Arrow Micro Scalper MT5

Arrow Micro Scalper è un indicatore progettato per lo scalping e il trading a breve termine, integrato in qualsiasi grafico e strumento finanziario (valute, criptovalute, azioni, metalli).
Nel suo lavoro utilizza l'analisi delle onde e un filtro sulla direzione del trend. Consigliato per l'uso su Time Frame da M1 a H4.

Come lavorare con l'indicatore.
  • L'indicatore contiene 2 parametri esterni per modificare le impostazioni, il resto è già configurato per impostazione predefinita.
  • Le frecce grandi indicano un cambiamento nella direzione del trend, le frecce blu indicano l'inizio di un trend al ribasso e le frecce rosa indicano l'inizio di un trend al rialzo.
  • Il parametro " Only trending direction " attiva e disattiva la modalità di utilizzo del trend interno, offrendo l'opportunità di utilizzare il proprio trend o di lavorare senza di esso, e attiva/disattiva anche la visualizzazione delle frecce di trend e delle frecce di segnale solo sul trend .
  • Piccole frecce di segnalazione, gli oggetti più importanti dell'indicatore, rosa per le operazioni “ACQUISTA”, blu per le operazioni “VENDI”.
  • Il parametro " Smoothing " determina quanto presto appariranno le frecce del segnale, l'intervallo operativo va da 7 a 25, seleziona valori grandi per gli intervalli di tempo M1-M5, medi per M15-H1 e piccoli per H4 - D1.
  • Le frecce di tendenza e le frecce del segnale di avvio dispongono di avvisi.
  • L'indicatore non viene ridisegnato.

