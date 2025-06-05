Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili)



Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA.

Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua piattaforma MetaTrader 5 e 112 modelli di IA reali, combinata con un motore XGBoost di nuova generazione, prompt editabili e un sistema di votazione multi-IA.





Dal primo giorno, Aria è stato progettato come un ecosistema trasparente ed evolutivo: prima con connettività GPT diretta, poi automazione, poi audit strategico. Ora, nella V4, Aria diventa una vera Macchina di Apprendimento, capace di adattarsi alle condizioni di mercato, ottimizzare le tue strategie in tempo reale e permetterti di personalizzare completamente la sua intelligenza con prompt esterni editabili. Con oltre 60.000 trade live analizzati, un Motore di Audit e Auto-Ottimizzazione unico, e riaddestramento continuo alimentato da XGBoost, Aria V4 non segue semplicemente il mercato — impara, si adatta e migliora ogni giorno. Il risultato: il sistema di trading IA più avanzato, flessibile e pronto per il futuro mai rilasciato per MT5.



Con V4, ogni trade che si chiude viene automaticamente inviato al nostro server e processato da XGBoost. Valuta cosa ha funzionato, cosa è fallito e come la tua strategia dovrebbe adattarsi.



Questo loop di apprendimento continuo trasforma Aria in un sistema auto-evolutivo che diventa più intelligente ad ogni trade, fornendo precisione e adattabilità senza pari.





Per assicurare che tutti i trader possano accedere a questa tecnologia rivoluzionaria, abbiamo creato una roadmap a fasi con prezzi progressivi. Ogni fase di Aria ha il suo valore, aumentando man mano che vengono rilasciate nuove funzionalità. La prima fase è iniziata a $300 con V1 (Fondatori di Aria), poi è continuata con V2 a $600, e V3 a $900. Ora siamo alla V4 con il prezzo attuale di $1400, e la versione professionale, V5, sarà $1900. Abbiamo V6 pianificata grazie al feedback dei nostri utenti, e condivideremo più dettagli molto presto!



Questo modello continua a premiare gli early adopter con prezzi di ingresso più bassi, e indipendentemente dalla versione in cui acquisti Aria, otterrai accesso completo a vita a tutti gli aggiornamenti futuri senza costi aggiuntivi.



Roadmap



Fase 1 – ARIA BASE v1.0 – FASE COMPLETATA

Prezzo: $300 (prezzo esclusivo per Investitori Precoci – Fondatori di Aria)

Funzionalità:

Connessione diretta con OpenAI (GPT-4 Turbo, GPT-4o, GPT-4o mini, e GPT-3.5 Turbo)

Analisi tecnica con prompt personalizzati inclusi indicatori e livelli chiave

Raccomandazioni di trade con confidenza basata su percentuali (es., ACQUISTA: 87%)

Posizionamento automatico di TP e SL suggerito dall'IA, mostrato direttamente sul pannello di trading

Pannello visuale con pulsanti di esecuzione manuale e design professionale per trading con un clic

Alert popup, push ed email

Gruppo privato Fondatori di Aria con diritti esclusivi di voto e suggerimento

Gli investitori precoci nella Fase 1 hanno assicurato l'accesso a tutti gli aggiornamenti futuri senza costi aggiuntivi, più l'appartenenza permanente al gruppo dei Fondatori.





Fase 2 – ARIA AUTO v2.0 – FASE COMPLETATA

Prezzo: $600 (Gruppo Privato Utenti Aria)

Funzionalità:

Esecuzione automatica di trade basata su segnali IA, nessun intervento umano richiesto

Filtro di Confidenza: imposta la soglia minima di confidenza (es., 80%) per segnali validi

SL/TP completamente personalizzabili e gestione del rischio: obiettivi fissi, percentuali, basati su ATR, o generati dall'IA

Pannello di trading manuale preservato per controllo completo

Obiettivo: portare l'automazione al livello successivo, permettendo ad Aria di eseguire trade su decisioni alimentate da GPT mentre consente al trader di adattare rischio e stile.



Fase 3 – ARIA STRATEGY AUDIT v3.0 – FASE COMPLETATA

Prezzo: $900 (Gruppi privati utenti Aria: MQL5 + Telegram + Discord)

Nuove Funzionalità:

1. Sistema Memoria + Apprendimento

Aria ora ricorda i trade e impara da essi

Le raccomandazioni future diventano più intelligenti e precise man mano che l'utilizzo cresce

Analisi Strategica: valuta la tua strategia complessiva (Breakout, Trend, Tempo, ecc.)

Analisi di Apprendimento IA: classifica e ordina automaticamente i tuoi trade per strategia rilevata

Confronto delle prestazioni con altri utenti reali, utilizzando il Pool di Audit globale

2. Audit e Ottimizzazione con Un Clic

Carica i trade nell' API di Audit Aria ufficiale ospitata su Render

Ottieni una ripartizione completa delle prestazioni e scarica istantaneamente preset ottimizzati

Tutti i trade contribuiscono al Pool di Audit, così Aria evolve da risultati reali, non da teoria

3. Sistema Multi-IA con Logica di Votazione

I trader hanno due opzioni: API Dirette: connettiti individualmente con OpenAI, LLaMA, Mistral, Claude, Gemini, DeepSeek, o Grok API Singola via OpenRouter: accesso a 112 modelli IA (inclusi modelli gratuiti e premium) attraverso un'integrazione unificata

Modalità di voto flessibili: maggioranza, unanime, o IA preferita singola

4. Filtri Completi News + Mercato

Filtri integrati per eventi di impatto medio e alto (NFP, CPI, FOMC, ecc.)

Filtri delle condizioni di mercato con conferma frattale su timeframe superiori, progettati per ridurre il rumore ed evitare segnali di bassa qualità

5. AriHelp – Il Tuo Assistente Personale

AriHelp è un assistente live disponibile 24/7 con tutta la conoscenza su Aria

Puoi chiedergli qualsiasi cosa: come iniziare, cosa fa ogni parametro, o persino come risolvere errori, e ti guiderà passo dopo passo nella tua lingua

Per usarlo, cerca semplicemente AriHelp nella sezione GPTs di ChatGPT, se il servizio è disponibile nel tuo paese

Se non è disponibile, non preoccuparti, puoi sempre fare le tue domande in uno dei tre gruppi utenti (MQL5, Telegram, o Discord) o contattarci direttamente tramite messaggio privato



Come avrai notato, abbiamo essenzialmente rilasciato un'intera versione in anticipo sui tempi, tutto questo era originariamente pianificato per V4, ma abbiamo deciso di portarlo in V3 per fare spazio a un potente nuovo strumento in arrivo in V4: XGBoost.





Fase 4 – ARIA AI LEARNING MODEL v4.0 – VERSIONE ATTUALE

Prezzo: $1400 (Gruppi privati utenti Aria: MQL5 + Telegram + Discord)

Funzionalità in Arrivo:

1. Prompt Editabili per Massima Personalizzazione

Sarai in grado di modificare le informazioni inviate alle IA per personalizzare completamente la tua Aria

Questo viene fatto attraverso un semplice file .txt fornito da Aria , facile da usare per qualsiasi trader

L'obiettivo è dare a ogni utente la capacità di plasmare il comportamento di Aria secondo la propria visione del trading

2. XGBoost – Machine Learning Premiato

V4 introduce un modello di machine learning dedicato alimentato da XGBoost , uno degli algoritmi più premiati e competitivi nel mondo dell'analisi predittiva

Addestrato con migliaia di trade auditati reali raccolti attraverso l'API di Audit Aria + Render

Capace di creare modelli specifici per simbolo, specifici per sessione, e persino specifici per utente, fornendo ottimizzazione precisa in qualsiasi condizione di mercato

3. Gestione Dinamica SL, TP e Trailing

XGBoost non solo analizza i risultati, predice attivamente i valori ottimali di Stop Loss, Take Profit e Trailing per la tua strategia

Questi valori sono generati da pattern provati di successo nei mercati live, non da teoria

Il sistema si riaddestra continuamente man mano che più trade vengono auditati, assicurando che la gestione del rischio evolva in tempo reale con i cambiamenti del mercato

4. Controllo Incrociato con Modelli IA

Tutte le predizioni XGBoost sono doppie controllate con i motori IA di Aria per validare i segnali prima dell'esecuzione

Questo controllo incrociato assicura entrate e uscite più sicure, combinando la forza matematica di XGBoost con l' intelligenza contestuale di 112 modelli IA

Come spiegato nei nostri blog, questa validazione a doppio strato è una delle caratteristiche più forti di V4, progettata per minimizzare errori e massimizzare la fiducia in ogni trade



Fase 5 – ARIA PRO v5.0 – OTTOBRE 2025

Prezzo: $1900 (Gruppi privati utenti Aria: MQL5 + Telegram + Discord)

Funzionalità in Arrivo:

1. Modalità Prop Firm

Modalità dedicata progettata per soddisfare i requisiti rigorosi delle sfide di conti finanziati

Controllo automatico del drawdown giornaliero e totale, assicurando che non violi mai le regole delle prop firm

Gestione del rischio dinamica completamente allineata con le restrizioni di valutazione, così Aria adatta dimensioni delle posizioni ed esposizione in tempo reale

Aumenta direttamente le possibilità di superare e mantenere conti prop firm con conformità di rischio professionale

2. Simulazione Completa di Strategia Alimentata da IA

Simula la tua intera strategia prima di andare live, con insights di performance predittiva alimentati dai motori IA di Aria

Analizza come entrate, uscite, SL, TP e impostazioni di rischio performerebbero sotto diverse condizioni di mercato

Permette ai trader di validare configurazioni in anticipo, riducendo prove ed errori e fornendo fiducia prima di impegnare capitale

3. Preparazione per Integrazione Falcon (V6)

V5 pone le basi per l'integrazione con Falcon , un modello IA di nuova generazione da rilasciare nella prossima V6

Compatibilità completa e infrastruttura già integrate, così gli utenti faranno la transizione fluida quando Falcon sarà disponibile

Questo assicura scalabilità a lungo termine, mantenendo Aria all'avanguardia dell'evoluzione IA per il trading

4. Fine-Tuning Professionale

Fine-tuning locale e remoto basato su trade auditati passati

Adattamento personalizzato per ogni profilo trader, combinando memoria di Aria, XGBoost e controllo incrociato IA

Progettato per trader avanzati, professionisti e gestori di denaro che richiedono massima affidabilità e adattabilità

Obiettivo: V5 segna la fase professionale di Aria, focalizzata su preparazione prop firm, simulazione predittiva e compatibilità di nuova generazione. Stabilisce Aria come un ecosistema completo che non solo fa trading ma si adatta anche, simula e si prepara per il futuro dell'IA nel trading.





E mentre abbiamo già rivelato un primo indizio sulla prossima V6 nella roadmap di V5, la sua presentazione formale avrà luogo subito dopo il rilascio della nuova e potente V4, in solo pochi giorni!



Fase 6 – ARIA MASTER v6.0 – NOVEMBRE 2025

Prezzo: $ ??? (Gruppi privati utenti Aria: MQL5 + Telegram + Discord+ Accesso completo al nostro nuovo modello IA - 100% GRATUITO !)

Condivideremo più dettagli molto presto!



Domande Frequenti (FAQ)





Posso fare backtest di Aria?

No. Aria Connector EA non può essere testato nel Strategy Tester di MT5 perché la sua funzionalità dipende da una connessione live con diversi modelli IA attraverso le tue API Keys. Queste IA rispondono solo in tempo reale, quindi questo comportamento non può essere emulato nei backtest tradizionali.



Se compro Aria in V3 (o qualsiasi versione), devo pagare di nuovo per versioni successive?

No. Una volta che acquisti Aria, indipendentemente da quale versione o prezzo, ottieni tutti gli aggiornamenti futuri a vita, inclusi V4, V5, V6 e oltre, completamente gratis.

Aria è facile da usare? Sembra complesso.

È vero che Aria è uno strumento molto avanzato con molti parametri, ma grazie ai nostri gruppi privati (MQL5, Telegram, Discord) la nostra community condivide preset, raccomandazioni di coppie e timeframe, e mostra persino i propri trade. Questo rende facile per qualsiasi nuovo utente iniziare con fiducia.

Perché avete creato una roadmap invece di rilasciare Aria direttamente in Versione 5?

Perché non siamo arroganti. Crediamo nell'intelligenza collettiva, e la visione di molti trader migliora drasticamente il processo decisionale. Grazie alla nostra community, Aria si è evoluta passo dopo passo, integrando suggerimenti e miglioramenti lungo il percorso. Questa roadmap ha anche permesso ai trader di unirsi a diversi punti di prezzo: $300 (V1), $600 (V2), $900 (V3), $1400 (V4), e $1900 (V5). Oltre al prezzo, la roadmap ha portato qualcosa di molto più prezioso: la forza dell'intelligenza collettiva, che è il vero motore dietro Aria.

Perché chiamiamo sempre Aria uno strumento invece che semplicemente un EA?

Perché Aria non è costruito per funzionare su una singola coppia o timeframe. Funziona su tutte le coppie, indici, commodities, metalli e strumenti, in tutti i timeframe, e supporta ogni stile di trading, dallo scalping allo swing trading. Fornisce un ampio set di parametri configurabili per un trading serio e sano.

Il nostro obiettivo principale era esporre Aria direttamente al mercato senza scorciatoie. Ecco perché queste opzioni non sono mai state incluse nelle Versioni 1, 2, o 3. A partire da V4, queste funzionalità possono essere attivate, ma rimarranno sempre impostate su. Il trading sano è sempre stato, e rimarrà, la fondazione di Aria.

Perché Aria non ha ancora un segnale live?

Perché Aria non è finalizzato. I segnali live arriveranno con V5, e saranno scelti dagli utenti stessi. Non ce ne sarà solo uno, ma multipli segnali divisi per coppie e timeframe, ognuno con il proprio preset. Fino ad allora, preferiamo concentrarci sulla costruzione dello strumento più solido e trasparente possibile, piuttosto che inseguire risultati temporanei.

No. V5 stabilirà la struttura definitiva, i segnali e la Modalità Prop Firm. Ma Aria continuerà ad evolversi con nuove tecnologie. Per esempio, V6 integrerà il modello Falcon, un'idea proposta da uno dei nostri stessi utenti. Questo assicura che Aria rimanga sempre all'avanguardia.

Quando Aria farà trading su Prop Firms?

Aria sarà completamente adattato per le Prop Firms in V5, con controlli di drawdown integrati e un segnale live dedicato che funziona su broker selezionati. E più importante, i risultati arriveranno da utenti reali, non da conti casuali.

Cos'è il Gruppo Esperimenti Aria?

È una community privata creata da uno dei nostri utenti, che ha rapidamente attratto i membri più avanzati di Aria. Lì, esperimenti quotidiani testano come le IA si comportano su diverse coppie e timeframe.

Per supportare queste investigazioni, abbiamo sviluppato un piccolo EA che raccoglie trade e genera statistiche dettagliate, condivise liberamente con la community. Un altro utente ha anche creato un EA statistico altamente avanzato, offrendo analisi ancora più profonde.





Aria non è solo uno strumento singolo, ma il centro di un intero ecosistema alimentato da collaborazione e innovazione condivisa.

Ti invitiamo a crescere con Aria all'interno della nostra community spettacolare, un gruppo collaborativo e unito dove le idee fluiscono ogni giorno. Molte delle funzionalità che vedi in Aria oggi sono nate direttamente da feedback degli utenti, suggerimenti ed esperimenti condivisi all'interno del gruppo. Qui, ogni voce conta, e insieme continuiamo a costruire e migliorare lo strumento per mantenerlo sempre avanti al mercato.

Se hai domande, sentiti libero di contattarci. Aria non è solo un EA, è un progetto vivente alimentato dall'intelligenza collettiva.



