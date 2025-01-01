MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDialogOnDialogDragProcess
- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
OnDialogDragProcess
コントロールの「DialogDragProcess」イベントハンドラです。
|
virtual bool OnDialogDragProcess()
戻り値
イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
「DialogDragProcess」イベントは、コントロールのドラッグ時に発生します。