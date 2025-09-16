Avalut Gold X1

Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5)

Trading di precisione per XAUUSD

Avalut X1 è un Expert Advisor professionale per il trading automatico su XAUUSD (Oro) in MetaTrader 5. Il sistema combina quattro strategie complementari in un unico EA per affrontare diversi regimi di mercato. È autonomo per MT5 e non richiede DLL esterne o installer di terze parti.

Prezzi e licenze

  • Licenza a vita: prezzo regolare 899 €; prezzo di lancio 499 € per le prime 10 licenze.
  • Licenza annuale: prezzo regolare 299 €; offerta di lancio 199 € per le prime 10 licenze.

La disponibilità e i prezzi devono essere adeguati una volta raggiunta la quota di lancio.

Caratteristiche principali

  • Quattro strategie in un unico EA: strategie coordinate e complementari per fasi di trend, range e volatilità.
  • Gestione del rischio specializzata: stop loss e take profit su ogni operazione; trailing stop X dinamico.
  • Metodi di filtro avanzati: filtro EZ avanzato per ingressi a mercato ottimali.
  • Gestione automatica del fuso orario: strategia sviluppata per GMT+3 con rilevamento e regolazione automatici dell'offset del broker.
  • Parametri estesi: set completo di input per la configurazione; i valori predefiniti sono pronti all'uso senza file set esterni.
  • Pannello EA: pannello informativo sul grafico con temi selezionabili (scuro, chiaro, Edgezone).

Sviluppo e validazione

  • Metodi istituzionali: ottimizzazione walk-forward, validazione out-of-sample, ricampionamento Monte Carlo, verifiche di stabilità e sensibilità dei parametri.
  • R&S e monitoraggio assistiti da IA: ricerca e diagnostica live supportate da strumenti di IA; i parametri vengono aggiornati solo quando necessario.
  • Stabilità: da settembre 2023 è stata necessaria una sola ottimizzazione.

Requisiti di sistema e raccomandazioni

  • Simbolo: XAUUSD
  • Timeframe: H1 (consigliato)
  • Deposito minimo: minimo assoluto 500 USD (o equivalente in EUR). Con saldi inferiori a 1.000 USD, valutare ricariche mensili regolari per mantenere stabili i parametri di rischio.
  • Tipo di conto: ECN, Raw, Razor o altri conti a spread ridotto
  • Leva: minimo 1:30
  • Modalità conto: Hedge richiesto
  • VPS: consigliato per il funzionamento continuo

Avvio rapido

  1. Allegare l'EA a un grafico XAUUSD H1.
  2. Utilizzare i parametri di input integrati; non è richiesto alcun file set esterno. Regolare il rischio e i filtri opzionali secondo necessità.
  3. Eseguire su un VPS affidabile per un'esecuzione ininterrotta.
  4. Testare in ambiente demo prima di passare al live.

Supporto post-acquisto

Dopo l'acquisto, contattaci tramite MQL5 Messages su questa pagina prodotto per ricevere la checklist di configurazione e le best practice.

Cosa è incluso

  • Avalut X1 EA (MT5)
  • Guida all'installazione e alla configurazione

Note

  • Funzionamento completamente autonomo; non è richiesto l'intervento manuale.
  • Il supporto è disponibile tramite MQL5 Messages.

Avvertenza sui rischi

Il trading comporta rischi. Non investire capitali che non puoi permetterti di perdere. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Esegui sempre test propri, compresi quelli in demo, prima del trading live.

