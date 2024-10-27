FX Levels MT5

5

FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati

Panoramica Rapida
Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX Levels aiuta a individuare punti di inversione, impostare obiettivi di profitto e gestire le operazioni con fiducia. Provate subito e scoprite come un’analisi accurata di supporti/resistenze possa elevare il vostro trading a un livello superiore!


1. Perché FX Levels è Estremamente Vantaggioso per i Trader

Zone di Supporto e Resistenza con Precisione Straordinaria
FX Levels è concepito per fornire zone quasi identiche anche con broker differenti, risolvendo le solite inconsistenze dovute alle varie fonti di dati e alle impostazioni orarie.
• Ciò significa ottenere livelli coerenti, a prescindere da quale broker usiate, con una base più solida per la vostra strategia.

Unisce Metodi Tradizionali e Tecnologia Avanzata
• Combinando l’affidabile metodo “Lighthouse” con un approccio dinamico, FX Levels non si limita all’aggiornamento giornaliero, ma reagisce istantaneamente a nuovi movimenti di prezzo.
• Scegliete tra livelli classici statici o una scansione in tempo reale per catturare le zone che si formano al mutare del mercato.

Identificate Punti di Reversione Chiari
FX Levels mette in evidenza le aree chiave—supporti, resistenze e potenziali pivot—per affinare ingressi/uscite.
• Inoltre, tali zone fungono da obiettivi di profitto realistici, garantendo che le vostre uscite riflettano la vera struttura di mercato.

Funziona su Tutti i Simboli
• Dalle coppie di valute e gli indici, fino ad azioni o materie prime, FX Levels gestisce il tutto con notevole coerenza.
• Indipendentemente dal mercato che preferite, i livelli fondamentali vengono mostrati in modo preciso a schermo.


2. Scoprite di più su Stein Investments

Noi di Stein Investments offriamo:

• Strumenti e indicatori di trading avanzati per varie condizioni di mercato.

• Tutorial, video e guide per accelerare il vostro apprendimento.

• Una comunità di supporto con chat esclusive, dove condividere strategie e approfondimenti.

Visitate la nostra pagina Stein Investments per trovare gli ultimi aggiornamenti, consigli e risorse—così potrete sfruttare al massimo FX Levels e mantenervi un passo avanti nel vostro trading.


3. Come Iniziare a Usare FX Levels

Aggiungete FX Levels al vostro Grafico
• Aprite la piattaforma MetaTrader e trascinate FX Levels sul grafico desiderato (qualsiasi timeframe).
FX Levels si avvia immediatamente con i normali dati di mercato in tempo reale, senza feed o settaggi aggiuntivi.

Scegliete il Metodo Preferito (Giornaliero o Dinamico)
• Se gradite una visione statica, aggiornata una sola volta al giorno, selezionate la modalità classica Lighthouse per punti di riferimento stabili.
• Desiderate un adattamento in real time? Passate alla modalità dinamica, così rileverete ogni nuova zona S&R mano a mano che il prezzo si muove.


4. Come Funziona FX Levels (Spiegazione Semplice)

Principi Fondamentali di Lighthouse
• Il metodo base “Lighthouse” individua supporti e resistenze rilevanti tramite calcoli giornalieri.
• Fornisce un caposaldo affidabile per rintracciare inversioni di mercato e fissare obiettivi operativi.

Vantaggio Dinamico (Aggiornamenti in Tempo Reale)
• Per i trader che necessitano di aggiornamenti più frequenti, FX Levels può analizzare candela dopo candela, scoprendo livelli che vanno oltre le zone predefinite quotidianamente.
• Questo approccio risulta particolarmente vantaggioso per day trading o scalping, dove possono emergere nuove linee nel corso della sessione.

Precisione Basata su Esperienza Broker
• Abbiamo sfruttato un’ampia esperienza con diversi flussi di dati e orari dei broker per rendere FX Levels coerente tra diverse piattaforme.
• Così, potete fidarvi di un quasi 100% di corrispondenza dei livelli indipendentemente dal broker o dal fuso orario del server.

Individuate Zone ad Alta Probabilità
FX Levels calcola aree dove si potrebbe verificare un’inversione, utilizzabili anche come zone di presa di profitto—oppure come avviso se il prezzo ha già percorso troppa strada.


5. Modi Pratici di Usare FX Levels

Raffinate i vostri Punti di Ingresso e Uscita
• Basate le vostre operazioni sui livelli S&R individuati da FX Levels — comprate in prossimità del supporto, vendete in prossimità della resistenza.
• Combinate queste zone con altri indicatori (linee di tendenza, oscillatori) per un’ulteriore convergenza di segnali.

Definite Obiettivi di Profitto Logici
• Ogni zona mostrata può fungere da livello realistico di take profit, garantendo che la vostra uscita rispecchi la vera struttura di mercato.
• Così eviterete sia di chiudere i guadagni troppo presto sia di mantenere una posizione più del necessario.

Evitare Mercati Troppo Estesi
• Se il prezzo supera abbondantemente una resistenza nota o scende al di sotto di un supporto cruciale, potrebbe essere opportuno non aprire nuove posizioni o consolidare i guadagni di quelle attive.
FX Levels può servirvi da guida per riconoscere una potenziale esasperazione del prezzo o opportunità di breakout.

Adattatevi alle Necessità
• Passate dal Lighthouse classico (aggiornamento giornaliero) alla modalità di scansione dinamica, in base al vostro timeframe e stile.
• I day trader possono reagire rapidamente alle variazioni intraday, mentre i trader di medio periodo potrebbero usare come riferimento i livelli giornalieri.


6. Impostazioni dell’Indicatore FX Levels

Personalizzate FX Levels secondo il vostro stile di trading:

Metodo di Analisi
• Scegliete Lighthouse (statico) per calcoli quotidiani.
• Oppure Dynamic per aggiornamenti in tempo reale a ogni candela.

Opzioni di Timeframe
• Potete aggiungere fino a tre timeframe aggiuntivi (ad es. M15, M30, H1 su un grafico M5) per una prospettiva più ampia sulle zone S&R multi-temporali.

Impostazioni di Orario del Broker
• Per il metodo classico, configurate GMT e ora legale, in modo da assicurare la precisione in vari fusi orari.
• Così i dati giornalieri risultano allineati con i corretti orari di apertura/chiusura della sessione.

Multi Instance ID
• Se desiderate eseguire più istanze di FX Levels su un singolo grafico (con impostazioni diverse), assegnate ID unici per evitare conflitti.

Allerte & Impostazioni Grafiche
• Configurate avvisi intuitivi per la comparsa di nuovi livelli o il superamento di determinate soglie.
• Personalizzate schemi di colori, stile delle linee e testo per armonizzare tutto con l’aspetto del vostro grafico.


7. Altre Informazioni & Aiuto

FX Levels FAQ: Pubblicheremo presto una FAQ dedicata con consigli, video e best practice.

Community Chat: Entrate nel nostro gruppo esclusivo per condividere strategie, porre domande e imparare da altri utenti di FX Levels.

Support: Domande o problemi? Contattateci. Siamo pronti ad aiutarvi.


Pronti a Rafforzare il Vostro Trading con S&R di Qualità?
Sperimentate un’Alta Coerenza: Basta confusione per divergenze di dati tra broker—FX Levels garantisce zone quasi identiche su più piattaforme.
Fate Trading con Fiducia: Usate aggiornamenti giornalieri o dinamici secondo il vostro stile, affinando ingressi/uscite e gestendo il rischio in modo efficace.
Unitevi alla Community Stein Investments: Affidatevi ai nostri strumenti, alle nostre guide e alla nostra rete per spingere il vostro trading avanti, con una visione precisa di supporti/resistenze.


Non esitate! Installate FX Levels oggi stesso e sfruttate il potere di un’analisi di S&R davvero adattabile—ottenete un vantaggio e migliorate ogni operazione!


Buon Trading!
Daniel & Alain

Recensioni 8
cololoca
91
cololoca 2025.07.24 14:43 
 

FX Levels - Fantastic tool! It is much easier to set SL and TP!👏 even limit orders become candy) I also like that it shows the formation time of the support and resistance - it shows how important they are. In general, all Stein indicators are a pleasure to use and enjoy! I'm thrilled! Way to go SteinInvestments!

Oly.FX
234
Oly.FX 2025.07.09 13:04 
 

If you are trying to find the most reliable order blocks indicator, look no further. This is a precious indicator. I was always used to place my SL and TP based in round numbers levels. After FX Levels I got an extra precision I never had before. I feel this indicator like a friend inside the chart screaming "C'mon! Your TP is here! Look! Pay attention! SL is right there!" - it's just a matter of interacting and pay attention. More than that the support given by Daniel Stein is beyond excellent. Fast, polite, patient. Many many thanks.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 15:19 
 

A real gem of an indicator.

cololoca
91
cololoca 2025.07.24 14:43 
 

FX Levels - Fantastic tool! It is much easier to set SL and TP!👏 even limit orders become candy) I also like that it shows the formation time of the support and resistance - it shows how important they are. In general, all Stein indicators are a pleasure to use and enjoy! I'm thrilled! Way to go SteinInvestments!

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.07.24 14:52
Thank you so much for the fantastic feedback! 🙏 I’m really glad to hear that FX Levels is making your SL/TP decisions easier — and yes, the formation time is a key detail that helps identify truly meaningful zones. Great to hear you’re enjoying the full Stein Investments toolkit — your enthusiasm means a lot! 🙂
Oly.FX
234
Oly.FX 2025.07.09 13:04 
 

If you are trying to find the most reliable order blocks indicator, look no further. This is a precious indicator. I was always used to place my SL and TP based in round numbers levels. After FX Levels I got an extra precision I never had before. I feel this indicator like a friend inside the chart screaming "C'mon! Your TP is here! Look! Pay attention! SL is right there!" - it's just a matter of interacting and pay attention. More than that the support given by Daniel Stein is beyond excellent. Fast, polite, patient. Many many thanks.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.07.09 14:01
What an amazing review, Oly – thank you so much! 🙏🙂
You perfectly captured the spirit of FX Levels – not just as a tool for precision, but as a real trading companion on the chart. I love how you described it, especially the part about it “screaming” where to place SL and TP – made me smile! And I truly appreciate your kind words about the support. Always happy to help and glad to see it makes a difference. Wishing you continued success with FX Levels!
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 15:19 
 

A real gem of an indicator.

19gunwoo
214
19gunwoo 2025.03.21 10:02 
 

Excellent very accurate.

Magnus Jonsson
77
Magnus Jonsson 2025.02.27 21:29 
 

FX Levels is nothing short of exceptional as well as Stein Investments other tools in the FX Range. The precision those levels are drawn on the charts are so on point and have helped me enormously since buying the indicator. A special shout out to the dynamic feature, super helpful. Combining FX levels with FX Power and or FX Volume is a game changer. Daniel the man behind it all, has been nothing but patient and always ready to help and advise, I can't stress enough how amazingly kind and supportive he has been towards me these past months. The work he is doing with us on both his Telegram and YouTube channels is brilliant. Although I do wonder how he has the time to do it all. Thank you Daniel.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.02.27 22:07
That’s an absolutely fantastic review, Magnus—thank you so much! 🙏 I’m truly grateful for your kind words and your ongoing support. It’s great to hear how much FX Levels has helped you, especially in combination with FX Power and FX Volume. The dynamic feature really makes a difference, and I’m glad you’re seeing the value in it. And as for time—well, let’s just say it’s a full-time passion! 😄 Really appreciate having you in the community, and I’m looking forward to hearing more about your progress. Thanks again! 🙂
Cagliostro
444
Cagliostro 2025.02.06 21:27 
 

Best s/r indicator on the market. The accuracy is laser focused, and the dynamic mode is a great companion for day trading. As a suggestion for an even smoother experience I'd love to see listed in the additional timeframes (1/2/3) the options for 1st highest TF and 2nd highest TF. This would help to check different TF without the need to manually change the TF of the additional levels. Thanks Daniel, awesome product!

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.02.06 21:33
Thank you very much for your great feedback, Harakty! Your suggestion is interesting, and while I can’t promise anything right now, I’ll keep it in mind for future updates to enhance the user experience. I really appreciate your input! 🙏🙂
SamitR
1456
SamitR 2025.02.06 10:10 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.02.06 12:20
Hi Samit, The review section isn’t the right place for support requests, but don’t worry—I’ll send you a private message to help you resolve this. Talk soon! Best regards, Daniel
Andreas Franz
440
Andreas Franz 2025.01.29 03:33 
 

I recently got the FX Levels Indicator on MQL5, and I’m really impressed. It does a great job of identifying support and resistance levels, and what I love most is that it shows multiple S/R levels on one chart. This makes it super helpful for spotting key zones without switching timeframes constantly. The indicator is clear, easy to use, and doesn’t clutter the chart. It adapts well to different market conditions, and so far, it’s been really reliable.

Daniel Stein
102699
Risposta dello sviluppatore Daniel Stein 2025.01.29 08:00
Hi Andreas, Thank you for your great review! I’m really glad to hear that FX Levels is helping you identify key support and resistance zones without the need to constantly switch timeframes. Keeping the chart clear while providing reliable insights was exactly the goal when developing the indicator. I appreciate your support and wish you continued success in your trading! 🙏🙂 Best regards,
Daniel
