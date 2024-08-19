Strategia di Trading Grid Automatica

Grid Balance EA è uno strumento di grid trading potente e altamente personalizzabile, sviluppato in MQL5. Apre automaticamente ordini di acquisto e vendita, assegna livelli di take-profit individuali per ogni operazione e chiude tutte le posizioni quando si raggiunge l’obiettivo complessivo di profitto, semplificando e ottimizzando l’intero processo di trading automatizzato. È un assistente affidabile per il grid trading che richiede efficienza e disciplina.

Acquista il nostro EA ora per soli 93 prima che il prezzo salga a 150 Non perdere questa occasione — acquista ora per approfittare di questa offerta incredibile!

.set files and FAQ

https://www.mql5.com/en/blogs/post/758935

Accesso Facile e Implementazione

Grid Balance EA è disponibile per il download sul mercato MQL5. Grazie al suo design intuitivo e alle sue funzionalità automatizzate, questo strumento offre una soluzione fluida per implementare strategie di trading grid. Prova Grid Balance EA oggi stesso per scoprire la sua praticità e affidabilità!

Guida e spiegazione dei parametri di configurazione click here

Profit taking loop: Chiude automaticamente tutte le operazioni una volta raggiunto l'obiettivo di profitto totale e avvia immediatamente un nuovo ciclo di trading per garantire un'operatività continua.

Auto distance: Regola dinamicamente la distanza tra gli ordini in base alle condizioni di mercato, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali.

Control from mt5 app: Monitora le operazioni e attiva o disattiva l'EA direttamente dall'app MT5 su dispositivi Android e iOS, offrendo la massima flessibilità.

Configurazione Flessibile dei Parametri

Questo expert advisor funziona efficacemente in diverse condizioni di mercato, eseguendo una serie di operazioni a intervalli predefiniti. Gli utenti possono personalizzare parametri come distanza della griglia, dimensioni dei lotti e obiettivi di profitto per adattarsi ai propri obiettivi e strategie di trading.

Raccomandazioni

Simbolo: XAUUSD, BTCUSD, Forex Pairs, …

Impostazioni: Impostazioni predefinite per l’oro.

Tipo di conto: Hegde.

Si raccomanda sempre un broker ECN e un VPS a bassa latenza.

La leva finanziaria e il deposito dipendono dalle impostazioni.

Le impostazioni sono esterne, consentendo agli utenti di configurare il robot come desiderano.

Testalo prima su un conto demo per assicurarti che soddisfi le tue aspettative.

Avviso sui rischi di trading

Il trading nei mercati finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. È importante capire che puoi perdere parte o tutto il capitale investito. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e considera attentamente i tuoi obiettivi di investimento e la tua tolleranza al rischio prima di fare trading.