  Versione: 2.35
  Aggiornato: 14 settembre 2025
  Attivazioni: 5

Remstone non è il classico Expert Advisor. Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale.

Live: Startrader Darwinex Tickmill

Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000

Dal 2018 , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 6 classi di attività con un unico consulente!
Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una vasta esperienza dal vivo.

Unisciti a una comunità in crescita di trader di successo che sfruttano la potenza di Remstone!

Remstone è una soluzione di trading completamente automatizzata, progettata per sfruttare le tendenze del mercato. Basata su algoritmi avanzati, è pensata per i trader che cercano affidabilità e risultati.

Migliora il tuo vantaggio nel trading con una precisione comprovata!

Perché scegliere Remstone?

  • Adattabilità avanzata del mercato: gestisce molti asset e notizie economiche diversi per individuare gli asset che potrebbero seguire un trend al momento giusto.
  • Nessun impegno: Si consiglia un anno per la prova, ma sei libero di interrompere in qualsiasi momento. Affittiamo perché siamo qui per restare. Se vinci, probabilmente rinnoverai, quindi abbiamo interessi comuni.
  • Gestione semplice del budget: Tutti possono permettersi l'abbonamento e probabilmente pagherai l'anno prossimo con i tuoi guadagni.
  • Strategie personalizzabili: adatta i parametri di input ai tuoi obiettivi specifici.
  • Gestione del rischio semplificata: dà priorità alla preservazione del capitale con una semplice scelta della percentuale di rischio per operazione, con tutti i calcoli complessi eseguiti per te. Analizziamo la valuta di base del conto, gli asset negoziati e la distanza dello stop loss per calcolare la dimensione del lotto corrispondente alla tua percentuale di rischio.
  • Facile da usare: interfaccia intuitiva adatta sia ai principianti che ai professionisti.
  • Prestazioni certificate: supportate da backtesting e risultati in tempo reale per molti anni.

La filosofia Remstone

Il trend-following è stato descritto dai ricercatori come la più grande anomalia statistica nella finanza degli ultimi due secoli!

Invece di cercare di dimostrare se seguire le tendenze continuerà a essere redditizio o meno, consideriamo questo come un fatto e prendiamo ogni decisione basandoci su tale presupposto.

Sia i principianti che i professionisti hanno paura di perdere. I professionisti guadagnano sfruttando i pregiudizi dei principianti.

Principianti Professionisti
Tasso di vincita > 60%, nessun mese negativo ma rapporto rischio/ricompensa basso Tasso di vincita < 60%, mesi negativi ma buon rapporto rischio/rendimento
Lasciare che le perdite scorrano (no stoploss) e limitare i profitti (takeprofit) Lascia che i profitti corrano (no takeprofit) e limita le perdite (stoploss)
Molti piccoli guadagni e poche grandi perdite   (media vincita < media sconfitta) Molte piccole perdite   e pochi grandi guadagni (vincita media > perdita media)
Fai trading contro il trend (acquista ai minimi e vendi ai massimi) Segui il trend (acquista ai massimi e vendi ai minimi)
Rinforzo negativo (aggiungere rischio durante la perdita , mettendo a rischio l'intero conto) Rinforzo positivo (aggiungere il rischio mentre si guadagna, rischiando solo i profitti)
Rischi elevati che portano a lenti recuperi dei prelievi Rischi bassi che portano a rapidi recuperi dei ribassi
Curva di equità (con posizioni correnti) spesso al di sotto del saldo Curva di equità (con posizioni correnti) spesso al di sopra del saldo
Decisioni manuali non riproducibili , basate sul sentimento Decisioni automatizzate più riproducibili , senza emozioni
Molte operazioni al giorno senza un segnale valido Le settimane senza scambi sono normali fino a quando non arriva un segnale importante
Prendi decisioni considerando il passato Prendi decisioni considerando il futuro
Preferiresti vincere il 90% delle piccole battaglie a breve termine ogni mese ma perdere la guerra, oppure vincere solo il 30% delle negoziazioni con mesi in perdita ma far crescere costantemente il tuo portafoglio nel corso degli anni?

Questa tabella è controintuitiva, ma contiene informazioni molto importanti per capire come funzionano i trader redditizi. La psicologia umana e i suoi pregiudizi cognitivi sono l'unica cosa che non cambia se si considera di guadagnare per decenni.

Il portafoglio Remstone

Oggi condividiamo Remstone per consentire a qualsiasi trader di investire in un portafoglio diversificato, redditizio e senza tempo, utilizzato dagli investitori istituzionali.
Remstone è un Expert Advisor multivaluta con un portafoglio completo:

  • Forex: USDJPY
  • Metalli: ORO, ARGENTO, RAME
  • Criptovalute: BTCUSD, ETHUSD
  • Indici: NASDAQ-100, DAX, NIKKEI

Il vantaggio di Remstone

La strategia è robusta perché generica. Poiché funziona con tutti i principali asset, è difficile immaginare che un giorno possa scadere del tutto. Siamo puri trend-follower: non entriamo né usciamo mai contro il trend per cavalcare il più possibile i grandi movimenti di prezzo.
Gli annunci economici vengono gestiti, con decisioni commerciali appropriate prima e dopo le notizie.
Non facciamo trading spesso perché i grandi movimenti di prezzo sono rari, ma lo facciamo con precisione, con stop loss molto stretti. Questo è il metodo professionale.
L'EA è adatto sia ai principianti che ai trader professionisti. Abbiamo persino un hedge fund tra i nostri clienti.
Grazie a questo Expert Advisor otterrai tutti i miglioramenti futuri.
Grazie ai lunghi tempi di attesa, il nostro esperto può lavorare con qualsiasi broker.


    Raccomandazioni:

    • Coppia di valute: EURUSD
    • Periodo: H1
    • Deposito minimo: $500
    • Tipo di conto: Copertura
    • Buon broker ECN: controlla il mio profilo mql5
    • VPS a bassa latenza: controlla il mio profilo mql5
    • Per disattivare una coppia di trading, è sufficiente lasciare il campo name vuoto nei parametri di input.

      Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto.

      Disclaimer:

      Prima di acquistare   Remstone,   Si prega di essere consapevoli dei rischi coinvolti. Le performance passate non sono garanzia di redditività futura (EA sta perdendo più della metà delle operazioni e un basso tasso di vincita è il prezzo da pagare per ottenere il miglior rapporto tra rischi e ricompense).   Non investire o rischiare denaro che non puoi permetterti di perdere. La pazienza è fondamentale. Non aspettarti risultati in meno di un anno . Il nostro successo dipende solo dalla nostra pazienza e dall'accettazione delle regole del mercato: molti piccoli movimenti di prezzo da evitare e pochi grandi movimenti di prezzo da sfruttare!


      Recensioni 2
      Bruno Marques
      90
      Bruno Marques 2025.09.26 10:43 
       

      I'm renting the EA in the eventuality to purchase it in the future. The support from Remi is amazing. He is passionned and you can definitely tell that he spent a lot of work the past 10 years to use his strategy through this EA. This is not a EA for abundant profit for the very short term. But if you live it a while, you could expect very interesting profits in the medium term. It is a totally different EA that does not use martingale or other grid trading positions. it follows the trend. The non profitable trades are cut very shortly and the profitable ones are opened till the trend changes (with trailing stops). It is the few or even the only EA that I have seen that the equity is way above the balance 8as the profitable trades tend to last as long as they can). the drawdowns are limited/controlled. I have such confidence that i put this EA in live directly (because the ocurrency of trades are lower and it s worth leave in for medium-long term). Good to have it with other EAs to mitgate risks. I think we exchanged like a hundred messages with Remi who explains you very carefully to every doubt you may have. He is targeting institutional funds as well, so you may understand that he is professional in that way and looks for different strategy, other view on risk and on medium term profitability than what i have seen in the market place. I hope to update with results in 6-9 months. I think this EA is totally undervalued due to the price. That's why I'm renting it for some moths to test. but i m pretty sure it is worth it. Thx Remi for your support

      Aleksandr Ryzhkov
      850
      Aleksandr Ryzhkov 2025.09.11 06:50 
       

      I took an advisor, the results are impressive, the author is always in touch, answers all questions

      Rispondi alla recensione