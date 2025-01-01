Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inversione. Questo strumento consente ai trader di pianificare e prendere decisioni con maggiore sicurezza e struttura, aumentando l’efficienza delle entrate degli ordini basate su Smart Money Concepts. È un pacchetto Indicator + Signal System (2-in-1), che combina l’analisi intelligente delle zone con segnali di entrata in tempo reale in un unico strumento. Sia che utilizziate questo sistema direttamente o per la vostra analisi personale, può essere personalizzato per adattarsi al vostro stile di trading individuale.

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Caratteristiche includono: 

📍Nuova funzionalità: Blocchi d’Ordine Volumizzati (VOB) https://docs.google.com/document/d/1n9G_8MucTQmBrq8tKbhZT9hTyJ9UX9dO9cW-izLYdzo

  • Rilevamento automatico della struttura di mercato (BOS CHoCH), (mBOS mCHoCH) con chiara distinzione tra struttura di mercato interna ed esterna.

  • Punti Chiave di Interesse (POI): tutte le zone dopo una rottura della struttura (Break of Structure).

  • Identificazione di Order Blocks (OB), Zone di Offerta e Domanda (SD) e Fair Value Gaps (FVG).

  • Liquidità, Massimi e Minimi Uguali (Equal Highs Equal Lows), PDH / PDL (Massimo/Minimo del Giorno Precedente), PWH / PWL (Massimo/Minimo della Settimana Precedente).

  • Aree Premium e Discount.

  • Livelli Fibonacci automatici per identificare ritracciamenti e inversioni con livelli di Fibonacci disegnati automaticamente.

  • Orari delle sessioni di trading (Tokyo, Londra, New York).

  • Dashboard personalizzabile per adattarsi al tuo stile di trading unico.

  • Il programma è progettato per essere semplice e facile da usare.

  • Le zone non scompaiono mai – facile da fare backtest e pianificare. Ideale per trader strategici che vogliono analizzare dati storici su più timeframe e fattori. Aiuta a formarti metodicamente e costruire strategie di trading precise.

  • Questo strumento permette di abilitare o disabilitare i segnali di trading e personalizzare la visualizzazione del grafico per adattarsi al tuo stile preferito. Che tu operi con il sistema o ti affidi alla tua analisi, questa funzione offre la flessibilità per adattarsi alla tua strategia.

  • Sistema Indicatore + Segnali in un unico pacchetto. Combina un’analisi potente delle zone con segnali di ingresso in tempo reale — tutto in un unico strumento.

  • Suggerimento: migliora la precisione del tuo trading tramite backtesting regolando l’impostazione Swing per adattarla a ciascun asset. Regolare il valore Swing in base alle caratteristiche specifiche di ogni coppia di valute o asset ti aiuta a sviluppare strategie più precise e ad analizzare i risultati in modo più efficace.

*** Il sistema funziona in tempo reale, sia nell’analisi di mercato che nella visualizzazione dei segnali, senza repaint. ***


Perché scegliere Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe?

Un indicatore che combina il concetto di Smart Money (SMC) con segnali di inversione progettato per migliorare il tuo rapporto rischio/rendimento (R/R).
Analisi della struttura di mercato basata sui principi SMC, che analizza la struttura del mercato per aumentare la precisione nelle decisioni.
Non perdere mai un cambiamento nella struttura di mercato! BOS CHoCH automatico con una dashboard multi timeframe rende l’analisi del mercato più semplice che mai!
Analisi Multi Timeframe: ottieni una prospettiva più ampia del mercato analizzando più timeframe simultaneamente.
Rilevamento automatico delle zone chiave: evidenzia automaticamente Order Blocks (OB), Zone di Offerta e Domanda (SD), Fair Value Gaps (FVG).
POI, Fresh Zones – identifica aree intatte per potenziali opportunità di trading.
Auto Fib Level – identifica ritracciamenti e inversioni con livelli di Fibonacci disegnati automaticamente. Utilizza gli strumenti di Fibonacci per analizzare le aree in cui il prezzo probabilmente ritraccerà o invertirà. Il sistema disegna automaticamente i livelli di Fibonacci dall’alto al basso dello swing (o viceversa, a seconda del trend).
Analisi delle sessioni di trading – analizza il comportamento del prezzo durante le sessioni di Tokyo, Londra e New York.
Dashboard personalizzabile e impostazioni user-friendly – personalizzalo per adattarlo al tuo stile di trading. Il programma è progettato per essere semplice e facile da usare.
Avvisi in tempo reale – ricevi notifiche immediate quando il prezzo tocca zone chiave!
Abbiamo progettato il nostro sistema per essere il più semplice e intuitivo possibile.

------------------------------------------------------

Caratteristiche Chiave di SMC

  1. Punti di Entrata Precisi (Evitare le Trappole SMC)
    Trova entrate di trading ad alta probabilità.
    Segnali di trading che evitano le comuni trappole SMC.

  2. Analisi della Struttura di Mercato Basata su SMC
    Rilevamento automatico del trend: analizza i trend su tutti i timeframe per aiutarti a operare in linea con il trend principale del mercato.
    Non perdere mai un cambiamento nella struttura di mercato! BOS CHoCH automatico con una dashboard multi-timeframe rende l’analisi del mercato più facile che mai!
    Analisi Multi-Timeframe: combina analisi su timeframe alti e bassi per una maggiore precisione.
    Aggiornamento automatico della struttura di mercato: aggiorna la struttura di mercato in tempo reale, adattandosi ai movimenti di prezzo.

  3. Identificazione precisa di Order Blocks (OB), Zone di Offerta e Domanda (SD) e Fair Value Gaps (FVG)
    Evidenzia automaticamente le zone chiave del mercato.
    POI (Point of Interest): identifica le aree chiave dove lo Smart Money è attivo, come Order Blocks, FVG e Liquidity Grabs.
    Fresh Zones: individua zone intatte, ideali per ingressi di trading prima che il mercato reagisca.

  4. Auto Fib Level
    Identifica ritracciamenti e inversioni con livelli di Fibonacci disegnati automaticamente.
    Utilizza strumenti di Fibonacci per analizzare le aree dove il prezzo probabilmente ritraccerà o invertirà.
    Il sistema disegna automaticamente i livelli di Fibonacci dall’alto al basso dello swing (o viceversa, a seconda del trend).

  1. Premium Discount
    Calcola automaticamente e evidenzia i livelli di Premium Discount per ingressi precisi.

  2. Identificazione delle Zone di Liquidità
    Rileva aree ad alta liquidità, inclusi:

  • Massimi e Minimi Uguali (Equal Highs Equal Lows)

  • Massimi e Minimi del Giorno Precedente (Previous Day Highs & Lows)

  • Massimi e Minimi della Settimana Precedente (Previous Week Highs & Lows)

  1. Analisi delle Sessioni di Trading
    Analizza il comportamento del prezzo in base a ogni sessione di mercato:

  • Sessione di Tokyo: tipicamente bassa volatilità, dove lo Smart Money crea trappole di liquidità.

  • Sessione di Londra: alto volume di trading con grandi movimenti di prezzo, ideale per breakout e continuazioni di trend.

  • Sessione di New York: aumento di volatilità e liquidità, ideale per catturare inversioni di New York e sweep di liquidità.

  1. Dashboard Personalizzabile
    Completamente regolabile per adattarsi al tuo stile di trading.

  2. Cambio Rapido di Timeframe
    Passa da un timeframe all’altro istantaneamente per un’analisi efficiente.

  3. Impostazioni User-Friendly
    Impostazioni facili da personalizzare in linea con la tua strategia di trading.

  4. Modalità Single e Multi-Timeframe
    Passa tra analisi a singolo o multi-timeframe per la massima flessibilità.

  5. Sistema di Avvisi
    Avvisi di Entry Point e Entry Zone su diversi timeframe.
    Ricevi notifiche pop-up e push in tempo reale.

Recensioni 24
xaxotf
292
xaxotf 2025.09.12 23:07 
 

I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

julius Santos
26
julius Santos 2025.08.28 07:24 
 

I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

VistaWeb
27
VistaWeb 2025.08.20 19:38 
 

Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

Preshy12
34
Preshy12 2025.09.23 06:38 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.09.23 07:41
Dear Preshy12, Thank you very much for supporting my product and for your review and question.🙏💙 First, please allow me to clarify a few things: 1.) Regarding bonus indicators for customers, I’ve already attached them at the top of the product page. You can download and use them directly without the need to inbox me.
2.) I cannot know who has purchased, so I’m unable to inbox customers first. 3.) The Volume Profile is included in the FABLE Pro Suite, which I’ve provided for free. You can download and use it right away. 4.) As for the new feature: Volumized Order Blocks (VOB), I already announced on YouTube and in the User Manual (at the top section) that I needed to verify its accuracy before updating it in version 2.22, in order to ensure the best performance for customers. Now, it has already been updated. I sincerely apologize for the misunderstanding, but I really cannot inbox customers first. *** Most customers usually inbox me first with questions, and for faster support, I always reply as quickly as possible. Best regards,
Siri
silvantrader1970
34
silvantrader1970 2025.09.20 17:56 
 

Comprei recentemente o indicador, mas não possui o recurso de volume no bloco de ordem, é uma atualização? Está disponível?

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.09.21 01:12
Dear silvantrader1970 , Thank you very much for supporting my product, and for your review and question 🙏
The Volume feature in Order Blocks (Volumized Order Blocks – VOB) will be included in the next update (V.2.22), which will be released very soon This update will make Order Block analysis even more accurate and powerful by using Volume to filter out stronger zones. We’ll be rolling out the update very soon 💙 Best regards,
Siri
xaxotf
292
xaxotf 2025.09.12 23:07 
 

I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.09.13 04:03
Dear [xaxotf], Thank you so much for choosing and supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will remain committed to continuously improving and updating the indicator.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Best regards,
Siri
julius Santos
26
julius Santos 2025.08.28 07:24 
 

I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.08.29 04:08
Dear [julius Santos], Thank you very much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance the indicator based on your suggestions. Thank you once again. Our indicator provides BUY-SELL signals but does not automatically set Stop Loss or Take Profit. Instead, it helps you identify high-probability trading zones and potential reversal areas within key levels, as well as highlight important market structures such as BOS, CHoCH, Order Blocks, Supply & Demand, and Liquidity Zones. You can use these signals together with your risk management rules to set SL and TP according to your trading style. Best regards,
Siri
VistaWeb
27
VistaWeb 2025.08.20 19:38 
 

Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.08.21 06:57
Dear [VistaWeb ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. I’ll reach out to you via private message. Best regards,Sirikorn
Jose Antonio Cantonero Velasco
343
Jose Antonio Cantonero Velasco 2025.08.14 15:41 
 

Hey! :D Great product Sirikorn! Thanks for this product, it help me a lot and you gained a customer, i would like to see more products make it for you!Forward!

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.08.15 04:06
Dear [Jose Antonio Cantonero Velasco], Thank you so much for supporting my product! 🙏💙 I truly appreciate your valuable review. I’m glad to hear that what I’ve worked hard to develop has helped you a lot. A new product will definitely be coming in the near future, as we are currently developing it. Best regards
rerem119
118
rerem119 2025.07.26 21:27 
 

Perfect for trading gold ! Perfectly fits my trading style. Keep up the good work bro.

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.07.27 02:34
Dear [rerem119], Thank you so much for your support and wonderful review 🙏💙
We will continue to improve and develop the program to make it even better.
If you encounter any inconvenience while using the program, please feel free to contact me anytime. I’m always here to help you.
112586
362
112586 2025.07.23 15:08 
 

thanks for the update, i checked the new version: I don't see the session names , the buy signal not visible only sell....thanks again

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.07.23 16:02
Dear 112586, Thank you so much for your support and for the helpful review 🙏 The session names are displayed inside the session box, but the text might be small, which could make it hard to see clearly. However, if you hover your mouse over the session box, the session name and session time will appear. The Buy/Sell signals function normally but do not appear in every zone because the program has specific conditions for generating signals. We try to filter out false signals or signals caused by sideways market movement to minimize false signals as much as possible. *** Could you please send me a screenshot via private message showing the missing session names and the missing Buy signals? I’ll check it for you, as everything seems to be working fine on my end. If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Thank you very much again.
Simon Peter Ward
421
Simon Peter Ward 2025.07.08 15:00 
 

amazing indicator! allows me to make perfect entries

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.07.09 03:14
Hello Simon Peter Ward, Thank you so much for your support and for the wonderful review. 🙏💌
I will keep improving and developing it to make it even better.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
K G
23
K G 2025.06.20 14:06 
 

I’ve been using this indicator for 3 days now – it’s great, the best one I’ve come across so far. It’s a pity it doesn’t open positions automatically when a signal appears.

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.06.20 16:08
Hello K G, Thank you so much for your support and for the wonderful review. I will keep improving and developing it to make it even better.🙏😊
athibet chaihawong
34
athibet chaihawong 2025.06.03 10:28 
 

Entry in the Zone and SMC Multi Timeframe” is a top-tier tool for Smart Money Concept traders. It clearly shows structure, order blocks, and key zones across multiple timeframes. Very accurate and easy to use

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.06.03 13:20
Dear Athibet Chaihawong,
Thank you very much for your review — I really appreciate it.🙏😊
I’m glad to hear that “Entry in the Zone and SMC Multi Timeframe” has been helpful to you.
I will continue to improve this tool to make it even more effective.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you.
Nandibuhle1974
19
Nandibuhle1974 2025.06.02 07:46 
 

I have been using this indicator for almost 3 weeks now, i must say this is one of the best SMC,s Indicator i have ever seen . I backtested it and went way above 50%. Infact it went to 63% so it's more than good, it's rediculously wonderful. Keep up the good work.

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.06.02 11:47
Dear Nandibuhle1974, Thank you so much for taking the time to write a review for me. 🙏
It truly means a lot to me. I will continue to improve the product and enhance the quality of this indicator consistently.
Thanks again! ***If you encounter any issues while using the program, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy and ready to assist you.
Aravind Kolanupaka
9435
Aravind Kolanupaka 2025.05.27 18:24 
 

Very good indicator that is helping me with SMC. Great customer service and promptly fixing issues or even dealing patiently with complaining customer like me ;) and author is constantly improving the indicator.

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.05.28 06:15
Dear Aravind Kolanupaka , Thank you so much for your kind and valuable review 🙏💌
I'm truly happy to hear that the indicator has been effective in supporting your SMC trading. I’m fully dedicated to developing and supporting all users, and I sincerely appreciate you taking the time to report any issues. I always believe that every problem, once resolved, helps make things even better. If you ever run into any issues in the future, please don’t hesitate to reach out — I’m always happy to help
carlain yvan
25
carlain yvan 2025.05.21 16:30 
 

Bonjour je suis un apprenti tradeur. Les Indicateurs sont tres utiles. Mais j'ai un gros soucis. Les signaux de buy et de sell ne sont pas tres winner. y a til une possibilite dameliorer les signaux de buy et sell

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.05.21 17:03
Cher Carlain Yvan,
Merci beaucoup pour votre avis précieux.
Vos commentaires me sont très utiles. Je travaille actuellement à améliorer et affiner continuellement l’indicateur ainsi que les signaux, et je continuerai à le mettre à jour régulièrement. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation du programme, n’hésitez surtout pas à me contacter. Je suis toujours heureuse et prête à vous aider ! 🙏
MD
606
MD 2025.05.20 17:38 
 

In one sentence, A fantastic tool A fantastic and professional developer

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.05.21 04:19
Dear MD,
Thank you very much for your wonderful review.
Your feedback means a lot to me and encourages me to keep improving.
***If you encounter any issues while using the program, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy and ready to help you! 🙏
LeongTrader
25
LeongTrader 2025.05.20 13:50 
 

For a newbie trader like myself, identifying and drawing ob and fvg and fibs as well as doing this in multi time frames was an absolutely daunting task! But with Fable's SMC indicator all this was automated and took away all that mundane tasks and i instead focused more on my entries. This indicator is an absolute help and with all the info clear in front of me not only can i make better decisions of entering a buy or sell but also make a more precise entry and exit. Today when i though to close a buy trade opened after about 200 pips due to price looking like its comming back down...the indicator showed me that there was a new OB forming and that helped me decide to stay in the trade and move my SL (above BE) right under it, and hey presto, price tapped into the new OB and shot back up to my original TP scoring 283 pips! It saved me from making a bad decision of cutting profits! It didnt end there...with the indicator drawing out the premium and OB area above...i was able to nicely setup a pending sell order and continued to combo my trades for more profits! Therefore i give this indicator an absoluite 5/5 star! PS. im aware TradingView (TV) has such similar tools but if you are trading on MT5, having it in MT5 itself makes a lot of difference as you dont need to flip around and measure on TV where you want to enter trade then switch back to MT5 to do it....its such a relief to have all this in MT5 itself, and oh did i miss out that having the fib levels drawn auto at every time frame you switch around is a mad blessing too? from my previous experience drawing fibs on MT5 at diff time frames made such a mess, and completely clutter...now with this i can easily switch around and its all done for my ease of view. Thank you Sirikorn Rungsang for creating this indicator and at such a reasonble price too! Love it! You are awesome!

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.05.20 15:18
Dear LeongTrader, I sincerely thank you for taking the time to write a review for me. Your feedback means a great deal to me, and I will continue to improve the product consistently. Thank you once again! 🙏 ***If you encounter any issues while using the program, please do not hesitate to contact me. I am always happy and ready to assist you!😊
fahmi20
1048
fahmi20 2025.05.19 15:00 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.05.20 02:09
Dear fahmi20,
I would like to sincerely thank you for taking the time to write a review for me.
It truly means a lot to me, and I will continue to improve the product consistently.
Thank you once again from the bottom of my heart! 🙏
***If you encounter any issues while using the program, please don’t hesitate to reach out to me. I’m always happy and ready to assist you!
ulmas87
111
ulmas87 2025.05.17 17:23 
 

Очень хороший инструмент для торговля я выражаю свою благодарности автору!

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.05.18 04:10
Здравствуйте, уважаемый(ая) ulmas87,
Я искренне благодарю вас за то, что вы сегодня вернулись и написали отзыв для меня.
Это очень много значит для меня. Ещё раз сердечно благодарю вас! 🙏 ***Если у вас возникнут какие-либо проблемы с использованием программы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я всегда с радостью и полной готовностью помогу вам!
amrandrm
51
amrandrm 2025.05.16 16:10 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.05.16 17:37
Dear amrandrm,
Thank you very much for supporting my product and for your kind and helpful review. I sincerely appreciate it.🙏
I’ve already reached out to Support on your behalf. Let’s wait for their response, and I’ll update you as soon as I hear back.
May I kindly inform you via private message once I receive a response from Support?
Ethienne
791
Ethienne 2025.05.12 04:05 
 

Good day. Thank you so very much for putting together and in a very very simple way a set of complicated concepts. With a couple of days using the indicator, it has been very useful to support entries and exits with profits. Excellent work. The only suggestion I would make is to integrate in future releases the automated Fibonacci levels. I cannot wait a new release with bright ideas included in the indicator!

Sirikorn Rungsang
3261
Risposta dello sviluppatore Sirikorn Rungsang 2025.05.12 05:00
Hello manuelcisneros, It’s a pleasure to meet you! I hope you are doing well. I truly appreciate and am deeply touched by your warm support and review. It means a lot to me, and I’m so happy to hear that you’ve been able to fully benefit from what I’ve worked hard to develop. Thank you from the bottom of my heart. Your suggestion is incredibly helpful to me! Adding the automatic Fibonacci levels is already in my plan. Your feedback is truly valuable, and I will do my best to develop it further. Thank you once again, from the bottom of my heart.🙏💙💌
12
