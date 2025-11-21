実際の取引口座でのライブシグナル:
AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質金利の期待、地政学的リスクプレミアムを組み込んだトレンド継続の可能性を評価します。階層型リスク管理フレームワークは、トレンドの強さの定量化とボラティリティ レジームの分類に基づいて非対称のポジション サイズを実装します。このシステムは、広範なウォークフォワード分析とレジーム調整されたバックテストを通じて堅牢なパフォーマンスを実証しており、さまざまな市場環境で一貫したリスク調整後リターンを維持しています。 EA は、ボラティリティ調整ストップロス、相関ベースのポジション制限、ドローダウン制御アルゴリズムを含む多層保護を実装しています。AI Gold Trading は、グリッド、マーチンゲール、平均化などの高リスク戦略を一切回避します。この EA は、長年の研究と実際のファンドの運用経験の集大成です。現在のバージョンには、最も高度なリスク管理されたトレンド検出手法が組み込まれています。 システムは複数の時間枠（M15 から H4）からデータを集約しますが、最適な信号処理とパラメータ調整を行うには、H1 を主要チャートとして推奨します。
高度な取引機能:
- レジーム検出機能を備えた洗練されたトレンド追跡システム
- マルチタイムフレームモメンタム収束分析
-トレンドの強さに基づいた動的なポジションサイジング
-ボラティリティ調整ストップロスおよびリスクパラメータ
-トレンド確認のためのベイズ確率モデル
AI Gold Tradingは、XAUUSD（GOLD）市場専用に設計された専門のエキスパートアドバイザーで、完全に自動化されて動作します。
|この戦略は2003年から2024年、Dukascopy Real Ticks（100% ティック品質）のすべてのティック モデルを使用。ライブ取引のパフォーマンスは、流動性条件が異なる複数のブローカーで一貫して検証されています。
- EA構成:
|シンボル
|XAUUSD
|時間枠
|H1（推奨）
|テスト開始
|2003
|設定
|デフォルトで最適化パラメータ
|ブローカー
|任意（ECN推奨）
|最低入金額
|200ドル/0.01ロット
|推奨入金額
|400ドル/0.01ロット （最大10%のドローダウン）
|高度な機能
- レジーム検出機能を備えた高度なトレンドフォロー機能
- 多層リスク管理システム
- 動的パラメータ最適化
- ボラティリティベースのポジションサイジング
-相関を考慮した取引ロジック
|セキュリティに関するお知らせ:
- 私はEAをMQL5.comを通じてのみ配布しています。
I've been running AIGoldSniper and now AIGoldTrading since mid2025. The performance is outstanding. 100% success rate on both EAs. I run them on the MQL VPS and Pepperstone Australia broker. Drawdowns are under 10%. Unlike other busy EAs with grids or hands, this is very boring! Expect 5 - 8 single positions each week, usually quick in and out trades, not greedy, just confidently profitable every time. The author Thang is extremely well educated in his field, his articles and updates are clear and wise. Customer service is second to none! I have not experienced anything like it and Thang keeps innovating and improving all the time. He is genuinely amazing. I have stopped using all my other risky EAs and now only use these two in tandem. I have about AUD$40000 in account and letting it build until it generate steady$1500/wk income. Based on current performance I'll hit my target late in 2026. Warning! Be careful of imposters! @Thangforex is the only Telegram identifier you can trust. Just tonight I was being approached by a scammer imposter. Check the username! @Thangforex