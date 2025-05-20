AW Candle Patterns MT4

L'indicatore AW Candle Patterns è una combinazione di un indicatore di tendenza avanzato combinato con un potente scanner di modelli di candele. È uno strumento utile per riconoscere ed evidenziare i trenta modelli di candele più affidabili. Inoltre, è un analizzatore di trend attuale basato su barre colorate con a   pannello di trend multi-timeframe plug-in che può essere ridimensionato e posizionato. Una capacità unica di regolare la visualizzazione dei modelli in base al filtraggio delle tendenze.

vantaggi:

  • Identifica facilmente i modelli di candele
  • Non ridisegna i suoi risultati
  • Pannello di tendenza multi-tempo integrato
  • Tipi di pattern disabilitati (1, 2, 3 candele)
  • Regolazione del filtraggio delle tendenze durante la visualizzazione dei modelli

MT5 version -> HERE / Instructions and description -> HERE

Elenco dei modelli visualizzati:

Motivo a martello

Pin su / Pin giù

Harami ribassista / Harami rialzista

Croce Harami ribassista / Croce Harami rialzista

Inversione del punto di rotazione in alto / Inversione del punto di rotazione in basso

Doppia barra bassa con una chiusura più alta / Doppia barra bassa con una chiusura più bassa

Chiudere l'inversione di prezzo al rialzo / Chiudere l'inversione di prezzo al ribasso

Barra Neutra /   Due barre neutre

Doppio interno/interno/esterno

Forza barra su / Forza barra giù

Stella della sera / Stella del mattino

Stella Doji della sera / Stella Doji del mattino

Inghiottendo la linea ribassista / Inghiottendo la linea rialzista

Barra degli specchi

Stella cadente

Copertura nuvolosa scura

Stella Doji

Variabili di input:

Main settings

Trend Filtering Mode - Adjustment of trend filtering when displaying patterns

Pattern by trend - Display only patterns following the trend

Patterns against trend - Display only patterns directed against the current trend

Do not check trend - Display patterns directed in the direction of the trend and against the trend.

Trend Filter period - Trend filter period. The greater the value of the

Show one candle patterns - Adjust the display of one-candle patterns

Enable two candles patterns - Adjust the display of two candles patterns

Enable three candles patterns - Adjust the display of three candles patterns

Max Bars - The maximum number of bars to calculate the indicator

Graphics Settings

Font size in panel - Adjust the text size in the indicator panel

Y offset - Position of the panel along the Y axis

X offset - Panel location along the X axis

Uptrend Color Panel - Color for displaying an uptrend in the panel

Downtrend Color Panel - Color for displaying a downtrend in the panel

ShowPanel - View of the panel on the chart:

Do not show panel - Option to work without a multi-timeframe panel

Show medium panel - Show medium panel

Show big panel - Show big panel (for high resolution screens)

Show Pattern text - Show or hide text when showing patterns

Font size - Adjust the text font size on the chart

Patterns text color - Text display color when displaying patterns

Font name - Font style adjustment for pattern text


