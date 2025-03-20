All In One Breakout

Le strategie di breakout sono tra gli approcci di trading più collaudati, senza tempo e affidabili. Mirano a catturare lo slancio ai livelli di prezzo chiave — di solito dopo periodi di consolidamento del mercato — dove tendono a seguire forti movimenti. Questo rende i sistemi di breakout ideali per i trader che cercano di cavalcare tendenze intraday o basate sulle sessioni.

All-In-One Breakout EA (Expert Advisor Breakout Tutto-in-Uno) sfrutta appieno questo principio identificando intervalli di prezzo durante i periodi tranquilli (come prima di Tokyo, Londra o New York) ed entrando in posizione quando il prezzo esce da quell’intervallo. Ciò consente alla strategia di:

  • Entrare presto nella tendenza prima che la maggior parte del movimento sia esaurita.
  • Evitare mercati laterali o instabili aspettando la conferma dello slancio.
  • Adattarsi a diverse sessioni e strumenti di trading, aumentando la versatilità.

Questo vantaggio strategico è ulteriormente rafforzato dai filtri di confluenza dell’EA, dalla logica di uscita personalizzata e dai controlli di gestione del denaro, rendendolo uno strumento potente sia per i nuovi trader che per quelli esperti che utilizzano questa strategia di breakout senza tempo.

Caratteristiche principali e vantaggi

  • Doppia modalità breakout: Breakout di intervallo (RBO) e Breakout di apertura (OBO)
  • Logica basata su regole: Ogni regola di entrata, uscita e gestione è deterministica, fornendo trasparenza e facilità di ottimizzazione. Non è un’operazione a scatola nera come gli EA AI.
  • Molteplici simboli: La strategia di breakout può essere utilizzata su simboli non correlati come US30, Oro, USDJPY, GBPUSD, DE40 e molti altri
  • Diversi periodi di tempo: Questo EA può essere configurato per funzionare (aprire e chiudere operazioni) in periodi diversi per sfruttare al massimo il capitale.
  • Nessun Martingale o Grid: Il capitale è protetto da logica a rischio fisso senza aumentare le perdite.
  • Doppia modalità: Supporta sia i breakout basati su intervallo che quelli di apertura della sessione con piena flessibilità.
  • Selezione flessibile dell’intervallo di tempo: Definisci finestre di breakout per sessioni asiatiche, londinesi o newyorkesi.
  • Filtraggio della confluenza: Conferma le entrate utilizzando filtri di tendenza e volatilità come MA, ADX, Bande di Bollinger e ADR.
  • Randomizzazione controllata: Diverse impostazioni supportano valori casuali limitati per tempistiche e livelli — ideale per il trading in prop firm.
  • Controlli intelligenti del rischio: Include stop loss fisso, trailing stop dinamico e diverse configurazioni di take profit.
  • Backtest veloci e leggeri: La logica ottimizzata supporta backtest rapidi mantenendo la fedeltà della strategia.

Si prega di leggere qui riguardo le impostazioni dell’All-In-One Breakout EA e le basi della strategia di breakout. Poiché si tratta di un EA a strategia aperta, non verranno forniti setfile. Si prega di scaricare la copia di prova, testare su diversi simboli e parametri per valutare le prestazioni prima dell’acquisto.


Strategie wybicia należą do najbardziej sprawdzonych, ponadczasowych i niezawodnych podejść handlowych. Mają na celu uchwycenie impetu na kluczowych poziomach cenowych — zazwyczaj po okresach konsolidacji rynku — gdzie zazwyczaj następują silne ruchy. To sprawia, że systemy wybicia są idealne dla traderów chcących korzystać z trendów śróddziennych lub opartych na sesjach.

All-In-One Breakout EA (Doradca Ekspert Wszystko-w-Jednym do Wybicia) w pełni wykorzystuje tę zasadę, identyfikując zakresy cen w spokojnych okresach (takich jak przed Tokio, Londynem czy Nowym Jorkiem) i wchodząc w transakcje, gdy cena wychodzi poza ten zakres. Pozwala to strategii na:

  • Wejście w trend wcześnie, zanim większość ruchu zostanie wyczerpana.
  • Unikanie rynków bocznych lub niestabilnych poprzez oczekiwanie na potwierdzenie impetu.
  • Dostosowanie się do różnych sesji i instrumentów handlowych, zwiększając wszechstronność.

Ta przewaga strategiczna jest dodatkowo wzmocniona przez filtry konfluencji EA, niestandardową logikę wyjścia i kontrolę zarządzania kapitałem, czyniąc go potężnym narzędziem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów korzystających z tej ponadczasowej strategii wybicia.

Kluczowe funkcje i zalety

  • Podwójny tryb wybicia: Wybicie zakresu (RBO) i wybicie otwarcia (OBO)
  • Logika oparta na zasadach: Każde wejście, wyjście i reguła zarządzania jest deterministyczna, zapewniając przejrzystość i łatwość optymalizacji. To nie jest czarna skrzynka jak EA AI.
  • Wiele symboli: Strategia wybicia może być używana na nieskorelowanych symbolach, takich jak US30, Złoto, USDJPY, GBPUSD, DE40 i wiele innych
  • Różne okresy czasu: To EA można skonfigurować tak, aby działało (otwierało i zamykało transakcje) w różnych okresach, aby w pełni wykorzystać kapitał.
  • Brak Martingale ani Grid: Kapitał chroniony jest dzięki logice stałego ryzyka bez zwiększania strat.
  • Podwójny tryb: Obsługuje zarówno wybicia oparte na zakresie, jak i wybicia przy otwarciu sesji z pełną elastycznością.
  • Elastyczny wybór zakresu czasowego: Zdefiniuj okna wybicia dla sesji azjatyckich, londyńskich lub nowojorskich.
  • Filtrowanie konfluencji: Potwierdzaj wejścia za pomocą filtrów trendu i zmienności, takich jak MA, ADX, Wstęgi Bollingera i ADR.
  • Kontrolowana losowość: Kilka ustawień obsługuje ograniczone wartości losowe dla czasu i poziomów — idealne do handlu w prop firmach.
  • Inteligentne kontrole ryzyka: Obejmuje stały stop loss, dynamiczny trailing stop i wiele konfiguracji take profit.
  • Szybkie i lekkie testy historyczne: Zoptymalizowana logika umożliwia szybkie testy przy zachowaniu wierności strategii.

Proszę przeczytać tutaj o ustawieniach All-In-One Breakout EA i podstawach strategii wybicia. Ponieważ jest to EA ze strategią otwartą, żadne pliki set nie będą dostarczone. Proszę pobrać wersję próbną, przetestować na różnych symbolach i parametrach, aby ocenić wydajność przed zakupem.


