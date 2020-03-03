Marvelous EA MT5

Presentazione di Marvelous EA: Il Tuo Compagno di Trading Definitivo

Sblocca tutto il potenziale del mercato Forex con Marvelous EA, una soluzione di trading automatizzata all'avanguardia progettata per massimizzare i tuoi profitti e ridurre al minimo i rischi. Questo algoritmo di trading attentamente elaborato è dotato di funzioni avanzate per navigare con precisione ed efficienza nel dinamico mercato Forex. ORO - XAUUSD - M5

Prestazioni del conto reale: https://www.mql5.com/it/signals/1973370

Caratteristiche Principali:

Strategia di Trading Provata: Sviluppata da trader esperti e testata in diverse condizioni di mercato.
Trading Automatizzato: Esegui operazioni 24/5 senza pregiudizi emotivi o interventi manuali.
Gestione del Rischio: Sistema sofisticato di gestione del rischio per proteggere il tuo capitale.
Tecnologia Adattiva: Impara e si adatta continuamente alle mutevoli condizioni di mercato.
Supporto Multi-Valuta: Scambia più coppie di valute con impostazioni ottimizzate.
Monitoraggio in Tempo Reale: Rimani aggiornato sulle prestazioni e sull'analisi del mercato.

Benefici:

Aumentata Efficienza: Risparmia tempo e fatica con il trading automatizzato.
Maggiore Precisione: Riduci le decisioni di trading emotive e minimizza le perdite.
Aumentata Redditività: Ottimizza le opportunità di trading 24/5.
Rischio Ridotto: La gestione avanzata del rischio protegge il tuo investimento.

Sperimenta la Potenza di Marvelous EA

Scopri un modo più intelligente di fare trading nel Forex. Prova Marvelous EA oggi stesso e migliora il tuo percorso di trading.

Prodotti consigliati
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimiza
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimiz
ArcTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
ArcTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Arc Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51336 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Arc
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Golden TaiGong
Rong Bin Su
Experts
(Backtest period parameter – must read! Enter 15 for GMT+2, 16 for GMT+3, otherwise it will not deliver optimal performance!) Golden TaiGong:The Grand Duke on the River of Time Introduction: In ancient lore,a sage named Jiang TaiGong fished on the banks of the Wei River.His hook was straight,for he sought not to catch fish,but to attract a king destined to unite the realm. This is the philosophy ofTaiGong's fishing:He wasn't catching an asset;he was waiting for the opportune moment,the inevi
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Exotic Adrenalin
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experts
This is a Hedge EA for Sideways Markets The market is sideways 80% of the time. This EA performs well during this phase and accepts stop-losses (SL) during periods of strong news and strong trends. The full-time backtest shows good results, but if you run it live and turn the EA on and off during critical periods, its efficiency will be even higher. Advantages: Take Profit (TP) for individual orders , which is highly beneficial for minimizing slippage. Trims orders to reduce risks when the mark
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Experts
EA has high-performance live track records of different set files: XAU Risky Vol XAU Balanced Vol XAU Balanced MT4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the defaul
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Duende", Duende è un algoritmo che rileva modelli di diversi livelli alti e bassi, dove rimangono costanti per fare buoni inserimenti, con un sistema di recupero che interroga varie cose come pareggio e incroci tra pari Ha dimostrato di controllare diverse valute senza problemi, con un potente controllo delle notizie durante il mercato è possibile gestirlo con tutti i simboli di cui hai bisogno La mia strategia è ottimizzata per "Tutto il mercato F
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experts
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. At September End, we discounted price 75 % OFF for Unlimited and 1 month rent. Enjoy... Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout op
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA si basa sulla strategia Pending Position (PPS) e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta EA è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (Price Action) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato. NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experts
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (1)
Experts
AI Nodiurnal EA è un avanzato robot Forex che sfrutta la tecnologia all'avanguardia del machine learning per ottimizzare le strategie di trading e migliorare le performance nel dinamico mercato del cambio. Il termine "Nodiurnal" riflette la sua capacità di adattarsi e operare non solo durante le tipiche ore diurne di negoziazione, ma anche durante periodi non standard, fornendo un approccio continuo e adattativo al trading forex. Impostazioni: Impostazioni predefinite sulla coppia di valute: EUR
Sevolter
Yuriy Bykov
Experts
Un consulente esperto multivaluta che combina molte strategie semplici che funzionano contemporaneamente. Ogni strategia si basa su un semplice algoritmo di trading durante i momenti di mercato con maggiore volatilità. Ogni strategia è stata ottimizzata negli ultimi cinque anni. L'Expert Advisor utilizza il principio statistico della "rettitudine della folla": calcola la media dei segnali di diverse strategie e apre le posizioni di mercato nella direzione preferita. Questo principio, unitamente
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experts
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
LeBro 2
Levon Manukyan
Experts
The expert was created to work in the Swiss bank Swissquote. Automatically calculate the volume of incoming transactions. The Expert Advisor is designed to generate passive annual income. To open a trading account in a Swiss bank, follow the link.   https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1   Notes It is recommended to register using the link for the advisor to work correctly     Link
OborBond
Suharmoko
Experts
This Ea based momentum with RSI, MACD, ATR, Demmarker, Support and Resisten, Top or Bottom Edge etc. This EA not designed running yearly, just test monthly with BEP target, need your analytical skills for best time to start this EA not in random condition. need to set withdrawal target to safe profit before loss all your capital. At September End, we discounted price 75 % OFF for Unlimited and 1 month rent. Enjoy... Reach me after your purchase, Thank You. This Ea based momentum with SL and tra
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Secret Impulse
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato. Segnale  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impulso viene rilevato poc
GOLD longterm
G Sridhar
Experts
XAUUSD gold trading with long-term by Default settings, Never loss strategy, Slow and Steady Profits in long-term, 0.01Lot is recommended, Do back test before buying the product with appropriate settings in Inputs, 1)Individual stoploss should keep (0) in Inputs. 2)Add in trades should keep (1000) in inputs. 3)Daily max (1000) in inputs, 4)Max position (250) in inputs, Trading is only should be the second source of income, Recommended to trade only on XAUUSD with default settings, For others lik
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experts
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
Experts
This EA is a fully automated system for scalping gold / xauusd. integrated "hedge" mode to recover losses. 5 year backtestet. realistic gains.  its configured to trade on the 1 mmin chart. watch the attached video to see it trade in action. recommend atleast 3000 capital for 0.01 starting lot. there is nothing like this on the market. just small and steady gains. no big risk if you need the good settings , DM me. ill help you out.
NovaScalp Pro
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Experts
NovaScalp Pro Features Core Strategy EMA Price Cross   - Enters trades when price crosses 9-period EMA Ultra-Fast Execution   - Optimized for M1-M5 timeframes Tick-Level Processing   - Reacts to every price movement Risk Management Auto Lot Sizing   (optional) - Calculates position size based on account risk % Spread Filter   - Only trades when spread is tight Hard Stop Loss   - Protects against adverse moves Trailing Stop   - Locks in profits as trade moves favorably Advanced Features New Ba
Gold Impulse Scalper
Norapan Tonphim
Experts
Description (Full) Gold Impulse Scalper v6.4  is a highly optimized, momentum-based Expert Advisor (EA) designed exclusively for scalping XAUUSD (Gold) on MT5 . Built for traders who seek precision, automation, and strict risk control in volatile markets, this EA combines proven technical filters and price action logic to find high-probability breakout entries with minimal risk. Ideal for: Scalpers and day traders targeting gold (XAUUSD) ECN/Raw spread brokers with low-latency execution U
Phage the Ichi gold prop
Adriano Cali
Experts
Phage – Scalper discrezionale per GOLD (XAUUSD, M1) Precisione, flessibilità e sicurezza automatica – ottimale per operazioni M1 su oro. Introduzione rapida Phage è un Expert Advisor progettato per scalping su GOLD (XAUUSD) nel timeframe 1 minuto . Entra ed esce con rapidità al verificarsi delle condizioni ideali, gestendo autonomamente volume, margine e trailing. ️ Strategia & attivazione Quando avviare : posiziona l’EA su M1 e attivalo in presenza di un segnale rialzista sotto la nuvol
Korrect Gold EA MT5
Korrect Trades
Experts
Institutional-Grade Trading, Automated for You KORRECT GOLD EA   is a Smart Money Concepts + Fibonacci trading algorithm for MT5. It analyzes   market structure, liquidity zones, order blocks, fair value gaps, and Fibonacci retracement levels   to generate high-probability entries — just like professional traders. Built for traders who want   consistent, rule-based trading without emotional bias. Key Features Smart Money Concepts Core : Detects market structure shifts, liquidity sweeps, and ord
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Experts
TrendCockpit EA – Smart Autonomous Trading TrendCockpit EA is an advanced yet user-friendly Expert Advisor designed to automate trend-following strategies with precise risk management. It’s perfect for traders of all levels who want to trade efficiently without constant monitoring. TrendCockpit is a tactical-grade Expert Advisor built for traders who treat execution as a discipline. With cockpit-style controls, dynamic risk logic, and multi-symbol heatmap intelligence, it transforms your chart i
Korrect BTC EA
Korrect Trades
Experts
Trade Bitcoin with institutional precision. The Korrect BTC EA is a fully Automated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, built on Smart Money Concepts (SMC) and Fibonacci retracement strategy – two of the most powerful tools in professional trading. Core Features : • Trades BTCUSD automatically on MT5 • Advanced SMC logic: detects liquidity zones, order blocks & market structure • Uses Fibonacci retracements for accurate entries & exits • 24/7 algorithmic execution – no emotions, no missed tra
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Altri dall’autore
Bonnitta EA
Ugochukwu Mobi
3.1 (20)
Experts
Bonnitta EA si basa sulla strategia Pending Position (PPS) e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta EA è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (Price Action) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato. NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI
AI Nodiurnal EA
Ugochukwu Mobi
Experts
AI Nodiurnal EA è un avanzato robot Forex che sfrutta la tecnologia all'avanguardia del machine learning per ottimizzare le strategie di trading e migliorare le performance nel dinamico mercato del cambio. Il termine "Nodiurnal" riflette la sua capacità di adattarsi e operare non solo durante le tipiche ore diurne di negoziazione, ma anche durante periodi non standard, fornendo un approccio continuo e adattativo al trading forex. Impostazioni: Impostazioni predefinite sulla coppia di valute: EUR
TrendLiness
Ugochukwu Mobi
Indicatori
If you want to find good trading opportunities, then you must trade near the Trend Line. This allows you to have a tighter       stop loss   on your trades — which improves your     risk to reward . But that’s not all… Because if you combine Trend Line with Support and Resistance, that’s where you find the best trading opportunities. Now you might wonder: “So when do I enter a trade?” Well, you can use reversal     candlestick patterns   (like the   Hammer, Bullish Engulfing, etc.) as your entry
Finvesting EA MT4
Ugochukwu Mobi
Experts
Unlock the full potential of your Forex investments with the Finvesting EA, your trusted ally in the world of currency trading. This expert advisor (EA) is designed to enhance your Forex investment and help you achieve your financial goals with confidence. Live Performance: Finvesting EA   has a live track record with stable trading.  Real account  Live performance MT4   and Here   MT5 Discover the potential of the Finvesting EA and join a community of successful Forex investors. It's time to m
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA si basa sulla strategia Pending Position (PPS) e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta EA è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (Price Action) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato. NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (1)
Experts
AI Nodiurnal EA è un avanzato robot Forex che sfrutta la tecnologia all'avanguardia del machine learning per ottimizzare le strategie di trading e migliorare le performance nel dinamico mercato del cambio. Il termine "Nodiurnal" riflette la sua capacità di adattarsi e operare non solo durante le tipiche ore diurne di negoziazione, ma anche durante periodi non standard, fornendo un approccio continuo e adattativo al trading forex. Impostazioni: Impostazioni predefinite sulla coppia di valute: EUR
TrendLiness MT5
Ugochukwu Mobi
Indicatori
If you want to find good trading opportunities, then you must trade near the Trend Line. This allows you to have a tighter         stop loss   on your trades — which improves your       risk to reward . But that’s not all… Because if you combine Trend Line with Support and Resistance, that’s where you find the best trading opportunities. Now you might wonder: “So when do I enter a trade?” Well, you can use reversal     candlestick patterns   (like the   Hammer, Bullish Engulfing, etc.) as your e
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
5 (1)
Experts
Sblocca tutto il potenziale dei tuoi investimenti Forex con Finvesting EA, il tuo alleato di fiducia nel mondo del trading valutario. Questo consulente esperto (EA) è progettato per migliorare il tuo investimento Forex e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con sicurezza. Spettacolo dal vivo: Finvesting EA ha un track record in tempo reale con scambi stabili. Conto reale Spettacolo dal vivo MT4: https://www.mql5.com/it/signals/1715664 MT5: https://www.mql5.com/it/signals/1973370
Bonnitta Gold MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experts
Bonnitta Gold si basa sul personale Bonnitta Trading Indicator e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta Gold è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza e il più importante algoritmo di trading segreto menzionato in precedenza. L'ORO BONNITTA HA BISOGNO DI UNA LEVA PIÙ ALTA DA 400 IN SU - L'HO TESTATO CON 10.000 USD E UNA LEVA DI 1:500 PER FAVORE VEDI IL LINK DEL CONTO REALE QUI SOTTO. HAI
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione