DYJ BoS

L'indicatore DYJ BoS identifica e contrassegna automaticamente gli elementi essenziali dei cambiamenti nella struttura del mercato, tra cui:

Breakout of Structure (BoS): rilevato quando il prezzo effettua una mossa significativa, rompendo un precedente punto di struttura.

Segna possibili linee di tendenza al rialzo e al ribasso (UP e DN, ovvero nuovi massimi e nuovi minimi continui) e una volta che il prezzo sfonda queste linee, segna frecce rosse (ORSO) e verdi (TORO)

Il BoS si verifica solitamente quando il prezzo si muove in modo deciso attraverso un minimo o un massimo oscillante stabiliti da un'azione precedente sui prezzi. Quando i prezzi si muovono al di sopra di un massimo oscillante o al di sotto di un minimo oscillante, semplicemente interrompono una struttura di mercato precedentemente formata e vengono quindi definiti struttura "breakout". Ciò indica spesso un cambiamento nel sentiment del mercato e nella direzione del trend, segnalando la continuazione di un trend esistente o l'inizio di uno nuovo.

Di solito, per migliorare la precisione di chiusura, si consiglia di non impostare stop loss e take profit. La posizione finale è generalmente chiusa al successivo punto di svolta nella stessa direzione, o chiusa al punto di svolta nella direzione opposta.

Una volta acquisita sufficiente esperienza nel trading di un determinato prodotto, è possibile utilizzare il rapporto SL=7*TP.

Per i simboli Forex, imposta TP=500 ($5/volume minimo di trading), SL=3500 ($35/volume minimo di trading); il numero di unità è PUNTI.

Per il simbolo dell'indice Volatility 75, impostare TP=500000 (5 USD/volume minimo di scambi), SL=3500000 (35 USD/volume minimo di scambi); punto unitario PUNTI.

Quando una determinata linea di prezzo UP e DN viene interrotta, il momento in cui appare la successiva linea UP e DN può anche essere utilizzato come ultima opportunità per chiudere la posizione.

DYJ BoS è applicabile a qualsiasi prodotto di qualsiasi periodo del grafico.

E questi segnali di ACQUISTO e VENDI vengono inviati, scarica il pratico software di follow-up DYJ follow Me o uno migliore con strategia di gioco

Il software di copy trading DYJ GameDevice è in grado di ricevere questi segnali, aprire e chiudere automaticamente le posizioni e utilizzare funzioni di strategia di gioco per trasformare gli ordini in perdita in profitti.

Oppure scarica DYJ BoS EA con l'indicatore BoS.

Puoi anche utilizzare il modello di analisi di trading dell'indicatore del modello matematico DYJ, che mostra le posizioni di apertura e chiusura di trading reali dell'indicatore e calcola il profitto complessivo e la perdita massima variabile!



parametro


InpUseLanguage = Italiano -- Seleziona lingua

InpScanBoSBars = 20 -- Barre BoS
