FastWay EA
- Experts
- PAVEL UDOVICHENKO
- Versione: 1.23
- Aggiornato: 8 luglio 2025
- Attivazioni: 7
Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti.
Prezzo finale: $2937 — il prezzo aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti.
Progettato secondo la filosofia “imposta e dimentica”, funziona stabilmente per anni con intervento minimo.
Può essere utilizzato da solo o come parte di un portafoglio diversificato.
Basta collegarlo al grafico e lasciare che faccia il resto.
Caratteristiche principali di FastWay EA:
- Considera non solo i prezzi ma anche:
- Volatilità dei mercati azionari globali
- Volatilità dei futures sui tassi delle valute base
- Segnali di volatilità e direzione dal mercato delle opzioni
- Usa una griglia, ma senza martingala.
- Meccanismo intelligente di uscita per chiudere perdite durante drawdown prolungati.
Requisiti minimi e raccomandazioni (impostazioni di default)
- Broker: spread basso (IC Markets, IC Trading, Valutrades consigliati)
- Deposito minimo: $1500
- Deposito raccomandato: $2000
- Leva: 1:100 o superiore
- Tipo di conto: Hedging
- VPS 24/7 obbligatorio
Istruzioni d’installazione
- Nel terminale consenti i dati dal server analitico paveludoservice_com (screenshot).
- Metodo corretto: eseguire l’EA con impostazioni di default su un grafico (screenshot).
- Metodo alternativo: rimuovere l’elenco simboli e lanciare su 4 grafici AUDCAD… (screenshot).
- Metodo errato: mantenere default e avviare su 4 grafici simultaneamente (screenshot).
E molto importante:
