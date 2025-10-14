Quantum King EA

5
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

発売記念特別価格

ライブ信号:   ここをクリック

MT4バージョン： こちらをクリック

クォンタムキングチャンネル:   ここをクリック

***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください!

正確さと規律をもって取引を管理します。

Quantum King EA は、構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。

Quantum King EA は、 M5 時間枠の AUDCAD ペア用に開発された完全に自動化された取引システムです。
グリッド戦略の構造とマーチンゲールの適応回復ロジックを組み合わせ、すべての市場フェーズで取引をインテリジェントに管理するシステムを形成します。

アクセシビリティと一貫性を重視して構築されたQuantum Kingは、常に手動で介入することなく資金を増やしたいトレーダーに最適です。設定はシンプルで、約定は速く、パフォーマンスもバランスが取れているため、初心者と経験豊富なトレーダーの両方にとって最適な選択肢です。

アルゴリズムはボラティリティに動的に適応し、グリッドを拡大または縮小することでバランスと効率性を維持します。このインテリジェントな動作により、 Quantum Kingは不要なエクスポージャーを最小限に抑えながら、積極的な取引を行うことができます。

AUDCAD 向けに特別に最適化されている EA は、ペアの安定した反復的な価格変動を利用して、正確かつ一貫して利益を抽出します。

主な特徴

  • AUDCAD（M5）の完全自動取引

  • 適応制御を備えたグリッド+マーチンゲールハイブリッド

  • 初心者からプロまで幅広く対応

  • 少額入金（最低200ドル）でご利用いただけます

  • 長期的な安定性と資本保全のために最適化

  • 簡単にインストールでき、すぐに取引できます

推奨事項

  • 通貨ペア: AUD/CAD

  • 時間枠: M5

  • 最低入金額: 200ドル; 推奨入金額: 500ドル以上

  • 口座タイプ: ECN、Raw、またはRazor（非常に低いスプレッド）

  • レバレッジ: 1:100

  • 口座タイプ: ヘッジ

  • 推奨ブローカー: I C Markets、IC Trading
最高のパフォーマンスを得るには、常に低スプレッドのアカウントを使用してください。
推奨ブローカーと公式セットアップマニュアルについては、私に直接お問い合わせください。

Quantum King EA は、構造、インテリジェンス、アクセシビリティを 1 つの強力なシステムに融合します。
自信を持って取引できるように設計されており、一貫性があり、効率的で、常に制御されています。

小規模で始める場合でも、大規模なポートフォリオを管理する場合でも、 Quantum King はQuantum シリーズの優雅さで洗練されたプロフェッショナル グレードのツールを提供します。

自信を持って取引しましょう。バランスを保ちながら取引しましょう。王様と取引しましょう

レビュー 106
やんやん
121
やんやん 2025.12.28 11:59 
 

公開しているシグナル通りに取引できました。ただし、バックテストでは大きなDDの可能性もあるので慎重に自分で判断する取引をあわせることでより安全に運用できると思います。

sanji 55
293
sanji 55 2025.12.24 14:44 
 

so far its going good , the support is good too . lets see next year

Sipsm
392
Sipsm 2025.12.19 12:22 
 

I have been using Quantum King EA for a while now and performance is great, very good with entries and position management. The author is always available and ready to help. Thanks

おすすめのプロダクト
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
エキスパート
USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;t=2s This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoe
SchermanActionPro
AutomaticTrading
エキスパート
SchermanActionPro のご紹介:Automatictrading の新しい自動取引ボット Automatictrading は、SchermanActionPro をご紹介できることを誇りに思っています。 注目の機能:  • 設定可能なインジケーター: Ivan の推奨に従って、平均とローソク足の数を調整します。  • 運用の柔軟性: 購入か販売かを選択します。  • 利益確定: ATR または逆シグナルに基づく固定オプション。  • Loss Stop: ATR または逆の信号に従って固定に設定可能。  • ロットタイプ: 固定ロットの選択、アカウントの % または固定金額での固定リスク。  • 最大バッチ保護: 設定可能。  • ピップと滑りのサイズ: 完全に調整可能。  • フィルタと出力: ATR およびスプレッド レベルに従って入力フィルタと出力フィルタをアクティブにします。  • 利益確定と部分損失決済: レベルごとに設定可能。  • トレーリングストップと損益分岐点: 距離、パーセンテージ、スリッページを設定可能。  • キャンドルの数による出力: 設定可能
HawkSight AI
Odaine Ramon Mcmillan
エキスパート
HawkSight AI for MT5: Your Agile Ally in Forex Trading Precision What Traders Are Saying: "HawkSight AI combines precision with flexibility. It’s like having a skilled assistant, but I’m still in control." - J. Lewis "Exceptional entry accuracy, and the support from the private group and guide took my trading to another level!" - L. Roberts In Forex trading, adaptability is key. HawkSight AI for MT5 is designed to be your trusted companion in navigating the ever-changing market landscape. While
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
エキスパート
Send me a message so I can send you the setfile 導入費用は498ドル。1298ドルに達するまで毎月100ドルずつ増加します。 XAUUSD (GOLD) の自動取引ボット。 このボットを XAUUSD (GOLD) H1 チャートに接続し、実証済みの戦略で自動的に取引しましょう。シンプルでありながら効率的な自動化を求めるトレーダー向けに設計されたこのボットは、低～中程度のスプレッドに最適化され、テクニカル指標と価格アクションの組み合わせに基づいて取引を実行します。 ボットはどのように機能しますか? 推奨される時間枠: 信号精度のバランスとノイズの低減を実現する H1 (1 時間)。 主要資産: XAUUSD (ゴールド)、明確なチャンスがある非常に変動の激しい市場。 エントリーとエグジット: ボットは価格パターン、主要レベル、モメンタム確認を分析して取引を開始/終了します。 組み込みのリスク管理: ポジション サイズを自動調整し、動的なストップロス保護を使用します。 簡単セットアップ – すぐに使用可能 推奨ロットサイズ
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
エキスパート
CyNeron: 精密な取引とAIイノベーションの融合 マニュアルと設定ファイル : 購入後にお問い合わせいただければ、マニュアルと設定ファイルをお送りします 価格 : 販売されたコピー数に応じて価格が上昇します 利用可能なコピー : 5 AI駆動のスナップショット分析：市場初 CyNeronは、市場で初めて高度なAIを革命的な取引アプローチに統合したEAであり、 市場状況の詳細なスナップショットをキャプチャして処理します。 最先端のAI対応ニューラルネットワークを利用して価格データと技術指標を評価し、 市場の動きを高精度に予測して、正確かつ戦略的な取引決定を可能にします。 このAI駆動技術はCyNeronを際立たせ、リアルタイムで進化する市場動向に動的に適応し、 これまで得られなかった洞察をトレーダーに提供します。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M15またはM30   資本 最低 $100 ブローカー 任意のブローカー 口座タイプ 任意、スプレッドが低いものが推奨 レバレッジ 1:20以上 VPS 推奨されますが必須ではありません、MQL VPSも使用可能 Cy
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
エキスパート
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
エキスパート
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ilon Clustering is an improved Ilon Classic robot, you need to read the description for the Ilon Classic bot and all statements will be true for this expert as well. This description provides general provisions and differences from the previous design. General Provisions. The main goal of the bot is to save your deposit! A deposit of $ 10,000 is recommended for the bot to work and the work will be carried out with drawdowns of no more than a few percent. When working into the future, it can gr
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
エキスパート
SCIPIO AIは、金融市場で20年以上の経験を積んだ私が開発した自動取引BOTです。エントリー、管理、ストップロスなど、取引活動のすべてを100%自動化するため、トレーダーは毎日何もする必要がありません。 このEAは一度に1つの取引のみを開き、ストップロスを即座に非常に近い値に設定します。グリッドやマーチンゲール法は使用せず、1取引ずつ行うため、大きなドローダウンを回避できます。 過去数日間の動向に基づいて、人工知能（AI）が取引（ロング+ショート）を開始する最適なタイミングを特定します。 取引方法 + EAをチャートに配置し、自動取引を有効にするだけで、他に何もする必要はありません。 + このEAはGBPUSD専用に作成されており、他の資産には対応していません。 + どの時間枠でも操作は同じなので、最終結果は変わりません。 + 中期的には、毎日辛抱強く続ければ結果が得られます。 + このEAは常に同じロットサイズを使用するため、使用するロットを慎重に選択してください。 + ロットは設定インターフェースから設定でき、いつでも変更できます。 + SCIPIO EAをアクティブ
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
エキスパート
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
エキスパート
誇張もなく、無謀なリスクもなし。最小限のドローダウンでトレードする：One Man Army は、個人トレードにもプロップファームトレードにも対応したマルチカレンシー自動売買システムです。 短期および中期の市場調整や反転を狙うスキャルピング戦略を採用し、**指値の保留注文（リミットオーダー）**で取引を行います。 このトレーディングボットは方向を予想しません。最も有利な価格帯で高精度にエントリーします。まさにあなたが求めていたスタイルです。では、詳しく見ていきましょう。 テストには、EURCAD通貨ペア、M15時間枠を使用してください.  One Man Army は、複数の資産とさまざまな市場局面における広範なテストに基づいて開発されました。このシステムの動作は安定的で予測可能、そして分析しやすい設計です。コントロール、安全性、そして体系的なアプローチを重視するトレーダーのために作られています。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here LIVE SIGNAL "М15" -   Click here Installation and setu
EA Forex Expert
Ion Ghitun
エキスパート
This powerful Expert Advisor (EA) is designed to optimize trading performance across the major forex pairs, leveraging advanced technical analysis indicators such as Moving Averages, RSI, MACD, Stochastic Oscillator, and Bollinger Bands. Engineered for precision, the EA can dynamically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels using the ATR (Average True Range) for enhanced risk management. With an intuitive approach to market trends, the EA delivers impressive results, ranging from 30%
Rapid X
Tatiana Savkevych
エキスパート
Rapid strategy for working in the Forex market with a scalping base. The algorithm involves carrying out a trading operation in the shortest possible time. As a rule, this period of time is seconds and is only sometimes limited to several minutes. There is an opinion that scalping is for beginners. But in fact, it is wrong. In order to carry out a trading operation correctly and profitably, a trader needs to learn scalping, otherwise the result may be negative. This is why using a bot is more
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
BOOSTER FOR MT5は、FOREX市場での日常業務のためのプロのスカルパーアドバイザーです。取引では、経験とともに、トレーダーは通常、ストップ注文の蓄積レベル、価格、時間が市場で重要な役割を果たすことを理解するようになります。この戦略は、このFOREX Expert Advisorで実装されており、この製品の使用を楽しむだけでなく、その開発にも参加していただければ幸いです。フィードバックは、https：// www.mql5.com/en/に残してください 。市場/製品/ 45915＃！タブ=レビュー MT4バージョン：https：// www.mql5.com/en/market/product/45915 オプション： 価格-割り当てられた期間内にトラバースする必要がある価格の距離。 TIME-割り当てられた時間（秒単位）。 HL_PERIOD-レベルを決定するためのバーの数。 HL_TIMEFRAME-レベルを決定するための時間枠。 BREAKTHROUGH_LEVEL-レベルを突破した後に注文を開きますか？; MAGIC_NUMBER-取引のマジックナンバ
Hammer Curl
Prabhsimran Singh
エキスパート
このEAは市場構造を取引します。月額40ドルのレンタル費用でテストすることができます。 これは3つの異なる通貨ペア、AUDUSD、NZDUSD、およびNZDCADの1分間の時間枠で動作します。 まずあなたのアカウントでバックテストを行ってください。異なるブローカーでは異なる結果が出ることがあります。 スクリーンショットは投稿しません。あなた自身でバックテストを行い、月額40ドルでライブテストを行うことができます。 通貨の設定： AUDUSD： 時間枠：1分 エクイティMM：0.5 テイクプロフィット：15 開始時間：00:00 終了時間：24:00 予想年間リターン：50% NZDCAD： 時間枠：1分 エクイティMM：1 テイクプロフィット：13 開始時間：00:00 終了時間：24:00 予想年間リターン：49% NZDUSD： 時間枠：1分 エクイティMM：1 テイクプロフィット：20 開始時間：00:00 終了時間：24:00 予想年間リターン：10%
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
エキスパート
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
エキスパート
Synapse Trader: トレードの新たな可能性を開くニューラルネットワーク 市場を分析するだけでなく、日々学習し、変化する市場環境に適応するインテリジェントなアシスタントとなるアドバイザーを想像してください。Synapse Traderは、先進的なニューラルネットワーク技術を基にしたユニークなツールで、市場の微細なシグナルを捉えることができます。ただのアドバイザーではなく、思考し、予測し、進化する「生きたニューラルネットワーク」です。 限定特別価格として、ホリデー期間中にSynapse Trader EAを399ドルで提供します。その後、価格は大幅に上昇します。この機会をお見逃しなく！ 残り5つのコピーが399ドルで購入可能です。 プライベートチャンネルに加入するには、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。 購入後に必ずご連絡ください。アドバイザーの設定をサポートいたします。 Synapse Trader は、トレーディングにおけるニューラルネットワークの可能性を最大限に引き出すために開発されました。数百の要因に基づいて市場を深く分析し、的確な意思決定を支援するツールをト
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
エキスパート
Aureus Quantum Surge-H 1を放出する金自動取引の潜在力 特別特典：時価$799（タイムセール）！次の価格：899ドル 実際のアカウント信号アドレス： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+紹介+売り手 Aureus Quantum Surge-H 1は、H 1時間枠でXAUSD（ゴールド）を取引するために設計された最先端の専門家コンサルタント（EA）です。多様な技術指標と安定したリスク管理戦略を組み合わせ、激動する金市場で持続的なパフォーマンスを提供している。 EAについて： Aureus Quantum Surge-H 1は2003年から2018年にかけて厳格な開発と最適化を行い、4 ~ 6つの最適化段階の漸進的な順方向最適化方法を使用した。この方法は優れたロバスト性を確保し、過度な最適化を回避し、実際の取引環境で信頼性を高めることができます。また、2020年以前からEAはリアルタイムで使用されており、テスト結果を「線形」に遡及したり、データを偽造したりする心配なく、そのパフォ
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
エキスパート
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Trend Corrections Expert MT5
Alexander Nikolaev
5 (1)
エキスパート
This Expert Advisor finds the direction of the trend of the currency pair on a given number of bars, after that, it determines the moment of the correction. If the trend is strong enough, and the correction becomes equal to the one specified in the parameters, then the EA trades in the direction of the trend (but only if additional indicator readings confirm the opening of a trade). Since this EA works on corrections, it will not buy at the high or sell at the low of the trend. It has many sett
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
エキスパート
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Nasdaq Navigator
Helder Castro
エキスパート
This robot works exclusively for the Nasdaq and on the H1 timeframe and minimum balance of $500. The robot has three types of orders. 1. Counter-trend orders of the 85 and 110 moving averages, 2. Pro-trend orders of the 85 and 110 moving averages, and 3. For-trend and counter-trend Scalping orders of other 13 and 21 moving averages to compensate when the other orders type 1 and 2 are in the negative. Due to the nature of this robot, it is normal for it to have drawdawns, they are part of the pr
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
エキスパート
Signal Page:  https://www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% off ($600) until January 1,2026, then $1,200. sample   .set file for XAUUSD 5 Minute   is in the comment section. A compact, battle-tested money-management brain tuned for Gold (XAUUSD) with a clear HUD, challenge tracking and reliable position management. SMC CT5F automates position management for XAUUSD by focusing on disciplined risk control rather
Obor Pawai V75
Suharmoko
エキスパート
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
エキスパート
MagicCrossOverEA – Smarter Trend Trading with Powerful Control MagicCrossOverEA is a fully automated trading system built on the time-tested 2 Moving Average crossover strategy , reimagined with modern smart features for today’s markets. Designed for traders who demand both precision and flexibility , this EA intelligently detects trend shifts, confirms entries using higher timeframe filters, and enhances accuracy with optional pullback validation. This is more than just a crossover bot— it’s a
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
エキスパート
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
エキスパート
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
AI Trend Scalper
Kam Yuk Wong
エキスパート
The gold market, or XAU/USD, is known for its dynamic nature and significant price fluctuations, making it both a rewarding and challenging asset for traders. To navigate such volatility successfully, traders need a solution that emphasizes accuracy, risk management, and adaptability. This EA specifically designed to meet these demands by leveraging sophisticated AI algorithms to provide traders with an advanced tool for trading gold and also other currency pairs (e.g. USDJPY) and indices (e.g.
GoldCruiseAI
Alexander Matthew Arcay-cachia
エキスパート
GoldCruiseAI – Premium AI-Enhanced Gold Trading Expert Advisor (MT5) PROFESSIONAL XAUUSD AUTOMATION – BUILT FOR CONSISTENCY & CAPITAL PRESERVATION GoldCruiseAI is a professional-grade Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on MetaTrader 5 . The system is engineered around low-frequency, high-confidence trading , prioritising capital protection, drawdown control, and long-term consistency rather than aggressive trade volume. GoldCruiseAI has been validated using multi-y
TEC Hybrid AI
Rodrigo Jr Donato
エキスパート
TEC Hybrid AI — Expert Advisor for Multiple Instruments Developed by The Engineer’s Code (TEC) Special Launch Offer: 199 USD (original price 739 USD). Price will return to normal soon. TEC Hybrid AI is an automated trading system designed to assist traders in managing trades on supported instruments. The system uses advanced AI analysis to interpret market movements, identify trends, and provide structured trade management. Features Advanced Trend Detection TEC Hybrid AI evaluates price mo
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
エキスパート
価格: 606$ -> 808$ 取扱説明書:  Manual ENEA mt5 – レジームスイッチング + GPT5 と隠れマルコフモデル (HMM) ENEA mt5 は、人工知能 ChatGPT-5 のパワーと隠れマルコフモデル (HMM) の精密な統計分析を組み合わせた、最先端の全自動取引アルゴリズムです。リアルタイムで市場を監視し、複雑で検出が難しい市場状態（レジーム）を特定し、現状に応じて取引戦略を動的に調整します。目的は明確です：市場のあらゆる局面 — トレンド、レンジ相場、高ボラティリティ — において、最適な取引ロジックを適用し、機会を最大限に活かしつつ、リスクを効果的に管理することです。 主な特徴: リアルタイムのレジーム検出 : トレンド、レンジ、ボラティリティ、安定期 市場レジームに応じた戦略の動的切替 AIモデル GPT5   (HMM) が過去データから教師なし学習 自動TPの有効化、SLの調整 M30 タイムフレームに対応し、 XAUUSD をベースに構築 隠れマルコフモデル (HMM) の仕組み 隠れマルコフモデル (HMM) は、金融市
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
エキスパート
AI MAP トレーディングシステム AI MAP トレーディングシステム AI MAPは、市場状況を分析し、アルゴリズムロジックに基づいて取引を実行するために設計された自動エキスパートアドバイザーです。このシステムは、手動介入なしで価格動向、出来高、市場センチメントを評価するための多層分析フレームワークを活用しています。 ライブモニタリング（+ 3ヶ月）    || チャットグループ    システムアーキテクチャ EAは、市場のさまざまな側面を処理するための専門的な処理モジュールを組み込んでいます： リアルタイムの価格動向と出来高分析 ニュースセンチメントと経済カレンダーの統合 テクニカル指標の合成 リスク評価とボラティリティ予測 サポートとレジスタンスのマッピング トレーディング戦略 このシステムは、アカウントの資産と現在の市場状況に基づいて取引サイズを自動的に調整することでポジションを管理します。リスクパラメータを維持するために、動的なストップロスメカニズムと利益確定戦略を採用しています。複数の分析モジュールが市場の方向性について一致した場合にのみ取引が実行されます。 主な機
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
作者のその他のプロダクト
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタム ブレイクアウト プロ   は、革新的でダイナミックなブレイクアウト ゾーン戦略により、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非常に低い R
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
インディケータ
の紹介     Quantum平均足PRO チャート 市場のトレンドに対する明確な洞察を提供するように設計された平均足キャンドルは、ノイズを除去し、誤ったシグナルを排除する能力で知られています。混乱を招く価格変動に別れを告げ、よりスムーズで信頼性の高いチャート表現を導入しましょう。 Quantum Heiken Ashi PRO を真にユニークなものにしているのは、従来のローソク足データを読みやすい色のバーに変換する革新的なフォーミュラです。赤と緑のバーはそれぞれ弱気トレンドと強気トレンドをエレガントに強調し、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを驚くほど正確に見つけることができます。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック この注目すべき指標には、いくつかの重要な利点があります。 明確性の向上: 価格変動を平滑化することで、平均足バーは市場トレンドをより明確に表現し、有利な取引機会を特定しやすくします。 ノイズの削減: 誤ったシグナルを引き起こすことが多い不安定な価格変動に別れを告げます。 Quantum H
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
インディケータ
Quantum平均足PRO のご紹介 市場のトレンドに対する明確な洞察を提供するように設計された平均足キャンドルは、ノイズを除去し、誤ったシグナルを排除する能力で知られています。混乱を招く価格変動に別れを告げ、よりスムーズで信頼性の高いチャート表現を導入しましょう。 Quantum Heiken Ashi PRO を真にユニークなものにしているのは、従来のローソク足データを読みやすい色のバーに変換する革新的なフォーミュラです。赤と緑のバーはそれぞれ弱気トレンドと強気トレンドをエレガントに強調し、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを驚くほど正確に見つけることができます。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック この注目すべき指標には、いくつかの重要な利点があります。 明確性の向上: 価格変動を平滑化することで、平均足バーは市場トレンドをより明確に表現し、有利な取引機会を特定しやすくします。 ノイズの削減: 誤ったシグナルを引き起こすことが多い不安定な価格変動に別れを告げます。 Quantum Heiken As
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
ユーティリティ
Quantum Price Magnifier – 価格を明確に確認し、自信を持って取引 Quantum Price Magnifier は、 現在の市場価格をより大きく、より鮮明に、完全にカスタマイズ可能な形式で MetaTrader チャートに直接表示することで、チャートの視認性を高めるように設計された強力なユーティリティ ツールです。 急速に変化する価格に細心の注意を払う必要があるスキャルパーであっても、重要なゾーンを監視するスイングトレーダーであっても、Quantum Price Magnifier を使用すると、ライブ価格を常に最前面に表示できます。 主な機能: 太字価格表示 拡大フォントを使用して現在の資産価格の可視性を高め、リアルタイムでの監視と対応を容易にします。 完全にカスタマイズ可能なインターフェース あなたのスタイルに合わせて外観と雰囲気をカスタマイズします: 位置 – チャート上の価格の表示位置を選択します（左上、右下、右上、左下） フォントとサイズ – 利用可能なフォントから選択し、好みのフォントサイズを設定します 色 – テーマに合わせた
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発された Quantum Breakout PROは 、革新的でダイナミックなブレイクアウトゾーン戦略により、あなたの取引の旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5バージョン：   ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非
フィルタ:
やんやん
121
やんやん 2025.12.28 11:59 
 

公開しているシグナル通りに取引できました。ただし、バックテストでは大きなDDの可能性もあるので慎重に自分で判断する取引をあわせることでより安全に運用できると思います。

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.28 12:25
Thank you for your feedback and for sharing your experience with Quantum King. Regarding the concern about a possible "large drawdown" in the backtest, it’s important to clarify, that Quantum King allows you to choose between 8 different risk levels. If you find the drawdown "large", you can always adjust the risk level to match your own risk tolerance. This is a user setting and not related to the the EA itself. My EAs are not designed for aggressive or reckless trading that puts accounts in danger. On the contrary, they are built and optimized for healthy, long-term account growth, with a strong focus on capital preservation, stability, and consistency. Proper risk and money management are essential when using any trading system. If you’re unsure how to apply the appropriate risk level or how to apply good money management, feel free to reach out, I’m always happy to help and guide you to ensure the EA is used in the most effective way possible.
sanji 55
293
sanji 55 2025.12.24 14:44 
 

so far its going good , the support is good too . lets see next year

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.25 16:28
Thank you for your review! Really happy to hear Quantum King has been treating you well so far. That’s exactly the kind of steady start I want people to have with it. And thank you for mentioning the support. A lot of sellers disappear the moment someone buys, but for me it’s the opposite: support is a priority, because an EA is only as good as the guidance behind it. Settings, broker conditions, account type, spreads, VPS, risk level. Those details matter, and I’d rather help you get it dialed in properly than leave you guessing. The goal with Quantum King isn’t a “one good week” system. It’s something you can run with confidence through different market conditions. If you ever have any questions, don’t hesitate to reach out. I’m always happy to help.
Sipsm
392
Sipsm 2025.12.19 12:22 
 

I have been using Quantum King EA for a while now and performance is great, very good with entries and position management. The author is always available and ready to help. Thanks

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.19 17:19
Thank you for taking the time to share your experience. It’s great to know that Quantum King has been delivering results you’re comfortable with and that the overall approach feels reliable rather than aggressive.
A strong emphasis is placed on controlling risk and managing positions thoughtfully, not just finding entries. Just as important, providing consistent and responsive support is a top priority, users should always feel guided and never left on their own. I truly appreciate the trust and your continued confidence in Quantum King.
Ontongtrader
218
Ontongtrader 2025.12.18 23:17 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.19 17:28
Thank you for your review! I’m glad to have you with us and appreciate you sharing that positive energy. Starting something new always comes with expectations, and the goal is to make sure the experience feels smooth, clear, and well supported as things progress. As time goes on, you’ll be able to judge the system based on consistency and how it performs across different market conditions. If you ever need guidance or have questions along the way, feel free to reach out to me, I'm always happy to help!
Beetle
180
Beetle 2025.12.14 16:01 
 

I use the QUANTUM KING EA since the beginning. The performance is outstanding! By far the best I know.

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.15 14:34
Thank you very much for your review! Someone who has been using the EA since its early days has seen far more than just a good streak. They’ve seen how it reacts when markets change, when conditions get difficult, and when many systems usually fail. What matters most to me is that it has continued to deliver in a way that stands out compared to other tools you’ve tried. That tells me the logic behind it is doing what it’s supposed to do: staying disciplined instead of chasing the market or relying on luck. Thank you for the trust and for taking the time to leave feedback. It’s users like you who confirm that the work behind it is paying off.
dhidz lang
24
dhidz lang 2025.12.13 16:34 
 

QUANTUM KING! this is the true king in all EA i have experience... i discover a lot of good things from this EA in fact i am making hundreds of dollar gain up to date by using this EA and following the trade entries as a signal for my MANUAL trades! thanks to the author of this EA... you are truly a KING mindset! more power

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.14 11:51
Thank you for sharing your experience with Quantum King! What I’m most glad about is that it’s clearly exceeding what you hoped for, not just “doing okay.” When someone gets to the point where they can rely on the entries and feel confident enough to use them as guidance for discretionary decisions, it tells me the logic is showing up clearly in live conditions and not just looking good on paper. Quantum King isn’t designed to react randomly to short-term noise. It follows a defined logic that allows it to stay aligned with market direction and focuses on high-probability opportunities consistently. Over time, that disciplined approach is what creates steady results rather than one-off wins. For long-term success, the key is simply letting the system do what it was built to do without intervention. Consistency in execution, stable risk parameters, and patience allow the strategy to unfold properly and compound as intended. Thank you for trusting Quantum King!
Maicel Brand
83
Maicel Brand 2025.12.11 12:01 
 

This EA is very famous. A new Cash Cow. Gratulation Bogdan. It runs with more than extreme fixed settings and earn 20% in 3 months. Crazy...

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.11 19:19
Thank you very much for your review, Maicel! Hearing that the EA has turned into a true cash-producing machine for you is incredibly motivating. The results you’ve achieved over the past three months really highlight both the EA’s capability and your confidence in letting it operate as designed. Your trust and support mean a lot. Every trader who believes in Quantum King gives the project the strength to keep evolving, and I genuinely appreciate that you’ve placed your confidence in the King. Congratulations on your impressive 20% growth. That kind of steady progress is something to be proud of. I’m excited to see how far you’ll take it from here, and I’m grateful to have you on this journey with the King.
14028975
54
14028975 2025.12.10 13:03 
 

Quantum king is really reliable. I have run for 1 month, it make great profit, good job!

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.10 13:49
Thank you for sharing your experience. Hearing that you’ve been using Quantum King for a full month and already seeing solid profit means a lot. The whole idea behind building this EA was to create something that can perform consistently without requiring people to constantly babysit or guess what to do next, so it’s great to know it’s doing exactly what it was built for. I’m constantly tracking performance and looking at ways to make the strategy even more efficient, especially during market changes. I’m glad it’s working well for you, and I hope it continues to be a valuable tool in your trading journey.
Thara Tantitaranukul
1680
Thara Tantitaranukul 2025.12.10 08:38 
 

Quantum King has been generating consistent good trades result since the very first week of using. The Quantum Series truly gain my trust.

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.10 08:47
Thank you so much for your review, Thara! It’s really encouraging to hear that Quantum King started delivering solid trade outcomes so early on in your journey with it. What matters most to me is what you mentioned about trust. In this space, trust isn’t built through marketing or promises, but through what you actually see happening in your account over time. Knowing that the Quantum Series has earned your confidence through real results, not just expectations, is exactly the kind of outcome I aim for. I genuinely appreciate you being part of this community and sharing your experience openly. If you ever feel like sharing more details about how you use Quantum King, or if there’s anything you’d like to see improved or added in the future, I’m always open to hearing it.
smp1990
449
smp1990 2025.12.09 10:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.09 10:55
Thank you very much for your review and for trusting my products from the very beginning. It truly means a lot to see loyal customers like you not only continue using my EAs, but also confidently add new releases as soon as they come out. Your support has played a big part in helping Quantum King grow, and I genuinely appreciate it. It’s great to hear that you’ve already recovered your investment through the profits generated, especially while using conservative risk settings. That’s exactly what Quantum King was designed for: steady, controlled growth without forcing traders to take unnecessary risks. Regarding the one small loss you mentioned, I appreciate you pointing it out. It’s important to clarify, that Quantum King has never lost a grid since it's on the market. The $3 loss you noticed comes from a single position inside a grid cycle, and that’s completely normal. Those small individual exits are part of the strategy and this is exactly how the system is meant to work. Thank you as well for recognizing my responsiveness. I do my best to be there when someone has a question or needs help, and it’s rewarding to know that effort makes a difference for you. Once again, thank you for your loyalty, your feedback, and your trust. I’m really glad Quantum King is doing its job for you, and I’ll continue working hard to keep it that way. Wishing you more consistent and stress-free profits ahead!
Ksaim
31
Ksaim 2025.12.08 21:05 
 

Must say this bot exceeded my expectations been using it for a week now and honestly looks amazing and the backtest results backs it and so far the live performance is showing the results so honestly underrated bot that I believe is in the same level as quantum queen hype

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.09 08:25
Thank you for taking the time to share your experience. It’s really great to hear that Quantum King didn’t just meet your expectations, but actually went beyond them. Many traders start by trusting the backtests, but the real satisfaction comes when the live market shows the same results, so it’s encouraging to know you’re already seeing that level of consistency. I also appreciate your comment about Quantum King being on the same level as the hype around Quantum Queen. That kind of feedback means a lot. At the same time, it’s important to keep in mind that every EA in the Quantum series has its own purpose. They aren’t meant to be compared against one another, because each one is developed for a specific currency pair, uses its own unique strategy, and is optimized for different market behavior. Instead of competing, they’re meant to complement one another, and that’s what makes the lineup so effective. I’m genuinely glad to see Quantum King performing the way you expected and even better. Thank you again for the support and for calling it underrated. Feedback like yours helps other traders understand its true potential.
kan chik
111
kan chik 2025.12.05 14:31 
 

I've used it for a month, and it's consistent with the backtest results."

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.05 15:21
Thank you for your feedback! Hearing that the live performance is lining up with what you saw in the backtest is really important to me, because that’s exactly how the EA is designed. The logic is built so it behaves the same way in real conditions as it does in testing, not just look good in a demo. When results in the market follow the same structure as the past testing, it shows that the strategy isn’t based on tricks, but on rules that actually hold up when the market is moving tick by tick. That kind of alignment is what gives traders confidence to keep using it and to trust the process over time, instead of wondering if the EA will suddenly behave differently once it’s on a live chart. Thank you for trusting Quantum King!
De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.12.05 10:56 
 

Working well. Easy setup.

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.05 15:16
Thank you for your review! I'm glad to hear everything is running properly on your end. Quantum King was built to be plug-and-play, so you don’t have to deal with confusing settings or a long setup process. Once it’s installed, it’s meant to take over the work on its own. If you have any questions as you keep using it, feel free to reach out anytime.
Tassos Ioakim
60
Tassos Ioakim 2025.12.03 12:05 
 

Fantastic EA with Outstanding Support! I've been using this EA by developer Bogdan Ion Puscasu for a little over a month now, and I'm absolutely thrilled with the results! Starting with a $1,000 USD demo account on BlackBull, the EA has delivered consistent profits trading AUDCAD. I'm seeing similar results in my live account also, which gives me tremendous confidence in the system's reliability. The performance speaks for itself - the EA maintains excellent risk management with 0.03-0.06 lot sizes and achieves a fantastic win rate(97usd profit from 20th of October until today with very low risk set). In just over a month, I've seen steady growth that has exceeded my expectations. But what truly sets this EA apart is the developer's exceptional post-purchase support. Bogdan Ion Puscasu has been incredibly responsive and genuinely concerned about my success. His advice and guidance have been invaluable in optimizing the settings and understanding the strategy better. If you're looking for a reliable EA backed by a developer who actually cares about your results, I highly recommend this one. The combination of fantastic performance and outstanding support is rare to find!

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.04 09:54
Thank you so much for taking the time to share your experience, and congratulations on your results! Earning close to 10% in just a little over a month, with controlled risk, is exactly the type of steady growth Quantum King is built to deliver. It’s great to see the EA doing what it was designed for — growing the account gradually and safely instead of chasing risky spikes. I’m especially grateful for your kind words about the support. I always try to make sure that everyone using Quantum King feels guided, not just “sold to.” Helping you understand the strategy and feel confident while trading is just as important to me as the EA itself. Hearing that this made a difference for you truly means a lot. Your recommendation is appreciated more than you know. On top of that, I really value traders like you who are patient, follow the process, and give honest feedback. This kind of real-world experience helps me keep improving my work and making sure Quantum King stays strong in different market conditions. Knowing that you now feel more confident in your trading and in the system you’re using is exactly the outcome I aim for with every client. Thank you for trusting my work, and I’m excited to keep supporting your trading journey.
Panu Surachid
39
Panu Surachid 2025.12.01 11:33 
 

I am using Quantum King EA since 30 Oct. The performance of the QK EA has been excellent. It generates consistent profits with very low drawdown, even though I’m using the Extreme risk level. In my experience, it’s the most stable EA I’ve ever used.

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.01 15:28
Thank you so much for your review, Panu! It genuinely means a lot to hear that Quantum King has been performing strongly for you since you started using it. I’ve spent countless hours refining the logic behind it, so knowing that it’s delivering the kind of stability and consistency you were hoping for is incredibly rewarding. What really stood out to me in your message is that Quantum King has become a favorite among the tools you’ve tried in the past. That’s something I take a lot of pride in. I designed it to operate on a different level than the usual automated systems out there, and it’s great to see that difference coming through on your side. Thank you again for taking the time to leave this review and for trusting Quantum King. I’m excited to see how it continues to support you moving forward.
amrsabban
90
amrsabban 2025.11.28 18:29 
 

iam using Q king since 2 month and i can say it is very stable and has great logic to win.. Now i can trade lovely AUDCAD pair on the M5 timeframe with piece of mind as EA is well optimized ... thank u Bogdan .. great as usual

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.29 11:55
Thank you for taking the time to share your experience after using Quantum King for a while. It’s great to hear that the EA has been giving you a sense of stability and confidence in your trading. That kind of trust doesn’t come instantly, so I truly appreciate you taking the time to say it. A lot of attention goes into building strategies that behave consistently, make calculated decisions, and avoid unnecessary noise in the market. Knowing that this approach is helping you trade with ease is exactly the kind of outcome I aim for. Your support and positive feedback mean a lot. I’m glad the experience has been a good one for you, and I appreciate the trust you’ve placed in my work.
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.28 15:06 
 

Quantum King has been running on one of my ICM accounts since mid-November. The performance is very impressive. During this time, the EA has executed 18 trades, one of which closed with a minimal loss (see comments). As with all Bogdan products, the quality is outstanding. The EAs deliver on their promises. Reliability, user support, etc., all get 5 stars. Thank you, Bogdan.

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.29 11:45
Thank you very much for your review and for trusting Quantum King with your live account, Markus! It’s really satisfying to hear that the results so far have lived up to your expectations and that the EA is performing strongly for you. About the small loss you mentioned, what you saw is completely normal and part of how the strategy works. Quantum King has never lost a grid. From time to time, individual positions inside a grid may close with a minor loss, but the key is that the entire cycle is designed to close in overall profit, and that’s exactly what it continues to do. It also makes me happy to know that the support and product quality stand out to you. A lot of effort goes into making sure every EA is a premium, reliable tool that traders can depend on, and offering fast, personal support is something I take seriously. Thank you again for the 5-star rating. It means a lot and motivates me to keep pushing the quality even higher.
pipond
98
pipond 2025.11.28 09:29 
 

I've purchased Quantum King for a few weeks and was getting good results from it. Backtest gave exceptional results for both profit and drawdown. Happy to be part of Quantum family and definitely recommend the products. Bogdan is a very supportive person and is always available for help.

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.28 12:55
Thank you for sharing your experience! I’m really glad to hear that Quantum King has been performing well for you, not just in backtests, but in real conditions too. That’s something I take seriously when developing my EAs, especially since so many products on the market look great only in backtesting but fall apart in live use. It also means a lot to hear your kind words about my support. I always try to be available whenever someone needs help, so I appreciate you mentioning it. Thank you again for the recommendation and for being part of the Quantum community. If you ever need anything, I’m always here to help.
azerty97490
44
azerty97490 2025.11.28 06:14 
 

I've been using Quantum King for two months now and I can confirm that the Expert Advisor (EA) performs very well. It trades on a relatively stable pair, so there are never many positions stacked at once (usually no more than three). Another strength is the real support available via Discord, with a dynamic community where users can discuss and exchange information. There's no taboo, and you can immediately see that you're dealing with something serious. I highly recommend Quantum King; you can trust it completely.

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.28 06:53
Thank you so much for taking the time to write such a thoughtful review and for recommending Quantum King so strongly. That kind of feedback really means a lot to me. I’m very happy to hear that the King has been behaving the way it was designed to over these last two months. The goal was always to build an EA that trades in a controlled, measured way rather than taking random trades, so it’s great to know you’re seeing that calm, manageable style in live conditions and that you feel comfortable with how it handles the pair. I’m also really glad you mentioned the Discord. For me, the community and support side is just as important as the EA itself. I want people to have a space where they can ask questions openly, compare experiences, share ideas, and get honest answers, not just marketing talk. Knowing that you feel the environment is transparent and serious tells me I’m going in the right direction there. Thank you again for your trust, your kind words, and your recommendation. I’m really happy that Quantum King is working well for you, and I’ll keep doing my best to make sure both the EA and the community stay worthy of that trust.
Tan Zhi Hao Darren
221
Tan Zhi Hao Darren 2025.11.28 05:04 
 

I joined the Quantum family 1st with Quantum Queen trading XAUUSD on 5 Sept205 I had good experinece and hence decide to include Quantum Emperor trading GBPUSD on 14 Oct 2025 Quantum King Trading AUDCAD on 21 Nov 2025 Pro: My feedback that all these EA are well planned The startegies are safe and had good win rates; giving me good ROI and increasing confident in them Con: You will need a strong margin to trade higher lot size to see better/faster returns (but perhaps that's also why these EA are working well?!?)

Bogdan Ion Puscasu
48384
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.28 06:45
Thank you for your review, and more importantly, thank you for sticking with the Quantum lineup over time. Loyalty like yours isn’t something I overlook, I genuinely appreciate it. I’m glad to hear Quantum King has been treating you well. This EA was designed with a calm, steady style in mind, and it’s great knowing that approach matches what you’re seeing on your end. The goal was always to make something that doesn’t rely on luck or sudden market spikes, but instead builds results through consistent decision-making and a well-structured plan. Hearing that this gives you confidence is genuinely rewarding. Your point about margin is completely fair. King performs best when the account has enough room to operate without stress. It’s not about pushing big positions, it’s about giving the strategy enough breathing space so it can manage entries and exits smoothly. Your awareness of that makes a big difference in how well the system can run. Thank you again for the trust, the feedback, and the continued support.
123456
レビューに返信