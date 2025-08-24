MultiWay EA
- Experts
- PAVEL UDOVICHENKO
- Versione: 1.11
- Aggiornato: 14 settembre 2025
- Attivazioni: 7
Prezzo attuale — solo $1937 per i prossimi 10 acquirenti.
Prezzo finale: $3987 — il prezzo aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti.
Questo Expert Advisor segue una vera filosofia “imposta e dimentica”. Può funzionare stabilmente per anni con un intervento minimo dell’utente, rendendolo ideale per strategie a lungo termine.
Usa MultiWay EA come soluzione autonoma sul tuo conto di trading o come componente prezioso di un portafoglio diversificato.
Basta collegarlo al grafico e farà il resto.
Caratteristiche principali di MultiWay EA:
- Durante il funzionamento, l’EA tiene conto non solo delle quotazioni delle coppie di valute, ma anche:
- Le condizioni di volatilità nei mercati azionari globali
- La volatilità dei futures valutari delle valute base delle coppie negoziate
- La volatilità e i segnali direzionali dal mercato delle opzioni per le rispettive coppie
- Filtri avanzati di volatilità tengono l’EA fuori dal mercato quando le coppie “classiche” (ad es. EURUSD o GBPUSD) possono continuare movimenti unidirezionali senza ritracciamenti.
- Se le posizioni vengono aperte in modo sfavorevole, l’EA le chiuderà con una perdita controllata — niente attese infinite.
- È utilizzato un sistema a griglia, ma senza martingala.
Requisiti minimi e raccomandazioni (con impostazioni predefinite)
- Broker: qualsiasi broker con spread ridotto. Consigliamo IC Markets, IC Trading o Valutrades.
- Deposito iniziale minimo: $3000
- Deposito iniziale raccomandato: $5000
- Leva: 1:100 o superiore
- Tipo di conto: Hedging
- Usa un VPS per mantenere l’EA attivo 24/7 (obbligatorio)
Istruzioni di installazione
- Aggiungi il permesso nel terminale per ricevere informazioni sui mercati dal nostro server analitico paveludoservice_com (screenshot).
- Metodo corretto #1: Esegui l’EA con le impostazioni predefinite su un solo grafico (screenshot).
- Metodo corretto #2: Rimuovi la lista dei simboli nelle impostazioni ed esegui l’EA su 9 grafici: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (screenshot).
- Metodo sbagliato: Mantenere le impostazioni predefinite ed eseguire l’EA su 9 grafici separati (screenshot).
Gli acquirenti sono invitati a unirsi al gruppo utenti privato. Basta lasciare un commento sulla pagina del prodotto per richiedere l’accesso.
Se desideri ottenere un accesso gratuito di 21 giorni a MultiWay EA per verificarne le prestazioni su un conto reale, inviami un messaggio privato.
E molto importante:
Ogni acquirente di MultiWay EA ha la possibilità di ricevere LittleCrazy EA GRATIS!
Se hai già acquistato MultiWay EA e desideri accedere a LittleCrazy EA — inviami un messaggio privato e ti spiegherò come ottenerlo.
This EA is great and the author is fabulous. Pavel is really fabulous person.Go the extra mile to help you with your querry and is very honest .Salute to this kind hearted man!!