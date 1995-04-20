Power Candles MT5

Power Candles – Segnali di ingresso basati sulla forza per tutti i mercati

Power Candles porta l’analisi di forza collaudata di Stein Investments direttamente sul grafico dei prezzi. Invece di reagire solo al prezzo, ogni candela viene colorata in base alla reale forza di mercato, consentendo di identificare immediatamente accumuli di momentum, accelerazioni della forza e transizioni di trend pulite.

Un’unica logica per tutti i mercati

Power Candles funziona automaticamente su tutti i simboli di trading. L’indicatore rileva se il simbolo corrente è una coppia Forex o un mercato non-Forex e applica internamente il modello di forza appropriato.

  • Forex e Oro utilizzano i valori Delta di FX Power (intervallo assoluto fino a 100)
  • Indici, Crypto e CFD utilizzano i valori di forza di IX Power (intervallo assoluto fino a 50)

I calcoli di forza necessari sono integrati direttamente in Power Candles. Non sono richiesti indicatori aggiuntivi per la colorazione delle candele o per la logica dei segnali.

Stati di forza invece del rumore di prezzo

Ogni candela è classificata in uno dei nove stati di forza chiaramente definiti:

  • Neutrale
  • Ribassista: Leggero, Medio, Forte, Estremo
  • Rialzista: Leggero, Medio, Forte, Estremo

Questo approccio basato sugli stati filtra le fluttuazioni di prezzo casuali e si concentra sulla partecipazione reale del mercato. Consente di riconoscere la formazione di nuove fasi direzionali invece di reagire a singole candele isolate.

Segnali di ingresso integrati

Power Candles può opzionalmente evidenziare importanti transizioni di forza tramite frecce e avvisi:

  • Uscita dalla fase neutrale
  • Accelerazione della forza nella stessa direzione
  • Cambi di direzione confermati
  • Ritorno a condizioni neutrali

Tutti i segnali si basano su cambiamenti di forza confermati e non repaintano.

Come tradare con Power Candles

Power Candles è progettato come strumento di conferma del trend basato sulla forza, non come segnale su una singola candela.

  • Attendere che il mercato esca dalla zona neutrale
  • Osservare la formazione di più candele con lo stesso colore rialzista o ribassista
  • Operare nella direzione della fase di forza già stabilita
  • Utilizzare frecce e avvisi come conferma, non come segnali autonomi

Le configurazioni di qualità più elevata si verificano quando la forza persiste per più candele, indicando che una nuova fase di trend è già in corso.

Pannello informativo integrato

Il pannello integrato offre una panoramica trasparente delle condizioni di mercato attuali:

  • Simbolo e periodo di calcolo
  • Stato di forza attuale
  • Valore Delta o Strength corrente rispetto al precedente
  • Variazione della forza
  • Durata dello stato attuale

Tutti i valori sono perfettamente allineati con i calcoli di FX Power e IX Power e possono essere verificati direttamente.

Integrazione FX Power e IX Power

Power Candles utilizza internamente la stessa logica collaudata di FX Power e IX Power. Sebbene questi indicatori non siano necessari per utilizzare Power Candles, rappresentano il complemento ideale per i trader che desiderano una visione completa del mercato.

  • FX Power MT5 – Matrice di forza delle valute e panoramica dei trend per Forex e Oro

  • IX Power MT5 – Analisi della forza per indici, crypto e mercati non-Forex

Utilizzando FX Power insieme a Power Candles è possibile analizzare il mercato in anticipo e poi eseguire le operazioni direttamente sul grafico con Power Candles.


Smart Stop – Il compagno ideale per l’esecuzione

Power Candles indica quando entrare a mercato. Per un’esecuzione precisa e una gestione del rischio professionale, si abbina perfettamente al Smart Stop Indicator.

Smart Stop identifica automaticamente livelli di stop-loss statisticamente validi basati sul comportamento reale del mercato, rendendolo lo strumento di esecuzione ideale dopo la conferma di un ingresso basato sulla forza.

Caratteristiche principali

  • Funziona su Forex, Oro, Indici, Crypto e CFD
  • Rilevamento automatico del tipo di simbolo
  • Logica FX Power e IX Power integrata
  • Stati di forza senza repaint
  • Colorazione delle candele basata sulla forza
  • Frecce e avvisi opzionali
  • Pannello informativo spostabile
  • Valori Delta e Strength disponibili nella Data Window
  • Compatibile con MetaTrader 5

Panoramica dei parametri di input

Power Candles è completamente operativo fin da subito. Tutti i parametri sono strumenti di ottimizzazione opzionali per utenti avanzati.

Calculation Settings

  • Definisce il periodo di calcolo della forza (predefinito: 8 ore)
  • Controlla il numero di barre storiche elaborate

FX Power Delta Thresholds

  • Utilizzati automaticamente per Forex e Oro
  • Valori assoluti, intervallo fino a 100
  • Definiscono le zone Neutrale, Leggera, Media e Forte

IX Power Strength Thresholds

  • Utilizzati automaticamente per indici, crypto e simboli non-Forex
  • Valori assoluti, intervallo fino a 50
  • Definiscono le zone Neutrale, Leggera, Media e Forte

Impostazioni di frecce e avvisi

  • Frecce opzionali durante le transizioni di forza
  • Avvisi per attivazione della forza, accelerazione e cambi di direzione

Power Candles è pensato per i trader che desiderano ingressi chiari basati sulla forza, senza affidarsi a segnali ritardati basati esclusivamente sul prezzo.

Altri dall’autore
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
Smart Stop Indicator – Precisione intelligente dello stop-loss direttamente sul grafico Panoramica Smart Stop Indicator è la soluzione ideale per i trader che desiderano posizionare il loro stop-loss in modo chiaro e metodico, senza dover indovinare o affidarsi all’intuizione. Questo strumento combina la logica classica del price action (massimi e minimi strutturali) con un moderno riconoscimento dei breakout per identificare il prossimo livello di stop realmente logico. In trend, in range o i
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilità
Smart Stop Scanner – Analisi multi-asset degli stop-loss basata sulla reale struttura di mercato Panoramica Smart Stop Scanner offre un monitoraggio professionale dei livelli di stop-loss su più mercati. Il sistema identifica automaticamente le zone di stop più rilevanti basandosi sulla reale struttura di mercato, sulle rotture significative e sulla logica del price action, presentando tutte le informazioni in un pannello chiaro, coerente e ottimizzato per schermi ad alta risoluzione (DPI-awar
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
Utilità
Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale Panoramica Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente se
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilità
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante Panoramica Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Indicatori
FX Dynamic: Monitora volatilità e trend con un’analisi ATR personalizzabile Panoramica FX Dynamic è uno strumento potente che sfrutta i calcoli di Average True Range (ATR) per fornire ai trader informazioni impareggiabili sulla volatilità, sia giornaliera che intraday. Impostando soglie di volatilità chiare—ad esempio 80%, 100%, 130%—puoi individuare rapidamente opportunità di profitto o ricevere avvisi quando il mercato supera i range abituali. FX Dynamic si adatta al fuso orario del tuo brok
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Experts
Scatena la potenza di SIEA PRO NG: l'EA di trading intelligente di nuova generazione SIEA PRO NG non è un semplice aggiornamento, ma un rivoluzionario balzo in avanti. Sviluppato con una tecnologia all'avanguardia e supportato da cinque anni di dati proprietari sui volumi reali, SIEA PRO NG è stato progettato per aiutarvi a fare trading in modo più intelligente, veloce ed efficace che mai. Che siate trader esperti o alle prime armi con i sistemi automatici, questo EA offre precisione e prestaz
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
Indicatori
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1. Leggi la descrizione di base del nostro semplice sistema di trading   e il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2. Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading FX Trend mostra la direzione della tendenza, la durata, l'intensità e la valutazione della tendenza risultante per tutti i time frame in tempo reale. Vedrai a colpo d'occhio in qual
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
Indicatori
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1.   Leggi la descrizione di base del nostro semplice   sistema di   trading   e il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2.   Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading FX Trend   mostra la direzione della tendenza, la durata, l'intensità e la valutazione della tendenza risultante per tutti i time frame in tempo reale. Vedrai a colpo d'occhi
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilità
Crosshair è uno strumento fantastico che semplifica la nostra analisi del grafico portando le candele dei prezzi perfettamente in linea con i valori degli indicatori nelle sottofinestre. È possibile attivarlo e disattivarlo tramite una singola pressione della "C" della vostra tastiera, e fornisce una modalità righello per misurazioni precise che può essere attivata e disattivata tramite il tasto "R" della vostra tastiera. Guardate il nostro breve video tutorial incorporato qui sotto per veder
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilità
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1.   Leggi la descrizione di base del nostro semplice   sistema di   trading   e  il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2.   Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading Questo Trade Manager   è l'aggiunta ideale per tutti gli utenti   FX Trend   che amano utilizzare una gestione completamente automatizzata delle operazioni. Rileva immediat
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indicatori
FX Dynamic: Monitora volatilità e trend con un’analisi ATR personalizzabile Panoramica FX Dynamic è uno strumento potente che sfrutta i calcoli di Average True Range (ATR) per fornire ai trader informazioni impareggiabili sulla volatilità, sia giornaliera che intraday. Impostando soglie di volatilità chiare—ad esempio 80%, 100%, 130%—puoi individuare rapidamente opportunità di profitto o ricevere avvisi quando il mercato supera i range abituali. FX Dynamic si adatta al fuso orario del tuo brok
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilità
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante Panoramica Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilità
Vuoi diventare un trader forex a 5 stelle costantemente redditizio? 1. Leggi la descrizione di base del nostro semplice sistema di trading e  il  suo importante aggiornamento della strategia nel 2020 2. Invia uno screenshot del tuo acquisto per ottenere il tuo invito personale alla nostra esclusiva chat di trading Questo Trade Manager è l'aggiunta ideale per tutti gli utenti FX Trend che amano utilizzare una gestione completamente automatizzata delle operazioni. Rileva immediatamente le tue o
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
Scatenate coerenza e fiducia nel vostro trading con Taurus Taurus rappresenta l'apice dell'innovazione e della raffinatezza nel trading di Mean Reversion, grazie ai nostri esclusivi dati sui volumi di trading reali. Progettato per offrire un eccezionale equilibrio tra rischio e rendimento, Taurus garantisce un'esperienza di trading priva di stress, gestendo le operazioni con precisione e attenzione. Perché scegliere Taurus? Strategia avanzata di mean reversion : Basata su dati proprietari di
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilità
SI Connect è un'utility che stabilisce la connessione ai nostri server per utilizzare FX Volume o i sistemi di trading SIEA. Istruzioni tecniche per preparare il vostro terminale all'uso di SI Connect Consentire le richieste web e inserire https://stein.investments nell'elenco degli URL consentiti in Opzioni terminale -> Sottocategoria Expert Advisors . Hai bisogno di una sola istanza EA in esecuzione per ogni terminale, ma deve funzionare costantemente in background per prendere gli ultimi dat
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
SIEA ZEN - major update TRADING STYLE SIEA ZEN trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way, we'll achieve an awesome low drawdown while the profits are still outstanding. The average
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilità
SI Connect è un'utility che stabilisce la connessione ai nostri server per utilizzare FX Volume o i sistemi di trading SIEA. Istruzioni tecniche per preparare il vostro terminale all'uso di SI Connect Consentire le richieste web e inserire https://stein.investments nell'elenco degli URL consentiti in Opzioni terminale -> Sottocategoria Expert Advisors . Hai bisogno di una sola istanza EA in esecuzione per ogni terminale, ma deve funzionare costantemente in background per prendere gli ultimi dat
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
SIEA ZEN - major update We recommend using the SIEA MT5 versions to run realistic real-tick multi-symbol backtest. TRADING STYLE SIEA ZEN   trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way
Crosshair
Daniel Stein
Utilità
Crosshair è uno strumento fantastico che semplifica la nostra analisi del grafico portando le candele dei prezzi perfettamente in linea con i valori degli indicatori nelle sottofinestre. È possibile attivarlo e disattivarlo tramite una singola pressione della "C" della vostra tastiera, e fornisce una modalità righello per misurazioni precise che può essere attivata e disattivata tramite il tasto "R" della vostra tastiera. Guardate il nostro breve video tutorial incorporato qui sotto per veder
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
Scatena la potenza di SIEA PRO NG: l'EA di trading intelligente di nuova generazione SIEA PRO NG non è un semplice aggiornamento, ma un rivoluzionario balzo in avanti. Sviluppato con una tecnologia all'avanguardia e supportato da cinque anni di dati proprietari sui volumi reali, SIEA PRO NG è stato progettato per aiutarvi a fare trading in modo più intelligente, veloce ed efficace che mai. Che siate trader esperti o alle prime armi con i sistemi automatici, questo EA offre precisione e prestaz
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione