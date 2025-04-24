AI Gold Sniper MT5

5

実際の取引口座でのライブシグナル: 

デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引): https://www.mql5.com/en/signals/2329380
IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引): https://www.mql5.com/en/signals/2340132

MQL5のForex EAトレーディングチャンネル：私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ

10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています!

その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。

EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。


AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Sniperに統合されたGPT-4oは、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）とリカレントネットワーク（RNN）を活用し、自然言語処理（NLP）を通じて、過去の価格データ系列、マクロ経済変動（金利、インフレ）、マルチタイムフレームのテクニカルシグナル、リアルタイムニュースデータを同時に分析します。深層強化学習（Deep Reinforcement Learning）メカニズムにより、EAはXAU/USDと関連指標（米ドル指数、米国債利回り、原油価格）間の多次元的な相互作用を評価することで、市場の変化に動的に適応できます。確率的メタ学習モデルを適用することで、金融情報源からの感情分析とファンダメンタル分析からの長期トレンドに基づき、短期戦略のバランスを最適化します。このシステムは、複数期間のデータセットで 99% の信頼性を持つモンテ カルロ バックテストを通じて検証されており、変動の激しい市場状況でドローダウン (<5%) を最小限に抑え、シャープ レシオ (>2.3) を最適化する能力が実証されています。
EA はすべての注文にストップ ロスを使用します。EA は危険な取引手法は使用しません: グリッド、マーチンゲールなどはありません... AI Gold Sniper は、私が使用した EA の 1 つです。長年ファンド管理アカウントで使用および取引しています。EA の最も最適化されたバージョンを公式にリリースしました。 EA にとって取引時間枠は重要ではありません。ただし、EA が H1 からすべての時間枠からデータをパラメーターとして取得できるように、時間枠 H1 のままにしておくことをお勧めします。
限定価格 $299 は、最初の 10 件の販売のみです。10 件の販売後、価格は +$100 に引き上げられます。 AI Gold Sniper の最終価格は $1999 です。

主な機能:

危険な取引手法は使用しません: グリッドなし、マーチンゲールなし、... 1 つの取引のみ

- 注文は常にストップロスによって保護されています

- デフォルト設定で EA を最適化 - 使いやすい

- 予期しない下降、上昇、ギャップを回避するためのスマートな時間フィルター...

...

MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/111082
この戦略は、MT4の実際のティックに基づくすべてのティック（Dukascopy Real Ticks 100%ティック品質）を使用して、2003年から2024年までバックテストされ、安定しています。ライブ取引は多くの異なるブローカーで順調に進んでいます。
Gold Trading AIは、XAUUSD（GOLD）で動作するEAです。完全自動アドバイザー。

- EA 設定:

シンボル XAUUSD
時間枠 H1
テスト開始 2003
設定 デフォルト設定
ブローカー 任意
最低入金額 $200/0.01 ロット
推奨入金額 $500/0.01 ロット (ドローダウン約 10%)
特徴

- マーチンゲール、グリッドなし

- 注文は常にストップロスで保護されます

- デフォルト設定で簡単に使用できます
レビュー 37
Coldplay.io
9
Coldplay.io 2025.12.27 14:57 
 

I love this EA. I wish I had had it earlier. Thank you very much Ho Tuan Thang

Alireza Kalamati
610
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

ismail4455
16
ismail4455 2025.12.27 23:47 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Coldplay.io
9
Coldplay.io 2025.12.27 14:57 
 

I love this EA. I wish I had had it earlier. Thank you very much Ho Tuan Thang

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.27 16:05
Thank you so much! I'm delighted to have your trust and recognition. I will strive even harder!
Alireza Kalamati
610
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:05
Thank you so much for your trust and loyalty over these two years. It means a great deal to me. Hearing that you are satisfied, especially with the gold robots, and that you haven't seen such results before, is the highest compliment I could receive.
I am truly honored by your long-term support and will continue to dedicate my utmost effort to maintaining your confidence.
KARMIC
94
KARMIC 2025.12.23 07:18 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:03
Thank you so much for sharing this wonderful start! I'm thrilled that your first trade was a winning one. Wishing you many more successful trades ahead. It's an honor to be part of your trading journey.
Warmly,
Patrick Pham
217
Patrick Pham 2025.12.23 03:54 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.23 05:14
Thank you so much for your kind words and for sharing your positive experience. I'm thrilled to hear that the EA has delivered amazing results in your first two weeks. Wishing you continued success in your trading journey. I'm here to support you every step of the way.
provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:30
Thank you so much for your wonderful feedback and for placing your trust in our Expert Advisor. We are truly honored by your confidence and are just as excited as you are to begin this journey together in 2026.
It means a lot to us that you took the time to analyze the long-term performance and decided to join our trading community. We are committed to maintaining the transparency, discipline, and consistency that you observed in the historical signals, and we will be with you every step of the way as you start live trading in January.
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:05 
 

I’ve been trading Gold for many years and have tested countless EAs, but AI Gold Sniper truly stands out as one of the most precise and intelligent systems I’ve used so far. What impressed me the most is the quality of the entries. The EA does not overtrade, does not chase the market, and clearly waits for high-probability setups. Trades are well-timed, structured, and aligned with real market behavior on XAUUSD. Risk management is handled professionally, and the system remains stable even during volatile market phases. The logic behind the EA feels mature and well thought-out, not experimental or over-optimized. After running it on a live account, I can confidently say that AI Gold Sniper delivers consistent performance exactly as described. It’s a serious tool for serious traders who value precision over hype. Highly recommended.

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:29
Thank you sincerely for your trust in running the EA on a live account and providing such accurate conclusions about consistent performance. Feedback like this is not only praise but also a great source of motivation for us to continue maintaining and developing the product. We wish you continued success with accurate and sustainable transactions. We look forward to accompanying you on your journey ahead! We deeply appreciate you pointing out the core philosophies we've built: patiently waiting for quality setups, avoiding overtrading, and aligning with the actual market behavior of XAUUSD. Your assessment of the system as having a "mature and well-thought-out" logic is exactly what the development team always strives for – creating a serious, stable tool, rather than experimental or over-optimized strategies.
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.18 06:39 
 

This EA looks very promising, based on the trading results shared by the developer, it has a 100% win rate. I'll update again in a month.

.

If there are any failures someday, I hope the developer remains focused on improving this excellent EA to make it even more perfect.

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.18 14:37
Thank you for your thoughtful feedback.
I'm pleased to share that the EA's live signal, which is fully transparent, has been active for nearly 10 months and has maintained a 100% win rate. My primary focus remains on its continuous optimization and long-term stability: https://www.mql5.com/en/signals/2329380 .
AI Gold Sniper is a project I've dedicated significant effort to, and my commitment is to ensure it delivers value reliably. I strive to improve it based on real-world results and user input, aiming to contribute positively to the trading community.
5093786
87
5093786 2025.12.17 22:46 
 

I respect this developer a lot, wishing him continued success in his journey

zuojingzj
37
zuojingzj 2025.12.16 21:40 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.18 13:34
Thank you for your feedback.
Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.15 12:51 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:03
Thank you for trusting EA AI Gold Sniper. If you encounter any difficulties during use, please send me a message and I will do my best to assist you promptly.
zhuo wang
46
zhuo wang 2025.12.11 19:48 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:04
Thank you for your feedback. Hopefully, the Gold Sniper AI will be a powerful EA to support you in automated trading alongside manual trading.
aoliao
36
aoliao 2025.12.11 05:26 
 

It's my first time trading with an EA. I bought this EA and chose to trade gold. Could you please tell me how to set the parameters? Thank you!

第一次用EA做交易，我购买了这款EA，我选择交易黄金，麻烦告知一下参数应该怎么设置，谢谢！

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:06
感谢您对EA的信任。我已经给您发送了一条消息，希望能为您提供帮助。我希望在未来的交易旅程中继续陪伴您。 Thank you for your trust in EA. I have sent you a message to assist you. I hope to continue accompanying you on your trading journey for a long time to come.
Sajuahmed
25
Sajuahmed 2025.12.08 15:58 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.08 17:43
I am delighted that you have shared your real-world experience after using AI Gold Sniper and AI Gold Trading. Thank you, and I wish you a productive trading day.
Odd Harald Soerhaug
530
Odd Harald Soerhaug 2025.12.02 14:49 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, All customers using EA AI Gold Sniper also have the same results as you
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.30 13:22 
 

Contrary to the assessments of so-called independent portals, I give this EA 5 stars in all categories. I'm impressed by its precise agreement with the test results (+/- 5 seconds). Please also see the performance in the comments. The EA has been running for me since November 11, 2025, and has shown a 100% win rate. Bravo and happy trading, Markus

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, Markus
Fares3D
331
Fares3D 2025.11.29 12:41 
 

I have tried This Ea for a month now and it has been profitable

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:22
Thanks for your feedback bro. For me the profit that the customer earns is always the top priority
kushketty
130
kushketty 2025.11.26 16:41 
 

Firstly support is great and the developer always goes the extra mile to explain and help whenever i have reached out to him.The EA is exceptionally smart and it has made me good profits over the last month plus.No risky trades or over the top trading which is very comforting.I would recommend this EA to anyone who wants minimal involvement in the setup and a plug and play EA.Well done developer keep improving to be the best EA in market !

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:20
Thank you so much kushketty for your wonderful feedback! We are truly delighted to hear about your positive profits and that you find the EA smart and reliable with minimal setup. Your recognition of our support means a great deal to us. We are committed to continuously improving and truly appreciate your recommendation. Thank you for trusting our work.
Sven Stephan Stoewhase
256
Sven Stephan Stoewhase 2025.11.26 12:50 
 

Bought this EA about 2 weeks ago and honestly didn't expect much at first because I've been burned by "AI" products before that turned out to be garbage. But this one actually delivers. Running it on XAUUSD H1 with default settings, nothing changed. So far every single trade has been a winner. Not gonna lie I was skeptical after the first few days because it doesn't trade that often, maybe few times a week. But when it does enter, it picks good spots. The thing I respect most is no martingale or grid nonsense. Just clean entries with proper stop loss. Even though I haven't hit a loss yet, I checked where the SLs are placed and they're reasonable - not those crazy 500 pip stops some EAs use to fake a high winrate. Setup took me like 5 minutes. Attach to chart, done. No complicated settings to figure out. Only reason I was hesitant to post a review this early is because 2 weeks is still a short time. But seeing those green trades stack up with zero red so far... had to share. Will keep running it and see how it handles different market conditions. If you're on the fence just check the live signals first like I did. Support from Ho Tuan Thang btw. is one of the best you can have. Very happy with this purchase 👍

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:19
Thank you so much for this incredibly detailed . We are thrilled to hear that AI Gold Sniper has met your expectations, especially after your past experiences with other products. We truly appreciate you highlighting the core principles we stand by: a clear, non-martingale strategy with sensible risk management. It's also great to know you found the setup straightforward and our support helpful. While you are right that two weeks is a short time in the grand scheme of trading, we are delighted with your initial results. Thank you for taking a chance on us, and we look forward to your continued success.
tsany
515
tsany 2025.11.24 14:01 
 

Hi, Ho Tuan Thang! I believe in AI and in our future with AI! Man, I believe in your AI implementation in trading! Thank you!

Ho Tuan Thang
49063
開発者からの返信 Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:21
Thank you for your powerful and inspiring 5-star review! We share your belief in the transformative potential of AI and are honored that you trust our implementation of it in trading. Your support and vision mean a great deal to us. We will continue to strive for excellence. Thank you
12
