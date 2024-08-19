Grid Balance

3

Strategia di Trading Grid Automatica

Grid Balance EA è uno strumento di grid trading potente e altamente personalizzabile, sviluppato in MQL5. Apre automaticamente ordini di acquisto e vendita, assegna livelli di take-profit individuali per ogni operazione e chiude tutte le posizioni quando si raggiunge l’obiettivo complessivo di profitto, semplificando e ottimizzando l’intero processo di trading automatizzato. È un assistente affidabile per il grid trading che richiede efficienza e disciplina.

.set files and FAQ
https://www.mql5.com/en/blogs/post/758935

Accesso Facile e Implementazione

Grid Balance EA è disponibile per il download sul mercato MQL5. Grazie al suo design intuitivo e alle sue funzionalità automatizzate, questo strumento offre una soluzione fluida per implementare strategie di trading grid. Prova Grid Balance EA oggi stesso per scoprire la sua praticità e affidabilità!

Guida e spiegazione dei parametri di configurazione
click here
Caratteristiche Uniche di Grid Balance EA
  • Profit taking loop: Chiude automaticamente tutte le operazioni una volta raggiunto l'obiettivo di profitto totale e avvia immediatamente un nuovo ciclo di trading per garantire un'operatività continua.
  • Auto distance: Regola dinamicamente la distanza tra gli ordini in base alle condizioni di mercato, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali.
  • Control from mt5 app: Monitora le operazioni e attiva o disattiva l'EA direttamente dall'app MT5 su dispositivi Android e iOS, offrendo la massima flessibilità.

Configurazione Flessibile dei Parametri

Questo expert advisor funziona efficacemente in diverse condizioni di mercato, eseguendo una serie di operazioni a intervalli predefiniti. Gli utenti possono personalizzare parametri come distanza della griglia, dimensioni dei lotti e obiettivi di profitto per adattarsi ai propri obiettivi e strategie di trading.

Raccomandazioni

  • Simbolo: XAUUSD, BTCUSD, Forex Pairs, …
  • Impostazioni: Impostazioni predefinite per l’oro.
  • Tipo di conto: Hegde.
  • Si raccomanda sempre un broker ECN e un VPS a bassa latenza.
  • La leva finanziaria e il deposito dipendono dalle impostazioni.
  • Le impostazioni sono esterne, consentendo agli utenti di configurare il robot come desiderano.
  • Testalo prima su un conto demo per assicurarti che soddisfi le tue aspettative.

Avviso sui rischi di trading

Il trading nei mercati finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. È importante capire che puoi perdere parte o tutto il capitale investito. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e considera attentamente i tuoi obiettivi di investimento e la tua tolleranza al rischio prima di fare trading.

Najmul Hasan
80
Najmul Hasan 2025.07.04 16:52 
 

Not so promising, I found. Took a subscription for 3 months but decided not to continue with this EA

Tan Au Phuong
24821
Risposta dello sviluppatore Tan Au Phuong 2025.07.05 04:40
Thank you for sharing your feedback. I understand that the results did not meet your expectations. I appreciate you giving the EA a try with a three-month subscription, even though you’ve decided not to continue. If there’s anything specific you’d like to discuss or if you have suggestions for improvement, please feel free to let me know.
cchong
95
cchong 2024.11.01 12:31 
 

Hi, I just purchased your EA and started using it. Hope that things will go well. Just one suggestion or question if you don't mind, it would be wonderful if you could add another option of setting the "initial lot" from "manual" to "autolot", such as initial lot of 0.01 for every $1000 or $10000, something like that, by doing so then when the account balance increases, the initial lot would increase accordingly too. Thanks very much for your kind consideration and keep up the good work. God bless.

Tan Au Phuong
24821
Risposta dello sviluppatore Tan Au Phuong 2024.11.01 13:07
Thank you so much for your purchase and for taking the time to share your feedback! I’m really glad to hear you’re finding the EA useful, and your suggestion about adding an 'autolot' feature based on account balance is a great idea. I’ll definitely consider it for future updates—it would be a nice way to adapt the lot size as the account grows. Thanks again for your support, and wishing you successful trades ahead. God bless!
