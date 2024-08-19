Grid Balance
- Experts
- Tan Au Phuong
- Versione: 3.9
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Strategia di Trading Grid Automatica
Grid Balance EA è uno strumento di grid trading potente e altamente personalizzabile, sviluppato in MQL5. Apre automaticamente ordini di acquisto e vendita, assegna livelli di take-profit individuali per ogni operazione e chiude tutte le posizioni quando si raggiunge l’obiettivo complessivo di profitto, semplificando e ottimizzando l’intero processo di trading automatizzato. È un assistente affidabile per il grid trading che richiede efficienza e disciplina.
Accesso Facile e Implementazione
Grid Balance EA è disponibile per il download sul mercato MQL5. Grazie al suo design intuitivo e alle sue funzionalità automatizzate, questo strumento offre una soluzione fluida per implementare strategie di trading grid. Prova Grid Balance EA oggi stesso per scoprire la sua praticità e affidabilità!
Caratteristiche Uniche di Grid Balance EA
- Profit taking loop: Chiude automaticamente tutte le operazioni una volta raggiunto l'obiettivo di profitto totale e avvia immediatamente un nuovo ciclo di trading per garantire un'operatività continua.
- Auto distance: Regola dinamicamente la distanza tra gli ordini in base alle condizioni di mercato, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali.
- Control from mt5 app: Monitora le operazioni e attiva o disattiva l'EA direttamente dall'app MT5 su dispositivi Android e iOS, offrendo la massima flessibilità.
Configurazione Flessibile dei Parametri
Questo expert advisor funziona efficacemente in diverse condizioni di mercato, eseguendo una serie di operazioni a intervalli predefiniti. Gli utenti possono personalizzare parametri come distanza della griglia, dimensioni dei lotti e obiettivi di profitto per adattarsi ai propri obiettivi e strategie di trading.
Raccomandazioni
- Simbolo: XAUUSD, BTCUSD, Forex Pairs, …
- Impostazioni: Impostazioni predefinite per l’oro.
- Tipo di conto: Hegde.
- Si raccomanda sempre un broker ECN e un VPS a bassa latenza.
- La leva finanziaria e il deposito dipendono dalle impostazioni.
- Le impostazioni sono esterne, consentendo agli utenti di configurare il robot come desiderano.
- Testalo prima su un conto demo per assicurarti che soddisfi le tue aspettative.
Avviso sui rischi di trading
Il trading nei mercati finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. È importante capire che puoi perdere parte o tutto il capitale investito. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e considera attentamente i tuoi obiettivi di investimento e la tua tolleranza al rischio prima di fare trading.
Not so promising, I found. Took a subscription for 3 months but decided not to continue with this EA