自律的に分析・適応・再構築します。
この EA は、深層流動性マッピング、多層認知監視、そしてリアルタイムで取引行動を継続的に改善する新世代の自己修正システムを統合しています。
META i11 は、実行されるすべての取引ごとに、その知能を可視的かつ測定可能な形で拡張していきます。

バックテストで損失が表示されない理由：

META i11 は 再帰的認知学習システム を使用し、各取引をミクロレベルで評価します。
アップグレードされた ニューラル・エラー免疫システム 2.0（NEIS-2） は、ボラティリティパターン、構造的非効率性、文脈的異常を保存します。
ある判断が損失につながった場合、META i11 は単にそのミスを回避するのではなく、それを引き起こした 内部の意思決定経路を再構築 します。
これにより非効率のカテゴリ全体が排除され、将来のセッションで再発することを防ぎます。

これはつまり：
META i11 は、各取引とともに進化し、意思決定ロジックを継続的に最適化する マルチステート記憶アーキテクチャ を維持します。
その結果、取引の安定性は時間とともに向上し、ほぼ完璧なバックテスト と非常に安定したフォワードパフォーマンスを実現します。


META i11 を使用すると、単に進化するだけでなく、時間とともに 自らの知能をアップグレード する EA を手に入れることができます。

価格 = 購入状況に基づく
シンボル = XAUUSD
時間足 = H1
最小入金額 = 200$
全ブローカー対応 = はい
シグナル = META i11
META XT
技術リファレンス = ブログ
+ トライコア認知エンジン (TCE)
+ ニューラル・エラー免疫システム 2.0
+ マルチステート流動性マッピング
+ GPT-5.1 監督認知
META i11 を注文すると、META i9 または i7 を無料で入手できます。


さらに、META i11 は従来世代を大きく上回る 3 つの新開発コアモジュールを統合しています：

    (1) トライコア認知エンジン (TCE)

    このエンジンは、相互接続された 3 つの認知ユニットで構成されています：
    予測状態エンジン – 市場動向を予測
    反応安定エンジン – ボラティリティを監視し構造的リスクを抑制
    適応パターンエンジン – 内部パターンを動的に変更

    TCE は、極端な市場圧力下でも META i11 が安定かつ戦略的一貫性を保つことを保証します。

    目的：
    有益な意思決定パターンを特定し、非効率なものを排除することで、より知的で適応的な取引構造を実現します。

    (2) マルチステート動的流動性マッピング (MDLM)

    MDLM は、以下を含む実際の市場流動性構造をモデル化します：
    • マイクロ流動性ゾーン
    • 不均衡クラスター
    • 機関スイープ領域
    • 圧力軸の変化

    従来のインジケーターとは異なり、MDLM は 動的な流動性トポロジー を構築し、高確率の反転またはブレイクアウトポイントを特定します。

    目的：
    価格が反応する前に、市場の基礎となる流動性の動きを META i11 が理解できるようにします。

    (3) ニューラル・エラー免疫システム 2.0 (NEIS-2)

    以前のモデルで使用されていた SCTM フレームワークの改良版です。
    NEIS-2 は各意思決定ツリーの構造的弱点を分析し、非効率が発生した場合に基礎ロジックを書き換えます。
    ボラティリティの指紋、タイミングの偏差、文脈的異常を保存し、エラーが発生する前に予測します。

    なぜ有効なのか：
    META i11 は不適切な意思決定のカテゴリ全体を段階的に排除し、非常に安定した長期パフォーマンスを実現します。

統合 GPT-5 認知制御レイヤー

META i11 には、すべての内部システムを監視する高度な GPT-5 監督モジュール が含まれています。
文脈の不一致を検出し、誤った解釈を修正し、取引プロセス全体を通じて高い構造的精度を維持します。

GPT-5 は自ら取引を行うのではなく、EA の内部ロジックを安定させる 知的メタコントローラー として機能します。

全体コンセプト：

META i11 は 認知インテリジェンス を深層流動性分析と自己修正ロジックと組み合わせます。
各意思決定は、過去の行動、現在の市場構造、そして適応的な予測を考慮します。
その結果、取引ごとにより賢くなり、高度に安定し、正確で進化し続ける市場挙動を生み出すシステムが実現します。

おすすめのプロダクト
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
エキスパート
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
エキスパート
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
エキスパート
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
エキスパート
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
エキスパート
発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数はごく限られています。 最終価格: 999ドル 新規 (349 ドルから) --> 1 EA を無料で入手 (取引口座番号 2 つ)。 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER へようこそ!   Gold Reaper が大成功を収めた後、同じ勝利の原則を Bitcoin 市場に適用する時が来たと判断しました。そして、それは非常に有望に見えます!   私はこれまで 20 年以上にわたってトレーディング システムを開発してきましたが、私の専門分野は「断然」ブレイクアウト戦略です。 このシンプルながらも効果的な戦略は、常に最高の取引戦略の上位にランクインしており、基本的にあらゆる市場に適用できます。     特にビットコインのような変動の激しい市場では、真価を発揮します。   それで、この戦略はどのように機能するのでしょうか? ブレイクアウト戦略は、重要なサ
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
エキスパート
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - User Guide Overview This Expert Advisor implements a complete Renko-based trading system with custom brick calculation, visual display, and automated trading logic. -The EA only for Rent unlimited Version coming soon. Features 1. Renko Engine Custom Renko Calculation : Built from scratch, no offline charts needed No Repainting : Uses only closed Renko bricks Configurable Brick Size : Set in points via input parameters Real-time Brick Formation : Automatically
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
PowerAUDCAD
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The trading expert works out the regular movements of the AUDCAD currency pair in the channel. The Expert Advisor is completely ready for work. Additional configuration is not required. Trading signals :  https://www.mql5.com/en/signals/author/trendhunter The MetaTrader5 terminal must be installed on a remote server for smooth operation. The EA works based on the indicator:    https://www.mql5.com/en/market/product/62951 Install the Expert Advisor on the AUDCAD chart, timeframe 1H. Options: C
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
エキスパート
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakevenは、2025年12月8日までプロモーション価格にて販売開始いたします。 このエキスパートアドバイザーはあらゆる資産に対応し、汎用性も備えています。 マルチアセットスキャルパーEAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたプロフェッショナルな自動取引システムで、複数の資産で同時にスキャルピング取引を行うように設計されています。バージョン8.2では、トリプルコンファームと統合リスク管理機能を備えたマルチタイムフレーム技術が採用されています。 テクニカルアーキテクチャ 1. インテリジェントシグナルシステム マルチタイムフレーム計算：トリプル分析（操作、高速および低速コンファーム） 投票システム：調整可能なウェイトを備えた3つの主要指標（EMA、MACD、RSI） リスクモード：感応度に影響を与える5段階（超アグレッシブ→超保守） 2. 高度なリスク管理 ハイブリッドロット計算：固定またはリスクベース（USD） Infinite Breakeven：pipsではなくドル単位のプ
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
エキスパート
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
エキスパート
VR Black Box は、経験豊富なトレーダープログラマーによって開発された最新の自動売買エキスパートです。市場のトレンド運動に追随する実証済みの戦略に基づいて構築された強力な取引ツールです。このロボットは長い開発と改良の過程を経ており、定期的にアップデートされ、市場環境の変化に適応しています。実際の取引口座で長年稼働してきた結果、初心者から上級トレーダーまで信頼できるアシスタントとして高い評価を得ています。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 4] 主な戦略 ロボットは複数の取引モードを実装しています： 買いと売りポジションを交互にオープン（Buy and Sell alternately）。 買いと売りを同時に取引（Buy and Sell at the same time）。 方向をランダムに選択（Randomly Buy or Sell、「表か裏」に類似）。 買いのみ（Buy only）または売りのみ（Sell only）。 トレーダーの損失ポジションを利益に変えるための手動モード（Magic Numbe
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
エキスパート
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
エキスパート
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自動売買システム Exclusive Black Pro Max MT5 は、MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーであり、高度な市場分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいています。EAは完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後はすぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ 重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があるため、 各通貨ペアはユーザー自身が最適化 し、リアル口座では 単一通貨モードのみ で稼働させる必要があります。マルチ通貨モードのスクリーンショットは例示のみです。 重要情報: EAのデモ版は評価目的のみです。最適化なしのテスト結果はアルゴリズムの実際の性能を反映しません。完全な利用には、ブローカー、証拠金、選択した銘柄に合わせた個別の最適化が必要です。最適化は必ずユーザー自身で行い、少なくと
Trend Sentry Pro
K2021665571 (SOUTH AFRICA)
エキスパート
Product Description Trend Sentry Pro は、先進的なトレンドラインインジケーターを活用して上昇トレンドを捉える、洗練された完全自動化のロングオンリー型エキスパートアドバイザー（EA）です。価格がトレンドラインを上回ってクローズした際に買いポジションを開始し、強気のトレンドが確認されます。逆に、価格がトレンドラインを下回ってクローズした際にポジションを終了し、トレンドの転換を示唆します。このアプローチにより、 Trend Sentry Pro は上昇の動きを最大限に捉え、損失を最小限に抑えることが可能です。適応型のATRベースのストップロス管理と柔軟なポジションサイジングを備え、トレンドを最大限に活用しつつ資本を保護することを目指し、市場環境にスムーズに対応します。 主な特徴 ： トレンドフォロー戦略 : 上昇トレンドを捉えるため、ロングポジションのみに取引を限定。 ATRベースのストップロス : 市場のボラティリティに応じて調整される適応型ストップロスで、ハイボラティリティ期間中のリスクを軽減。 柔軟なポジションサイジング : 残高のリスク割合、固定ロ
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
エキスパート
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
エキスパート
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (103)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (16)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況や時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12、W1）でトリガーされる 9つ の独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの中核となるロジックは、特定のシグナルを識別することに重点を置いています。Golden Hen EAは、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン（averaging）手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべてのトレードは、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルをダウンロード v2.5 9つの戦略の概要 EAは複数の時間枠で同時にXAUUSDチャートを分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に、潜在的な強気（bullish）反転シグナルを識別するために、直近のバーの特
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.64 (11)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 499 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
エキスパート
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (1)
エキスパート
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
エキスパート
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」 Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。 非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。 価格 $555 は 1月19日（月）まで有効です。 その後、価格は $675 に上がります。（最終価格 $1999） Vortex Turbo   Expert Advisorを 購
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAUUSD（金） 時間軸 : 30分（反応速度とシグナル品質の
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせくださ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
エキスパート
The Techno Deity — XAUUSD デジタル・ドミナンス プロモーション：Cryon X-9000 アドバイザーをプレゼントとして受け取ることができます。条件の確認とアクセスについては、直接お問い合わせください The Techno Deityは、ゴールド市場の混沌の中に構造的な秩序を求めるトレーダーのために開発されたハイテク・トレーディング・エコシステムです。価格を追うだけでなく、機関投資家の関心ゾーンや市場の不均衡を特定するデジタル直感アルゴリズムを搭載しています。 主なメリット リクイディティ・インテリジェンス：隠れた流動性をスキャンし、急激なインパルスの可能性が高いポイントでエントリーします。 ニューラル・トレンドフィルター：ノイズや偽の調整を排除し、真のトレンドを判別します。 ゼロ・グリッド哲学：ナンピン、グリッド、マーチンゲールを一切使用しません。「ワン・エントリー、ワン・エグジット」の原則に基づきます。 技術仕様 通貨ペア：ゴールド (XAUUSD) 時間足：H1 推奨証拠金：500 USD〜（最小200 USD） 実行タイプ：すべてのブローカーに対応（低
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
エキスパート
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a genuine system and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Tra
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲー
作者のその他のプロダクト
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (7)
エキスパート
META i9 – 量子アダプティブ・トレーディングエンジン  -  技術リファレンス META i9 は、3 層アーキテクチャに基づく完全自律型のエキスパートアドバイザーです： Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) 量子状態パターン分析 Neuro-Fractal Engine (NFE) ニューロ・フラクタルエンジン Self-Correcting Trade Memory (SCTM) 自己修正型トレードメモリ META i9 を購入すると META i7 を無料で入手できます！（このオファーは 1 週間のみの期間限定） META i7 は 2 つの協調ニューラルネットワークを使用していますが、 META i9 はさらに一歩進んでいます： ニューラルアーキテクチャは大幅に拡張・最適化され、より深いパターン認識および 1 秒あたりの意思決定回数の大幅増加を可能にします。 さらに META i9 は、マーケットフラクタル、価格サイクル、流動性フロー、隠れた市場力学をリアルタイムでモデル化し、高精度のトレード判断を生成します。 META i
META i7
Meta Sophie Agapova
5 (3)
エキスパート
META i7 – インテリジェントトレーディングの進化 -  技術リファレンス META i7 は、2つの強力で協調的なニューラルネットワークを基盤とした、完全自動型エキスパートアドバイザー（EA）です。これらのネットワークはリアルタイムで連携し、 取引判断を生成・評価し、継続的に最適化します。2つのニューラルネットワークは内部のMETAレイヤーを通じて処理・分析されます。 これはEAに完全統合されたインターフェースであり、各ネットワークの出力を統合し、最終的で一貫した取引判断を導き出します。 EAは各トレードから積極的に学習し、利益と損失の両方を意思決定プロセスに直接反映します。 この学習プロセスは明確に確認でき、時間の経過とともにトレードスタイルが大幅に改善され、EAは繰り返される市場状況により正確に反応するようになります。 現在の市場環境に動的に適応し、過去のエラーを繰り返さないように設計されています。 なぜバックテストで損失が見られないのか： META i7は、広範な ビッグデータ分析 と過去の 取引パフォーマンスデータ に基づく、高度でデータ駆動型の学習システムを採用し
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信