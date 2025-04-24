AI Gold Sniper MT5
- エキスパート
- Ho Tuan Thang
- バージョン: 2.7
- アップデート済み: 17 12月 2025
- アクティベーション: 10
実際の取引口座でのライブシグナル:
IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引): https://www.mql5.com/en/signals/2340132
10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています!
その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。
EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。
AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Sniperに統合されたGPT-4oは、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）とリカレントネットワーク（RNN）を活用し、自然言語処理（NLP）を通じて、過去の価格データ系列、マクロ経済変動（金利、インフレ）、マルチタイムフレームのテクニカルシグナル、リアルタイムニュースデータを同時に分析します。深層強化学習（Deep Reinforcement Learning）メカニズムにより、EAはXAU/USDと関連指標（米ドル指数、米国債利回り、原油価格）間の多次元的な相互作用を評価することで、市場の変化に動的に適応できます。確率的メタ学習モデルを適用することで、金融情報源からの感情分析とファンダメンタル分析からの長期トレンドに基づき、短期戦略のバランスを最適化します。このシステムは、複数期間のデータセットで 99% の信頼性を持つモンテ カルロ バックテストを通じて検証されており、変動の激しい市場状況でドローダウン (<5%) を最小限に抑え、シャープ レシオ (>2.3) を最適化する能力が実証されています。
主な機能:
- 危険な取引手法は使用しません: グリッドなし、マーチンゲールなし、... 1 つの取引のみ
- 注文は常にストップロスによって保護されています
- デフォルト設定で EA を最適化 - 使いやすい
- 予期しない下降、上昇、ギャップを回避するためのスマートな時間フィルター...
...
|この戦略は、MT4の実際のティックに基づくすべてのティック（Dukascopy Real Ticks 100%ティック品質）を使用して、2003年から2024年までバックテストされ、安定しています。ライブ取引は多くの異なるブローカーで順調に進んでいます。
- EA 設定:
|シンボル
|XAUUSD
|時間枠
|H1
|テスト開始
|2003
|設定
|デフォルト設定
|ブローカー
|任意
|最低入金額
|$200/0.01 ロット
|推奨入金額
|$500/0.01 ロット (ドローダウン約 10%)
|特徴
|
- マーチンゲール、グリッドなし
- デフォルト設定で簡単に使用できます
I love this EA. I wish I had had it earlier. Thank you very much Ho Tuan Thang