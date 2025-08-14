Gold Entry Sniper

5

Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro

Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l'analisi multi-timeframe.

Caratteristiche e Vantaggi

  • Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard.

  • Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità.

  • Dashboard Professionale sul Grafico – Mostra segnali, livelli ATR, linea di regressione e direzione di mercato.

  • Marcatori Chiari Buy/Sell – Frecce e etichette automatiche.

  • Allerte di Uscita e Gestione Trade – Rilevamento automatico del punto di uscita.

  • Completamente Personalizzabile – Colori, posizione, parametri ATR e regressione.

  • Ottimizzato per Oro (XAUUSD) – Perfetto per M1–M15, utile anche per Forex, indici e crypto.

Perché Scegliere Gold Entry Sniper?

Unione di ATR, conferma multi-timeframe e dashboard pulita per le migliori entrate sull’oro.


Recensioni 1
Donaldo1329
34
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

