FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP, sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati.
Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione.

Segnale live:  CLICCA QUI

Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti.

Prezzo finale: $2937 — il prezzo aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti.

FastWay EA è perfetto per chi cerca semplicità, stabilità e logica chiara—senza configurazioni complesse ma con gestione del rischio flessibile.

Progettato secondo la filosofia “imposta e dimentica”, funziona stabilmente per anni con intervento minimo.

Può essere utilizzato da solo o come parte di un portafoglio diversificato.

Basta collegarlo al grafico e lasciare che faccia il resto.

Caratteristiche principali di FastWay EA:

  • Considera non solo i prezzi ma anche:
    • Volatilità dei mercati azionari globali
    • Volatilità dei futures sui tassi delle valute base
    • Segnali di volatilità e direzione dal mercato delle opzioni
  • Usa una griglia, ma senza martingala.
  • Meccanismo intelligente di uscita per chiudere perdite durante drawdown prolungati.


Requisiti minimi e raccomandazioni (impostazioni di default)

  • Broker: spread basso (IC Markets, IC Trading, Valutrades consigliati)
  • Deposito minimo: $1500
  • Deposito raccomandato: $2000
  • Leva: 1:100 o superiore
  • Tipo di conto: Hedging
  • VPS 24/7 obbligatorio


Istruzioni d’installazione

  • Nel terminale consenti i dati dal server analitico paveludoservice_com (screenshot).
  • Metodo corretto: eseguire l’EA con impostazioni di default su un grafico (screenshot).
  • Metodo alternativo: rimuovere l’elenco simboli e lanciare su 4 grafici AUDCAD… (screenshot).
  • Metodo errato: mantenere default e avviare su 4 grafici simultaneamente (screenshot).


Gli acquirenti sono invitati al gruppo privato. Lascia un commento sulla pagina prodotto per ricevere l’accesso.

Vuoi 21 giorni di prova gratuita? Mandami un messaggio privato.

E molto importante:  

Ogni acquirente di FastWay EA può ottenere LittleCrazy EA gratis!

Hai già comprato? Scrivimi per i dettagli.


Recensioni 8
CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

goebao
64
goebao 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

Savell Martin
1440
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

Giedrius Seirys
Experts
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
CasaHun
46
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

goebao
64
goebao 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.30 17:08
Thank you so much for your continued trust and support over the years. I'm truly glad to hear FastWay EA has met your expectations. Your feedback means a lot and motivates me to keep improving.
Investor
819
Investor 2025.06.23 11:40 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.24 08:18
Thank you for your continued trust—your support inspires my ongoing commitment to excellence.
Savell Martin
1440
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.19 16:00
Thanks a lot! I really appreciate your trust — looking forward to your updates!
Wu Tien Hung
320
Wu Tien Hung 2025.06.12 06:15 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you've found a way to tailor the EA to your own strategy. Wishing you continued success in your trading journey.
Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2025.06.10 14:16 
 

As a long term user of NorthEastWay, I bought this without hesitation as it's basically the same EA but with properly thought out safety features to stop you loosing all of your account when Forex goes into meltdown. Pavel has proven himself to be an excellent coder and is always there when you have questions. This is pretty much the best and only long term system you'll need if you keep the risks to medium and regularly take out profit. It's also highly customisable to suit, A+++

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you, Carl. I truly appreciate your long-term trust and detailed feedback. It's always a pleasure to support users like you who understand the importance of risk control and consistency. I'm here anytime if you need assistance.
Minh H
228
Minh H 2025.06.10 13:46 
 

FastWay is a reliable and profitable trading system in the long term.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thanks, Minh! I'm happy to hear you see FastWay EA as a long-term solution. Wishing you stable and profitable trading ahead.
sandywilson674
63
sandywilson674 2025.06.09 12:09 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

PAVEL UDOVICHENKO
13347
Risposta dello sviluppatore PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you very much! I’m honored by your words. It means a lot to know that FastWay EA has met your expectations and that my support has been helpful to you.
Rispondi alla recensione