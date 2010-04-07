Morning Star pattern ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4.
- L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo.
- L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto).
- L'indicatore "Morning Star pattern" è eccellente da combinare con livelli di supporto/resistenza.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.