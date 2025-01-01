Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inversione. Questo strumento consente ai trader di pianificare e prendere decisioni con maggiore sicurezza e struttura, aumentando l’efficienza delle entrate degli ordini basate su Smart Money Concepts. È un pacchetto Indicator + Signal System (2-in-1), che combina l’analisi intelligente delle zone con segnali di entrata in tempo reale in un unico strumento. Sia che utilizziate questo sistema direttamente o per la vostra analisi personale, può essere personalizzato per adattarsi al vostro stile di trading individuale.

--------------------------------------------------------------------------

📍 GRATIS! The FABLE Pro Suite – Kit di Trading All-in-One per Trader Smart Money

Quando acquisti questo indicatore, riceverai The FABLE Pro Suite completamente gratis!

Uno strumento essenziale che ogni trader Smart Money Concepts (SMC) dovrebbe avere.

Progettato esclusivamente per i sostenitori di SMC FABLE.

Ti aiuta ad analizzare con maggiore precisione e prendere decisioni in modo efficiente.

Download istantaneo disponibile dopo l'acquisto – niente attese!

📍 Il Set di Strumenti The FABLE Pro Suite : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

📃 Guida all’Installazione : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic



--------------------------------------------------------------------------

Caratteristiche includono:

Rilevamento automatico della struttura di mercato (BOS CHoCH), (mBOS mCHoCH) con chiara distinzione tra struttura di mercato interna ed esterna.

Punti Chiave di Interesse (POI): tutte le zone dopo una rottura della struttura (Break of Structure).

Identificazione di Order Blocks (OB), Zone di Offerta e Domanda (SD) e Fair Value Gaps (FVG).

Liquidità, Massimi e Minimi Uguali (Equal Highs Equal Lows), PDH / PDL (Massimo/Minimo del Giorno Precedente), PWH / PWL (Massimo/Minimo della Settimana Precedente).

Aree Premium e Discount.

Livelli Fibonacci automatici per identificare ritracciamenti e inversioni con livelli di Fibonacci disegnati automaticamente.

Orari delle sessioni di trading (Tokyo, Londra, New York).

Dashboard personalizzabile per adattarsi al tuo stile di trading unico.

Il programma è progettato per essere semplice e facile da usare.

Le zone non scompaiono mai – facile da fare backtest e pianificare. Ideale per trader strategici che vogliono analizzare dati storici su più timeframe e fattori. Aiuta a formarti metodicamente e costruire strategie di trading precise.

Questo strumento permette di abilitare o disabilitare i segnali di trading e personalizzare la visualizzazione del grafico per adattarsi al tuo stile preferito. Che tu operi con il sistema o ti affidi alla tua analisi, questa funzione offre la flessibilità per adattarsi alla tua strategia.

Sistema Indicatore + Segnali in un unico pacchetto. Combina un’analisi potente delle zone con segnali di ingresso in tempo reale — tutto in un unico strumento.

Suggerimento: migliora la precisione del tuo trading tramite backtesting regolando l’impostazione Swing per adattarla a ciascun asset. Regolare il valore Swing in base alle caratteristiche specifiche di ogni coppia di valute o asset ti aiuta a sviluppare strategie più precise e ad analizzare i risultati in modo più efficace.

📍Nuova funzionalità: Blocchi d’Ordine Volumizzati (VOB)

*** Il sistema funziona in tempo reale, sia nell’analisi di mercato che nella visualizzazione dei segnali, senza repaint. ***





Fai un test in diretta con noi : https://www.youtube.com/@fableedge

Video istruttivo (Clicca per guardare) : https://youtu.be/tWrs7uaR5Bg

Video istruttivo (Clicca per guardare) : https://youtu.be/4ic_nZlwqsI

--------------------------------------------------------------------------

Manuale Utente: Dashboard, Impostazioni delle Funzionalità e FAQ per Entry In The Zone e SMC Multi Timeframe

------------------------------------------------------

Come Scaricare la Versione Demo Gratuita dell’Indicatore “Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe”

https://docs.google.com/document/d/13bCDw5YQoDRLI5qcOAVDKewmaC6fGxp7BAlb2VqYSjU

https://youtu.be/lHWQRQLmniE

------------------------------------------------------

Esempio di screenshot reale catturato dall’indicatore "Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe"

------------------------------------------------------

Guida Passo per Passo per l’Installazione, l’Acquisto, l’Aggiornamento e la Comprensione delle Versioni

------------------------------------------------------

SMC | Smart Money Concepts (SMC) | SMART MONEY | Segnali SMC | Entry In The Zone | Zona | Strumento di Segnali di Inversione SMC | SMCFABLE | SMC MT5 | Smart Money Concepts per MT5 | Indicatore SMC su MT5 | Segnali | Indicatore di Segnali SMC | Indicatore di Segnali SMC MT5 | Struttura di Mercato | ICT | Analisi della Struttura di Mercato | BOS CHoCH | orderblock | Rilevatore Automatico BOS CHoCH | mBOS mCHoCH | Order Blocks | OB | Offerta e Domanda | SD | Fair Value Gaps | FVG | Liquidità | Premium Discount | Punto di Interesse (POI) | POI | livelli di Fibonacci automatici | Livelli Fibonacci Automatici | Identificazione Zona Fresca | SMC Multi Timeframe | Analisi Multi Timeframe | Analizzatore delle Sessioni di Trading | Approfondimenti delle Sessioni di Trading Tokyo, Londra, New York | Supporto Resistenza | Massimi e Minimi Uguali | PDH/PDL/PWH/PWL | Funzione Blocca Scala | Avvisi in Tempo Reale | Dashboard Personalizzabile | FABLE | SMC FABLE

------------------------------------------------------

Perché scegliere Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe?

Un indicatore che combina il concetto di Smart Money (SMC) con segnali di inversione progettato per migliorare il tuo rapporto rischio/rendimento (R/R).

Analisi della struttura di mercato basata sui principi SMC, che analizza la struttura del mercato per aumentare la precisione nelle decisioni.

Non perdere mai un cambiamento nella struttura di mercato! BOS CHoCH automatico con una dashboard multi timeframe rende l’analisi del mercato più semplice che mai!

Analisi Multi Timeframe: ottieni una prospettiva più ampia del mercato analizzando più timeframe simultaneamente.

Rilevamento automatico delle zone chiave: evidenzia automaticamente Order Blocks (OB), Zone di Offerta e Domanda (SD), Fair Value Gaps (FVG).

POI, Fresh Zones – identifica aree intatte per potenziali opportunità di trading.

Auto Fib Level – identifica ritracciamenti e inversioni con livelli di Fibonacci disegnati automaticamente. Utilizza gli strumenti di Fibonacci per analizzare le aree in cui il prezzo probabilmente ritraccerà o invertirà. Il sistema disegna automaticamente i livelli di Fibonacci dall’alto al basso dello swing (o viceversa, a seconda del trend).

Analisi delle sessioni di trading – analizza il comportamento del prezzo durante le sessioni di Tokyo, Londra e New York.

Dashboard personalizzabile e impostazioni user-friendly – personalizzalo per adattarlo al tuo stile di trading. Il programma è progettato per essere semplice e facile da usare.

Avvisi in tempo reale – ricevi notifiche immediate quando il prezzo tocca zone chiave!

Abbiamo progettato il nostro sistema per essere il più semplice e intuitivo possibile.

------------------------------------------------------

Si prega di leggere questo messaggio: Questa versione non include un Calcolatore del Rischio per Operazione, ma puoi ottenerlo nella sezione Utility!

Vorresti anche un Calcolatore del Rischio per Operazione? : https://www.mql5.com/en/market/product/132925



Qual è la differenza tra la versione Entry In The Zone con Indicatore SMC Multi Timeframe e la versione Utility?

Entrambe le versioni sono esattamente uguali in termini di funzionalità. L’unica differenza è che nella versione Utility ho aggiunto la funzione Risk Per Trade.

Tutto il resto rimane uguale. Se già possiedi altri strumenti di calcolo per il trading, ti consiglio di utilizzare la versione Indicatore, perché ti permette di aggiungere ulteriori strumenti al grafico.

D’altra parte, la versione Utility (che include Risk Per Trade) non supporta l’aggiunta di altri indicatori.

Tuttavia, il vantaggio è che semplifica il processo di configurazione, poiché non è necessario aggiungere nient’altro.

------------------------------------------------------

Caratteristiche Chiave di SMC

Punti di Entrata Precisi (Evitare le Trappole SMC)

Trova entrate di trading ad alta probabilità.

Segnali di trading che evitano le comuni trappole SMC. Analisi della Struttura di Mercato Basata su SMC

Rilevamento automatico del trend: analizza i trend su tutti i timeframe per aiutarti a operare in linea con il trend principale del mercato.

Non perdere mai un cambiamento nella struttura di mercato! BOS CHoCH automatico con una dashboard multi-timeframe rende l’analisi del mercato più facile che mai!

Analisi Multi-Timeframe: combina analisi su timeframe alti e bassi per una maggiore precisione.

Aggiornamento automatico della struttura di mercato: aggiorna la struttura di mercato in tempo reale, adattandosi ai movimenti di prezzo. Identificazione precisa di Order Blocks (OB), Zone di Offerta e Domanda (SD) e Fair Value Gaps (FVG)

Evidenzia automaticamente le zone chiave del mercato.

POI (Point of Interest): identifica le aree chiave dove lo Smart Money è attivo, come Order Blocks, FVG e Liquidity Grabs.

Fresh Zones: individua zone intatte, ideali per ingressi di trading prima che il mercato reagisca. Auto Fib Level

Identifica ritracciamenti e inversioni con livelli di Fibonacci disegnati automaticamente.

Utilizza strumenti di Fibonacci per analizzare le aree dove il prezzo probabilmente ritraccerà o invertirà.

Il sistema disegna automaticamente i livelli di Fibonacci dall’alto al basso dello swing (o viceversa, a seconda del trend).

Livelli di Fibonacci : https://docs.google.com/document/d/1T0ByO4wYs8Tdp7_Z3WJxPevH_30senP0Cbav0TW44hs



Premium Discount

Calcola automaticamente e evidenzia i livelli di Premium Discount per ingressi precisi. Identificazione delle Zone di Liquidità

Rileva aree ad alta liquidità, inclusi:

Massimi e Minimi Uguali (Equal Highs Equal Lows)

Massimi e Minimi del Giorno Precedente (Previous Day Highs & Lows)

Massimi e Minimi della Settimana Precedente (Previous Week Highs & Lows)

Analisi delle Sessioni di Trading

Analizza il comportamento del prezzo in base a ogni sessione di mercato:

Sessione di Tokyo: tipicamente bassa volatilità, dove lo Smart Money crea trappole di liquidità.

Sessione di Londra: alto volume di trading con grandi movimenti di prezzo, ideale per breakout e continuazioni di trend.

Sessione di New York: aumento di volatilità e liquidità, ideale per catturare inversioni di New York e sweep di liquidità.

Dashboard Personalizzabile

Completamente regolabile per adattarsi al tuo stile di trading. Cambio Rapido di Timeframe

Passa da un timeframe all’altro istantaneamente per un’analisi efficiente. Impostazioni User-Friendly

Impostazioni facili da personalizzare in linea con la tua strategia di trading. Modalità Single e Multi-Timeframe

Passa tra analisi a singolo o multi-timeframe per la massima flessibilità. Sistema di Avvisi

Avvisi di Entry Point e Entry Zone su diversi timeframe.

Ricevi notifiche pop-up e push in tempo reale.

📍Grazie per il tuo interesse e supporto ai prodotti SMC FABLE.

Contattaci: se hai domande o necessiti di assistenza, non esitare a contattarci tramite messaggio privato.







