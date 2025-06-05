AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP, sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati.

Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come, sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati.

FastWay EA è perfetto per chi cerca semplicità, stabilità e logica chiara—senza configurazioni complesse ma con gestione del rischio flessibile.



Progettato secondo la filosofia “imposta e dimentica”, funziona stabilmente per anni con intervento minimo.



Può essere utilizzato da solo o come parte di un portafoglio diversificato.



Basta collegarlo al grafico e lasciare che faccia il resto.





Caratteristiche principali di FastWay EA: Considera non solo i prezzi ma anche: Volatilità dei mercati azionari globali Volatilità dei futures sui tassi delle valute base Segnali di volatilità e direzione dal mercato delle opzioni

Usa una griglia, ma senza martingala .

. Meccanismo intelligente di uscita per chiudere perdite durante drawdown prolungati.



Requisiti minimi e raccomandazioni (impostazioni di default) Broker: spread basso (IC Markets, IC Trading, Valutrades consigliati)

Deposito minimo: $1500

Deposito raccomandato: $2000

Leva: 1:100 o superiore

Tipo di conto: Hedging

VPS 24/7 obbligatorio



Istruzioni d’installazione Nel terminale consenti i dati dal server analitico paveludoservice_com (screenshot).

Metodo corretto: eseguire l’EA con impostazioni di default su un grafico (screenshot).



su (screenshot). Metodo alternativo: rimuovere l’elenco simboli e lanciare su 4 grafici AUDCAD… (screenshot).

Metodo errato : mantenere default e avviare su 4 grafici simultaneamente (screenshot).



