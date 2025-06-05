ARIA Connector EA

4.93

Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili)

Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA.
Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua piattaforma MetaTrader 5 e 112 modelli di IA reali, combinata con un motore XGBoost di nuova generazione, prompt editabili e un sistema di votazione multi-IA.

Dal primo giorno, Aria è stato progettato come un ecosistema trasparente ed evolutivo: prima con connettività GPT diretta, poi automazione, poi audit strategico. Ora, nella V4, Aria diventa una vera Macchina di Apprendimento, capace di adattarsi alle condizioni di mercato, ottimizzare le tue strategie in tempo reale e permetterti di personalizzare completamente la sua intelligenza con prompt esterni editabili.

Con oltre 60.000 trade live analizzati, un Motore di Audit e Auto-Ottimizzazione unico, e riaddestramento continuo alimentato da XGBoost, Aria V4 non segue semplicemente il mercato — impara, si adatta e migliora ogni giorno.

Il risultato: il sistema di trading IA più avanzato, flessibile e pronto per il futuro mai rilasciato per MT5.


Con V4, ogni trade che si chiude viene automaticamente inviato al nostro server e processato da XGBoost. Valuta cosa ha funzionato, cosa è fallito e come la tua strategia dovrebbe adattarsi.

Questo loop di apprendimento continuo trasforma Aria in un sistema auto-evolutivo che diventa più intelligente ad ogni trade, fornendo precisione e adattabilità senza pari.


Per assicurare che tutti i trader possano accedere a questa tecnologia rivoluzionaria, abbiamo creato una roadmap a fasi con prezzi progressivi. Ogni fase di Aria ha il suo valore, aumentando man mano che vengono rilasciate nuove funzionalità. La prima fase è iniziata a $300 con V1 (Fondatori di Aria), poi è continuata con V2 a $600, e V3 a $900. Ora siamo alla V4 con il prezzo attuale di $1400, e la versione professionale, V5, sarà $1900. Abbiamo V6 pianificata grazie al feedback dei nostri utenti, e condivideremo più dettagli molto presto!

Questo modello continua a premiare gli early adopter con prezzi di ingresso più bassi, e indipendentemente dalla versione in cui acquisti Aria, otterrai accesso completo a vita a tutti gli aggiornamenti futuri senza costi aggiuntivi.


Roadmap

Fase 1 – ARIA BASE v1.0 – FASE COMPLETATA

Prezzo: $300 (prezzo esclusivo per Investitori Precoci – Fondatori di Aria)

Funzionalità:

  • Connessione diretta con OpenAI (GPT-4 Turbo, GPT-4o, GPT-4o mini, e GPT-3.5 Turbo)

  • Analisi tecnica con prompt personalizzati inclusi indicatori e livelli chiave

  • Raccomandazioni di trade con confidenza basata su percentuali (es., ACQUISTA: 87%)

  • Posizionamento automatico di TP e SL suggerito dall'IA, mostrato direttamente sul pannello di trading

  • Pannello visuale con pulsanti di esecuzione manuale e design professionale per trading con un clic

  • Alert popup, push ed email

  • Gruppo privato Fondatori di Aria con diritti esclusivi di voto e suggerimento

Gli investitori precoci nella Fase 1 hanno assicurato l'accesso a tutti gli aggiornamenti futuri senza costi aggiuntivi, più l'appartenenza permanente al gruppo dei Fondatori.


Fase 2 – ARIA AUTO v2.0 – FASE COMPLETATA
Prezzo: $600 (Gruppo Privato Utenti Aria)

Funzionalità:

  • Esecuzione automatica di trade basata su segnali IA, nessun intervento umano richiesto

  • Filtro di Confidenza: imposta la soglia minima di confidenza (es., 80%) per segnali validi

  • SL/TP completamente personalizzabili e gestione del rischio: obiettivi fissi, percentuali, basati su ATR, o generati dall'IA

  • Pannello di trading manuale preservato per controllo completo

Obiettivo: portare l'automazione al livello successivo, permettendo ad Aria di eseguire trade su decisioni alimentate da GPT mentre consente al trader di adattare rischio e stile.


Fase 3 – ARIA STRATEGY AUDIT v3.0 – FASE COMPLETATA
Prezzo: $900 (Gruppi privati utenti Aria: MQL5 + Telegram + Discord)

Nuove Funzionalità:

1. Sistema Memoria + Apprendimento

  • Aria ora ricorda i trade e impara da essi

  • Le raccomandazioni future diventano più intelligenti e precise man mano che l'utilizzo cresce

  • Analisi Strategica: valuta la tua strategia complessiva (Breakout, Trend, Tempo, ecc.)

  • Analisi di Apprendimento IA: classifica e ordina automaticamente i tuoi trade per strategia rilevata

  • Confronto delle prestazioni con altri utenti reali, utilizzando il Pool di Audit globale

2. Audit e Ottimizzazione con Un Clic

  • Carica i trade nell'API di Audit Aria ufficiale ospitata su Render

  • Ottieni una ripartizione completa delle prestazioni e scarica istantaneamente preset ottimizzati

  • Tutti i trade contribuiscono al Pool di Audit, così Aria evolve da risultati reali, non da teoria

3. Sistema Multi-IA con Logica di Votazione

  • I trader hanno due opzioni:

    1. API Dirette: connettiti individualmente con OpenAI, LLaMA, Mistral, Claude, Gemini, DeepSeek, o Grok

    2. API Singola via OpenRouter: accesso a 112 modelli IA (inclusi modelli gratuiti e premium) attraverso un'integrazione unificata

  • Modalità di voto flessibili: maggioranza, unanime, o IA preferita singola

4. Filtri Completi News + Mercato

  • Filtri integrati per eventi di impatto medio e alto (NFP, CPI, FOMC, ecc.)

  • Filtri delle condizioni di mercato con conferma frattale su timeframe superiori, progettati per ridurre il rumore ed evitare segnali di bassa qualità

5. AriHelp – Il Tuo Assistente Personale

  • AriHelp è un assistente live disponibile 24/7 con tutta la conoscenza su Aria

  • Puoi chiedergli qualsiasi cosa: come iniziare, cosa fa ogni parametro, o persino come risolvere errori, e ti guiderà passo dopo passo nella tua lingua

  • Per usarlo, cerca semplicemente AriHelp nella sezione GPTs di ChatGPT, se il servizio è disponibile nel tuo paese

  • Se non è disponibile, non preoccuparti, puoi sempre fare le tue domande in uno dei tre gruppi utenti (MQL5, Telegram, o Discord) o contattarci direttamente tramite messaggio privato


Come avrai notato, abbiamo essenzialmente rilasciato un'intera versione in anticipo sui tempi, tutto questo era originariamente pianificato per V4, ma abbiamo deciso di portarlo in V3 per fare spazio a un potente nuovo strumento in arrivo in V4: XGBoost.

Fase 4 – ARIA AI LEARNING MODEL v4.0 – VERSIONE ATTUALE
Prezzo: $1400 (Gruppi privati utenti Aria: MQL5 + Telegram + Discord)

Funzionalità in Arrivo:

1. Prompt Editabili per Massima Personalizzazione

  • Sarai in grado di modificare le informazioni inviate alle IA per personalizzare completamente la tua Aria

  • Questo viene fatto attraverso un semplice file .txt fornito da Aria, facile da usare per qualsiasi trader

  • L'obiettivo è dare a ogni utente la capacità di plasmare il comportamento di Aria secondo la propria visione del trading

2. XGBoost – Machine Learning Premiato

  • V4 introduce un modello di machine learning dedicato alimentato da XGBoost, uno degli algoritmi più premiati e competitivi nel mondo dell'analisi predittiva

  • Addestrato con migliaia di trade auditati reali raccolti attraverso l'API di Audit Aria + Render

  • Capace di creare modelli specifici per simbolo, specifici per sessione, e persino specifici per utente, fornendo ottimizzazione precisa in qualsiasi condizione di mercato

3. Gestione Dinamica SL, TP e Trailing

  • XGBoost non solo analizza i risultati, predice attivamente i valori ottimali di Stop Loss, Take Profit e Trailing per la tua strategia

  • Questi valori sono generati da pattern provati di successo nei mercati live, non da teoria

  • Il sistema si riaddestra continuamente man mano che più trade vengono auditati, assicurando che la gestione del rischio evolva in tempo reale con i cambiamenti del mercato

4. Controllo Incrociato con Modelli IA

  • Tutte le predizioni XGBoost sono doppie controllate con i motori IA di Aria per validare i segnali prima dell'esecuzione

  • Questo controllo incrociato assicura entrate e uscite più sicure, combinando la forza matematica di XGBoost con l'intelligenza contestuale di 112 modelli IA

  • Come spiegato nei nostri blog, questa validazione a doppio strato è una delle caratteristiche più forti di V4, progettata per minimizzare errori e massimizzare la fiducia in ogni trade


Fase 5 – ARIA PRO v5.0 – OTTOBRE 2025
Prezzo: $1900  (Gruppi privati utenti Aria: MQL5 + Telegram + Discord)

Funzionalità in Arrivo:

1. Modalità Prop Firm

  • Modalità dedicata progettata per soddisfare i requisiti rigorosi delle sfide di conti finanziati

  • Controllo automatico del drawdown giornaliero e totale, assicurando che non violi mai le regole delle prop firm

  • Gestione del rischio dinamica completamente allineata con le restrizioni di valutazione, così Aria adatta dimensioni delle posizioni ed esposizione in tempo reale

  • Aumenta direttamente le possibilità di superare e mantenere conti prop firm con conformità di rischio professionale

2. Simulazione Completa di Strategia Alimentata da IA

  • Simula la tua intera strategia prima di andare live, con insights di performance predittiva alimentati dai motori IA di Aria

  • Analizza come entrate, uscite, SL, TP e impostazioni di rischio performerebbero sotto diverse condizioni di mercato

  • Permette ai trader di validare configurazioni in anticipo, riducendo prove ed errori e fornendo fiducia prima di impegnare capitale

3. Preparazione per Integrazione Falcon (V6)

  • V5 pone le basi per l'integrazione con Falcon, un modello IA di nuova generazione da rilasciare nella prossima V6

  • Compatibilità completa e infrastruttura già integrate, così gli utenti faranno la transizione fluida quando Falcon sarà disponibile

  • Questo assicura scalabilità a lungo termine, mantenendo Aria all'avanguardia dell'evoluzione IA per il trading

4. Fine-Tuning Professionale

  • Fine-tuning locale e remoto basato su trade auditati passati

  • Adattamento personalizzato per ogni profilo trader, combinando memoria di Aria, XGBoost e controllo incrociato IA

  • Progettato per trader avanzati, professionisti e gestori di denaro che richiedono massima affidabilità e adattabilità

Obiettivo: V5 segna la fase professionale di Aria, focalizzata su preparazione prop firm, simulazione predittiva e compatibilità di nuova generazione. Stabilisce Aria come un ecosistema completo che non solo fa trading ma si adatta anche, simula e si prepara per il futuro dell'IA nel trading.

E mentre abbiamo già rivelato un primo indizio sulla prossima V6 nella roadmap di V5, la sua presentazione formale avrà luogo subito dopo il rilascio della nuova e potente V4, in solo pochi giorni!

Fase 6 – ARIA MASTER v6.0 – NOVEMBRE 2025
Prezzo: $ ???  (Gruppi privati utenti Aria: MQL5 + Telegram + Discord+ Accesso completo al nostro nuovo modello IA - 100% GRATUITO!)
Condivideremo più dettagli molto presto!


Domande Frequenti (FAQ)

Posso fare backtest di Aria?
No. Aria Connector EA non può essere testato nel Strategy Tester di MT5 perché la sua funzionalità dipende da una connessione live con diversi modelli IA attraverso le tue API Keys. Queste IA rispondono solo in tempo reale, quindi questo comportamento non può essere emulato nei backtest tradizionali.

Se compro Aria in V3 (o qualsiasi versione), devo pagare di nuovo per versioni successive?
No. Una volta che acquisti Aria, indipendentemente da quale versione o prezzo, ottieni tutti gli aggiornamenti futuri a vita, inclusi V4, V5, V6 e oltre, completamente gratis.

Aria è facile da usare? Sembra complesso.
È vero che Aria è uno strumento molto avanzato con molti parametri, ma grazie ai nostri gruppi privati (MQL5, Telegram, Discord) la nostra community condivide preset, raccomandazioni di coppie e timeframe, e mostra persino i propri trade. Questo rende facile per qualsiasi nuovo utente iniziare con fiducia.

Perché avete creato una roadmap invece di rilasciare Aria direttamente in Versione 5?
Perché non siamo arroganti. Crediamo nell'intelligenza collettiva, e la visione di molti trader migliora drasticamente il processo decisionale. Grazie alla nostra community, Aria si è evoluta passo dopo passo, integrando suggerimenti e miglioramenti lungo il percorso. Questa roadmap ha anche permesso ai trader di unirsi a diversi punti di prezzo: $300 (V1), $600 (V2), $900 (V3), $1400 (V4), e $1900 (V5). Oltre al prezzo, la roadmap ha portato qualcosa di molto più prezioso: la forza dell'intelligenza collettiva, che è il vero motore dietro Aria.

Perché chiamiamo sempre Aria uno strumento invece che semplicemente un EA?
Perché Aria non è costruito per funzionare su una singola coppia o timeframe. Funziona su tutte le coppie, indici, commodities, metalli e strumenti, in tutti i timeframe, e supporta ogni stile di trading, dallo scalping allo swing trading. Fornisce un ampio set di parametri configurabili per un trading serio e sano.

Perché Aria non usa Martingale, Grid o UpLots?
Il nostro obiettivo principale era esporre Aria direttamente al mercato senza scorciatoie. Ecco perché queste opzioni non sono mai state incluse nelle Versioni 1, 2, o 3. A partire da V4, queste funzionalità possono essere attivate, ma rimarranno sempre impostate su FALSE per default. Il trading sano è sempre stato, e rimarrà, la fondazione di Aria.

Perché Aria non ha ancora un segnale live?
Perché Aria non è finalizzato. I segnali live arriveranno con V5, e saranno scelti dagli utenti stessi. Non ce ne sarà solo uno, ma multipli segnali divisi per coppie e timeframe, ognuno con il proprio preset. Fino ad allora, preferiamo concentrarci sulla costruzione dello strumento più solido e trasparente possibile, piuttosto che inseguire risultati temporanei.

V5 sarà la versione finale?
No. V5 stabilirà la struttura definitiva, i segnali e la Modalità Prop Firm. Ma Aria continuerà ad evolversi con nuove tecnologie. Per esempio, V6 integrerà il modello Falcon, un'idea proposta da uno dei nostri stessi utenti. Questo assicura che Aria rimanga sempre all'avanguardia.

Quando Aria farà trading su Prop Firms?
Aria sarà completamente adattato per le Prop Firms in V5, con controlli di drawdown integrati e un segnale live dedicato che funziona su broker selezionati. E più importante, i risultati arriveranno da utenti reali, non da conti casuali.

Cos'è il Gruppo Esperimenti Aria?
È una community privata creata da uno dei nostri utenti, che ha rapidamente attratto i membri più avanzati di Aria. Lì, esperimenti quotidiani testano come le IA si comportano su diverse coppie e timeframe.
Per supportare queste investigazioni, abbiamo sviluppato un piccolo EA che raccoglie trade e genera statistiche dettagliate, condivise liberamente con la community. Un altro utente ha anche creato un EA statistico altamente avanzato, offrendo analisi ancora più profonde.

Aria non è solo uno strumento singolo, ma il centro di un intero ecosistema alimentato da collaborazione e innovazione condivisa.


Ti invitiamo a crescere con Aria all'interno della nostra community spettacolare, un gruppo collaborativo e unito dove le idee fluiscono ogni giorno. Molte delle funzionalità che vedi in Aria oggi sono nate direttamente da feedback degli utenti, suggerimenti ed esperimenti condivisi all'interno del gruppo. Qui, ogni voce conta, e insieme continuiamo a costruire e migliorare lo strumento per mantenerlo sempre avanti al mercato.

Se hai domande, sentiti libero di contattarci. Aria non è solo un EA, è un progetto vivente alimentato dall'intelligenza collettiva.


Sviluppatori Aria
team binaryforexea

Recensioni 15
jlanino
40
jlanino 2025.09.19 17:31 
 

This robot is much more than a simple EA; it's a complex system with a multitude of tools. It's the best I've seen in MQL5. Remember that it's still in development, so there are no official presets yet. It has a community of users who are very committed to the growth and development of this EA, and we're all connected via Telegram. Developer Martín and his team are constantly helping users. Buying this EA is a great investment for the future.

wymtb
50
wymtb 2025.09.02 08:20 
 

Fantastic EA. Still under development (see roadmap) but already good results. Great support by the developers. They also implement ideas from the community.

russham111
387
russham111 2025.08.29 20:13 
 

After all this time, finally there is a genuine AI EA available. Fantastic project that worked almost straight outside the box. Very excited to see where this goes. Top quality devs.

jlanino
40
jlanino 2025.09.19 17:31 
 

This robot is much more than a simple EA; it's a complex system with a multitude of tools. It's the best I've seen in MQL5. Remember that it's still in development, so there are no official presets yet. It has a community of users who are very committed to the growth and development of this EA, and we're all connected via Telegram. Developer Martín and his team are constantly helping users. Buying this EA is a great investment for the future.

wymtb
50
wymtb 2025.09.02 08:20 
 

Fantastic EA. Still under development (see roadmap) but already good results. Great support by the developers. They also implement ideas from the community.

russham111
387
russham111 2025.08.29 20:13 
 

After all this time, finally there is a genuine AI EA available. Fantastic project that worked almost straight outside the box. Very excited to see where this goes. Top quality devs.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.08.28 21:54 
 

This EA looks great, as the versions progress, it gets better and better. Excellent support.

Ruben
212
Ruben 2025.08.09 09:54 
 

I've been using this robot for a week now, with 14 trades, all profitable. I've tried over 20 EA robots on MQL, but this is by far the best. Only this robot uses true AI; the promises of other EAs are often disappointing. This EA is so much smarter that you can't compare them. There are many settings that allow you to trade any symbol.

Classical Success
750
Classical Success 2025.08.03 23:57 
 

Overall I think this is the best EA that REALLY runs on AI. It is already profitable for me so far, even though the project is still in progress! However, a couple of corrections/improvements are needed to make it work 100%. Please consider the following information as constructive feedback, meant to help improve the usability of the EA: 1) We we urgently need better TP and SL settings. E.g., the option to ADD a set no. of pips, or a set % to the AI's stop loss instead of just the option to switch between manual and AI stop loss, or to have a MINIMUM stopploss in case the AI stoploss is too small. Same for the take profit. Also the option to have a set ratio between the TP and SL, which is dynamically adjusted based on volatility, or the current price range, etc. It would also be useful to have a setting which AVOIDS trading if the desired risk reward ratio is not supported by the AI decision. (Currently even though the risk/reward ratio is set to 2:1, it will often open a trade which is 1:10 based on the AI recommendation.) We also need better trailing stoploss settings, which are dynamic based on ATR etc. 2) Currently the Gemini (Google) AI ONLY works with the lite model. The other two Gemini models which are allowed by ARIA do NOT work (confirmed by multiple users in the private group); also, some of the GPT5 models don't work. 3) The latest user manual for version 3 does not explain all the aspects and settings of the EA. E.g., what is the temperature setting? How does the overtrade configuration work? 4) It would be nice to make the GUI interactive, so that the indicators buttons will turn red if double-clicked, and that the time setting etc. can be adjusted in the GUI. 5) Fixed in version 3.1! Thanks!. 6) It will be great if an option is added which will force a trade at the minimum desired % confidence. In other words, the option to force the AI into generating either a buy or sell response, and avoid the "wait" response. The results can still be filtered by the confidence filter - e.g. a 30% buy does not open a trade. 7) Solved with new user group! 8) There should ideally be one AI model that is supported for free. This will give new users an easy start without having to set up and pay for all the APIs.

UPDATE: 9) The Aria Audit produced a recommended stoploss that makes no sense: the recommended stoploss is 355% and the takeprofit is 022%. I guess the former should be 0.355%? Also, when the stoploss is set to %, the explanation next to the input box still say that it is in pips. 10) Bug fixed in version 3.1! Thanks!. 11) I have noticed some inaccurate trades that cause losses if a new trade is opened to quickly after the previous trade was closed. I highly recommend adding a feature which will allow us to insert a minimum pause of x minutes between trades. 12) Confidence filter corrected in version 3.1! Thanks! 13) The dynamic risk setting is great, but we need to be able to set a max lot size, in case aria tries to open an order which the account cannot handle due to leverage restrictions. 14) I will appreciate more flexibility with the break even settings. It would be great if I could specify to break even after x% or %pips drawdown, or after x% or xPips gain. This will be similar to trailing stop but is should NOT trail and simply move the stoploss or take profit once to the breakeven level. 15) The AI recommendation usually places the take profit and stop loss within a range of support/resistance. While this is good for the take profit, it is bad for stoploss because the price often reverses after touching support/resistance, and then the loss has already been captured. I suggest a feature which will place the stop loss x% or xPips beyond the support/resistance level instead. 16) It seems to me that the support/resistance does not work on Aria. It opens buy at resistance and sell at support (which results in losses). Could this somehow be improved please? 17) It would also be great if we could specify the number of AIs to agree, e.g. 4/7 is not enough... for a real majority.

9677486 Gilbert
24
9677486 Gilbert 2025.08.02 02:52 
 

I have been testing a lot of EAs, this is by far the best EA I came across. Still testing on demo, plan to use for Propfirm challenge to be honest I am 100% sure of succeeding!!!. The team is great and constantly improving the bot. Full AI implementation delivers awesome results, and craetors also work hand in hand with users. Thank you Martin and all of the team.

Michael 888
413
Michael 888 2025.07.30 07:07 
 

Hi,five stars 🌟🌟🌟🌟🌟for the developer support and hard work.This is awesome project and I’m really enjoing it to the fullest,happy to be a part of it.Thank you Martin!

Fujikyo 市場アナリスト
121
Fujikyo 市場アナリスト 2025.07.29 18:27 
 

Best EA and transparancy using tool AI

Wilhelm Pister
343
Wilhelm Pister 2025.07.26 06:17 
 

Martin puts a lot of effort into the EA. No one else has achieved what he does. I recommend investing in it.

Cyril Gross
153
Cyril Gross 2025.07.19 20:10 
 

tres bon robot plein de promesse

mh888
706
mh888 2025.06.18 04:00 
 

Good support from the vendor. Vendor is genuine in creating and constantly improving the system

Jenny LK
1993
Jenny LK 2025.06.17 22:18 
 

The author and his team seem just awesome and genuine. Recommend.

thompsonalmeida
232
thompsonalmeida 2025.06.12 18:01 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

csernilaci
466
csernilaci 2025.06.08 09:04 
 

The best robot on the market, I recommend it for purchase.

