MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali.
Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazione.

Segnale in tempo reale:  CLICCA QUI

Prezzo attuale — solo $1937 per i prossimi 10 acquirenti.

Prezzo finale: $3987 — il prezzo aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti.

MultiWay EA è perfetto per chi valorizza semplicità, stabilità e logica chiara — senza configurazioni complicate, ma con opzioni molto flessibili di gestione del capitale e controllo del rischio.

Questo Expert Advisor segue una vera filosofia “imposta e dimentica”. Può funzionare stabilmente per anni con un intervento minimo dell’utente, rendendolo ideale per strategie a lungo termine.

Usa MultiWay EA come soluzione autonoma sul tuo conto di trading o come componente prezioso di un portafoglio diversificato.

Basta collegarlo al grafico e farà il resto.

Caratteristiche principali di MultiWay EA:

  • Durante il funzionamento, l’EA tiene conto non solo delle quotazioni delle coppie di valute, ma anche:
    • Le condizioni di volatilità nei mercati azionari globali
    • La volatilità dei futures valutari delle valute base delle coppie negoziate
    • La volatilità e i segnali direzionali dal mercato delle opzioni per le rispettive coppie
  • Filtri avanzati di volatilità tengono l’EA fuori dal mercato quando le coppie “classiche” (ad es. EURUSD o GBPUSD) possono continuare movimenti unidirezionali senza ritracciamenti.
  • Se le posizioni vengono aperte in modo sfavorevole, l’EA le chiuderà con una perdita controllata — niente attese infinite.
  • È utilizzato un sistema a griglia, ma senza martingala.


Requisiti minimi e raccomandazioni (con impostazioni predefinite)

  • Broker: qualsiasi broker con spread ridotto. Consigliamo IC Markets, IC Trading o Valutrades.
  • Deposito iniziale minimo: $3000
  • Deposito iniziale raccomandato: $5000
  • Leva: 1:100 o superiore
  • Tipo di conto: Hedging
  • Usa un VPS per mantenere l’EA attivo 24/7 (obbligatorio)


Istruzioni di installazione

  • Aggiungi il permesso nel terminale per ricevere informazioni sui mercati dal nostro server analitico paveludoservice_com  (screenshot).
  • Metodo corretto #1: Esegui l’EA con le impostazioni predefinite su un solo grafico (screenshot).
  • Metodo corretto #2: Rimuovi la lista dei simboli nelle impostazioni ed esegui l’EA su 9 grafici: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (screenshot).
  • Metodo sbagliato: Mantenere le impostazioni predefinite ed eseguire l’EA su 9 grafici separati (screenshot).


Gli acquirenti sono invitati a unirsi al gruppo utenti privato. Basta lasciare un commento sulla pagina del prodotto per richiedere l’accesso.

Se desideri ottenere un accesso gratuito di 21 giorni a MultiWay EA per verificarne le prestazioni su un conto reale, inviami un messaggio privato.

E molto importante:  

Ogni acquirente di MultiWay EA ha la possibilità di ricevere LittleCrazy EA GRATIS!

Se hai già acquistato MultiWay EA e desideri accedere a LittleCrazy EA — inviami un messaggio privato e ti spiegherò come ottenerlo.


wilmer encarnacion
76
wilmer encarnacion 2025.09.25 23:42 
 

This EA is great and the author is fabulous. Pavel is really fabulous person.Go the extra mile to help you with your querry and is very honest .Salute to this kind hearted man!!

2991394
61
2991394 2025.09.19 13:46 
 

great EA

Eduard Mushkatin
1928
Eduard Mushkatin 2025.09.12 01:12 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

nolisuke
56
nolisuke 2025.09.04 09:39 
 

I purchased and set up the EA and it is working fine. The developer is trustworthy and easy to understand when I inquired about it. The community is also well-developed. It is an EA with high expectations to earn a lot of profit based on the past performance.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.09.08 09:11
Thank you for the thoughtful feedback. I’m glad the setup went smoothly and that my explanations and our community were helpful. Past performance guides our work, while risk control remains key. I’ll keep improving the EA and support.
voda007
786
voda007 2025.08.29 18:00 
 

this is my first EA from this well know author iam looking forward to using this

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.30 16:00
Thank you for choosing MultiWay EA and for your trust. Please start with the default Medium Risk preset; it’s a safe baseline while you get acquainted. If anything is unclear, I’m here and glad to help.
5474384
31
5474384 2025.08.28 00:32 
 

After using Pavel's little Crazy for the last year , I am very excited about using Multi Way, the product support is excellent , the install was easy in my MT5 account and the supporting documentation is really well presented, I will update in a few months after using MW.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.30 16:00
Thank you for the continued trust after a year with LittleCrazy. I’m glad installation felt easy and the documentation helped, and it’s great to hear support met expectations. For MultiWay, begin with the default Medium Risk preset and adjust gradually as you gain confidence. I appreciate your plan to share an update in a few months—your long-term feedback is very valuable.
Jan Breel
478
Jan Breel 2025.08.27 19:04 
 

First Time I bought an EA from Pavel, i am sure with the comments and information in his channels that he had improved the famous NEW ea. Will update this review later on....

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 19:17
Thank you, Jan. I appreciate your trust on your first purchase. I’ve put a lot of work into evolving the ideas from NEW EA inside MultiWay—clearer risk logic, stability improvements, and better documentation. Please share an update once you’ve had time to run it; if anything is unclear or you need help with setup or risk, I’m here to help.
andylo99
26
andylo99 2025.08.27 14:40 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 18:59
Thank you, Andy. I’m glad you find the EA interesting and the support helpful. I’ll keep focusing on stability, risk control, and steady improvements as you monitor results. If you have observations or ideas, please share them—I’m always listening.
Julio83_
20
Julio83_ 2025.08.27 12:22 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 18:50
Thank you, Julio. I’m glad you find the support helpful — I try to stay responsive and clear. I’ll keep refining MultiWay EA with a focus on stability and consistent performance over the long term. If you have any questions or ideas, please reach out anytime — I’m here to help.
Adam Pasfield
248
Adam Pasfield 2025.08.26 21:44 
 

MultiWay EA is an excellent tool for traders looking for simplicity and efficiency. Pavel provides the best user manuals and support I’ve come across—clear, practical, and always responsive. Installation is quick and straightforward, with the added benefit of being able to run multiple symbols from a single chart.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:45
Thank you very much, Adam. I am glad that you appreciate the simplicity and efficiency, since this has always been my main focus when developing EAs. I also pay a lot of attention to writing clear manuals and providing quick support, so it is very nice to hear this feedback. Running multiple symbols from one chart was an important feature for me to implement, and I am happy you find it useful.
Alexander Christopher Guenter Held
1550
Alexander Christopher Guenter Held 2025.08.26 14:57 
 

Pavel is a great developer. He is always available for questions and continuously improves his EAs. I am very optimistic about achieving good results. I will provide an update once I have gained my first experiences with the Multiway EA.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:54
Thank you, Alexander, for such kind words. I really do my best to stay in touch and respond to all questions because I believe proper communication is essential. Continuous improvement of my products is also one of my key principles. I am glad you are optimistic and I will be looking forward to your update once you have some trading results with MultiWay EA.
dennislee100
39
dennislee100 2025.08.26 13:59 
 

this EA is fit for beginner which less of config and easy to use. looking forward the profit.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:48
Thank you for your feedback. Indeed, my goal was to make this EA simple and accessible even for beginners who may not want to deal with many complicated parameters. I hope you will find it easy to run and I also wish you good results in your trading with it.
maxwarrior007
284
maxwarrior007 2025.08.25 21:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:47
Thank you for your enthusiasm. I am glad you are looking forward to testing it. I hope that when you start running it, the EA will fully meet your expectations and provide a good trading experience.
KitsuneaKill
986
KitsuneaKill 2025.08.25 20:21 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:55
Thank you very much for your long-term trust. Five years is a long time, and I truly appreciate your continued support. I am glad to be able to provide you with a new product and I hope it will serve you well, just like the previous ones.
Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.08.25 19:04 
 

I have long waited for an oppurtunity to get involved with one of Pavels bot. He is consitently one of the top developers , his work on mean strategies is now known and established over several years and one of the strongest track records in the forex space. Backtests look great support has been wonderful an examination of profits will follow once i have had the chance to run it 2-3 months

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:46
Thank you, Michael, for such a detailed and thoughtful review. I am honored that you have been following my work and recognize my focus on mean reversion strategies and long-term track record. I am also pleased you found the backtests and support helpful. I look forward to hearing your observations once you have had more time to run the EA live and evaluate its performance.
Karl66
857
Karl66 2025.08.25 17:28 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:55
Thank you, Karl, for your trust and positive feedback. It is great to hear that you have been following my earlier MT4 products and liked them. I hope this new MT5 EA will also meet your expectations and continue to provide the quality you appreciate in my work.
Sze Chung Lam
164
Sze Chung Lam 2025.08.25 15:31 
 

First time try Pavel EA. He is very helpful for the new beginner, and the whole ea plan is very detail and easy understanding.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:56
Thank you for sharing your first impressions. I am glad that even as a beginner you find my EA easy to understand and detailed enough to follow. I try to provide guidance and support so that new users can feel confident. I hope your experience with this EA will continue to be positive.
BM17
59
BM17 2025.08.25 08:18 
 

I've been following Pavel's work for many years now, he's one of the great authors on MQL5, and I have no doubt that this is a superb EA.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:49
Thank you very much for your long-standing support. It means a lot to me that you have been following my work for many years and regard me highly as an author. I hope this EA will justify your trust and prove to be exactly the kind of product you expect from me.
Indra Pratama
170
Indra Pratama 2025.08.25 07:57 
 

This is my first time buying from Pavel, but so far the community is quite supportive and trusting of the developer, so I'm willing to try his product. So far his signals and EA has been quite reliable. I hope that this EA will remain profitable in the long term.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:48
Thank you, Indra, for choosing to try my product for the first time. I am glad you have noticed the supportive community around my work and the reliability of my signals and EAs. I share your hope that MultiWay EA will also remain consistently profitable in the long term and provide you with stable results.
Roman Seder
213
Roman Seder 2025.08.25 07:55 
 

Давно взаимодействую с Павлом! Могу с уверенностью сказать что он очень ответственный автор, своих очень эффективных советников! Всегда поможет, подскажет! Подходит комплексно к своему продукту, от сопровождения пользователей до системного улучшения и обновления продукта.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:45
Спасибо большое, Роман, за такой отзыв. Для меня очень важно долгосрочное взаимодействие и доверие. Я всегда стараюсь быть максимально ответственным и поддерживать пользователей, помогать и подсказывать, когда это необходимо. Системное улучшение и обновления действительно являются важной частью моей работы, и я рад, что вы это отметили.
Rispondi alla recensione