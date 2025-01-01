ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseInit 

Init

オブジェクトを初期化します。

bool  Init(
  CSymbolInfo      symbol// シンボル
  ENUM_TIMEFRAMES  period// 時間軸
  double          point     // ポイント
  ）

パラメータ

symbol

[in]  シンボル情報へのアクセスに使用されるCSymbolInfo 型のオブジェクトへのポインタ

period

[in]  時間軸（ENUM_TIMEFRAMES 列挙）

point

[in]  2/4桁ポイントの「重み」

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false