CryonX EA MT5
- エキスパート
- Solomon Din
- バージョン: 1.0
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム
リアルシグナル： https://www.mql5.com/en/signals/2347543
現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。
一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。
これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、透明性の高いパフォーマンス を提供します。
Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。
本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル、構造化されたリスク保護ロジックを組み合わせています。すべての取引判断は複数レイヤーで検証され、市場ノイズが排除され、不安定なシナリオが除外され、構造的整合性が最適値に達したときのみ実行されます。Cryon X-9000 は完全にデータ駆動で動作し、マーチンゲール、グリッド手法、その他の非制御的なナンピン手法は一切使用しません。その設計は、長期的安定性・制御されたリスクエクスポージャー・機関投資家レベルの規律性を重視しています。
主な特徴
Cryon Core Engine — 量子精度レイヤー
複数の価格軌道をシミュレーションし、最も構造的整合性が高いパスを選択する独自エンジン。
適応型ボラティリティマッピング
市場エネルギーの変化に応じて、ミクロボラティリティ領域を常時監視し、タイミングとエクスポージャーを調整。
マルチベクターエントリーロジック
ポジションを取る前に、構造対称性・方向モメンタム・流動性集中・ボラティリティの拡張/収縮・歴史的行動パターンを検証し、全てが一致したときのみエントリー。
自律型ディフェンスモジュール
異常なボラティリティ急増を検知し、リスク負荷を調整する高次保護システム。
クールメトリック意思決定フレームワーク
感情を排除し、完全にデータと数値指標に基づく機械的ロジック。
システムアーキテクチャ
Volatility Cortex — ボラティリティレジームを解読し内部パラメータを再調整。
Directional Mesh Layer — マクロ・ミクロ双方の方向性フローを分析。
Cryon Liquidity Scanner — 流動性の集積と機関投資家の動きを検出。
Precision Execution Matrix — 統計的に安定したエントリー条件を選択。
Stability Shield Engine — エクスポージャー、保護層、運用安定性を管理。
この統合アーキテクチャにより、Cryon X-9000 は予測不能な市場状況にも対応しながら、高度な実行規律を維持します。
動作パラメータ
主要取引ペア：XAUUSD（ゴールド）
推奨タイムフレーム：H1
推奨最低資金：500 USD 以上
最小必要資金：100 USD（高リスクモード）
最小レバレッジ：1:20
すべてのブローカーで動作可能
ただし、低スプレッドの ECN ブローカー推奨
本システムはマーチンゲール・グリッド・非制御的なポジション増加を使用しません
Cryon X-9000 が優れている理由
量子インスパイアの予測アーキテクチャ
市場構造のリアルタイム再構築
マルチベクターによるシグナル確認
急激なボラティリティ変動への高い耐性
機関投資家レベルのリスク設計
冷静で規律ある機械的ロジック
XAUUSD など高ボラティリティ資産向けの高度な最適化
Cryon X-9000 は市場を追いかけません。分析し、適応し、条件が完全に整った時だけ実行します。
ポジショニング
Cryon X-9000 は単なる自動売買スクリプトではなく、分析の深さ・構造的明瞭性・アルゴリズム規律を重視するトレーダー向けの プレミアムトレーディングインテリジェンスシステム です。
免責事項
本システムは過去およびリアルタイム市場データに基づいて動作します。バックテスト結果は将来の収益を保証するものではありません。ユーザーはリスクパラメータを自己判断で設定し、実口座での使用に対して全責任を負います。
Great EA, solid risk management and REAL profit curve ... after about 2 weeks it is very stable not trade daily but when trade he is get the profit you need you can added it to the chart and go to the bed .. You can let the expert work and not rush; the author is quick to respond to any question.