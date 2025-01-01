ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertSignalExpiration 

Expiration

「Expiration」パラメータの値を設定します。

void  Expiration(
  int    value        // 新しい値
  ）

パラメータ

value

[in]  「Expiration」の新しい値

戻り値

なし

注意事項

「Expiration」パラメータの値はバー単位で定義されています。個のパラメータは、未決注文の取引の際に、未決注文の期限として使われます。