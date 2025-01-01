- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
Init
オブジェクトを初期化します。
|
bool Init(
パラメータ
symbol
[in] シンボル情報へのアクセスに使用されるCSymbolInfo 型のオブジェクトへのポインタ
period
[in] 時間軸（ENUM_TIMEFRAMES 列挙）
point
[in] 2/4桁ポイントの「重み」
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false