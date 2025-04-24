実際の取引口座でのライブシグナル:

デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引): https://www.mql5.com/en/signals/2329380

IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引): https://www.mql5.com/en/signals/2340132



AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Sniperに統合されたGPT-4oは、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）とリカレントネットワーク（RNN）を活用し、自然言語処理（NLP）を通じて、過去の価格データ系列、マクロ経済変動（金利、インフレ）、マルチタイムフレームのテクニカルシグナル、リアルタイムニュースデータを同時に分析します。深層強化学習（Deep Reinforcement Learning）メカニズムにより、EAはXAU/USDと関連指標（米ドル指数、米国債利回り、原油価格）間の多次元的な相互作用を評価することで、市場の変化に動的に適応できます。確率的メタ学習モデルを適用することで、金融情報源からの感情分析とファンダメンタル分析からの長期トレンドに基づき、短期戦略のバランスを最適化します。このシステムは、複数期間のデータセットで 99% の信頼性を持つモンテ カルロ バックテストを通じて検証されており、変動の激しい市場状況でドローダウン (<5%) を最小限に抑え、シャープ レシオ (>2.3) を最適化する能力が実証されています。

EA はすべての注文にストップ ロスを使用します。EA は危険な取引手法は使用しません: グリッド、マーチンゲールなどはありません... AI Gold Sniper は、私が使用した EA の 1 つです。長年ファンド管理アカウントで使用および取引しています。EA の最も最適化されたバージョンを公式にリリースしました。

EA にとって取引時間枠は重要ではありません。ただし、EA が H1 からすべての時間枠からデータをパラメーターとして取得できるように、時間枠 H1 のままにしておくことをお勧めします。

主な機能:



- 危険な取引手法は使用しません: グリッドなし、マーチンゲールなし、... 1 つの取引のみ



- 注文は常にストップロスによって保護されています

- デフォルト設定で EA を最適化 - 使いやすい

- 予期しない下降、上昇、ギャップを回避するためのスマートな時間フィルター...

この戦略は、MT4の実際のティックに基づくすべてのティック（Dukascopy Real Ticks 100%ティック品質）を使用して、2003年から2024年までバックテストされ、安定しています。ライブ取引は多くの異なるブローカーで順調に進んでいます。





Gold Trading AIは、XAUUSD（GOLD）で動作するEAです。完全自動アドバイザー。

- EA 設定: