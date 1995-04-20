Power Candles MT5
- Indicatori
- Daniel Stein
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Power Candles – Segnali di ingresso basati sulla forza per tutti i mercati
Power Candles porta l’analisi di forza collaudata di Stein Investments direttamente sul grafico dei prezzi. Invece di reagire solo al prezzo, ogni candela viene colorata in base alla reale forza di mercato, consentendo di identificare immediatamente accumuli di momentum, accelerazioni della forza e transizioni di trend pulite.
Un’unica logica per tutti i mercati
Power Candles funziona automaticamente su tutti i simboli di trading. L’indicatore rileva se il simbolo corrente è una coppia Forex o un mercato non-Forex e applica internamente il modello di forza appropriato.
- Forex e Oro utilizzano i valori Delta di FX Power (intervallo assoluto fino a 100)
- Indici, Crypto e CFD utilizzano i valori di forza di IX Power (intervallo assoluto fino a 50)
I calcoli di forza necessari sono integrati direttamente in Power Candles. Non sono richiesti indicatori aggiuntivi per la colorazione delle candele o per la logica dei segnali.
Stati di forza invece del rumore di prezzo
Ogni candela è classificata in uno dei nove stati di forza chiaramente definiti:
- Neutrale
- Ribassista: Leggero, Medio, Forte, Estremo
- Rialzista: Leggero, Medio, Forte, Estremo
Questo approccio basato sugli stati filtra le fluttuazioni di prezzo casuali e si concentra sulla partecipazione reale del mercato. Consente di riconoscere la formazione di nuove fasi direzionali invece di reagire a singole candele isolate.
Segnali di ingresso integrati
Power Candles può opzionalmente evidenziare importanti transizioni di forza tramite frecce e avvisi:
- Uscita dalla fase neutrale
- Accelerazione della forza nella stessa direzione
- Cambi di direzione confermati
- Ritorno a condizioni neutrali
Tutti i segnali si basano su cambiamenti di forza confermati e non repaintano.
Come tradare con Power Candles
Power Candles è progettato come strumento di conferma del trend basato sulla forza, non come segnale su una singola candela.
- Attendere che il mercato esca dalla zona neutrale
- Osservare la formazione di più candele con lo stesso colore rialzista o ribassista
- Operare nella direzione della fase di forza già stabilita
- Utilizzare frecce e avvisi come conferma, non come segnali autonomi
Le configurazioni di qualità più elevata si verificano quando la forza persiste per più candele, indicando che una nuova fase di trend è già in corso.
Pannello informativo integrato
Il pannello integrato offre una panoramica trasparente delle condizioni di mercato attuali:
- Simbolo e periodo di calcolo
- Stato di forza attuale
- Valore Delta o Strength corrente rispetto al precedente
- Variazione della forza
- Durata dello stato attuale
Tutti i valori sono perfettamente allineati con i calcoli di FX Power e IX Power e possono essere verificati direttamente.
Integrazione FX Power e IX Power
Power Candles utilizza internamente la stessa logica collaudata di FX Power e IX Power. Sebbene questi indicatori non siano necessari per utilizzare Power Candles, rappresentano il complemento ideale per i trader che desiderano una visione completa del mercato.
- FX Power MT5 – Matrice di forza delle valute e panoramica dei trend per Forex e Oro
- IX Power MT5 – Analisi della forza per indici, crypto e mercati non-Forex
Utilizzando FX Power insieme a Power Candles è possibile analizzare il mercato in anticipo e poi eseguire le operazioni direttamente sul grafico con Power Candles.
Smart Stop – Il compagno ideale per l’esecuzione
Power Candles indica quando entrare a mercato. Per un’esecuzione precisa e una gestione del rischio professionale, si abbina perfettamente al Smart Stop Indicator.
Smart Stop identifica automaticamente livelli di stop-loss statisticamente validi basati sul comportamento reale del mercato, rendendolo lo strumento di esecuzione ideale dopo la conferma di un ingresso basato sulla forza.
Caratteristiche principali
- Funziona su Forex, Oro, Indici, Crypto e CFD
- Rilevamento automatico del tipo di simbolo
- Logica FX Power e IX Power integrata
- Stati di forza senza repaint
- Colorazione delle candele basata sulla forza
- Frecce e avvisi opzionali
- Pannello informativo spostabile
- Valori Delta e Strength disponibili nella Data Window
- Compatibile con MetaTrader 5
Panoramica dei parametri di input
Power Candles è completamente operativo fin da subito. Tutti i parametri sono strumenti di ottimizzazione opzionali per utenti avanzati.
Calculation Settings
- Definisce il periodo di calcolo della forza (predefinito: 8 ore)
- Controlla il numero di barre storiche elaborate
FX Power Delta Thresholds
- Utilizzati automaticamente per Forex e Oro
- Valori assoluti, intervallo fino a 100
- Definiscono le zone Neutrale, Leggera, Media e Forte
IX Power Strength Thresholds
- Utilizzati automaticamente per indici, crypto e simboli non-Forex
- Valori assoluti, intervallo fino a 50
- Definiscono le zone Neutrale, Leggera, Media e Forte
Impostazioni di frecce e avvisi
- Frecce opzionali durante le transizioni di forza
- Avvisi per attivazione della forza, accelerazione e cambi di direzione
Power Candles è pensato per i trader che desiderano ingressi chiari basati sulla forza, senza affidarsi a segnali ritardati basati esclusivamente sul prezzo.