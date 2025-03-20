All In One Breakout
- Experts
- Dilwyn Tng
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 20 marzo 2025
- Attivazioni: 10
Le strategie di breakout sono tra gli approcci di trading più collaudati, senza tempo e affidabili. Mirano a catturare lo slancio ai livelli di prezzo chiave — di solito dopo periodi di consolidamento del mercato — dove tendono a seguire forti movimenti. Questo rende i sistemi di breakout ideali per i trader che cercano di cavalcare tendenze intraday o basate sulle sessioni.
All-In-One Breakout EA (Expert Advisor Breakout Tutto-in-Uno) sfrutta appieno questo principio identificando intervalli di prezzo durante i periodi tranquilli (come prima di Tokyo, Londra o New York) ed entrando in posizione quando il prezzo esce da quell’intervallo. Ciò consente alla strategia di:
- Entrare presto nella tendenza prima che la maggior parte del movimento sia esaurita.
- Evitare mercati laterali o instabili aspettando la conferma dello slancio.
- Adattarsi a diverse sessioni e strumenti di trading, aumentando la versatilità.
Questo vantaggio strategico è ulteriormente rafforzato dai filtri di confluenza dell’EA, dalla logica di uscita personalizzata e dai controlli di gestione del denaro, rendendolo uno strumento potente sia per i nuovi trader che per quelli esperti che utilizzano questa strategia di breakout senza tempo.
Caratteristiche principali e vantaggi
- Doppia modalità breakout: Breakout di intervallo (RBO) e Breakout di apertura (OBO)
- Logica basata su regole: Ogni regola di entrata, uscita e gestione è deterministica, fornendo trasparenza e facilità di ottimizzazione. Non è un’operazione a scatola nera come gli EA AI.
- Molteplici simboli: La strategia di breakout può essere utilizzata su simboli non correlati come US30, Oro, USDJPY, GBPUSD, DE40 e molti altri
- Diversi periodi di tempo: Questo EA può essere configurato per funzionare (aprire e chiudere operazioni) in periodi diversi per sfruttare al massimo il capitale.
- Nessun Martingale o Grid: Il capitale è protetto da logica a rischio fisso senza aumentare le perdite.
- Doppia modalità: Supporta sia i breakout basati su intervallo che quelli di apertura della sessione con piena flessibilità.
- Selezione flessibile dell’intervallo di tempo: Definisci finestre di breakout per sessioni asiatiche, londinesi o newyorkesi.
- Filtraggio della confluenza: Conferma le entrate utilizzando filtri di tendenza e volatilità come MA, ADX, Bande di Bollinger e ADR.
- Randomizzazione controllata: Diverse impostazioni supportano valori casuali limitati per tempistiche e livelli — ideale per il trading in prop firm.
- Controlli intelligenti del rischio: Include stop loss fisso, trailing stop dinamico e diverse configurazioni di take profit.
- Backtest veloci e leggeri: La logica ottimizzata supporta backtest rapidi mantenendo la fedeltà della strategia.
Si prega di leggere qui riguardo le impostazioni dell’All-In-One Breakout EA e le basi della strategia di breakout. Poiché si tratta di un EA a strategia aperta, non verranno forniti setfile. Si prega di scaricare la copia di prova, testare su diversi simboli e parametri per valutare le prestazioni prima dell’acquisto.
