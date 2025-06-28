Dynamic Scalper System MT5

L'indicatore "Dynamic Scalper System MT5" è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend.
Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading.
Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi.

Il principio dell'indicatore.
Le frecce grandi determinano la direzione del trend.
Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto forma di piccole frecce opera all'interno di onde di trend.
Le frecce rosse indicano la direzione rialzista, le frecce blu indicano la direzione ribassista.

Le linee sensibili al movimento dei prezzi vengono tracciate nella direzione del trend e agiscono insieme ai segnali delle piccole frecce.
I segnali funzionano come segue: quando le linee compaiono al momento opportuno, si formeranno segnali di ingresso, le posizioni aperte verranno mantenute finché sono presenti linee e, una volta completate, si chiuderà l'operazione.
I timeframe consigliati per l'utilizzo sono M1 - H4.
Le frecce si formano sulla candela corrente; se la candela successiva si è aperta, la freccia sulla precedente non viene ridisegnata.

Parametri di input

Trend Wave Period - Il periodo della direzione del trend (frecce grandi) modifica l'intervallo di tempo delle onde di tendenza. Il valore 1 rappresenta la durata massima della direzione; aumentando il parametro, la durata diminuisce.

Scalper Arrows Period- Il periodo di calcolo delle frecce del segnale (frecce piccole) modifica la frequenza di generazione dei segnali di ingresso. Il valore 3 rappresenta la generazione più frequente; aumentando il parametro, la frequenza delle frecce diminuisce e la precisione aumenta.

I parametri possono essere modificati per diversi timeframe e strumenti di trading. Sono disponibili avvisi per tutti i segnali.


Prodotti consigliati
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicatori
Descrizione generale Questo indicatore è una versione avanzata del classico Donchian Channel , arricchita con funzioni operative per il trading reale. Oltre alle tre linee tipiche (massimo, minimo e linea centrale), il sistema rileva i breakout e li segnala graficamente con frecce sul grafico, mostrando solo la linea opposta alla direzione del trend per semplificare la lettura. L’indicatore include: Segnali visivi : frecce colorate al breakout Notifiche automatiche : popup, push e email Filtro R
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indicatori
Presentazione del rivoluzionario indicatore MT5, DARWIN Assistant   , la tua porta d'accesso definitiva al mondo del trading di successo! Progettato con precisione ed esperienza, DARWIN Assistant   opera su una strategia speciale che sfrutta la potenza di indicatori tecnici avanzati - RSI, stocastico, CCI e tendenze - in tutti i tempi. Preparati per un'esperienza di trading straordinaria poiché questo indicatore all'avanguardia ti offre i segnali di ingresso più accurati, consentendoti di navig
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicatori
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicatori
Informazioni sull'indicatore Questo indicatore si basa sulle simulazioni Monte Carlo sui prezzi di chiusura di uno strumento finanziario. Per definizione, Monte Carlo è una tecnica statistica utilizzata per modellare la probabilità di diversi risultati in un processo che coinvolge numeri casuali basati su risultati osservati in precedenza. Come funziona? Questo indicatore genera diversi scenari di prezzo per un titolo modellando i cambiamenti di prezzo casuali nel tempo sulla base dei dati stor
BTC Scalper X
Aleksandr Makarov
Experts
BTC Scalper X   - Your best assistant in trading with Bitcoin. A fully automatic advisor that does not require additional settings, designed for trading on the Bitcoin currency pair. (BTCUSD) M5 Does not use dangerous trading methods, no grid, martingale, etc.The strategy is based on breaking through important levels. (fast scalping). Monitoring -  Soon Bonus: when you buy you get M1 Goldx X as a gift, write in a private message. Recommendations: Trading pair:   Bitcoin (BTCUSD) Timeframe:   M5
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicatori
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicatori
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicatori
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicatori
BigPlayerRange – Il miglior indicatore per MT5 BigPlayerRange è considerato il miglior indicatore per Mini Indice e Mini Dollaro su MetaTrader 5. Questo strumento essenziale evidenzia le zone strategiche di azione dei grandi player, offrendo un’analisi tecnica istituzionale di altissima precisione. Come usare BigPlayerRange: Questo indicatore mostra zone di acquisto (linea verde) e di vendita (linea rossa). Quando il prezzo chiude fuori da queste aree, è probabile un movimento di tendenz
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Indicatori
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only   •   Chart Overlay + Alerts   (Popup/Push/JSON) •   SMC+   (OB/FVG/BOS) +   PA   +   HTF EMA   •   M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ...   focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a   multi-layer signal indicator   with institutional-grade filtering. It does   not   open trades; instead it dr
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Introduzione Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio straordinario ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulo e fornisce direzione e obiettivi: un sistema che funziona sia in trend sia in correzione. Come funziona Gran parte delle funzionalità dell’indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, perm
Gann Swing Structure MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
This indicator is based on the mathematics of the great trader W.D. Ganna. With its help, you can easily find strong levels by analyzing swings to find the optimal entry point. The indicator works on all instruments and all timeframes. The indicator is fully manual and has control buttons. All you need to do is press the NEW button, a segment will appear, which you can place on any movement, swing or even 1 candle that you want to analyze. By placing the segment, press the OK button. A grid (th
TPTSyncX
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO, il supporto EA e la guida completa, visita per favore – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Individua la tendenza. Leggi il pattern. Cronometra l'ingresso. 3 passaggi in meno di 30 secondi! Opera senza sforzo — nessuna analisi richiesta, il tuo assistente intelligente è pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro Basta sovraccarico di grafici. Opera con fiducia utilizzando il rilevamento intelligente del bias. Compatibile con tutte le valute, criptova
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
L’indicatore evidenzia le zone in cui viene dichiarato interesse sul mercato , per poi mostrare la zona di accumulo degli ordini . Funziona come un book degli ordini su larga scala . Questo è l’indicatore per i grandi capitali . Le sue prestazioni sono eccezionali. Qualsiasi interesse ci sia nel mercato, lo vedrai chiaramente . (Questa è una versione completamente riscritta e automatizzata – non è più necessaria un’analisi manuale.) La velocità di transazione è un indicatore concettualmente nuo
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Jeslyn MT5
Justine Kelechi Ekweh
Indicatori
Questo è un sistema multiuso che si adatta sia ai trader manuali Forex sia como sistema scalper o una strategia per ottenere uno slancio molto forte, trader di opzioni binarie o per essere utilizzato dagli EA universali nel trading di automazione. Questo è un sistema multiuso che si adatta sia ai trader manuali Forex sia como sistema scalper o una strategia per ottenere uno slancio molto forte, trader di opzioni binarie o per essere utilizzato dagli EA universali nel trading di automazione. J
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indicatori
What's new about iVISTscalp5 forecast indicator (Version 10)? iVISTscalp5 is a unique nonlinear forecasting for a week ahead system for any financial instrument which executes fast scalping using time levels. iVISTscalp5 is a tool for easy study and understanding of financial market. 1) iVISTscalp5 forecast indicator has been completely rewritten into another programming language (C++), which has accelerated data loading and processing. As a result, a different graphical display of forecasts
Reversal ALGO
Muhammad Abdullah Bhatti
Indicatori
Reversal Algo – Indicatore Tecnico per l’Analisi delle Inversioni di Mercato Reversal Algo è un indicatore tecnico avanzato progettato per aiutare i trader a identificare i potenziali punti di inversione delle tendenze di mercato. Analizzando attentamente i dati storici dei prezzi, rileva i massimi e i minimi significativi che potrebbero segnalare un imminente cambiamento di momentum. Questo indicatore fornisce segnali visivi chiari sui grafici, facilitando l’individuazione delle aree chiave in
Advance GannAngles MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Core Concept: Naveen Saroha's Advanced time and price angles are drawn from significant highs or lows at specific geometric ratios that represent the relationship between price movement and time. The Main Gann Angles and Percentage together Most Important: 1x1 Angle : One units of price for one unit of time  1x2 Angle : One unit of price for two units of time  1x3 Angle 1x4 Angle 1x5 Angle 1x6 Angle 1x7 Angle 1x8 Angle: (45) : Eight unit of price for one unit of time - considered the most i
Non Repaint Trend Bands MetaTrader 5
Ravshan Chuliev
Indicatori
Channel Trend Bands – A Comprehensive Indicator for Market Analysis MetaTrader 4 Version Simple to Use, Effective in Application User-Friendly and Suitable for All Traders This indicator stands out due to its straightforward functionality. Whether you're a beginner exploring the market or an experienced trader refining your strategy, this tool offers valuable insights. Using a   Triangular Moving Average (TMA)   with additional   ATR-based bands , it provides structured market data to support w
Multi Timeframe BB Kinvest
Jiri Kafka
Indicatori
Indicatore Bande di Bollinger Multi-Timeframe Migliora la tua analisi di trading con il nostro indicatore Bande di Bollinger Multi-Timeframe per MQL5! Questo potente strumento ti consente di visualizzare le Bande di Bollinger su cinque diversi timeframe contemporaneamente, utilizzando la stessa impostazione del periodo . Ottieni una comprensione più chiara della volatilità del mercato e delle potenziali inversioni di tendenza a colpo d'occhio. Semplifica la tua analisi multi-timeframe e prendi d
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Indicatori
The indicator is designed to close positions on the market in time. For example: to take profits ahead of schedule if the price has not reached TakeProfit, and the market is turning around. The indicator analyzes the momentum, not the trend. He does not give any information about the trend. The indicator is well suited for finding divergence. The Ershov 38 Parrots indicator dynamically adjusts to the market and detects price movement impulses of medium and high amplitude. It almost does not rea
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Indicatori
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Trend Compass MT5
Paul Edunyu Carissimo
Indicatori
Trend Compass: All-in-One Trend Tracking The Trend Compass indicator is a sophisticated yet user-friendly trading tool designed for both novice and experienced traders. By combining multiple technical analysis approaches into one comprehensive package, it eliminates the need for multiple indicators cluttering your charts. Key Features: Multiple analysis modes including VSA for effort/result evaluation Dynamic trailing stops using fractal levels Seven color visualization options for clear market
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Indicatori
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicatori
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicatori
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicatori
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
Altri dall’autore
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore per il trading manuale e l'analisi tecnica per il Forex. È costituito da un indicatore di tendenza con il livello di apertura del giorno di negoziazione e da un indicatore a freccia per determinare i punti di ingresso. L'indicatore non si ricolora; funziona quando la candela si chiude. Contiene diversi tipi di avvisi per le frecce di segnalazione. Può essere configurato per funzionare su qualsiasi grafico, strumento di trading o intervallo di tempo. La strategia di lavoro si basa su
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
Wave Price Channel - Sistema analitico di trading progettato per cercare impulsi e correzioni. L'indicatore ti consente di lavorare nella direzione del canale dei prezzi, che è costruito sulla base della volatilità. Quando sul canale viene disegnata una freccia su o giù, diventa possibile andare in questa direzione; il segnale in questa direzione è confermato da un indicatore punto sensibile alle variazioni di prezzo. Finché continuano i punti dello stesso colore, il segnale continua. Se c'è un
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Point Directions - Un indicatore che mostra i livelli dei punti di supporto e resistenza quando il prezzo si muove. Le frecce mostrano i rimbalzi del prezzo nelle direzioni indicate. Le frecce non vengono ridisegnate, si formano sulla candela corrente. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Esistono diversi tipi di avvisi. Dispone di impostazioni avanzate per personalizzare i segnali per qualsiasi grafico. Può essere configurato per fare trading con il trend e le correzioni. Per dise
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping Entry Points - è un sistema di trading manuale che può adattarsi ai movimenti dei prezzi e dare segnali per aprire le negoziazioni senza ridisegnare. L'indicatore determina la direzione del trend dal livello centrale di supporto e resistenza. L'indicatore a punto fornisce segnali per entrate e uscite. Adatto per trading intraday manuale, scalping e opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodott
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicatori
Wave Reversal Indicator - determina la direzione e le inversioni di prezzo attorno alla linea di equilibrio. L'indicatore mostra i movimenti delle onde e i picchi di tendenza. Dà consigli su dove seguire il trader, aiuta a seguire la strategia di trading. È un'aggiunta a una strategia intraday o a medio termine. Quasi tutti i parametri vengono selezionati per ciascun intervallo di tempo e cambiano automaticamente; l'unico parametro per la regolazione manuale è la lunghezza d'onda. Tempi ottimal
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow Micro Scalper è un indicatore progettato per lo scalping e il trading a breve termine, integrato in qualsiasi grafico e strumento finanziario (valute, criptovalute, azioni, metalli). Nel suo lavoro utilizza l'analisi delle onde e un filtro sulla direzione del trend. Consigliato per l'uso su Time Frame da M1 a H4. Come lavorare con l'indicatore. L'indicatore contiene 2 parametri esterni per modificare le impostazioni, il resto è già configurato per impostazione predefinita. Le frecce gran
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che struttura i grafici e identifica i movimenti ciclici dei prezzi. Può funzionare su qualsiasi grafico. Diversi tipi di notifiche. Ci sono altre frecce sul grafico stesso. Senza ridisegnare la storia, lavora sulla chiusura della candela. TF consigliati da M5 in su. Parametri facili da usare e configurare. Se si utilizzano 2 indicatori con parametri diversi, è possibile utilizzarli senza altri indicatori. Ha 2 parametri di input Ciclicità e durata del segnale Questi 2 pa
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicator Waiting Volatility - un indicatore per determinare le zone di volatilità e le condizioni piatte. Nel corso del tempo, il prezzo sul grafico segue trend diversi, scende, sale o rimane lo stesso. L'indicatore aiuta il trader a determinare in quale tendenza si trova il prezzo. Nel suo lavoro utilizza diversi strumenti per l'analisi tecnica; in primo luogo, viene determinata la direzione del trend, quindi, in questa direzione, l'indicatore monitora i cambiamenti nella volatilità. Se il pre
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Upper and Lower Reversal - Sistema per la previsione anticipata dei momenti di inversione. Ti consente di trovare punti di svolta dei prezzi ai confini dei canali di movimento dei prezzi superiore e inferiore. L'indicatore non si ricolorerà né cambierà mai la posizione delle frecce del segnale. Le frecce rosse sono un segnale di acquisto, le frecce blu sono un segnale di vendita. Si adatta a qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading L'indicatore non si ridisegna, funziona solo quan
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che calcola le sue letture sui volumi di scambio. Sotto forma di istogramma, mostra l'accumulo della forza del movimento dello strumento di trading. Dispone di sistemi di calcolo indipendenti per le direzioni rialziste e ribassiste. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo. Può integrare qualsiasi sistema di trading. L'indicatore non ridisegna i suoi valori, i segnali appaiono sulla candela corrente. È facile da usare e non carica il grafico, non ric
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " ZigZag on Trend " è un assistente nel determinare la direzione del movimento dei prezzi, nonché un calcolatore di barre e pip. È costituito da un indicatore di trend che monitora la direzione del prezzo con una linea di trend presentata sotto forma di zigzag e da un contatore che calcola il numero di barre passate nella direzione del trend e il numero di punti su una scala verticale. (I calcoli vengono effettuati dall'apertura della barra) L'indicatore non viene ridisegnato. Per c
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicatori
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicatori
Indicatore ciclico per il trading e la previsione della direzione del mercato. Mostra il comportamento ciclico del prezzo sotto forma di oscillatore. Fornisce segnali per l'apertura delle operazioni quando c'è un rimbalzo dai limiti superiore e inferiore dell'oscillatore. Sotto forma di istogramma, mostra la forza attenuata del trend.  Completerà qualsiasi strategia di trading, dallo scalping all'intraday.  L'indicatore non viene ridisegnato.  Adatto per l'uso su tutti i simboli/strumenti.  Gli
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicatori
Candle Binary Scalper è un prodotto di analisi tecnica per forex e opzioni binarie. Include diversi indicatori tecnici combinati in un sistema di trading. Adatto per il trading manuale all'interno di un trend, per lo scalping e le opzioni binarie. Funziona su tutti i tempi e strumenti di trading. Tempi consigliati per la negoziazione M15, M30, H1 e H4, M5 e M1 dovrebbero essere utilizzati in caso di elevata volatilità. Esistono diversi tipi di avvisi. Come utilizzare il prodotto Le impostazion
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Binary Lines è un indicatore di analisi tecnica per valute, materie prime, criptovalute, azioni, indici e qualsiasi strumento finanziario. Può essere utilizzato per opzioni binarie o scalping Forex. Mostra i punti di ingresso e di uscita a intervalli fissi e fornisce commercianti le informazioni necessarie sui risultati di possibili transazioni. I punti di ingresso si formano proprio all'inizio della candela, in direzione della linea MA, durata le negoziazioni in barre possono essere regolate ma
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicatori
Line Breakouts - Sistema per il trading di trend. Contiene un identificatore di tendenza che può essere adattato a qualsiasi grafico e strumento di trading utilizzando la funzione periodo e livellamento. E un determinante dei livelli di supporto e resistenza. Quando il prezzo è al di sotto della linea di resistenza, apri le operazioni di vendita e quando il prezzo è al di sopra della linea di supporto, apri le operazioni di acquisto. Lo stop loss dovrebbe essere posizionato a pochi punti dalle l
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Point Trend Indicator - Un indicatore del livello superiore e inferiore del trend, che può determinare la direzione del trend e indicarne il rafforzamento. La direzione del trend è determinata da punti rotondi; se i punti sono sopra la linea dello zero, il trend è rialzista; se sotto, il trend è ribassista. L'aumento del movimento direzionale è indicato dalle frecce. Ha l'unico parametro per la regolazione manuale: durata della direzione del trend.   Possibilità Funziona su tutti gli intervalli
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Indicatori
Scalping and Binary Signal Detector - Indicatore di scalping che fornisce segnali direzionali per l'apertura di posizioni lungo il trend. L'indicatore è un sistema di trading completo che può essere utilizzato per Forex e opzioni binarie. Il sistema di algoritmi consente di riconoscere movimenti intensi di prezzo in più barre consecutive. L'indicatore fornisce diversi tipi di avvisi per le frecce. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo (consigliato M5 o superiore). Com
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
Level Breakout Indicator è un prodotto di analisi tecnica che funziona dai limiti superiore e inferiore, che può determinare la direzione del trend. Funziona sulla candela 0 senza ridisegnare o ritardi. Nel suo lavoro utilizza un sistema di diversi indicatori, i cui parametri sono già stati configurati e combinati in un unico parametro: " Scale ", che esegue la gradazione dei periodi. L'indicatore è facile da usare, non richiede alcun calcolo, utilizzando un unico parametro è necessario selezion
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore di tendenza automatico che utilizza un algoritmo per determinare segnali di impulso per lo scalping e il trading intraday. L'indicatore che segue la tendenza calcola automaticamente i potenziali punti di entrata e di uscita per le operazioni. L'indicatore contiene una linea di tendenza e un canale target per seguire i segnali, cambiando colore a seconda della direzione. Caratteristiche principali Candele e frecce colorate di segnalazione: blu - direzione verso il basso, rosso - d
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicatori
Il sistema di trading tecnico delle frecce BB è stato sviluppato per prevedere punti inversi per prendere decisioni al dettaglio. L'attuale situazione di mercato è analizzata dall'indicatore e strutturata per diversi criteri: l'aspettativa di momenti di inversione, potenziali punti di svolta, segnali di acquisto e vendita. L'indicatore non contiene informazioni in eccesso, ha un'interfaccia comprensibile visiva, che consente ai trader di prendere decisioni ragionevoli. Tutte le frecce sembrano
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione