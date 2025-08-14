Gold Entry Sniper
- Indicatori
- Tahir Mehmood
- Versione: 3.70
- Aggiornato: 13 ottobre 2025
- Attivazioni: 7
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro
Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l'analisi multi-timeframe.
Caratteristiche e Vantaggi
Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard.
Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità.
Dashboard Professionale sul Grafico – Mostra segnali, livelli ATR, linea di regressione e direzione di mercato.
Marcatori Chiari Buy/Sell – Frecce e etichette automatiche.
Allerte di Uscita e Gestione Trade – Rilevamento automatico del punto di uscita.
Completamente Personalizzabile – Colori, posizione, parametri ATR e regressione.
Ottimizzato per Oro (XAUUSD) – Perfetto per M1–M15, utile anche per Forex, indici e crypto.
Perché Scegliere Gold Entry Sniper?
Unione di ATR, conferma multi-timeframe e dashboard pulita per le migliori entrate sull’oro.
