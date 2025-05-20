AW Candle Patterns MT4
L'indicatore AW Candle Patterns è una combinazione di un indicatore di tendenza avanzato combinato con un potente scanner di modelli di candele. È uno strumento utile per riconoscere ed evidenziare i trenta modelli di candele più affidabili. Inoltre, è un analizzatore di trend attuale basato su barre colorate con a pannello di trend multi-timeframe plug-in che può essere ridimensionato e posizionato. Una capacità unica di regolare la visualizzazione dei modelli in base al filtraggio delle tendenze.
vantaggi:
- Identifica facilmente i modelli di candele
- Non ridisegna i suoi risultati
- Pannello di tendenza multi-tempo integrato
- Tipi di pattern disabilitati (1, 2, 3 candele)
- Regolazione del filtraggio delle tendenze durante la visualizzazione dei modelli
Elenco dei modelli visualizzati:
Motivo a martello
Pin su / Pin giù
Harami ribassista / Harami rialzista
Croce Harami ribassista / Croce Harami rialzista
Inversione del punto di rotazione in alto / Inversione del punto di rotazione in basso
Doppia barra bassa con una chiusura più alta / Doppia barra bassa con una chiusura più bassa
Chiudere l'inversione di prezzo al rialzo / Chiudere l'inversione di prezzo al ribasso
Barra Neutra / Due barre neutre
Doppio interno/interno/esterno
Forza barra su / Forza barra giù
Stella della sera / Stella del mattino
Stella Doji della sera / Stella Doji del mattino
Inghiottendo la linea ribassista / Inghiottendo la linea rialzista
Barra degli specchi
Stella cadente
Copertura nuvolosa scura
Stella Doji
Variabili di input:
Main settings
Trend Filtering Mode - Adjustment of trend filtering when displaying patterns
Pattern by trend - Display only patterns following the trend
Patterns against trend - Display only patterns directed against the current trend
Do not check trend - Display patterns directed in the direction of the trend and against the trend.
Trend Filter period - Trend filter period. The greater the value of the
Show one candle patterns - Adjust the display of one-candle patterns
Enable two candles patterns - Adjust the display of two candles patterns
Enable three candles patterns - Adjust the display of three candles patterns
Max Bars - The maximum number of bars to calculate the indicator
Graphics Settings
Font size in panel - Adjust the text size in the indicator panel
Y offset - Position of the panel along the Y axis
X offset - Panel location along the X axis
Uptrend Color Panel - Color for displaying an uptrend in the panel
Downtrend Color Panel - Color for displaying a downtrend in the panel
ShowPanel - View of the panel on the chart:
Do not show panel - Option to work without a multi-timeframe panel
Show medium panel - Show medium panel
Show big panel - Show big panel (for high resolution screens)
Show Pattern text - Show or hide text when showing patterns
Font size - Adjust the text font size on the chart
Patterns text color - Text display color when displaying patterns
Font name - Font style adjustment for pattern text